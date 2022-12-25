Режим ЧС объявлен в Техасе из-за нехватки электроэнергии

Минэнерго США заявило о чрезвычайной ситуации в Техасе из-за нехватки электроэнергии

Министерство энергетики США заявило о режиме чрезвычайной ситуации, вследствие нехватки электрической энергии, дефицита мощностей для ее генерации, говорится в документе за подписью замминистра по инфраструктуре Кэтлин Хоган.

К серьезным последствиям для энергетики привело резкое падение температуры и сильный ветер. Они вывели из строя часть генерирующих мощностей и привели к рекордному росту потребления электричества.

В связи с эти власти Техаса заявили, что в штате существует чрезвычайная ситуация из-за нехватки электрической энергии, дефицита мощностей для ее генерации и других причин, сказано в документе за подписью замминистра по инфраструктуре Кэтлин Хоган, передает РИА «Новости».

Ситуация усугубляется тем, что энергосистема Техаса изолирована, и штат не может рассчитывать на поставки электричества извне. Разрешение максимизировать генерацию на функционирующих объектах действует до воскресенья, когда ожидается улучшение погоды и возвращение в строй остановленных электростанций.

В Техасе без электричества остаются около 12 тыс. домохозяйств и предприятий из 12,7 млн потребителей.

Напомним, из-за зимней бури более 1 млн жителей США оказались без электричества. Метеорологи сообщают, что с бурей, которая сопровождается резким похолоданием, обильными дождями, снегопадами и гололедицей, столкнулось более половины населения США.

СМИ сообщили, что в результате снежной бури в США как минимум девять человек погибли.