Детский омбудсмен призвала развивать сопровождаемое проживание для людей с инвалидностью

Развивать практики сопровождаемого проживания для людей с инвалидностью предложила уполномоченный по правам ребенка Мария Львова-Белова во время онлайн-встречи Владимира Путина с людьми с инвалидностью и ОВЗ. Президент поручит правительству проработать этот вопрос.

Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова на встрече рассказала о работе арт-поместья «Новые берега» в Пензе, проекта по сопровождаемому проживанию для молодых людей с инвалидностью. Резиденция стала уникальным центром, где живут, учатся и воплощают в жизнь самые разные проекты молодые люди с инвалидностью из 15 регионов России. Здесь они получают первый трудовой опыт и получают навыки самостоятельной жизни, говорится в сообщении на сайте детского омбудсмена.

По словам уполномоченного, вопросы организации сопровождаемого проживания для таких людей остаются открытыми, есть регионы, где поддержка людей с инвалидностью остается только на бумаге и ребята с инвалидностью живут в четырех стенах, хотя могли бы жить совсем иначе. Омбудсмен выступила с предложением вывести эту работу на системный уровень и законодательно подкрепить.

Востребованность развития этого направления также подтвердил присутствовавший на встрече резидент арт-поместья «Новые Берега» инвалид детства Никита Спирин. Он приехал в поместье из Нового Уренгоя за своей мечтой – создать свой музыкальный лейбл, и благодаря проекту провел свой первый музыкальный фестиваль и планирует открыть инклюзивный продюсерский центр. В резиденции ему предоставили музыкальное оборудование, студию и помощь.

Он считает важным, чтобы такие возможности для молодых людей с инвалидностью были в каждом регионе нашей страны.

«Людям нужно помогать не только с трудоустройством, но и развивать их творческий потенциал. Он у всех одинаковый – [у людей] с ограничениями по здоровью, без ограничений. Постараюсь правительство нацелить на то, чтобы это тиражировалось как можно шире», – поддержал идею Владимир Путин.