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20 декабря, вторник | Последнее обновление — 21:08 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: Си Цзиньпин заявил, что затягивание кризиса на Украине никому не нужно
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Кандидаты в космонавты из Белоруссии прибыли в ЦПК для отбора
Белорусские космонавты прибыли в ЦПК для отбора на полет на МКС
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В Центр подготовки космонавтов (ЦПК) им. Ю. А. Гагарина для прохождения медкомиссии прибыли шесть претендентов на полет на МКС из Белоруссии, сообщили в Роскосмосе.
Там заявили, что отбор беллорусских космонавтов начался в Центре подготовки, всего приехали шесть кандидатов, которые должны пройти медобследования, после чего комиссия определит годность кандидатов к космическому полету, передает ТАСС.
Ранее президент России Владимир Путин после переговоров с Александром Лукашенко заявил, что отправка белорусского космонавта на Международную космическую станцию (МКС) состоится в 2023 году.
Стали известны примерные сроки отправки корабля-спасателя к МКС
Источник: На отправку к МКС корабля-спасателя «Союза МС-23» взамен поврежденного «Союза МС-22» потребуется около месяца
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Роскосмосу потребуется около месяца на ускоренную отправку к МКС корабля-спасателя «Союз» взамен поврежденного «Союза МС-22», но решение на этот счет пока не принято, сообщил информированный источник.
По словам источника, решений по ускоренной подготовке к отправке на Международную космическую станцию «Союза МС-23» в связи с аварией на «Союзе МС-22» пока не принималось. По имеющимся у источника данным, в случае принятия соответствующего решения сроки подготовки корабля можно будет сократить до одного месяца. Он уточнил, что сейчас на Байконуре находятся два корабля: «Союз МС-23» и «Союз МС-24», передает РИА «Новости».
В пресс-службе «Роскосмоса» отметили, что на Байконуре продолжается подготовка к запуску «Союза МС-23», его старт по графику запланирован на 16 марта 2023 года. При этом в госкорпорации уточнили, что в случае необходимости подготовка может быть ускорена для отправки корабля на МКС в более ранние сроки.
Накануне Роскосмос допустил отправку корабля «Союз МС-23» к МКС раньше плана.
Роскосмос сообщил о снижении температуры корабля «Союз МС-22»
Роскосмос: Температура корабля «Союз МС-22» после разгерметизации радиатора снижается
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Температурный режим в пилотируемом корабле «Союз МС-22», в котором произошла разгерметизация радиатора внешней системы терморегулирования, снижается, сообщили в пресс-службе Роскосмоса.
По сообщению пресс-службы, температура в корабле «Союз МС-22» снижается благодаря вмешательству специалистов ЦУП, оставаясь в заданных пределах, корабль планируют осмотреть с помощью камер дистанционного манипулятора SSRMS, результаты передадут на Землю в понедельник утром, передает ТАСС.
Ранее в Роскосмосе допустили, что в связи с неисправностью системы охлаждения «Союза МС-22» отправка российского пилотируемого корабля «Союз МС-23» к Международной космической станции может состояться раньше плана.
Напомним, российские космонавты не смогли выйти в открытый космос из-за предупредительного сигнала системы диагностики корабля «Союз МС-22».
Газета ВЗГЛЯД объясняла, чем самое серьезное и редкое за долгие годы ЧП на Международной космической станции опасно для космонавтов.
Установлено точное место повреждения корабля «Союз МС-22»
Специалисты Роскосмоса определили точное место повреждения приборно-агрегатного отсека «Союза МС-22», сообщил знакомый с ситуацией источник.
По его данным, повреждение находится на радиаторе системы охлаждения около узла зачековки солнечной батареи, передает РИА «Новости».
Источник добавил, что место повреждения удалось установить на основе изучения фото- и видеоматериалов, присланных экипажем.
В Роскосмосе подтвердили осмотр внешней поверхности ТПК «Союз МС-22», было обнаружено возможное место повреждения, данные с корабля продолжают изучать специалисты.
Напомним, в Роскосмосе допустили, что из-за неисправности системы охлаждения «Союза МС-22» отправка российского пилотируемого корабля «Союз МС-23» к МКС может состояться раньше плана.
Газета ВЗГЛЯД объясняла, чем самое серьезное и редкое за долгие годы ЧП на МКС опасно для астронавтов.
