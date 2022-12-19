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Генсек ООН пояснил свои слова о переговорах между Россией и Украиной
Генсек ООН Гутерриш считает, что добиться мира на Украине можно в 2023 году
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Есть надежда, что в 2023 году завершится конфликт на Украине, заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш.
По словам Гутерриша, он не видит возможностей для мирных переговоров в ближайшей перспективе, но вместе с тем очень надеется, что в 2023 году мир на Украине будет достигнут, передает ТАСС.
Ранее генсек ООН заявил об отсутствии возможности для переговоров России и Украины.
До этого глава МИД Германии Анналена Бербок выступила против прекращения огня на Украине на российских условиях.
Между тем президент Украины Владимир Зеленский заявил, что переговоры с Россией возможны только при условии, что российские войска отойдут к границам 1991 года.
Газета ВЗГЛЯД выяснила, зачем США запрещают Киеву переговоры с Россией.
Названы причины вырубки харьковских лесов украинскими войсками
Правозащитница Шеслер: Для украинской армии торговля лесом – выгодный бизнес
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Украинские власти, понимая, что в любой момент могут утратить контроль над Харьковской областью, стремятся как можно больше заработать на вывозе и продаже природных ресурсов. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказала правозащитница Лариса Шеслер. Ранее стало известно, что ВСУ в Харьковской области начали массово вырубать леса на продажу.
«Украинская власть всегда рассматривала своим главным источником обогащения именно ресурсы – это уголь, железные руды, зерно, янтарь и многое другое. В целом все, что находится на территории Украины, стало предметом заработка украинских олигархов. И харьковские леса не исключение», – рассказала руководитель Союза политэмигрантов и политзаключенных Украины, экс-депутат Николаевского облсовета Лариса Шеслер.
«Очевидно, что главным бенефициаром торговли в данном случае является министерство обороны Украины. Вырубать леса в зоне боевых действий можно исключительно с согласия военного ведомства и под его непосредственным контролем», – отметила собеседница.
«Для украинской армии торговля лесом гораздо более выгодный бизнес, чем продажа поставляемой Западом гуманитарной помощи, западного оружия и обмундирования. Мы знаем, что страны Запада очень негативно относятся к торговле их помощью и уже неоднократно критиковали за это Украину», – полагает она.
«При этом те же западные страны очень позитивно воспримут продажу древесины и с большей долей вероятности именно они станут покупателями харьковского леса. Запад привык воспринимать Украину как источник дешевого сырья для своей промышленности и экономики», – рассуждает Шеслер.
«Стоит отметить, что вырубка лесов всегда должна сопровождаться природоохранными органами, но на Украине это уже давно так не работает. К примеру, мы знаем о постоянной вырубке лесов в Карпатах. Лысые склоны гор – достаточно удручающее зрелище, кроме того, это еще и повлекло регулярные наводнения в Прикарпатье», – добавила правозащитница.
«К тому же Харьковскую область украинская власть рассматривает как нелояльную территорию. Именно поэтому они стремятся как можно быстрее все вырубить, распродать, разграбить, поскольку контроль над ней может быть утрачен в любой момент», – заключила она.
Ранее офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко сообщил, что вооруженные силы Украины, дислоцирующиеся на Купянском направлении, начали массовые вырубки лесов и лесополос для продажи.
По словам Марочко, лесовозы из зоны боевых действий уже заметили в Харькове и Купянске. Отмечается, что украинское командование приказало военнослужащим тыловых подразделений вырубать древесину, которую затем отправляют на продажу, причем вырубка ведется варварским способом.
Ранее Марочко заявил, что ВСУ не хватает боеприпасов, техники и транспорта, многие передвижения идут пешим порядком, поскольку транспорт, который им поставляют, не совсем предназначен для местных климатических условий.
Ранее газета ВЗГЛЯД писала о случаях продажи гуманитарной помощи Запада на территориях, подконтрольных Киеву.
«Люди рассказывают: гуманитарную помощь чаще всего не получают вовсе, зато видят, как ее сбывают в магазинах и ларьках. Так, например, в Херсоне очень дорого – от 40 гривен и выше – продается сейчас хлеб в ООНовской упаковке с пометкой «не для продажи», – сказал газете ВЗГЛЯД секретарь Херсонского отделения «Единой России», замруководителя думской фракции партии Игорь Кастюкевич.
