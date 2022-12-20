Белоруссия договорилась с Россией о помощи в реструктуризации долга

В России оценили результаты визита Путина в Минск

Евгений Минченко: Военно-политическая помощь Белоруссии для России бесценна, но деньги любят счет

Александр Лукашенко прекрасно понимает значимость Минска в условиях противостояния России и Запада, поэтому продолжает торг по ключевым вопросам. Для нас ценен каждый союзник, однако деньги тоже любят счет. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал политолог Евгений Минченко, комментируя состоявшуюся в Минске встречу президентов России и Белоруссии.

«Думаю, логика договоренностей между Владимиром Путиным и Александром Лукашенко исходит из того, что две страны находятся в одной лодке. Следовательно, в той же лодке и два президента. Поэтому им только и остается, что держаться вместе», – рассказал президент Российской ассоциации по связям с общественностью Евгений Минченко.

«На этом фоне Лукашенко продолжает активно использовать классическую риторику о том, что военно-политический союз с Белоруссией для России бесценен и вообще «нечего между братьями деньги считать». Учитывая, что в глобальном противостоянии с Западом нам ценен каждый союзник, белорусский лидер получает свое», – отметил собеседник.

«Очевидно, что в сложившихся условиях Лукашенко прекрасно понимает значимость роли своей страны. Я думаю, продолжается торг по поводу того, что Белоруссия сделает в экономическом и в военно-политическом плане для России и какова будет цена этого вопроса. Конечно, для нас такая помощь будет сейчас бесценной. Но деньги все же любят счет», – подчеркнул Минченко.

«Вместе с тем у наших стран разные политические и экономические режимы, это очевидно. И то, что некоторые специалисты предлагают России пойти по пути белорусизации, на мой взгляд, является ошибочной идеей», – полагает эксперт.

«Модель, по которой существовала Белоруссия, два года назад пришла в острый кризис и, по сути, ее спасла только помощь России. Но у нас нет «старшего брата», который в случае чего придет на помощь, поэтому копировать белорусскую модель слишком рискованно», – уверен Минченко.

«Я убежден, что России нужно развивать элементы политической системы и экономики, которые уже показали свою эффективность. В том числе усиливать политическую конкуренцию. Это особенно важно на муниципальном и региональном уровнях. Кроме того, необходима и конкуренция идей на федеральном уровне, чтобы вырабатывать оптимальные пути развития», – отметил он.

«Для России крайне важна и экономическая конкуренция. Сохранение реального частного бизнеса – важное достижение последних 30 лет, которое обеспечило устойчивость нашей экономики перед санкциями. Движение по пути авторитарного госкапитализма, как в Белоруссии, приведет к снижению устойчивости нашей страны перед внешними вызовами», – добавил политолог.

Накануне в Минске прошли переговоры между президентом России Владимиром Путиным и президентом Белоруссии Александром Лукашенко. Первая часть встречи прошла в широком составе, затем лидеры государств пообщались один на один, а после ответили на вопросы журналистов.

Вместе с Путиным в Белоруссию прибыли вице-премьер Алексей Оверчук, министр обороны Сергей Шойгу, помощник президента Юрий Ушаков, пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, глава Роскосмоса Юрий Борисов.

Российский лидер, выступая перед журналистами, высоко оценил переговоры и отметил, что они были результативными. А также отметил, что «у России нет заинтересованности кого бы то ни было поглощать».

В свою очередь президент Белоруссии заявил, что все вопросы на переговорах с Путиным в расширенном составе рассмотрены, теперь люди должны оценить принятые решения.

В российском посольстве в Вашингтоне заявили о желании США «вбить клин» в дружбу России и Белоруссии. Кроме того, в посольстве отреагировали на выпад представителя Госдепа Неда Прайса, который назвал «верхом иронии» заявление российского лидера Владимира Путина о незаинтересованности России в поглощении каких-либо стран.

По мнению экспертов дипмиссии, такие заявления официального представителя администрации являются откровенным вмешательством во внутренние дела Союзного государства. Более того, в посольстве подчеркнули, что эти события вызвали раздражение в США, которые продолжают стремиться изолировать Россию и Белоруссию на международной арене. Ранее Лукашенко заявил, что укрепление отношений между Россией и Белоруссией является естественным ответом на меняющуюся ситуацию в мире.

Газета ВЗГЛЯД разбиралась, действительно ли Россия даст Лукашенко право использовать свои ядерные боеприпасы.

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