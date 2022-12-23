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ВС России в ДНР уничтожили две самоходные гаубицы и танк НАТО
Российские военные в ДНР уничтожили две самоходные гаубицы и танк НАТО
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Подразделения российских военных в ДНР уничтожили за последние сутки танк, две САУ и другую технику украинских боевиков, сообщили в управлении народной милиции.
По информации ведомства, ликвидировано вооружение и военная техника: один танк Т-80У, две самоходные гаубицы М-777 и восемь единиц бронированной и автомобильной техники, передает ДАН.
Кроме того, в НМ добавили, что ликвидированы также десятки украинских военных.
Ранее Минобороны сообщило, что российские военные в районе Красного Лимана в ДНР поразили пункт временной дислокации иностранных наемников.
Герасимов раскрыл, сколько оружия Запад передал Украине
Запад наращивает военную помощь Украине, с начала спецоперации Запад поставил Киеву четыре самолета, более 30 вертолетов, свыше 350 танков, заявил начальник Генштаба ВС России – первый замминистра обороны России Валерий Герасимов на брифинге перед военными атташе иностранных государств.
Также, по словам Герасимова, Запад передал Украине около тысячи боевых бронированных машин, не менее 800 бронеавтомобилей, до 700 артиллерийских систем, 100 реактивных систем залпового огня, 130 тыс. противотанковых средств, свыше 5,3 тыс. переносных зенитных ракетных комплексов и не менее пяти тысяч беспилотников различного назначения, сообщает ТАСС.
Он также указал на то, что наибольший вклад в поставку вооружения на Украине внесли США, Великобритания, Польша и Румыния.
Ранее в МИД России заявили, что расходы на военную помощь Украине в США составили 45 млрд долларов, в Евросоюзе – 28 млрд долларов.
Герасимов: Основные усилия армии сосредоточены на освобождении территории ДНР
Глава Генштаба Герасимов: Основные усилия армии сосредоточены на завершении освобождения территории ДНР
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Усилия Вооруженных сил России на данный момент сосредоточены на завершении освобождения территории Донецкой народной республики, заявил на брифинге для военных атташе иностранных государств начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов.
Он отметил, что обстановка на линии фронта стабилизирована, поэтому усилия ВС России сосредоточены на завершении освобождения территории ДНР, передает ТАСС.
По словам Герасимова, продолжается нанесение огневого поражения по критически важным объектам транспортной и энергетической инфраструктуры в глубине Украины. Также удары наносятся по складам с запасами горюче-смазочных материалов, ракет и боеприпасов, вооружения и военной техники.
Он подчеркнул, что длина линии боевого соприкосновения на Украине составляет 815 км. ВС России взято под контроль в пять раз больше территории Украины, чем раньше занимали Луганская и Донецкая народные республики.
Ранее Герасимов заявил, что боевые действия в ходе спецоперации с самого начала носили ожесточенный характер.
При подрыве автомобиля погиб глава поселка Любимовка в Херсонской области
Глава поселка Любимовка Херсонской области Андрей Штепа погиб при подрыве автомобиля
Глава поселка Любимовка Каховского округа Херсонской области Андрей Штепа погиб при подрыве автомобиля, в машину была заложена взрывчатка.
Источник в экстренных службах сообщил, что в автомобиль была заложена взрывчатка, передает ТАСС.
По словам замглавы администрации Новой Каховки Руслана Агаева, Штепу подорвали украинские диверсанты, избравшие его целью «из-за его активной гражданской позиции», передает РИА «Новости».
Ранее было совершено покушение на первого замглавы Херсонской области Виталия Булюка, он получил легкие ранения.
Раненого в Донецке Рогозина доставили в госпиталь Ростова-на-Дону
Раненого во время обстрела в Донецке Рогозина привезли в госпиталь Ростова-на-Дону
Руководителя группы военных советников и научно-технического центра «Царские волки» Дмитрия Рогозина и еще двух раненых во время обстрела гостиницы в Донецке доставили в военный клинический госпиталь Ростова-на-Дону, сообщил помощник бывшего главы Роскосмоса.
По словам помощника Рогозина, пострадавшим проводился осмотр и оказывается необходимая медицинская помощь. Он заявил, что несколько раненых советников находятся в медучреждениях Донецкой народной республики, врачи пока не дают разрешения на их транспортировку, передает ТАСС.
