На Украине решили возродить разгромленный полк «Азов»

На Украине возрождают националистический полк «Азов»

На Украине возрождают разгромленный в Мариуполе полк «Азов» (признан террористическим и запрещен в России), формируют уже третий батальон, сообщили СМИ.

На сегодняшний день сформированы два батальона, идет формирование третьего. В составе полка есть бойцы, находившиеся на заводе «Азовсталь» в Мариуполе. Набор идет официально с рекламой на центральных каналах Украины, передает Lenta.Ru со ссылкой на «Военное обозрение».

«Мы ждем мотивированных добровольцев, желающих защищать Украину в рядах профессионального подразделения», – заявил представитель полка.

Отмечается, что в настоящее время в составе Вооруженных сил Украины (ВСУ) имеются подразделения под названием «Азов», сформированные из добровольцев и относящиеся к территориальной обороне, не имея никакого отношения к основному составу полка. Таким образом, на данный момент имеются два «Азова», один из которых – в составе украинской армии, второй – в составе Нацгвардии.

Ранее сообщалось, что в результате боевых действий российскими войсками был ликвидирован подполковник Игорь Безоглюк, занимавший должность замкомандира нацистского полка «Азов» по боевой и специальной подготовке.