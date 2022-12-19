Путин рассказал, что смотрел финал ЧМ по футболу Путин сообщил о согласовании параметров по ценам на российские энергоресурсы для Минска Путин рассказал о согласовании параметров по ценам на российские энергоресурсы для Минска 19 декабря 2022, 22:02 Текст: Ольга Иванова

Россия согласовала основные параметры по ценам на российские энергоресурсы для Белоруссии, сообщил по итогам переговоров с белорусским коллегой Александром Лукашенко российский президент Владимир Путин. «Мы обсуждали ценовые параметры в сфере энергетики. Я думаю, что сейчас, когда мы с Александром Григорьевичем вдвоем, с глазу на глаз, беседовали, будем считать, что все основные параметры, в том числе и параметры чувствительные, по ценообразованию в сфере энергетики согласованы», – приводит его слова ТАСС. Ранее Путин заявил, что Россия готова и далее помогать Минску развивать атомную энергетику, при этом она могла бы зарабатывать, поставляя дополнительный газ. Лукашенко объяснил цель переговоров с Путиным Лукашенко заявил, что встреча с Путиным обусловлена невозможностью решить вопросы без президентов 19 декабря 2022, 17:39

Фото: Павел Бедняков/РИА Новости

Текст: Вера Басилая

Проходящая в Минске встреча с президентом России Владимиром Путиным обусловлена невозможностью решения ряда вопросов правительствами двух стран без участия глав государств, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко на переговорах с Владимиром Путиным в расширенном составе. По его словам, есть чувствительные темы, по которым исчерпаны переговорные возможности. «Правительства считают, что без нас с вами, Владимир Владимирович, достичь согласия по отдельным вопросам невозможно», – цитирует ТАСС Лукашенко. Ранее президент России Владимир Путин и глава Белоруссии Александр Лукашенко начали переговоры в Минске, куда российский лидер прибыл с визитом в понедельник, первая часть встречи проходит в широком составе. Песков ранее сообщал, что Путин и Лукашенко обсудят всю палитру двусторонних отношений и обилие международных проблем. Путин поздравил президента Аргентины с победой сборной на ЧМ по футболу Путин позвонил президенту Аргентины Фернандесу и поздравил его с победой сборной на ЧМ по футболу 18 декабря 2022, 23:27 Текст: Антон Антонов

Глава российского государства Владимир Путин поздравил президента Аргентины Альберто Фернандеса с победой аргентинских футболистов на чемпионате мира по футболу в Катаре, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Песков сообщил, что Путин «тепло поздравил» Фернандеса, передает РИА «Новости». Кроме того, Аргентину поздравил посол России в Буэнос-Айресе Дмитрий Феоктистов. Он заявил, что в России «все болели за Аргентину», так как «за друзей надо переживать, радоваться их успехам» и помогать «в трудный час». «Мы вместе справились с коронавирусом, преодолеем и другие вызовы», – заявил он, отметив, что Россия знает, что такое победа – «в спорте, в жизни, в исторической перспективе». Напомним, сборная Аргентины победила команду Франции на чемпионате мира. Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси стал обладателем «Золотого мяча» и заявил, что не собирается завершать выступления за сборную. Новости СМИ2 Путин прибыл в Минск для переговоров с Лукашенко 19 декабря 2022, 16:01

Фото: t.me/news_kremlin

Текст: Вера Басилая

Президент России Владимир Путин в понедельник прибыл с однодневным рабочим визитом в Минск, где проведет переговоры со своим белорусским коллегой Александром Лукашенко. Путин приехал в Минск впервые с июня 2019 года, тогда он посетил соревнования по боксу и спортивной гимнастике в рамках II Европейских игр, передает ТАСС. Участие в переговорах в Минске примут главы государств, а также члены правительств двух стран, руководители министерств и ведомств. В таком формате стороны подробно обсудят весь спектр наиболее актуальных вопросов белорусско-российской интеграции. Далее главы государств продолжат переговоры в формате один на один, после чего, как предполагается, сделают заявления и ответят на вопросы журналистов. Согласно сообщениям белорусской стороны, во встрече лидеров в узком составе будут принимать участие министры обороны. Ранее пресс-секретарь президента России сообщил, что Путин и Лукашенко обсудят в Минске 19 декабря всю палитру двусторонних отношений и обилие международных проблем. Шойгу прибыл в Минск Глава Минобороны России прибыл в Белоруссию 19 декабря 2022, 14:09

Фото: Сергей Гунеев/РИА Новости

Текст: Елизавета Шишкова

Министр обороны России Сергей Шойгу прибыл с визитом в Белоруссию, сообщил начальник департамента международного военного сотрудничества Минобороны республики Валерий Ревенко. Шойгу и глава Минобороны Белоруссии Виктор Хренин примут участие в запланированных на понедельник переговорах президентов России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко, передает ТАСС. Ранее пресс-секретарь президента России сообщил, что Путин и Лукашенко обсудят в Минске 19 декабря всю палитру двусторонних отношений и обилие международных проблем. Новости СМИ2 В Кремле отвергли слухи о принуждении Минска к участию в СВО 19 декабря 2022, 15:15

