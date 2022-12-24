Умер гендиректор «Адмиралтейских верфей» Александр Бузаков

Генеральный директор «Адмиралтейских верфей» Александр Бузаков умер в возрасте 66 лет, сообщили в пресс-службе Объединенной судостроительной корпорации (ОСК).

В ОСК отметили, что Бузаков всю жизнь посвятил созданию российского флота. В пятницу он присутствовал на торжественном спуске на воду новой подводной лодки «Великие Луки», говорится в сообщении на сайте корпорации.

«Он брал на себя ответственность за самые сложные заказы и достойно справлялся с каждым из них, чем заслужил огромный авторитет и в отрасли, и у руководства страны», – говорится в сообщении.

В ОСК добавили, что жизнь гендиректора оборвалась трагически и безвременно. Для Бузакова Адмиралтейские верфи всегда были главным делом жизни. Верфи за последние десять лет вышли на новый уровень, реализовав уникальные проекты как для военных целей, так и для гражданских.