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Под Киевом повреждены объекты критической инфраструктуры
В результате ночных ударов дронами в Киевской области повреждены объекты критической инфраструктуры, сообщил глава Киевской областной военной администрации Алексей Кулеба.
Кулеба написал в своем Telegram-канале, что местные власти в настоящее время работают над ликвидацией последствий ударов.
В субботу половина Киевской области осталась без света.
Взрывы прозвучали в Киеве
В Киеве и Киевской области прозвучали воздушная тревога и взрывы
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Звуки взрывов слышны в Киеве; в городе, а также во всем столичном регионе прозвучал сигнал воздушной тревоги, сообщают информационные агентства.
Украинские СМИ сообщили, что в столице взрывы прозвучали второй раз за час. В Киеве была повторно объявлена воздушная тревога. Электричество отключено в некоторых районах города, передает ТАСС.
Позднее мэр украинской столицы Виталий Кличко подтвердил в Telegram взрывы в Соломенском и Шевченковском районах Киева. Глава городской военной администрации Сергей Попко сообщил, что получил повреждения объект критической инфраструктуры.
Кроме того, воздушную тревогу объявили в Винницкой, Днепропетровской, Кировоградской, Николаевской, Полтавской, Харьковской и Черкасской областях, а также в тех частях ДНР и Запорожской области, которые находятся под контролем украинских военных. Позднее в большинстве регионов воздушную тревогу отменили.
Напомним, вечером в воскресенье украинские войска нанесли удвар по Донецку, под обстрел попала больница имени Калинина. Один из пациентов погиб в результате украинского обстрела. В ночь на четверг Донецк подвергся самому мощному обстрелу с начала конфликта в Донбассе в 2014 году.
Мирошник заявил о приказе Зеленского энергетикам врать украинцам
Мирошник обвинил власти Украины в сокрытии от населения информации об истинном состоянии энергосистемы
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Офис украинского президента приказал энергокомпании ДТЭК скрывать информацию об истинном состоянии энергосистемы Украины, чтобы жители страны не впадали в депрессию, заявил экс-посол ЛНР в Москве Родион Мирошник.
Комментируя заявление директора ДТЭК Дмитрия Сахарука о возобновлении генерации через две-три недели, Мирошник сказал, что президент Украины Владимир Зеленский встревожен из-за «чемоданных настроений» населения. По словам Мирошника, офис президента считает, что в заявлениях ДТЭК «свет в конце тоннеля обязательно должен маячить», передает ТАСС.
Мирошник указал, что в ДТЭК уже поясняли: большую часть энергосистемы смогут восстановить не ранее весны. Он отметил, что «с технической точки зрения» на Украине «ничего не изменилось», зато «изменились информационные установки».
Как заявил Мирошник, энергосистема Украины «безвозвратно деградирует», но жителям страны не хотят об этом сообщать. «Если у вас нет света, считайте, что вы тот самый один процент, которому не повезло, у остальных уже давно все в порядке», – привел Мирошник позицию украинских властей, пояснив, что в Киеве опасаются массового отъезда населения, так как используют его в качестве живого щита и «объекта страданий, для демонстрации западными СМИ наивным западным налогоплательщикам». Мирошник заявил, что «пустые города смотрятся в кадре неубедительно, лучше – с мерзнущими и плачущими людьми».
Напомним, Зеленский признал, что с водоснабжением в стране наблюдаются большие проблемы, ситуация с тепло- и электроснабжением остается сложной. В декабре сообщалось, что на Украине повреждено около 50% всех объектов инфраструктуры.
НАСА показало оставшуюся без света Украину
НАСА опубликовало спутниковый снимок с оставшейся без света Украиной
Американское космическое агентство НАСА опубликовало спутниковый снимок Земли, на котором видно, что территория Украины осталась без света после российских ударов, нанесенных 16 декабря.
На снимке, датируемом 17 декабря, видно, что Украина остается в полной темноте. При этом в соседних странах заметны яркие пятна от света городов и инфраструктуры.
