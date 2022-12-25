Число погибших из-за последствий снежной бури в США увеличилось до 23 человек

Американские СМИ предупредили об опасности для «подбрюшья» США

NI: Кризис на Украине убедил мир в необходимости многополярности

Многополярная система мироустройства работает лучше американоцентричной модели, это явно продемонстрировал украинский кризис, заявил обозреватель американского журнала The National Interest Роберт Рабил.

Рабил считает, что именно конфликт на Украине подтолкнул множество стран к тому, чтобы вместо исполнения воли Вашингтона отдавать предпочтение собственным интересам. При этом многие из этих стран являются друзьями или союзниками США, но не стали врагами для России и Китая, передает РИА «Новости» содержание публикации The National Interest.

«Они осознают, что во времена глобальной конкуренции за скудные ресурсы они не могут ни применять санкции, ни идти против России – крупнейшей страны мира с наибольшим количеством ресурсов, и Китая – страны со второй по величине экономикой и крупнейшим держателем валютных резервов в мире», – говорится в статье.

По словам автора, в равной степени эти страны не хотят портить отношения с Вашингтоном, а потому в основе их политики находятся собственные интересные, свободные от идеологической бинарности времен холодной войны.

В первую очередь эта тенденция способна поставить в опасное положение «подбрюшье» Соединенных Штатов – американский доллар, уверен он.

Рабил отметил, что привлекательность доллара в мире заключается в силе американской геополитики, экономической мощи и жизнеспособности, однако привлекательность эта утратила часть своего блеска. Он напомнил, что госдолг США превысил ошеломляющую отметку в 31 трлн долларов, а глобальное влияние Америки тем временем снижается. По его словам, то, что американские союзники задумываются об использовании и хранении различных валют в своих торговых и валютных резервах, не случайно.

Так, Иран начал использовать свою валюту риал и российские рубли в торговле с Россией. ОАЭ, ранее выпускавшие облигации в долларах США, начали выпускать облигации в собственной валюте – дирхамах.

Кроме того, напоминает NI, в апреле 2022 года Банк Израиля добавил в свои активы четыре новые валюты – канадские доллары, австралийские доллары, японскую иену и китайский юань, хотя традиционно валютная корзина Израиля состояла из доллара США, евро и британского фунта.

Ранее Путин заявлял, что в данный момент появляются все новые угрозы в мире и сдвиги в развитии многополярного мира.

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