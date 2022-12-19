|
|
Лукашенко подчеркнул невозможность вбить клин между Москвой и Минском
Лукашенко предрек провал любых попыток вбить клин между Россией и Белоруссией
Подписывайтесь на ВЗГЛЯД в
Попытки вбить клин между Минском и Москвой закончатся провалом, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко по итогам переговоров с главой российского государства Владимиром Путиным.
Лукашенко подчеркнул, что в 2020 году, когда по Белоруссии прокатилась волна протестов и беспорядков, Россия «протянула руку» Белоруссии, а не «атаковала» ее, Запад же хотел лишить Белоруссию «и независимости, и суверенитета». «Поэтому что тут говорить, просто на злобу еще один раз – не получится у них разорвать наши отношения, они будут только укрепляться», – приводит слова Лукашенко РИА «Новости».
Он заявил, что в ходе переговоров с Путиным создана «база для будущего рывка вперед», нет «ни одного вопроса, который невозможно решить». «Россия всегда шла нам навстречу, мы идем навстречу Российской Федерации», – сказал Лукашенко. Он заявил: «Вы же знаете: мы вдвоем соагрессоры, самые вредные, токсичные люди на этой планете. У нас только один спор: кто больше? Владимир Владимирович говорит, что я. Я уже начинаю думать, что он. Приняли решение, что вместе одинаково», – передает ТАСС.
Лукашенко объяснил цель переговоров с Путиным
Лукашенко заявил, что встреча с Путиным обусловлена невозможностью решить вопросы без президентов
Проходящая в Минске встреча с президентом России Владимиром Путиным обусловлена невозможностью решения ряда вопросов правительствами двух стран без участия глав государств, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко на переговорах с Владимиром Путиным в расширенном составе.
По его словам, есть чувствительные темы, по которым исчерпаны переговорные возможности.
«Правительства считают, что без нас с вами, Владимир Владимирович, достичь согласия по отдельным вопросам невозможно», – цитирует ТАСС Лукашенко.
Ранее президент России Владимир Путин и глава Белоруссии Александр Лукашенко начали переговоры в Минске, куда российский лидер прибыл с визитом в понедельник, первая часть встречи проходит в широком составе.
Песков ранее сообщал, что Путин и Лукашенко обсудят всю палитру двусторонних отношений и обилие международных проблем.
Путин прибыл в Минск для переговоров с Лукашенко
|
|
Президент России Владимир Путин в понедельник прибыл с однодневным рабочим визитом в Минск, где проведет переговоры со своим белорусским коллегой Александром Лукашенко.
Путин приехал в Минск впервые с июня 2019 года, тогда он посетил соревнования по боксу и спортивной гимнастике в рамках II Европейских игр, передает ТАСС.
Участие в переговорах в Минске примут главы государств, а также члены правительств двух стран, руководители министерств и ведомств. В таком формате стороны подробно обсудят весь спектр наиболее актуальных вопросов белорусско-российской интеграции.
Далее главы государств продолжат переговоры в формате один на один, после чего, как предполагается, сделают заявления и ответят на вопросы журналистов.
Согласно сообщениям белорусской стороны, во встрече лидеров в узком составе будут принимать участие министры обороны.
Ранее пресс-секретарь президента России сообщил, что Путин и Лукашенко обсудят в Минске 19 декабря всю палитру двусторонних отношений и обилие международных проблем.
Шойгу прибыл в Минск
Глава Минобороны России прибыл в Белоруссию
Министр обороны России Сергей Шойгу прибыл с визитом в Белоруссию, сообщил начальник департамента международного военного сотрудничества Минобороны республики Валерий Ревенко.
Шойгу и глава Минобороны Белоруссии Виктор Хренин примут участие в запланированных на понедельник переговорах президентов России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко, передает ТАСС.
Ранее пресс-секретарь президента России сообщил, что Путин и Лукашенко обсудят в Минске 19 декабря всю палитру двусторонних отношений и обилие международных проблем.
Путин высоко оценил переговоры в Минске
Белорусско-российские переговоры в расширенном составе были результативными, поделился их итогами российский лидер Владимир Путин на пресс-конференции.
«Мне кажется, что сегодняшняя встреча была очень результативной», – цитирует его РИА «Новости».
В свою очередь президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что все вопросы на переговорах с Путиным в расширенном составе рассмотрены, теперь люди должны оценить принятые решения.
«Все вопросы рассмотрели. Дальше будет легче. Спасибо большое. Я думаю, люди оценят наши решения, которые мы здесь приняли на сегодняшний день и на стратегию», – приводит его слова ТАСС.
Лукашенко также рассказал, что в ходе встречи был подведен итог совместной работы стран в этом году.