Напомним, в пятницу Вооруженные силы нанесли массированный ракетный удар по объектам на Украине. Целями стали системы военного управления, оборонно-промышленного комплекса и обеспечивающие их объекты энергетики Украины.
Житель Северодонецка пытался ввезти в Луганск елочные игрушки с призывами убивать русских
Спецслужбы: Мужчина пытался ввезти в Луганск елочные игрушки с призывами убивать русских
Житель Северодонецка по заданию Киева готовил провокацию в Луганске – он пытался ввезти елочные игрушки с призывами убивать русских, сообщил представитель спецслужб.
Как сообщил источник РИА «Новости», в целях проверки останавливали транспорт, в процессе проверки один из водителей проявил признаки испуга. У него нашли пакет с елочными игрушками, на которых были надписи, разжигающие межнациональную рознь, в частности призывы убивать русских. Он уточнил, что мужчина по заданию ЦИПСО планировал в качестве провокации развесить эти игрушки на елке вблизи одного из учебных заведений в центре города, чтобы продемонстрировать якобы проукраинские настроения.
По его словам, подобные даже мелкие провокации поощряются правительством Украины и курируются украинскими спецслужбами.
Центр Марьинки зачистили от ВСУ
Пушилин: Центр Марьинки зачищен от украинских войск
Центр Марьинки зачистили от украинских войск, укрепления ВСУ в этом населенном пункте почти перешли под контроль российских сил, сообщил врио главы Донецкой народной республики Денис Пушилин.
Пушилин сообщил, что в Марьинке высотки, которые служили очень серьезным укреплением противнику, практически находятся под контролем. Осталась совсем небольшая часть этого города, где украинские националисты еще могут удерживаться, заявил он в эфире канала «Россия 24».
Врио главы ДНР также сообщил, что часть позиций ВСУ, с которых 18 декабря были нанесены удары по Донецку, была уничтожена ночью ответным огнем российских сил. Были нанесены удары по скоплению противника в Авдеевке, Красногоровке, а также по западной части Марьинки, которая еще пока не находится под российским контролем, сказал он.
Ранее Пушилин сообщал, что Марьинку российские военные освободили уже на 80%.
Соловьев: Зеленский никакой не еврей после обстрела больницы в Хануку
Соловьев отказался считать Зеленского евреем после удара ВСУ по больнице в Хануку
Президента Украины Владимира Зеленского нельзя считать евреем после того, как вооруженные силы Украины в Хануку обстреляли больницу в Донецке, заявил российский тележурналист Владимир Соловьев.
Соловьев заявил в Telegram, что Зеленский, «конечно, никакой не еврей». Как подчеркнул Соловьев, отдать приказ «ударить по детской больнице» в Хануку «может только бес».
В 2022 году Ханука начнется 18 декабря и продлится до 26 декабря. В воскресенье украинские войска обстреляли Донецк, под удар попала больница имени Калинина. Один из пациентов погиб в результате украинского обстрела.
Украинская сторона и союзники Киева заявляли, что на Украине не может быть нацификации на государственном уровне, поскольку президент – еврей. Однако это не мешает Зеленскому утверждать, что украинцы не имели отношения к Холокосту, и закрывать глаза на зверства «Азова».
В США назвали скоординированной кампанией заявления украинских лидеров западным СМИ
NYT: Заявления украинских политиков западным СМИ направлены на самозащиту
Заявления украинских высокопоставленных чиновников являются частью скоординированной кампании, чтобы противостоять усилиям Москвы убедить Запад надавить на Украину для урегулирования путем переговоров, пишет The New York Times.
Издание приводит в пример опасения советника Владимира Зеленского Михаила Подоляка о возможном новом наступлении сил РФ и считает его частью скоординированной кампании, направленной на то, чтобы защититься от самоуспокоения среди украинских союзников, передает РИА «Новости».
The New York Times считает, что украинские лидеры таким образом пытаются якобы противостоять усилиям Москвы убедить Запад надавить на Украину для урегулирования путем переговоров.