Лукашенко объяснил цель переговоров с Путиным
Лукашенко заявил, что встреча с Путиным обусловлена невозможностью решить вопросы без президентов
Проходящая в Минске встреча с президентом России Владимиром Путиным обусловлена невозможностью решения ряда вопросов правительствами двух стран без участия глав государств, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко на переговорах с Владимиром Путиным в расширенном составе.
По его словам, есть чувствительные темы, по которым исчерпаны переговорные возможности.
«Правительства считают, что без нас с вами, Владимир Владимирович, достичь согласия по отдельным вопросам невозможно», – цитирует ТАСС Лукашенко.
Ранее президент России Владимир Путин и глава Белоруссии Александр Лукашенко начали переговоры в Минске, куда российский лидер прибыл с визитом в понедельник, первая часть встречи проходит в широком составе.
Песков ранее сообщал, что Путин и Лукашенко обсудят всю палитру двусторонних отношений и обилие международных проблем.
Россия будет готовить белорусские экипажи для применения ядерного оружия
Путин сообщил о решении России продолжить подготовку экипажей для самолетов ВВС Белоруссии с ядерными боеприпасами
Россия продолжит подготовку экипажей для самолетов ВВС Белоруссии, переоборудованных для применения боеприпасов с ядерной боевой частью, сообщил глава российского государства Владимир Путин.
Путин на пресс-конференции по итогам переговоров с белорусским президентом заявил о продолжении реализации предложения Александра Лукашенко о подготовке экипажей самолетов, которые «переоборудованы для возможного применения боеприпасов воздушного базирования со специальной боевой частью».
Российский лидер указал, что подобная форма взаимодействия уже используется другими странами, к примеру, США и их союзниками по НАТО. Путин полагает, что такие действия очень важны «в связи с напряженной обстановкой на внешних границах Союзного государства», передает ТАСС.
Лукашенко подтвердил, что самолеты в Белоруссии подготовлены: «Оказалось, что у нас с советских времен такие самолеты есть, мы тестировали их в Российской Федерации». Сейчас «готовят экипажи, способные управлять этими самолетами, несущими специфические боеприпасы».
Лукашенко призвал не считать это «угрозой кому-то». Он указал на «опасения» Белоруссии относительно ситуации по периметру Союзного государства, прежде всего на западе. Как заявил Лукашенко, необходимо гарантировать безопасность Белоруссии. «Вы сделали очень решительный и важный шаг в поддержке Беларуси», – сказал он Путину.
Напомним, Путин заявил, что переговоры с Белоруссией были результативными. В частности, Москва и Минск договорились продолжать практику совместных военных учений.
В России оценили результаты визита Путина в Минск
Евгений Минченко: Военно-политическая помощь Белоруссии для России бесценна, но деньги любят счет
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Александр Лукашенко прекрасно понимает значимость Минска в условиях противостояния России и Запада, поэтому продолжает торг по ключевым вопросам. Для нас ценен каждый союзник, однако деньги тоже любят счет. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал политолог Евгений Минченко, комментируя состоявшуюся в Минске встречу президентов России и Белоруссии.
«Думаю, логика договоренностей между Владимиром Путиным и Александром Лукашенко исходит из того, что две страны находятся в одной лодке. Следовательно, в той же лодке и два президента. Поэтому им только и остается, что держаться вместе», – рассказал президент Российской ассоциации по связям с общественностью Евгений Минченко.
«На этом фоне Лукашенко продолжает активно использовать классическую риторику о том, что военно-политический союз с Белоруссией для России бесценен и вообще «нечего между братьями деньги считать». Учитывая, что в глобальном противостоянии с Западом нам ценен каждый союзник, белорусский лидер получает свое», – отметил собеседник.
«Очевидно, что в сложившихся условиях Лукашенко прекрасно понимает значимость роли своей страны. Я думаю, продолжается торг по поводу того, что Белоруссия сделает в экономическом и в военно-политическом плане для России и какова будет цена этого вопроса. Конечно, для нас такая помощь будет сейчас бесценной. Но деньги все же любят счет», – подчеркнул Минченко.
«Вместе с тем у наших стран разные политические и экономические режимы, это очевидно. И то, что некоторые специалисты предлагают России пойти по пути белорусизации, на мой взгляд, является ошибочной идеей», – полагает эксперт.
