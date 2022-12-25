В Кремле назвали неприемлемым «потолки» цен на энергоресурсы

Песков: «Потолки» цен на газ и нефть неприемлемы для России

Для России неприемлимы потолки цен на газ и нефть, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, отметив, что страна никогда не согласится на уничтожение рыночного ценообразования.

«Неприемлемость каких-либо потолков. Хотя они установлены достаточно высоко, но это дело принципа - это вмешательство в процессы рыночного ценообразования. И если сегодня согласиться на такой щедрый потолок, то завтра придется согласиться на потолок, который ущемляет интересы (России)», – передает РИА «Новости» слова Пескова в интервью Павлу Зарубину в программе «Москва. Кремль. Путин».

По его словам, об этом речи идти не может.

«Мы никогда не согласимся на такое искажение и уничтожение рыночного процесса ценообразования», – добавил он.

Ранее глава Минфина России Антон Силуанов заявил, что Россия принципиально не будет поставлять нефть по назначенным Западом ценам, будет искать новые рынки и логистику даже при росте издержек.