Рогозин сообщил о гибели своего помощника

Рогозин пообещал отомстить за гибель своего помощника

В ходе обстрела гостиницы в Донецке погиб помощник и друг бывшего главы Роскосмоса Дмитрия Рогозина Михаил Бридасов, об этом сообщил сам политик. Он также пообещал отомстить за погибших и раненых.

В гостинице планировалась встреча премьера ДНР Виталия Хоценко, планировалось поздравление экс-главы Роскосмоса с днем рождения, но никаких банкетов не планировалось, поскольку это «повышенный риск», сообщил Рогозин во «ВКонтакте».

Через 10 минут после прибытия Хоценко произошел первый взрыв, после этого было еще несколько прилетов, «били точно и целенаправленно», указал он.

Погиб помощник Рогозина Михаил Бридасов, ранее служивший в офицерском звании в спецназе.

Рогозин пояснил, что многие из его группы также получили ранения различной тяжести, трое из них находятся в тяжелом состоянии. У него самого осколок пробил правое предплечье и воткнулся в шейный позвонок.

Он пообещал после лечения вернуться на фронт и «отомстить за ребят».

Утром 22 декабря украинские военные провели обстрел гостиницы в Донецке, где шла рабочая встреча с участием бывшего главы Роскосмоса Дмитрия Рогозина, он получил ранение в позвоночник.