Фото: Михаил Метцель/ТАСС

Текст: Ольга Иванова

Публикации о том, что российский президент Владимир Путин якобы едет в Минск принуждать Белоруссию к участию в спецоперации на Украине, глупые и безосновательные, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков. Песков отметил, что Путин не был в Минске несколько лет, но это не привело к паузе в отношениях, передает РИА «Новости». Представитель Кремля рассказал, что сегодня на переговорах Путина и президента Белоруссии Александра Лукашенко будет возможность обсудить военные вопросы. Кроме того, лидеры затронут газовый вопрос, в том числе с учетом критики белорусского президента. Песков подчеркнул, что по газу контакты продолжаются, уже сейчас у Белоруссии абсолютно льготные условия. Ранее Песков заявил, что Путин и Лукашенко обсудят в Минске 19 декабря всю палитру двусторонних отношений и обилие международных проблем. Путин высоко оценил переговоры в Минске 19 декабря 2022, 21:04 Текст: Ольга Иванова

Белорусско-российские переговоры в расширенном составе были результативными, поделился их итогами российский лидер Владимир Путин на пресс-конференции. «Мне кажется, что сегодняшняя встреча была очень результативной», – цитирует его РИА «Новости». В свою очередь президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что все вопросы на переговорах с Путиным в расширенном составе рассмотрены, теперь люди должны оценить принятые решения. «Все вопросы рассмотрели. Дальше будет легче. Спасибо большое. Я думаю, люди оценят наши решения, которые мы здесь приняли на сегодняшний день и на стратегию», – приводит его слова ТАСС. Лукашенко также рассказал, что в ходе встречи был подведен итог совместной работы стран в этом году. Ранее Лукашенко заявил, что укрепление отношений между Россией и Белоруссией является естественным ответом на меняющуюся ситуацию в мире. Новости СМИ2 Путин опроверг планы «поглощения» Россией Белоруссии 19 декабря 2022, 21:28

Фото: Павел Бедняков/РИА Новости

Текст: Ольга Иванова

Президент России Владимир Путин заявил, что у Москвы нет планов «поглощения» Россией Белоруссии. «У России нет заинтересованности кого бы то ни было поглощать, просто нет целесообразности в этом», – заявил он на пресс-конференции по итогам переговоров с белорусским коллегой Александром Лукашенко, сообщает ТАСС. Ранее Путин заявил, что белорусско-российские переговоры в расширенном составе были результативными. Путин заявил о готовности России развивать с Белоруссией сотрудничество в атомной сфере 19 декабря 2022, 18:11 Текст: Ольга Иванова

Россия готова и далее помогать Минску развивать атомную энергетику, при этом она могла бы зарабатывать, поставляя дополнительный газ, заявил российский лидер Владимир Путин на переговорах с белорусским коллегой Александром Лукашенко. «Мы активно работаем практически по всем направлениям. В сфере энергетики – как мы отмечали с [президентом Белоруссии] Александром Григорьевичем [Лукашенко], Россия в ущерб себе, тем не менее, продолжает атомный проект – атомную электростанцию строим. Первый блок работает», – цитирует Путина ТАСС. Путин пояснил, что Россия могла бы поставлять в республику дополнительный газ, но вместо этого работает АЭС, и объем вырабатываемой на ней энергии соответствует примерно 4,5 млрд кубометров газа. Ранее Лукашенко заявил, что сроки формирования объединенного рынка газа в рамках Союзного государства России и Белоруссии сорваны. Новости СМИ2 Лавров впервые встретился с новым главой МИД Белоруссии 19 декабря 2022, 12:05 Текст: Антон Никитин

В Минске началась первая встреча Сергея Алейника, назначенного министром иностранных дел Белоруссии, с главой МИД России Сергеем Лавровым, сообщила пресс-служба белорусского внешнеполитического ведомства. Об этом МИД Белоруссии сообщил в Twitter (соцсеть заблокирована в РФ), передает ТАСС. Президент Белоруссии Александр Лукашенко на прошлой неделе назначил Алейника главой МИД Белоруссии вместо скоропостижно скончавшегося на 65-м году жизни Владимира Макея. Лавров поздравил Алейника с назначением на эту должность. Завершилась внезапная проверка боевой готовности Вооруженных сил Белоруссии Минобороны: Внезапная проверка боевой готовности Вооруженных сил Белоруссии завершилась 19 декабря 2022, 14:07 Текст: Дмитрий Зубарев

