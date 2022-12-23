Эксперты: Кремль и Татарстан нашли идеальный компромисс по «президентскому вопросу»

Минченко: Татарстан сумеет выполнить требование президента России и сохранить свою идентичность

Переименование должности «президент Татарстана» в «раис» – это идеальный компромисс, учитывая специфику региона. К такому мнению пришли востоковед Кирилл Семенов и политолог Евгений Минченко. Ранее Госсовет республики предложил сменить название должности главы региона.

«Раис – традиционный титул, который существует у целого ряда народов, придерживающихся мусульманских традиций. И формально Татарстан выполнил требование президента России Владимира Путина по унификации названия глав регионов», – сказал президент Российской ассоциации по связям с общественностью Евгений Минченко.

«Дальше уже встает вопрос национальной специфики. Например, в Якутии главу региона называют Ил Дархан. Поэтому мы видим хороший пример достижения компромисса между Кремлем и Татарстаном», – подчеркнул политолог.

«Слово «раис» пришло из арабского языка. Им называли людей, принадлежащих к привилегированному сословию. Затем оно распространилось по другим территориям и приобретало значение, синонимичное слову «президент»», – отметил востоковед, эксперт Российского совета по международным делам Кирилл Семенов.

«Нельзя сказать, что «раис» чужероден для тюркских языков. Термин используется в некоторых языках на территориях бывшей Османской империи. Им изначально называли капитанов армии», – уточняет собеседник.

При этом Республика Татарстан всячески пытается сохранить должность президента в регионе, отмечает востоковед. «Если изначальное наименование сейчас неуместно, то они выбрали другую интерпретацию. Учитывая все обстоятельства, это удачный компромисс, в рамках которого исполняется законодательство России, но при этом и Татарстан остается на своих позициях», – заключил Семенов.

В пятницу Госсовет Татарстана поддержал предложение о переименовании должности президента республики в раис. Законопроект был ранее внесен президиумом парламента региона, сообщили «Ведомости».

Ранее, 21 декабря, в Госсовет Татарстана был внесен проект поправок в Конституцию республики с предложением переименовать должность президента республики в «главу Республики Татарстан». 22 декабря профильный комитет Госсовета республики рекомендовал инициативной группе депутатов отозвать проект о переименовании должности.

Напомним, в июле президент России Владимир Путин подписал указ, в соответствии с которым в составе Госсовета была изменена должность Рустама Минниханова с «президента Республики Татарстан» на «главу Республики Татарстан».

Раис – название титула президента в арабском и ряде других восточных языков.