Ранее ВСУ снарядами калибра 120 мм или 155 мм обстреляли гостиницу, где проходила рабочая встреча с участием экс-главы Роскосмоса Дмитрия Рогозина, он получил ранение в позвоночник. Также пострадал премьер ДНР Виталий Хоценко, получил контузию мэр Горловки Иван Приходько.
В СК считают, что удар по гостинице, где находились Дмитрий Рогозин и премьер ДНР Виталий Хоценко, мог быть нанесен из французской гаубицы Caesar.
В России оценили результаты визита Зеленского в Вашингтон
Политолог Корнилов: Визит Зеленского в США показал отсутствие перспектив мира на Украине
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В будущем США все равно согласятся на поставку наступательных вооружений для ВСУ, потому что Владимир Зеленский руководствуется логикой «проси больше, чтобы не получить меньше». К такому мнению в разговоре с газетой ВЗГЛЯД пришли политолог Владимир Корнилов и американист Малек Дудаков. Ранее Зеленский посетил Вашингтон и выступил в Конгрессе США.
«Зеленский вступил в дискуссию с Байденом по поводу понятия «справедливый мир». Своей позицией он отрезал возможность диалога по мирному урегулированию. И тут налицо противоречие со словами Байдена, который уверял всех, что против мира выступает именно Москва», – сказал политолог Владимир Корнилов.
«Отказ от поставок наступательных вооружений не стоит связывать с различием оценок США и Украины о будущем военного конфликта. Обе стороны хотят нанести России как можно больше урона. Ранее Штаты отказывались поставлять Киеву системы Patriot, HIMARS, Javelin. Но теперь это не проблема. Отказали сегодня – согласятся завтра», – акцентирует эксперт.
«Конечно, Украина всегда хочет большего. Зеленский прямо с трибуны Конгресса заявил, что требует у Вашингтона самолеты. Но тут же пообещал – гибнуть будут украинцы, а не американцы. Это вызвало овации со стороны сенаторов. Этого от Киева и ждут: войны с Москвой руками украинцев», – подчеркивает собеседник.
«Что касается внешнего вида Зеленского, то, конечно, он многим не понравился. Однако у большинства американцев острой негативной реакции нет. Тем не менее все чаще возникают нелицеприятные комментарии со стороны республиканцев. В частности, по образу президента Украины регулярно проходится Такер Карлсон», – рассказывает эксперт.
Схожей позиции придерживается американист Малек Дудаков. «Вся политика США последних лет ярко иллюстрирует, что справедливый мир на Украине им не нужен», – говорит эксперт. «Вашингтон уверен, что время работает на американцев. Они считают, что каждый день конфликта делает Украину мощнее, а значит, с Россией можно разговаривать с позиции силы. Спорное утверждение», – считает политолог.
«Украинцы выступают с классической позиции – проси больше, чем могут дать. Во-первых, так закладывается возможность получить в будущем то, на что и не рассчитывали. Во-вторых, это дает возможность сойтись на чем-то среднем. Запрос Киевом наступательных вооружений – яркая иллюстрация такого подхода», – подчеркивает собеседник.
«Многие были недовольны поведением Зеленского. Он открыто жаловался на недостаток американской помощи, хотя Штаты уже отправляют в Киев 40 млрд долларов. Его сравнили с безработным, сидящем на социальных пособиях. Это, безусловно, сыграло роль в его восприятии мировыми политиками и обществами, но не столь значительную, как хотелось бы», – заключил Дудаков.
Ранее газета The Washington Post сообщила, что в рамках встречи президента Украины Владимира Зеленского с его американским коллегой Джо Байденом проявился их разный взгляд на военные нужды Киева. Так, Зеленский продолжает настаивать на согласовании Белым домом отправки на Украину современных вооружений, чего Байден делать не хочет.
Более того, по информации издания, цели переговоров глав двух государств различались. Зеленский планировал получить мощное вооружение, чтобы с его помощью в следующем году повысить шансы ВСУ на наступательные операции.
В то же время ведущий телеканала Fox News Такер Карлсон раскритиковал визит президента Украины Владимира Зеленского в Вашингтон. По мнению Карлсона, выступление Зеленского в Конгрессе призвано выкачать деньги из Вашингтона, что является унижением для страны.