Ранее Лукашенко заявил, что укрепление отношений между Россией и Белоруссией является естественным ответом на меняющуюся ситуацию в мире.
Путин сообщил о согласовании параметров по ценам на российские энергоресурсы для Минска
Путин рассказал о согласовании параметров по ценам на российские энергоресурсы для Минска
Россия согласовала основные параметры по ценам на российские энергоресурсы для Белоруссии, сообщил по итогам переговоров с белорусским коллегой Александром Лукашенко российский президент Владимир Путин.
«Мы обсуждали ценовые параметры в сфере энергетики. Я думаю, что сейчас, когда мы с Александром Григорьевичем вдвоем, с глазу на глаз, беседовали, будем считать, что все основные параметры, в том числе и параметры чувствительные, по ценообразованию в сфере энергетики согласованы», – приводит его слова ТАСС.
Ранее Путин заявил, что Россия готова и далее помогать Минску развивать атомную энергетику, при этом она могла бы зарабатывать, поставляя дополнительный газ.
В Кремле отвергли слухи о принуждении Минска к участию в СВО
Публикации о том, что российский президент Владимир Путин якобы едет в Минск принуждать Белоруссию к участию в спецоперации на Украине, глупые и безосновательные, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков.
Песков отметил, что Путин не был в Минске несколько лет, но это не привело к паузе в отношениях, передает РИА «Новости».
Представитель Кремля рассказал, что сегодня на переговорах Путина и президента Белоруссии Александра Лукашенко будет возможность обсудить военные вопросы. Кроме того, лидеры затронут газовый вопрос, в том числе с учетом критики белорусского президента. Песков подчеркнул, что по газу контакты продолжаются, уже сейчас у Белоруссии абсолютно льготные условия.
Ранее Песков заявил, что Путин и Лукашенко обсудят в Минске 19 декабря всю палитру двусторонних отношений и обилие международных проблем.
Россия будет готовить белорусские экипажи для применения ядерного оружия
Путин сообщил о решении России продолжить подготовку экипажей для самолетов ВВС Белоруссии с ядерными боеприпасами
Россия продолжит подготовку экипажей для самолетов ВВС Белоруссии, переоборудованных для применения боеприпасов с ядерной боевой частью, сообщил глава российского государства Владимир Путин.
Путин на пресс-конференции по итогам переговоров с белорусским президентом заявил о продолжении реализации предложения Александра Лукашенко о подготовке экипажей самолетов, которые «переоборудованы для возможного применения боеприпасов воздушного базирования со специальной боевой частью».
Российский лидер указал, что подобная форма взаимодействия уже используется другими странами, к примеру, США и их союзниками по НАТО. Путин полагает, что такие действия очень важны «в связи с напряженной обстановкой на внешних границах Союзного государства», передает ТАСС.
Лукашенко подтвердил, что самолеты в Белоруссии подготовлены: «Оказалось, что у нас с советских времен такие самолеты есть, мы тестировали их в Российской Федерации». Сейчас «готовят экипажи, способные управлять этими самолетами, несущими специфические боеприпасы».
Лукашенко призвал не считать это «угрозой кому-то». Он указал на «опасения» Белоруссии относительно ситуации по периметру Союзного государства, прежде всего на западе. Как заявил Лукашенко, необходимо гарантировать безопасность Белоруссии. «Вы сделали очень решительный и важный шаг в поддержке Беларуси», – сказал он Путину.
Напомним, Путин заявил, что переговоры с Белоруссией были результативными. В частности, Москва и Минск договорились продолжать практику совместных военных учений.
Путин опроверг планы «поглощения» Россией Белоруссии
Президент России Владимир Путин заявил, что у Москвы нет планов «поглощения» Россией Белоруссии.
«У России нет заинтересованности кого бы то ни было поглощать, просто нет целесообразности в этом», – заявил он на пресс-конференции по итогам переговоров с белорусским коллегой Александром Лукашенко, сообщает ТАСС.
Ранее Путин заявил, что белорусско-российские переговоры в расширенном составе были результативными.
Путин заявил о готовности России развивать с Белоруссией сотрудничество в атомной сфере
Россия готова и далее помогать Минску развивать атомную энергетику, при этом она могла бы зарабатывать, поставляя дополнительный газ, заявил российский лидер Владимир Путин на переговорах с белорусским коллегой Александром Лукашенко.
«Мы активно работаем практически по всем направлениям. В сфере энергетики – как мы отмечали с [президентом Белоруссии] Александром Григорьевичем [Лукашенко], Россия в ущерб себе, тем не менее, продолжает атомный проект – атомную электростанцию строим. Первый блок работает», – цитирует Путина ТАСС.
Путин пояснил, что Россия могла бы поставлять в республику дополнительный газ, но вместо этого работает АЭС, и объем вырабатываемой на ней энергии соответствует примерно 4,5 млрд кубометров газа.
