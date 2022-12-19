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Министры обороны России и Белоруссии обсудили укрепление обороноспособности
Министры обороны России и Белоруссии обсудили военно-техническое сотрудничество
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Министры обороны России и Белоруссии Сергей Шойгу и Виктор Хренин в ходе переговоров в Минске обсудили укрепление обороноспособности и военно-техническое сотрудничество, сообщил начальник департамента международного военного сотрудничества Минобороны Белоруссии Валерий Ревенко.
Ревенко в своем Twitter (соцсеть заблокирована в РФ) написал, что министры обороны Белоруссии и России обсудили отдельные вопросы военно-технического сотрудничества и укрепления обороноспособности двух государств, передает ТАСС.
В понедельник министр обороны России Сергей Шойгу прибыл с визитом в Белоруссию.
Ранее пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков сообщил, что президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко обсудят в Минске 19 декабря всю палитру двусторонних отношений и обилие международных проблем.
Глава МИД Германии выступила против прекращения огня на Украине на российских условиях
Глава МИД Германии Бербок выступила против прекращения огня на Украине на условиях РФ
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Прекращение огня на Украине и в Донбассе на российских условиях не положит конец «ужасу для украинского народа», заявила министр иностранных дел Германии Анналена Бербок.
Бербок в интервью немецкой газете Bild am Sonntag пояснила, что прекращение огня на условиях Москвы не положил бы конец «ужасу для народа Украины, а наоборот». По ее словам, надежды на скорое прекращение огня нет. Для этого, уточнила она, президенту РФ Владимиру Путину нужно «лишь отдать своим солдатам приказ об отступлении». «Но, к сожалению, есть какие угодно признаки, но только не это», – сказала глава немецкой дипломатии, передает РИА «Новости».
Ранее, 10 декабря, посол ФРГ в Москве Геза Андреас фон Гайр вовремя рождественского концерта раскритиковал Россию за действия на Украине. В Российской ассоциации защиты религиозной свободы призвали российский МИД не оставлять этот инцидент без внимания.
В субботу канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что европейские страны вполне могут вновь наладить взаимодействие с российской стороной после окончания конфликта на Украине. Он добавил, что нельзя дать оборваться нити переговоров с Россией, несмотря на серьезные расхождения во мнениях.
Эксперт предупредил о последствиях ссоры Европы с Катаром
Эксперт Юшков: Россия выиграет от возможной ссоры Европы с Катаром
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Катар разделяет политику и бизнес. Однако бесконечно терпеть обвинения Доха не станет. И если они прекратят сотрудничество с ЕС, Россия может еще больше нарастить экспортные мощности, сказал газете ВЗГЛЯД эксперт в сфере энергетики Игорь Юшков. Ранее катарский дипломат заявил, что дело о коррупции в Европарламенте, в котором якобы замешана Доха, может плохо сказаться на диалоге по газу.
«Европа очень сильно зависит от катарского СПГ, поскольку Доха – второй по объему поставщик после США. На их долю приходится порядка 15% европейского рынка. Так что портить отношения с Катаром ЕС совсем невыгодно», – сказал Игорь Юшков, эксперт Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности.
«Другое дело, что власти Катара ранее заявляли о готовности продавать газ кому угодно, особенно в момент звучащей критики и всевозможных запретов при проведении ЧМ по футболу», – напоминает собеседник.
«При этом Доха довольно серьезно отделяет бизнес от политики, допуская торговлю даже с государствами, с которыми у нее плохие отношения. И европейцам не стоит прямо сейчас опасаться прекращения поставок СПГ из Катара. Тем более что экспортом газа из государства в основном занимаются международные компании», – отмечает он.
«Как только топливо загружается на газовоз, оно автоматически становится собственностью компании. И без официального запрета на экспорт сырья поставки в Европу прекратиться не могут. А отношения между европейцами и Дохой еще не накалились настолько, чтобы Катар это сделал», – предполагает эксперт.
«Вместе с тем подобные истории толкают ближневосточные страны в сторону Азии. Например, Китай не критикует ни Саудовскую Аравию, ни Катар, ни Иран за их внутриполитические дела. Он более тактично ведет себя с точки зрения дипломатии. И это большой плюс в глазах Ближнего Востока. Это же касается России», – обращает внимание Юшков.
«Поэтому когда Европа критикует Саудовскую Аравию за нарушение гражданских прав или осуждает Катар за использование наемного труда, она рубит сук, на котором сидит. И до бесконечности это продолжаться не может», – говорит собеседник.
При этом от возможной ссоры Катара с ЕС Россия получит свои выгоды. «Во-первых, мы в очередной раз получили доказательства того, что ЕС – не «цветущий сад», как убеждал нас Боррель. Коррупция есть везде. Им следует прекратить рассказывать нам сказки», – иронично замечает эксперт.
