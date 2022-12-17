ВС России поразили пункт дислокации иностранных наемников в ДНР

Российские военные поразили временный пункт дислокации иностранных наемников в ДНР

Российские военные в районе Красного Лимана в ДНР поразили пункт временной дислокации иностранных наемников, сообщает Минобороны России.

В Telegram-канале ведомства отмечается, что комплексное поражение было нанесено российскими военными возле населенного пункта Колодези в ДНР. ВСУ потеряли около 30-ти военнослужащих убитыми и ранеными. Уничтожены две боевые бронированные машины и два пикапа.

Кроме того, системой ПВО за последние сутки было сбито два украинских беспилотных летательных аппарата в районе населенного пункта Залиман в ЛНР, перехвачено три снаряда РСЗО «Ураган» возле населенного пункта Токмак Запорожской области и четыре снаряда РСЗО «HIMARS» возле населенных пунктов Розовка и Бараниковка в ЛНР.

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 344 самолета, 184 вертолета, 2675 беспилотных летательных аппаратов, 398 зенитных ракетных комплексов, 7140 танков и других боевых бронированных машин, 931 боевая машина реактивных систем залпового огня, 3691 орудие полевой артиллерии и минометов, а также 7638 единиц специальной военной автомобильной техники.

Ранее Минобороны сообщало, что украинские военные израсходовали значительный ресурс собственных и западных комплексов противовоздушной обороны по ложным целям.