Помимо этого, многие американцы раскритиковали внешний вид Зеленского на встрече с главой Белого дома Джо Байденом. Один из читателей напомнил, что США выделили Украине 113 млн долларов. Зеленского также назвали единственным мировым лидером, у которого нет даже галстука. В комментариях призвали накинуть на «этого бездельника» пиджак.
Поездку президента Украины раскритиковал и посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов. По его словам, встреча Байдена и Зеленского дала понять, что обе страны нацелены на продолжение кровопролития, гибель солдат и «дальнейшее привязывание украинского режима к нуждам Вашингтона». Антонов также добавил, что появляющаяся в американских СМИ информация о том, что Россия не проявляет заинтересованность в достижении мира, лживы.
В свою очередь экс-посол ЛНР в России Родион Мирошник в беседе с ТАСС предположил, что заявлением о собственном видении «справедливого мира» Зеленский, по сути, лишил себя любой возможности поиска компромисса для спасения своего государства, судьбу которого решат другие страны.
По словам дипломата, теперь разговаривать с Зеленским никто не будет, а формула будущего мира будет согласовываться уже другими геополитическими игроками без участия представителей Украины, а возможно, и без сохранения самой Украины.
Ранее газета ВЗГЛЯД разбиралась, Зеленский не достиг своих целей в Вашингтоне.
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Усиленные инженерные подразделения ВСУ перебросили под Красный Лиман
По данным разведки, вооруженные силы Украины перебросили инженерные подразделения, усиленные бронетехникой, на Краснолиманское направление в Донецкой народной республике, сообщил офицер народной милиции ЛНР Андрей Марочко со ссылкой на разведданные.
В составе подразделений выявлены бронированные и самоходные установки разминирования, а также многоцелевые легкобронированные тягачи советского и западного производства и инженерные машины разграждения, передает ТАСС слова Марочко.
17 декабря Минобороны сообщило, что российские военные в районе Красного Лимана в ДНР поразили пункт временной дислокации иностранных наемников.
Пушилин анонсировал скорое освобождение пригорода Донецка Марьинки
Город Марьинка вблизи Донецка вскоре будет освобожден, идут бои в оставшейся части города, где силы ВСУ пытаются закрепится в жилых постройках, заявил врио главы ДНР Денис Пушилин.
Он добавил, что подразделения в Марьинке продвигаются, однако противник сопротивляется и цепляется за каждую постройку. «У них, судя по всему, такой приказ», – передает слова Пушилина РИА «Новости».
Он добавил, что противник продолжает поставлять новые резервы. Пушилин подчеркнул, что для войск важны каждые 50–100 метров. Врио главы ДНР заметил, что после освобождения Мариьики будет выход на следующее направление – Красногоровка.
Ранее Пушилин заявил, что после зачистки ряда высоток в Марьинке российские силы смогут вытеснять ВСУ в практически разрушенный частный сектор, чтобы украинские военные не могли там зацепиться.
Авиация ВКС России сбила два самолета МиГ-29 и вертолет Ми-8 ВВС Украины
Истребительной авиацией ВКС России были сбиты два МиГ-29 ВСУ возле пунктов Богатырь и Шевченко, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
В районе населенного пункта Доброполье Донецкой народной республики (ДНР) уничтожен вертолет Ми-8 ВСУ, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.
Средствами ПВО за последние сутки сбиты три беспилотника рядом с пунктами Торское Володино и Войковский ДНР.
Кроме того, перехвачены два реактивных снаряда РСЗО HIMARS недалеко от Бараниковки и Попасной Луганской народной республики подытожили в оборонном ведомстве.
Шойгу проинспектировал районы расположения российских войск в зоне СВО
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Министр обороны Сергей Шойгу проинспектировал подразделения группировки Вооруженных сил (ВС) РФ в зоне проведения специальной военной операции, проверил условия размещения личного состава в пунктах временной дислокации, сообщает Министерство обороны.
Шойгу обратил особое внимание на организацию в полевых условиях всестороннего обеспечения войск, задействованных в спецоперации. Также министр обороны проверил позиционные районы воинских частей, условия размещения и обогрева личного состава, а также приготовления и приема пищи, говорится в сообщении в Telegram-канале военного ведомства.
Кроме того, Шойгу отправился на передовую, где поблагодарил военнослужащих группировки за образцовое выполнение задач специальной военной операции, и отметил боевое настроение бойцов.
