Сенат утвердил Линн Трейси новым послом США в России

Новым послом США в России стала Линн Трейси, ее кандидатуру утвердил Сенат Конгресса США.

Как сообщает ТАСС, голосование продолжается, но Трейси уже получила достаточное для утверждения число голосов.

Как отмечает РИА «Новости», за Трейси проголосовали 55 из ста членов нижней палаты Конгресса при одном голосе против.

Трейси станет первой в истории женщиной на этой должности. Она владеет русским языком и уже работала в Москве – в 2014-2017 годах занимала пост заместителя главы дипломатической миссии.

До последнего времени Трейси была послом США в Армении, в 2012-2014 годах занимала пост заместителя помощника госсекретаря по Центральной Азии, в 2010-2011 годах служила замглавы миссии в Туркмении.

Россия ранее одобрила кандидатуру Трейси. Предыдущий посол Джон Салливан досрочно завершил командировку, продлившуюся почти три года, из-за тяжелой болезни и смерти жены.

Ранее Комитет по международным делам Сената США рекомендовал утвердить на пост посла США в Москве кандидатуру Линн Трейси.