Мероприятия по внезапной проверке боевой готовности Вооруженных сил Белоруссии завершились, сообщила пресс-служба Минобороны республики. По сообщению пресс-службы, в вооруженных силах завершились мероприятия по проверке боевой готовности, проводимые под руководством Главнокомандующего вооруженными силами Александра Лукашенко, передает ТАСС. Напомним, 13 декабря в Белоруссии стартовала внезапная проверка боевой готовности. Новости СМИ2 Путин подписал закон о запрете услуг суррогатного материнства в России для иностранцев 19 декабря 2022, 14:30 Текст: Ольга Иванова

Президент Владимир Путин подписал закон, который разрешает пользоваться услугами суррогатного материнства только гражданам России, воспользоваться услугой иностранцам теперь нельзя, документ размещен на официальном интернет-портале правовой информации. Воспользоваться услугами суррогатных матерей смогут только семейные пары из России или одинокая гражданка России, которая не может по медицинским показаниям выносить или родить ребенка самостоятельно. Для иностранцев услуга суррогатного материнства в России теперь запрещена, сообщает РИА «Новости». Воспользоваться суррогатным материнством не смогут одинокие мужчины с российским гражданством, но если иностранец женат на россиянке, то на него не будет распространяться запрет на услуги суррогатного материнства. Ранее сообщалось, что «Единая Россия» предложила проект закона по запрету суррогатного материнства в стране для иностранных граждан, что может сэкономить бюджету 14 млрд рублей. Путин: Россия и Белоруссия должны быть удовлетворены своими отношениями Путин: Москва и Минск должны быть удовлетворены выстраиванием своих отношений 19 декабря 2022, 17:32 Текст: Валентина Григоренко

Россия и Белоруссия должны быть удовлетворены тем, как выстраиваются их отношения, заявил президент России Владимир Путин на встрече с главой Белоруссии Александром Лукашенко «Мы действительно в последнее время много уделяли внимания вопросам безопасности, сотрудничества на международной арене. И в целом мы должны быть удовлетворены тем, как выстраиваются наши отношения на этом треке», – сказал Путин, передает РИА «Новости». Глава государства отметил, что цель встречи – подвести некоторые итоги работы правительств и различных ведомств в самых разных областях и прежде всего в сфере экономики. В понедельник президент России Владимир Путин прибыл с однодневным рабочим визитом в Минск для проведения переговоров со своим белорусским коллегой Александром Лукашенко. Ранее пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков сообщил, что Путин и Лукашенко обсудят в Минске 19 декабря всю палитру двусторонних отношений и обилие международных проблем. Новости СМИ2 В Минске начались переговоры Путина и Лукашенко 19 декабря 2022, 17:19 Текст: Елизавета Шишкова

Президент России Владимир Путин и глава Белоруссии Александр Лукашенко начали переговоры в Минске, куда российский лидер прибыл с визитом в понедельник, первая часть встречи проходит в широком составе. После переговоров с участием делегаций лидеры пообщаются один на один. После встречи президенты ответят на вопросы журналистов, передает ТАСС. Вместе с Путиным в Белоруссию прибыли вице-премьер Алексей Оверчук, министр обороны Сергей Шойгу, помощник президента Юрий Ушаков, пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, глава Роскосмоса Юрий Борисов. Песков ранее сообщал, что Путин и Лукашенко обсудят всю палитру двусторонних отношений и обилие международных проблем. Путин заявил о новом рекорде в товарообороте России и Белоруссии Путин заявил об ожидании нового рекорда в товарообороте России и Белоруссии 19 декабря 2022, 17:46 Текст: Елизавета Шишкова

Товарооборот между Россией и Белоруссией в 2022 году может составить 40 млрд долларов, заявил президент Владимир Путин на переговорах с белорусским коллегой Александром Лукашенко. Всего за 10 месяцев 2022 года товарооборот между Минском и Москвой вырос на 10%. Кроме того, российский лидер назвал экономическое сотрудничество приоритетным направлением в отношениях двух государств, это же отметил и Александр Лукашенко, передает ТАСС. Напомним, переговоры Путина и Лукашенко проходят в Минске, запланировано общение президентов один на один и в составе делегаций. Новости СМИ2 Песков: Россия не принуждает Белоруссию к интеграции 19 декабря 2022, 15:48 Текст: Вера Басилая

Белоруссия является союзником номер один для России, никто никого не заставляет в вопросах интеграции, стороны предпринимают шаги, которые наилучшим образом соответствуют интересам Союзного государства, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. По словам Пескова, с Белоруссией у России наиболее продвинутый режим интеграции, в этом вопросе никто никого не заставляет, все делают такие шаги, которые наилучшим образом соответствуют интересам народов обеих стран и интересам союзного государства, передает РИА «Новости». До этого в Кремле отвергли слухи о принуждении Минска к участию в СВО. Ранее пресс-секретарь президента России сообщил, что Путин и Лукашенко обсудят в Минске 19 декабря всю палитру двусторонних отношений и обилие международных проблем.