«Модель, по которой существовала Белоруссия, два года назад пришла в острый кризис и, по сути, ее спасла только помощь России. Но у нас нет «старшего брата», который в случае чего придет на помощь, поэтому копировать белорусскую модель слишком рискованно», – уверен Минченко.
«Я убежден, что России нужно развивать элементы политической системы и экономики, которые уже показали свою эффективность. В том числе усиливать политическую конкуренцию. Это особенно важно на муниципальном и региональном уровнях. Кроме того, необходима и конкуренция идей на федеральном уровне, чтобы вырабатывать оптимальные пути развития», – отметил он.
«Для России крайне важна и экономическая конкуренция. Сохранение реального частного бизнеса – важное достижение последних 30 лет, которое обеспечило устойчивость нашей экономики перед санкциями. Движение по пути авторитарного госкапитализма, как в Белоруссии, приведет к снижению устойчивости нашей страны перед внешними вызовами», – добавил политолог.
Накануне в Минске прошли переговоры между президентом России Владимиром Путиным и президентом Белоруссии Александром Лукашенко. Первая часть встречи прошла в широком составе, затем лидеры государств пообщались один на один, а после ответили на вопросы журналистов.
Вместе с Путиным в Белоруссию прибыли вице-премьер Алексей Оверчук, министр обороны Сергей Шойгу, помощник президента Юрий Ушаков, пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, глава Роскосмоса Юрий Борисов.
Российский лидер, выступая перед журналистами, высоко оценил переговоры и отметил, что они были результативными. А также отметил, что «у России нет заинтересованности кого бы то ни было поглощать».
В свою очередь президент Белоруссии заявил, что все вопросы на переговорах с Путиным в расширенном составе рассмотрены, теперь люди должны оценить принятые решения.
В российском посольстве в Вашингтоне заявили о желании США «вбить клин» в дружбу России и Белоруссии. Кроме того, в посольстве отреагировали на выпад представителя Госдепа Неда Прайса, который назвал «верхом иронии» заявление российского лидера Владимира Путина о незаинтересованности России в поглощении каких-либо стран.
По мнению экспертов дипмиссии, такие заявления официального представителя администрации являются откровенным вмешательством во внутренние дела Союзного государства. Более того, в посольстве подчеркнули, что эти события вызвали раздражение в США, которые продолжают стремиться изолировать Россию и Белоруссию на международной арене. Ранее Лукашенко заявил, что укрепление отношений между Россией и Белоруссией является естественным ответом на меняющуюся ситуацию в мире.
Газета ВЗГЛЯД разбиралась, действительно ли Россия даст Лукашенко право использовать свои ядерные боеприпасы.
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Путин опроверг планы «поглощения» Россией Белоруссии
Президент России Владимир Путин заявил, что у Москвы нет планов «поглощения» Россией Белоруссии.
«У России нет заинтересованности кого бы то ни было поглощать, просто нет целесообразности в этом», – заявил он на пресс-конференции по итогам переговоров с белорусским коллегой Александром Лукашенко, сообщает ТАСС.
Ранее Путин заявил, что белорусско-российские переговоры в расширенном составе были результативными.
Путин сообщил о согласовании параметров по ценам на российские энергоресурсы для Минска
Путин рассказал о согласовании параметров по ценам на российские энергоресурсы для Минска
Россия согласовала основные параметры по ценам на российские энергоресурсы для Белоруссии, сообщил по итогам переговоров с белорусским коллегой Александром Лукашенко российский президент Владимир Путин.
«Мы обсуждали ценовые параметры в сфере энергетики. Я думаю, что сейчас, когда мы с Александром Григорьевичем вдвоем, с глазу на глаз, беседовали, будем считать, что все основные параметры, в том числе и параметры чувствительные, по ценообразованию в сфере энергетики согласованы», – приводит его слова ТАСС.
Ранее Путин заявил, что Россия готова и далее помогать Минску развивать атомную энергетику, при этом она могла бы зарабатывать, поставляя дополнительный газ.
Путин прибыл в Минск для переговоров с Лукашенко
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Президент России Владимир Путин в понедельник прибыл с однодневным рабочим визитом в Минск, где проведет переговоры со своим белорусским коллегой Александром Лукашенко.