Ранее в западных СМИ, в том числе в Economist, Guardian, Bloomberg, вышла серия интервью с украинскими политиками и военными, в том числе Владимира Зеленского и главкома украинских войск Валерия Залужного.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что он «получал сигналы» от лидеров других стран о том, что, по их мнению, глава Российского государства Владимир Путин стремится к прямым переговорам. Зеленский в ответ заявил, что не хочет проводить переговоры «за кулисами», Киев предложит «публичную форму».
Газета ВЗГЛЯД писала, что могут означать заявления Зеленского провести «публичные переговоры» с Путиным.
Российские танкисты помешали ВСУ начать наступление в Харьковской области
Командир российского танкового подразделения рассказал о сорванном наступлении украинских сил в Харьковской области
Экипаж танка Т-80 российского Западного военного округа предотвратил украинское наступление в Харьковской области, сообщают информационные агентства.
Командир танкового подразделения с позывным «Викинг» сообщил, что вооруженные силы Украины хотели «скопить силы для удара» и «продолжить наступление». Перед российскими войсками была поставлена задача «не допустить сосредоточения» противника. Как пояснил «Викинг», пехота, вступая «непосредственно в соприкосновение», «требует огонь артиллерии и танков». «Выходят на нас, дают координаты цели, мы выходим и отрабатываем», – приводит его слова РИА «Новости».
Накануне в Минобороны России сообщили, что на Купянском направлении в результате огневого поражения в районе населенного пункта Кисловка Харьковской области уничтожено до 25 украинских военных, БТР и два автомобиля.
Бывший украинский военный обвинил командиров в убийствах бойцов ВСУ из-за денег
Бывший украинский военный Бровко рассказал об убийствах бойцов в ВСУ за неудобные для начальства вопросы
В украинской армии начальство устраивало «подставы», чтобы ликвидировать бойцов, которые требовали ответов на вопросы о невыплаченных деньгах, заявил бывший украинский военный Игорь Бровко.
Бровко – «техник газового хозяйства» – не смог найти работу в 2016 году и пошел по контракту в украинскую армию. В том же году он попал в Донбасс в составе 57-й бригады 34-го батальона в должности «номер минометного расчета», передает РИА «Новости».
По словам Бровко, ему должны были платить 10 тыс. 200 гривен, но из них 2 тыс. нужно было отдавать командирам «на технику, на ремонты». При этом подъемные так и не дали. «Я добивался, добивался, но в итоге меня предупредили, «если жить хочешь, рот затыкай и все», – рассказал он.
Бровко сообщил, что солдаты, которые к таким требованиям не прислушивались, погибали. В частности, перед тем, как Бровко уволился, один из военных «подорвался на гранате, говорят, что на растяжке, но это была не растяжка, это была подстава, он видно, что-то знал, и подложили под него», сказал Бровко. По его словам, «такое практиковалось», в результате «человека нету и правды нету».
Он заявил, что его сослуживцу «в окоп прилетела граната», поскольку военный требовал от начальства ответить, почему недоплачивают зарплату. Бровко выразил уверенность, что гранату бросал не противник – «очень далеко было, туда бы не долетело».
Напомним, украинский политолог Владимир Скачко рассказал, как украинские офицеры могут разбогатеть на гибели своих подчиненных. В ЛНР сообщали, что под Артемовск из западных стран прибыли «черные трансплантологи», они рассчитывают заработать «на органах тех вэсэушников, которые сегодня погибают практически целыми взводами, а то и батальонами».
В США разоблачили ложь Запада о состоянии ВСУ
TAС: Запад должен признать возможность проигрыша на Украине и рассказать правду о потерях ВСУ
Запад терпит крах в попытке скрыть настоящие потери ВСУ, США должны признать, что Украина проиграет в конфликте с Россией, пишет член совета директоров Института американских идей Джордж О'Нил – младший для The American Conservative.
Джордж О'Нил считает, что факты на поле боя говорят о том, что Киев проигрывает, несмотря на заверения Запада в обратном, при этом в США понимают, что их циничная политика в отношении Украины не смогла вытеснить Россию, передает РИА «Новости» со ссылкой на The American Conservative.
