Путин назвал молодежную политику стратегически важной темой

Путин: Молодежная политика является для России стратегически важной темой

Молодежная политика является стратегически важной темой, заявил глава российского государства Владимир Путин на заседании Госсовета.

Он отметил, что нынешняя молодежь через 10-20 лет будет вкладывать свои силы в реализацию целей развития России, которые определяются сегодня, передает ТАСС.

«Их таланты и достижения в самых разных сферах будут прямо влиять на развитие России, а их устремления и помыслы, понимание Отечества, значимости его тысячелетней истории, ценности и традиций, преданности Родине, конечно, будут определять ее будущее», – пояснил Путин.

В связи с этим, подчеркнул Путин, задача государства – обеспечить глубокую, содержательную преемственность поколений, тогда энергия и стремление к преобразованиям, которыми обладает молодежь, будут работать на Россию, вносить вклад в укрепление родной страны.