Лукашенко подчеркнул невозможность вбить клин между Москвой и Минском

Лукашенко предрек провал любых попыток вбить клин между Россией и Белоруссией

Попытки вбить клин между Минском и Москвой закончатся провалом, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко по итогам переговоров с главой российского государства Владимиром Путиным.

Лукашенко подчеркнул, что в 2020 году, когда по Белоруссии прокатилась волна протестов и беспорядков, Россия «протянула руку» Белоруссии, а не «атаковала» ее, Запад же хотел лишить Белоруссию «и независимости, и суверенитета». «Поэтому что тут говорить, просто на злобу еще один раз – не получится у них разорвать наши отношения, они будут только укрепляться», – приводит слова Лукашенко РИА «Новости».

Он заявил, что в ходе переговоров с Путиным создана «база для будущего рывка вперед», нет «ни одного вопроса, который невозможно решить». «Россия всегда шла нам навстречу, мы идем навстречу Российской Федерации», – сказал Лукашенко. Он заявил: «Вы же знаете: мы вдвоем соагрессоры, самые вредные, токсичные люди на этой планете. У нас только один спор: кто больше? Владимир Владимирович говорит, что я. Я уже начинаю думать, что он. Приняли решение, что вместе одинаково», – передает ТАСС.