Обозреватель подчеркнул, что кампания Запада по замалчиванию настоящих потерь Киева терпит крах, ссылаясь на слова главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен о сотне тысяч погибших солдат ВСУ. Также эскперт указал на сообщения СМИ, что у США и Европы заканчивается военная техника для поставок. Но это противоречит заявлениям, что дела Украины на фронте идут хорошо.
Кровопролития можно было избежать, если бы Вашингтон не вмешался в отношения между Москвой и Киевом, считает автор статьи. Он заявил, что из-за таких, как Урсула фон дер Ляйен и Джо Байден, украинцы теряют близких и терпят лишения, а Западу пришло время начать переговоры.
Ранее в украинском Минобороны заговорили о новой волне мобилизации из-за больших потерь.
Напомним, в конце ноября глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщала, что потери украинской стороны составляют свыше 100 тыс. военных.
ВСУ обстреляли поселок в Белгородской области
Гладков сообщил об обстреле поселка Красная Яруга в Белгородской области, есть пострадавшие
Поселок Красная Яруга в Краснояружском районе попал под обстрел, пострадали два человека, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
Гладков сообщил в Telegram, что повреждено «остекление в четырехэтажном многоквартирном доме», также произошло «возгорание хозпостроек, которые расположены рядом с домом». Кроме того, в результате обстрела была повреждена линия электропередачи. Аварийные и оперативные службы работают на месте инцидента.
Позднее глава региона сообщил, что есть пострадавшие – девушка с осколочными ранениями и мужчина с контузией, им оказана медицинская помощь.
Накануне Гладков сообщил о том, что в результате обстрела вооруженными силами Украины Белгородского района Белгородской области один человек погиб, восемь человек пострадали.
В ДНР назвали варварским обстрел ВСУ больницы в Донецке
Донецкий депутат Бердичевский: ВСУ целились в самые важные корпуса донецкой больницы им. Калинина
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Сейчас в первоочередном порядке решаются вопросы, связанные с восстановлением корпусов больницы, чтобы в кратчайшие сроки возобновить помощь тяжелораненым. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал донецкий депутат Владислав Бердичевский. Ранее в результате обстрела ВСУ повреждения получила донецкая больница им. Калинина.
«Только за вчера было четыре массовых обстрела центра Донецка из реактивных систем залпового огня. По сути, ВСУ ведут ковровые бомбардировки жилых районов. Это самые настоящие военные преступления», – рассказал депутат парламента ДНР Владислав Бердичевский.
«Когда Российская армия наносит удары по объектам инфраструктуры и энергосистемы Украины, они зачастую обходятся без жертв, мирные жители чаще страдают от работы украинской ПВО. То есть наша задача – нарушить поставки снабжения и боеприпасов, сократив транспортные и энергетические возможности противника. Мы не устраиваем террор для населения Украины», – отметил собеседник.
«А украинские военные целятся именно в мирных жителей Донбасса. Нет никаких сомнений в том, что больницу обстреляли по-варварски целенаправленно, причем вели огонь по корпусам, где расположены тяжелораненые, которых и в мирное время очень трудно спасти», – подчеркнул он.
«Сейчас мы пытаемся оценить ущерб после вчерашних обстрелов, чтобы приступить к восстановлению. Были прилеты в крышу больницы, ее нужно как можно быстрее перекрыть. Сегодня будем смотреть, как обстоят дела с оборудованием, в том числе в отделении реанимации. То, что требует первоочередного вмешательства, пытаемся выполнить сразу», – акцентирует парламентарий.
«Все произошедшее приводит в ужас. Больных, перенесших сложные операции и контузии, пришлось эвакуировать в подвал. Это действительно очень страшно», – добавил Бердичевский.
В свою очередь и. о. главы ДНР Денис Пушилин отметил, что противник бьет «в самое сердце Донбасса, разрушая больницы и школы, уничтожая то, что строили наши отцы и деды». «За каждого нашего погибшего и раненого, за каждый разрушенный дом, за каждый снаряд по нашей земле... работайте братья! Бейте эту мразь!» – призвал он.
В то же время военный корреспондент Александр Сладков также считает, что ВСУ били прицельно. «Не рикошетом попало, не случайно били, а три корпуса с больными людьми разрушили. Никакой элегантности, к которой мы сами почему-то стремимся», – пишет он.
