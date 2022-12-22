Times: Британская спецслужба набирает ИТ-экспертов и русскоговорящих для хакерских атак

Times: Спецслужба в Британии ищет набирает ИТ-экспертов и русскоговорящих для хакерских атак

Британские национальные кибернетические силы (National Cyber Force, NCF) проводят набор ИТ-специалистов для осуществления хакерских атак против недружественных государств, сообщил The Times заместитель командующего спецслужбы генерал-лейтенант Том Коупинджер-Саймс.

По его словам, еще во времена Второй мировой войны в Британии набирали людей, которые мыслят нелинейно, без стереотипов. Это делалось для того, чтобы рядом находились люди, которые способны посмотреть на существующую проблему под разными углами, передает ТАСС со ссылкой на The Times.

«Если вы в армии, то нет такого, как наступательная и оборонительная армия. У вас есть просто армия», – отметил Коупинджер-Саймс.

Издание уточняет, что основанная в 2020 году NCF, штаб-квартира которой находится в Самсбери графства Ланкашир на северо-западе Англии, собирается привлечь около 3 тыс. специалистов.

По информации газеты, преимуществом является знание языков программирования, таких как Python, C++, Java, JavaScript, Rust. При этом особое внимание будет уделяться соискателям, которые имеют знания в математике и точных науках, например, с образованием по английскому, русскому, арабскому языкам».

Как отмечает The Times, те ИТ-специалисты, которые работали от имени британского правительства удаленно, часто помогали Киеву защищаться от кибератак. На эту программу британское правительство потратило 6,35 млн фунтов стерлингов (7,7 млн долларов).

Ранее стало известно, что Соединенные Штаты собираются потратить на кибератаки против неугодных им стран 11 млрд долларов в 2023 году.