Путин приехал в Минск впервые с июня 2019 года, тогда он посетил соревнования по боксу и спортивной гимнастике в рамках II Европейских игр, передает ТАСС.
Участие в переговорах в Минске примут главы государств, а также члены правительств двух стран, руководители министерств и ведомств. В таком формате стороны подробно обсудят весь спектр наиболее актуальных вопросов белорусско-российской интеграции.
Далее главы государств продолжат переговоры в формате один на один, после чего, как предполагается, сделают заявления и ответят на вопросы журналистов.
Согласно сообщениям белорусской стороны, во встрече лидеров в узком составе будут принимать участие министры обороны.
Ранее пресс-секретарь президента России сообщил, что Путин и Лукашенко обсудят в Минске 19 декабря всю палитру двусторонних отношений и обилие международных проблем.
Лукашенко признал неспособность Белоруссии сохранить суверенитет без России
Лукашенко указал на неспособность Белоруссии защитить независимость и суверенитет без помощи России
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Россия без Белоруссии обойдется, а Белоруссия без России не сможет защитить свои независимость и суверенитет, заявил белорусский президент Александр Лукашенко.
По итогам переговоров с Путиным он признал, что Белоруссии «не обойтись» без России, которая пришла на помощь «в трудную минуту». Как заявил Лукашенко, стороны договорились, что будут «действовать на равных», передает РИА «Новости».
«Сегодня взвоют: «Путин приехал, тут кого-то пугает». А пошел же навстречу, как родной, как близкий Белоруссии человек», – приводит слова Лукашенко ТАСС.
Лукашенко заявил, что спекуляции на тему «поглощения» Белоруссии Россией ведут по указу внешних сил беглые политики. Он указал, что Белоруссия не производит газ, а получает его «от братской России», как и «25 млн тонн нефти, чтобы обеспечить нефтеперерабатывающие заводы». «К кому обратились? К Российской Федерации. И не просто обратились – ладно, объемы не проблема. А еще же надо и выгодные цены», – сказал он.
Лукашенко отметил, что России и Белоруссии важно совместно проводить промышленную политику, избегая создания параллельных производств в обеих странах. «Кооперация, чтобы никто нас больше никуда не наклонял, чтобы не пришел, а потом бросил и ушел, как это было сделано», – сказал он.
Напомним, Путин заявил, что у Москвы нет планов «поглощения» Россией Белоруссии. По его словам, белорусско-российские переговоры в расширенном составе были результативными. В частности, Россия согласовала основные параметры по ценам на российские энергоресурсы для Белоруссии. Лукашенко назвал укрепление связей с Россией естественным ответом на ситуацию в мире.
Шойгу прибыл в Минск
Глава Минобороны России прибыл в Белоруссию
Министр обороны России Сергей Шойгу прибыл с визитом в Белоруссию, сообщил начальник департамента международного военного сотрудничества Минобороны республики Валерий Ревенко.
Шойгу и глава Минобороны Белоруссии Виктор Хренин примут участие в запланированных на понедельник переговорах президентов России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко, передает ТАСС.
Ранее пресс-секретарь президента России сообщил, что Путин и Лукашенко обсудят в Минске 19 декабря всю палитру двусторонних отношений и обилие международных проблем.
Путин высоко оценил переговоры в Минске
Белорусско-российские переговоры в расширенном составе были результативными, поделился их итогами российский лидер Владимир Путин на пресс-конференции.
«Мне кажется, что сегодняшняя встреча была очень результативной», – цитирует его РИА «Новости».
В свою очередь президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что все вопросы на переговорах с Путиным в расширенном составе рассмотрены, теперь люди должны оценить принятые решения.
«Все вопросы рассмотрели. Дальше будет легче. Спасибо большое. Я думаю, люди оценят наши решения, которые мы здесь приняли на сегодняшний день и на стратегию», – приводит его слова ТАСС.
Лукашенко также рассказал, что в ходе встречи был подведен итог совместной работы стран в этом году.
Ранее Лукашенко заявил, что укрепление отношений между Россией и Белоруссией является естественным ответом на меняющуюся ситуацию в мире.