По его словам, варианты ответа на подобные удары «любая женщина из разбитых донецких домов подскажет». «Есть территория, с которой обстреливают Донецк. Нельзя ли эту территорию превратить в дымящуюся яму?» – риторически добавляет Сладков.
«Кстати, если кого-то мучает совесть, я напомню: 14 марта по Донецку был нанесен удар ракетой «Точка У», сразу 21 погибший (ни одного военного). Ни о каких массированных ударах по Украине тогда и речи не было», – указывает военкор.
«Упаси Боже, это не стон. Мужики, они настроены жестко. Но куда, что, как... Люди готовы обороняться в ожидании атаки. Пехота вгрызается в Первомайку и Марьинку, ЧВК рубится за Артемовск. Но что нас ждет? Куда идем? Надежда и определенность укрепляет, а не расслабляет и отягощает», – резюмирует Сладков.
Напомним, в воскресенье украинские войска обстреляли Донецк, под удар попала больница имени Калинина. Под удар попали три корпуса медицинского учреждения. Один из пациентов погиб в результате украинского обстрела. Также есть тяжелораненые.
Позже тележурналист Владимир Соловьев указал, что Владимира Зеленского нельзя считать евреем после того, как вооруженные силы Украины в Хануку обстреляли больницу в Донецке. Как подчеркнул Соловьев, отдать приказ «ударить по детской больнице» в Хануку «может только бес».
В 2022 году Ханука началась 18 декабря и продлится до 26 декабря. Ранее украинская сторона и ее союзники заявляли, что на Украине не может быть нацификации на государственном уровне, поскольку президент – еврей. Однако это не мешает Зеленскому утверждать, что украинцы не имели отношения к Холокосту, и закрывать глаза на зверства запрещенной в России террористической организации «Азов».
При этом на прошлой неделе Донецк подвергся самому мощному обстрелу со стороны ВСУ за последние восемь лет. В результате атаки разрушены жилые дома, повреждены детский сад, поликлиника, православный собор. В ДНР произошедшее назвали терактом.
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Белый дом приготовился уговаривать республиканцев и Европу помогать Киеву
Politico рассказала о понимании Белым домом предстоящих трудностей с выделением Киеву помощи
Администрация президента США Джо Байдена понимает, что столкнется с трудностями в вопросе помощи Украине из-за позиции республиканцев в США, а также изменения настроений в Европе, сообщают источники.
Как сообщают источники, в Белом доме понимают, что в определенный момент предоставление американской помощи Украине через Конгресс США замедлится, поскольку внимание СМИ сместится на другие темы. Но администрация надеется, что Конгресс выделит средства на восстановление энергоснабжения и другую помощь Украине. В частности, речь идет о еще 37,7 млрд долларов, передает ТАСС со ссылкой на Politico.
Издание отмечает, что переговоры ведутся с умеренными республиканцами в Палате представителей и лидером республиканского меньшинства в Сенате Митчем Макконнеллом, которые поддерживают помощь Киеву. Однако с января спикером Палаты представителей может стать Кевин Маккарти. Он требует твердого обоснования финансовой помощи Украине. Источники заявили, что Байден пока не собирается посещать Киев, в основном из-за рисков безопасности.
Кроме того, ожидаются проблемы в Европе в связи с наступлением зимы. Хотя Вашингтон «впечатлило единство Европы» в вопросе поддержки Украины, Белый дом осознает, что зимой странам ЕС станет труднее поддерживать Киев из-за энергетического кризиса, опасений рецессии, волн украинских беженцев. Как пишет издание, конфликту на Украине «не видно конца» и «позиция Зеленского начала испытывать терпение европейских лидеров». По мнению Вашингтона, Байдену придется «убеждать европейских лидеров не сворачивать с намеченного курса».
Напомним, по итогам выборов республиканцы отобрали у демократов контроль над Палатой представителей США. Республиканцы хотят устроить аудит средств, которые США направляют на помощь Украине. Американский сенатор Билл Хагерти сказал, что Киев получает от Вашингтона много помощи, но нет «ясности относительно того, на что идут эти деньги».