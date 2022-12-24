Помощник сказал о предстоящей Рогозину операции по извлечению осколка

Бывший руководитель Роскосмоса Дмитрий Рогозин доставлен в госпиталь в Московской области, там пройдет операция по извлечению осколка, сообщил его помощник.

Рогозина и двух раненых при обстреле военных советников доставили в госпитали в московском регионе, через несколько дней политику проведут операцию по извлечению осколка, сказал помощник, передает РИА «Новости».

Он пояснил, что перед этим бывший глава госкорпорации планирует побывать на прощании со своим погибшим помощником Михаилом Бридасовым, если позволит состояние здоровья.

Еще двое пострадавших при обстреле в тяжелом состоянии в Донецке, одного перевезли в госпиталь Ростова-на-Дону.

До этого в субботу помощник сообщал, что Рогозина ранило металлическим осколком размером 6 на 6 миллиметров.

Напомним, Рогозин был ранен в ходе обстрела ВСУ гостиницы в Донецке. Сам бывший руководитель Роскосмоса сообщал, что во время обстрела погиб его помощник Михаил ридасов.