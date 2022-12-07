Комитет Сената США рекомендовал утвердить Линн Трейси послом в России

В России оценили проект военного бюджета США на 2023 год

Американист Дробницкий: Расходы Пентагона на сдерживание России можно назвать скромными

США обеспокоены медленной модернизацией своих вооруженных сил, поэтому основное внимание в проекте бюджета уделено именно этому вопросу. К такому выводу в разговоре с газетой ВЗГЛЯД пришел политолог Дмитрий Дробницкий, комментируя проект военного бюджета США на 2023 год.

«Сформированный бюджет на 2023 год оказался не слишком щедрым в плане выделения больших сумм на противодействие России и помощь Украине. Озвученные цифры оказались очень скудными по сравнению с теми ассигнованиями, которые уже были отправлены Киеву. Стоит учитывать и другие каналы, по которым осуществляется субсидирование украинского бюджета», – считает политолог-американист Дмитрий Дробницкий.

«В целом, каким-либо образом судить о точных суммах согласно официальным бумагам военных ведомств США – достаточно трудно. Такие вещи остаются непрозрачными. В военный бюджет часто входят и растраты на вещи, имеющие крайне опосредованное отношение к интересам обороны. Напомню, что Пентагон остается единственным ведомством страны, не прошедшим аудит», – указывает эксперт.

«Стоит учитывать и скорые изменения в Сенате: демократы уступят место республиканцам. Соответственно, задача стоит простая – утвердить как можно больший бюджет до января. В дальнейшем любой билль об ассигнованиях станет предметом межпартийных политических торгов. Военный бюджет в этом плане – история классическая. Его увеличение и согласование традиционно проходит относительно спокойно», – акцентирует собеседник.

«При этом большая часть из утвержденного бюджета уйдет на модернизацию вооруженных сил США. Это очень острая тема для экспертного сообщения в Штатах. Очевидно, что многие вещи в стране, тесно связанные с военным ремеслом, пребывают в состоянии «длительного ремонта». В неудовлетворительном состоянии пребывают стратегическая бомбардировочная авиация и флот. Из 11 существующих авианосцев лишь четверо готовы к выполнению каких-либо задач», – подчеркивает Дробницкий.

«Показатели скудные. Кроме того, большое финансирование будет выделяться на работу с гиперзвуковым оружием. Это очень важный аспект, поэтому про него нигде особо распространяться не будут. Еще одно направление – космос. Пожалуй, два указанных направления станут основой растрат США в грядущем году», – считает эксперт.

«Есть и статьи расходов на инклюзивность в армии, но про модернизацию никто забывать не собирается. Оружие на новых физических принципах – это важная составляющая военного бюджета Штатов. Модернизация, гиперзвуковое оружие и ядерная триада – основа растрат Пентагона вне зависимости от того, кто находится у власти», – резюмирует Дробницкий.

С этим мнением согласен и военный эксперт Сергей Денисенцев.

«Траты на сдерживание России не являются колоссальными. Предлагается запланировать на сдерживание нашей страны 6 млрд долларов, что немного относительно их возможностей. Что касается упоминания в документы необходимости добиваться исключения России из G20 и других организаций – это похоже на обычную рекомендацию. Посмотрим, останется ли она в финальном варианте за подписью Байдена», – считает эксперт.

«Куда больший ущерб для России может быть из-за рекомендуемых вторичных санкций и инициативы по снижению зависимости от российских энергоносителей. Вообще я бы сказал, что этот проект бюджета скорее антикитайский, чем антироссийский, что подтверждается заявлениями военного руководства США, включая Ллойда Остина», – резюмирует Денисенцев.

Напомним, Конгресс США согласовал согласовал проект оборонного бюджета на 2023 финансовый год в размере 858 млрд долларов. Как ранее сообщало издание Politico, включение в бюджет дополнительных 45 млрд долларов было достигнуто за счет рассмотрения финансирования ряда программ, выходящих за пределы юрисдикции обеих палат.

Издание подчеркивает, что увеличение бюджета на ту же сумму уже происходило в июне этого года. Еще тогда специалисты отмечали, что это привносит опасную тенденцию превышения бюджета Пентагона в течение двух лет подряд. Обновленный показатель рискует стать рекордным в истории страны.

Как сообщает издание ТАСС, бюджет будет включать в себя траты на эксплуатацию и техническое обслуживание (317,3 млрд), выплаты на содержание военного персонала (174,5 млрд), оплату военных закупок (161,3 млрд), а также финансирование военных исследований (138,6 млрд). На сдерживание России в Европе выделено лишь 6 млрд долларов, в то время как «дополнительная финансовая помощь» Украине оценивается в 800 млн долларов.

Также Вашингтон планирует добиваться исключения РФ из ряда международных организаций, включая G20. Проект так же содержит требования к Пентагону о предоставлении стратегии борьбы с гиперзвуковым оружием, снижении зависимости от российского топлива на всех базах в зоне европейского командования ВС США и продлении запрета на военное сотрудничество с Москвой еще на пять лет.

При этом недавно в The New York Times опубликовали критическую статью, где подробно описали проблемы современного финансирования военного сектора США. В частности, упоминается, что существенная часть денег уходит на заработную плату военнослужащих. Так, рядовой морской пехоты может иметь доход сопоставимый с генералом КНР. Из-за этого отмечается нехватка кадров: ВВС недостает 1650 пилотов, а в общем армии не хватает около 30 тыс. новобранцев.

Кроме того, в текущем году Пентагон в очередной раз не сумел пройти ежегодный аудит. Большие суммы тратятся на неперспективные проекты, которые не приносят заявленного результата. Ряд военных направлений США безнадежно устарел и создавался в периоды президентства Рональда Рейгана и Джона Кеннеди.

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