В посольстве заявили о стремлении США «вбить клин» в дружбу России и Белоруссии
Посольство России: Стремления США поссорить Россию с соседними странами не увенчаются успехом
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Устремления Штатов рассорить Россию с соседними странами, например, с Белоруссией, ни к чему не приведут, заявили в российском посольстве в США.
По информации представителей дипмиссии, комплексное и взаимовыгодное сотрудничество России и Белоруссии проверено временем и основано на искренней дружбе братских народов двух стран, передает радио Sputnik.
Кроме того, в посольстве отреагировали на выпад представителя Госдепа Неда Прайса, который назвал «верхом иронии» заявление российского лидера Владимира Путина о незаинтересованности России в поглощении каких-либо стран.
По мнению экспертов дипмиссии, такие заявления официального представителя администрации являются откровенным вмешательством во внутренние дела Союзного государства. Более того, в посольстве подчеркнули, что эти события вызвали раздражение в США, которые продолжают стремиться изолировать Россию и Белоруссию на международной арене.
По мнению представителей дипведомства, в Штатах все еще не признают, что не все государства готовы жить по навязанным Вашингтоном правилам. Именно по этой причине США стремятся вбить клинья во взаимоотношения России с соседями, заключили в посольстве.
Напомним, в Минске состоялись белорусско-российские переговоры в расширенном составе с участием президентов России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко. Путин заявил, что «у России нет заинтересованности кого бы то ни было поглощать».
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В Кремле отвергли слухи о принуждении Минска к участию в СВО
Публикации о том, что российский президент Владимир Путин якобы едет в Минск принуждать Белоруссию к участию в спецоперации на Украине, глупые и безосновательные, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков.
Песков отметил, что Путин не был в Минске несколько лет, но это не привело к паузе в отношениях, передает РИА «Новости».
Представитель Кремля рассказал, что сегодня на переговорах Путина и президента Белоруссии Александра Лукашенко будет возможность обсудить военные вопросы. Кроме того, лидеры затронут газовый вопрос, в том числе с учетом критики белорусского президента. Песков подчеркнул, что по газу контакты продолжаются, уже сейчас у Белоруссии абсолютно льготные условия.
Ранее Песков заявил, что Путин и Лукашенко обсудят в Минске 19 декабря всю палитру двусторонних отношений и обилие международных проблем.
Рассекречены документы о планах Гитлера в 30-х годах устроить переворот в СССР
СВР рассекретила документы о планах Гитлера в 1933 году устроить переворот в СССР и сделать Белоруссию колонией
В 1933 году Адольф Гитлер вынашивал планы переворота в СССР, желая сделать Белоруссию колонией Германии и переселить туда немцев Поволжья, свидетельствуют рассекреченные архивные документы Службы внешней разведки России.
Материалы опубликованы на сайте Президентской библиотеки имени Ельцина управления делами президента России в разделе «Вторая мировая война в архивных документах».
В материале Иностранного отдела ОГПУ СССР 1933 года сообщается, что по плану Гитлера в рамках «проектов переворота в России» все «волжские немцы переселятся в Белоруссию», передает РИА «Новости».
Как сообщается в документах, «насколько удалось узнать», Белоруссия должна «подчиняться сначала новому правительственному режиму в России», но «будет полностью индустриализирована Германией». Германия собиралась заключить «собственный таможенный союз и так далее» с Белоруссией, которая должна была «всякого рода правами пользоваться в качестве свободного государства подобно Данцигу». Там же сообщалось о планах постепенного аншлюсса – поглощения Белоруссии Германией.
Также опубликована выдержка из агентурного материала пятого отдела Главного управления государственной безопасности НКВД СССР (внешняя разведка) «об участии государственных деятелей США и Великобритании в финансовых операциях в пользу нацистской Германии». Из документов следует, что американские и британские политические и финансовые круги в 1939 году, в преддверии Второй мировой войны, втайне помогали накачивать гитлеровский режим миллиардными суммами и боялись, что подробности об этом выйдут наружу.
Напомним, 20 декабря в России отмечается День работника органов безопасности. Дата 20 декабря выбрана в связи изданием в 1917 году Декрета об образовании Всероссийской чрезвычайной комиссии по борьбе с контрреволюцией и саботажем. 20 декабря 1920 года был создан Иностранный отдел ВЧК при НКВД РСФСР, с этой даты отсчет своей истории ведет Служба внешней разведки России.
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