Ранее Лукашенко заявил, что сроки формирования объединенного рынка газа в рамках Союзного государства России и Белоруссии сорваны.
Лавров впервые встретился с новым главой МИД Белоруссии
В Минске началась первая встреча Сергея Алейника, назначенного министром иностранных дел Белоруссии, с главой МИД России Сергеем Лавровым, сообщила пресс-служба белорусского внешнеполитического ведомства.
Об этом МИД Белоруссии сообщил в Twitter (соцсеть заблокирована в РФ), передает ТАСС.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко на прошлой неделе назначил Алейника главой МИД Белоруссии вместо скоропостижно скончавшегося на 65-м году жизни Владимира Макея.
Лавров поздравил Алейника с назначением на эту должность.
Завершилась внезапная проверка боевой готовности Вооруженных сил Белоруссии
Минобороны: Внезапная проверка боевой готовности Вооруженных сил Белоруссии завершилась
Мероприятия по внезапной проверке боевой готовности Вооруженных сил Белоруссии завершились, сообщила пресс-служба Минобороны республики.
По сообщению пресс-службы, в вооруженных силах завершились мероприятия по проверке боевой готовности, проводимые под руководством Главнокомандующего вооруженными силами Александра Лукашенко, передает ТАСС.
Напомним, 13 декабря в Белоруссии стартовала внезапная проверка боевой готовности.
Путин: Россия и Белоруссия должны быть удовлетворены своими отношениями
Путин: Москва и Минск должны быть удовлетворены выстраиванием своих отношений
Россия и Белоруссия должны быть удовлетворены тем, как выстраиваются их отношения, заявил президент России Владимир Путин на встрече с главой Белоруссии Александром Лукашенко
«Мы действительно в последнее время много уделяли внимания вопросам безопасности, сотрудничества на международной арене. И в целом мы должны быть удовлетворены тем, как выстраиваются наши отношения на этом треке», – сказал Путин, передает РИА «Новости».
Глава государства отметил, что цель встречи – подвести некоторые итоги работы правительств и различных ведомств в самых разных областях и прежде всего в сфере экономики.
В понедельник президент России Владимир Путин прибыл с однодневным рабочим визитом в Минск для проведения переговоров со своим белорусским коллегой Александром Лукашенко.
Ранее пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков сообщил, что Путин и Лукашенко обсудят в Минске 19 декабря всю палитру двусторонних отношений и обилие международных проблем.
Путин заявил о новом рекорде в товарообороте России и Белоруссии
Путин заявил об ожидании нового рекорда в товарообороте России и Белоруссии
Товарооборот между Россией и Белоруссией в 2022 году может составить 40 млрд долларов, заявил президент Владимир Путин на переговорах с белорусским коллегой Александром Лукашенко.
Всего за 10 месяцев 2022 года товарооборот между Минском и Москвой вырос на 10%.
Кроме того, российский лидер назвал экономическое сотрудничество приоритетным направлением в отношениях двух государств, это же отметил и Александр Лукашенко, передает ТАСС.
Напомним, переговоры Путина и Лукашенко проходят в Минске, запланировано общение президентов один на один и в составе делегаций.
В Минске начались переговоры Путина и Лукашенко
Президент России Владимир Путин и глава Белоруссии Александр Лукашенко начали переговоры в Минске, куда российский лидер прибыл с визитом в понедельник, первая часть встречи проходит в широком составе.
После переговоров с участием делегаций лидеры пообщаются один на один. После встречи президенты ответят на вопросы журналистов, передает ТАСС.
Вместе с Путиным в Белоруссию прибыли вице-премьер Алексей Оверчук, министр обороны Сергей Шойгу, помощник президента Юрий Ушаков, пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, глава Роскосмоса Юрий Борисов.
Песков ранее сообщал, что Путин и Лукашенко обсудят всю палитру двусторонних отношений и обилие международных проблем.
Комплексы С-400 и «Искандер» встали на боевое дежурство в Белоруссии
Лукашенко сообщил о вставших на боевое дежурство в Белоруссии комплексах С-400 и «Искандер»
Белоруссия поставила на боевое дежурство полученные от России ракетные комплексы С-400 и «Искандер», сообщил белорусский президент Александр Лукашенко.
По итогам переговоров с главой российского государства Владимиром Путиным Лукашенко сообщил, что Россия выполнила обещание передать Белоруссии соответствующие вооружения, передает ТАСС.
Напомним, в Минске прошли белорусско-российские переговоры в расширенном составе. В частности, стороны договорились продолжать проводить совместные военные учения. Кроме того, Москва дала согласие на продолжение подготовки экипажей самолетов ВВС Белоруссии, переоборудованных для применения боеприпасов с ядерной боевой частью.