Министру обороны доложили об организации медицинского обеспечения военнослужащих в санчасти, оборудованной в полевых условиях, а также запасах медикаментов и медицинского имущества.
Сергей Шойгу отметил поддержание в блиндажах температурного режима и поздравил военнослужащих с наступающим Новым годом.
Ранее глава Минобороны Сергей Шойгу на заседании коллегии министерства заявил, что Российская армия в следующем году продолжит спецоперацию на Украине до полного выполнения ее задач.
Рогозина решили перевезти в Москву
Рогозина решено перевезти в Москву для оказания необходимой медицинской помощи
Руководителя группы военных советников и научно-технического центра «Царские волки» Дмитрия Рогозина доставят в Москву, после чего будет принято решение о необходимой медицинской помощи, сообщил его помощник.
Решение примет консилиум врачей. Как пояснил помощник Рогозина, медики пока не проводили операцию – «врачи в Донецке и в Ростове-на-Дону не решились», учитывая ее сложность, передает ТАСС.
Напомним, Рогозин получил ранение в позвоночник в результате украинского обстрела гостиницы в Донецке. Сам Рогозин сообщил, что многие из его группы также получили ранения, погиб один из его помощников Михаил Бридасов. Рогозин обещал после лечения вернуться на фронт и «отомстить за ребят».
Путин рассказал, как Запад стравил части русского мира
Потенциальные противники всегда мечтали о том, чтобы разделить русский мир и руководить его отдельными частями, США после распада СССР удалось разобщить, а потом стравить русских и украинцев, в этом смысле Россия потерпела фиаско, заявил президент РФ Владимир Путин.
«Это тонкий очень вопрос – единство русского мира. «Разделяй и властвуй» – еще с древних времен этот лозунг действует и активно применяется до сих пор в реальной политике. Поэтому и наш потенциальный противник, наши оппоненты всегда об этом мечтали и всегда этим занимались: пытались нас разделить и потом отдельными частями руководить», – цитирует ТАСС Путина.
«С помощью сторонних сил все-таки и с помощью того, что фактически после развала Советского Союза к власти пришли люди крайне националистических взглядов, и вот помощью этих сил, несмотря на все наши усилия, эта разобщенность [русских и украинцев] все увеличивалась и увеличивалась. Как я уже однажды сказал, сначала нас растащили, разобщили, а потом стравили. В этом смысле они добились результата, безусловно. А мы в этом смысле потерпели известное фиаско», – заявил глава государства.
Путин отметил, что война в 2014 году была развернута против части народа Украины, который считает себя принадлежащим к русскому миру.
«Нельзя ни в коем случае идти против воли народа. Но если это так, то этот принцип должен быть универсальным, и нельзя ни в коем случае идти против воли той части народа, которая ощущает себя в другой ипостаси, считает себя частью русского народа и русского мира, считает, что они часть этой культуры, этого языка, этой истории и традиций. И против них тоже нельзя воевать. А против них развернули войну в 2014 году», – подчеркнул Путин.
Ранее Путин назвал спецоперацию на Украине вынужденной и необходимой мерой.
Российские войска за сутки уничтожили до 115 украинских военных на четырех направлениях
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В результате поражения по скоплениям живой силы и техники ВСУ на Купянском направлении возле населенных пунктов Кучеровка Харьковской области и Новоселовское Луганской народной республики (ЛНР) ликвидированы до 15 военнослужащих, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
В ходе огневого налета российской артиллерии на Краснолиманском направлении поражены подразделения противника, сосредоточенные у Сергеевки ЛНР и Тернов Донецкой народной республики (ДНР). Потери ВСУ на этом направлении за последние сутки составили более 20 военнослужащих убитыми и ранеными, две бронемашины, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.
Российские войска продолжали наступательные действия на Донецком направлении. За прошедшие сутки на этом направлении уничтожены до 50 военнослужащих, два танка, три машины пехоты.
Ударами армейской авиации на Южно-Донецком направлении нанесено поражение подразделениям ВСУ возле пунктов Новомайорское, Никольское и Новополь ДНР.
Недалеко от пункта Сладкое ДНР и Левадное Запорожской области уничтожены две диверсионные группы ВСУ. За сутки на данном направлении ликвидированы до 30 военнослужащих, две бронемашины, перечислили в Минобороны.
Ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС России нанесено поражение 57 артподразделениям на огневых позициях, живой силе и технике в 93 районах.
Возле Веселого Херсонской области вскрыта позиция и уничтожена украинская станция радиоэлектронной борьбы. У Птичьего ДНР ликвидирован пункт ремонта артсистем М777. Рядом с Артемовском ДНР, Гуляйполе Запорожской области и Очаковым Николаевской области уничтожены три склада боеприпасов ВСУ, сообщил Конашенков.
В ходе контрбатарейной борьбы нанесены два ракетных удара по позициям украинских РСЗО «Град» и «Смерч» рядом с пунктами Бердычи и Красноармейск ДНР, отчитались в Минобороны.
ВСУ оборудовали огневые точки на крышах домов в Артемовске
Марочко: ВСУ оборудуют огневые точки на крышах жилых домов в Артемовске
Дислоцированные в Артемовске (украинское название – Бахмут) в Донецкой народной республике подразделения ВСУ оборудуют огневые точки на крышах жилых домов, сообщил офицер народной милиции Луганской народной республики (ЛНР) Андрей Марочко со ссылкой на разведданные.
По словам Марочко, ВСУ готовятся к ведению боевых действий в городских условиях, а в качестве капониров для бронетехники используют гражданскую инфраструктуру и жилые дома. Наблюдательные посты противовоздушной обороны с расчетами ПЗРК ВСУ оборудуют на крышах высотных зданий, приводит его слова ТАСС.
Кроме того, ВСУ разворачивают дополнительные полевые госпитали в подвалах домов. Помимо этого, осуществляется подвоз продуктов питания и боеприпасов.
Ранее Марочко, ссылаясь на данные разведки, сообщил, что Киев начал перебрасывать дополнительные подразделения в район Артемовска (Бахмут).
Донецкий депутат Владислав Бердичевский заявлял, что Артемовск приобрел символичное значение для украинских властей. Как только он падет, следом посыпется весь участок фронта на данном направлении, отметил эксперт.
Северная Корея опровергла заявления о поставках оружия в Россию
МИД Северной Кореи назвал сообщения о поставках военных грузов в Россию сфабрикованными
Сообщения о поставках Северной Кореей военных грузов в Россию сфабрикованы, Россия сама может обеспечить свою безопасность, заявил МИД КНДР.
В МИД Северной Кореи назвали соответствующие сообщения японских СМИ «самой абсурдной манипуляцией общественным мнением». По словам представителя ведомства, такие материалы «не достойны каких-либо комментариев», передает ТАСС со ссылкой на «Ренхап» и ЦТАК.
Также в МИД Северной Кореи заявили, что «народ России – самый стойкий, и он обладает волей и возможностью обеспечить безопасность страны и ее территориальную целостность без чьей-либо военной помощи». КНДР заявила, что США поставляют оружие Киеву, эти поставки «принесли на Украину кровопролитие и разрушение»
Ранее постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд заявила, что американская сторона планирует обсудить в СБ ООН вопрос о якобы имеющих место поставках бойцам ЧВК «Вагнер» оружия из Северной Кореи.
Официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик на просьбу прокомментировать ее слова заявил, что «не видел этого заявления» и что у него нет подробных данных, передает РИА «Новости».
Напомним, американские СМИ со ссылкой на разведку США уже заявляли о сделке между Россией и КНДР, подразумевающей покупку «миллионов снарядов и ракет», а также средств артиллерии. Представители России сам факт такой сделки категорически опровергают.
Путин: Россия «повыбивала» поставленное Западом советское вооружение на Украине
Россия практически полностью уничтожила на Украине всё советское вооружение, которое ей поставляли страны НАТО, заявил президент России Владимир Путин в четверг журналистам.
«Я думаю, что ресурсы западных стран и стран НАТО не находятся на грани исчерпания. Но дело ведь в другом. Дело в том, что на Украину поступают вооружения из бывших стран Варшавского договора, в основном советского производства. И вот это действительно близко к исчерпанию. Там мы практически все повыбивали, повыжгли. Там несколько десятков можно насчитать единиц бронетехники. Ну, сотни. В таком масштабе. Выбили много, это правда. И вот эта техника близка к исчерпанию», – цитирует его ТАСС.
Ранее Путин заявил, что поставки украинской стороне зенитно-ракетных комплексов Patriot проводятся лишь для затягивания конфликта.