«Во-вторых, мы видим, насколько сильно европейцы зависят от газовых поставок. И если они решатся поссориться с Катаром, мы сможем предложить им снять санкции и экспортировать собственное топливо», – заключил Юшков.
Ранее Катар отверг обвинения по делу о коррупции в Европарламенте. В Дохе отметили, что попытка приостановить доступ государства к территории комплекса парламента до выяснения всех обстоятельств – дискриминация, пишет «Коммерсант» со ссылкой на агентство AFP.
По данным издания, в Катаре уверены, что подобные действия негативно скажутся на диалоге по поставкам СПГ в ЕС. При этом в Дохе указали, что являются важным поставщиком топлива в Бельгию, где и проводится расследование.
Напомним, в начале декабря по делу о коррупции в связи с организацией чемпионата мира по футболу в Катаре была задержана зампред Европарламента Ева Кайли. Фигурантами дела стали еще три человека.
По мнению правоохранительных органов, коррумпированные чиновники ЕС распространяли в столице Бельгии позитивные оценки Катара и старались улучшить имидж этой страны, замалчивая случаи нарушения там прав человека.
Также бельгийская полиция провела обыск в здании Европейского парламента (ЕП) в Брюсселе по делу Евы Кайли. Сама Кайли была исключена из политической партии и лишилась должности в ЕП, она отрицает свою вину.
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Российские войска освободили Яковлевку в ДНР
Минобороны сообщило о переходе села Яковлевка в ДНР под контроль российских войск
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Вооруженные силы РФ взяли под контроль село Яковлевка Донецкой народной республики (ДНР), завершается его зачистка от украинских войск, сообщили в Минобороны России.
В Telegram-канале ведомства говорится, что на Донецком направлении в результате наступательных действий российских подразделений взят под контроль населенный пункт Яковлевка ДНР. В настоящее время завершается его зачистка от остатков украинских войск.
В Минобороны добавили, что в районах населенных пунктов Подгородное, Клещиевка, Курдюмовка ДНР противник предпринимал безуспешные попытки контратаками вернуть утраченные позиции. В результате ударов артиллерии и действий российских штурмовых групп контратаки были отражены. Противник понес потери и был отброшен на исходные позиции. Уничтожено более 40 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины и три автомобиля, указали в ведомстве.
Также отмечается, что на Купянском направлении в результате огневого поражения в районе населенного пункта Кисловка Харьковской области уничтожено до 25 украинских военнослужащих, бронетранспортер и два автомобиля.
В сообщении Минобороны говорится, что на Краснолиманском направлении нанесено поражение резервам противника. Пресечены попытки противника провести разведку боем в направлении населенных пунктов Голиково и Кременная.
В ведомстве подчеркнули, что на Южно-Донецком направлении уничтожена ремонтно-эвакуационная группа противника и три диверсионно-разведывательные группы ВСУ. Потери противника на данном направлении за сутки составили до 50 украинских военнослужащих убитыми и ранеными, боевая бронированная машина, танковый тягач и два пикапа.
Кроме того, сообщили в Минобороны, что в районе населенного пункта Константиновка ДНР вскрыта позиция и уничтожена радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-36.
Средствами противовоздушной обороны сбит украинский беспилотный летательный аппарат в районе населенного пункта Еленовка Донецкой народной республики, а также перехвачено девять реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS в районах населенных пунктов Чаплинка Херсонской области, Артемовск, Енакиево Донецкой народной республики, Попасная, Белое Луганской народной республики, указали в ведомстве.
«Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 344 самолета, 184 вертолета, 2676 беспилотных летательных аппаратов, 398 зенитных ракетных комплексов, 7149 танков и других боевых бронированных машин, 931 боевая машина реактивных систем залпового огня, 3691 орудие полевой артиллерии и минометов, а также 7650 единиц специальной военной автомобильной техники», – говорится в сообщении.
Накануне в Минобороны заявили, что российские военные в районе Красного Лимана в ДНР поразили пункт временной дислокации иностранных наемников.
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В девятый пакет санкций ЕС против России попали Лепс и Гоблин
Под персональные санкции ЕС попали почти 200 физлиц и организаций
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Европейский союз в официальном журнале опубликовал девятый по счету санкционный пакет против России. Пакет включает блок новых экономических ограничений, а также персональные санкции в отношении почти 200 физлиц и организаций. Среди них – телеведущий Борис Корчевников, Григорий Лепс, блогер Дмитрий Пучков и семь российских губернаторов.
Попавшим в списки заморозят активы на европейской территории, физлицам также запретят поездки в Евросоюз. В санкционном списке – российские чиновники, депутаты, судьи, представители силовых структур, медиаперсоны. Санкции расширены в отношении трех российских банков, включая Всероссийкий банк развития регионов, телеканалов: НТВ/НТВ «Мир», Россия 1, РЕН ТВ и Первый канал, передает РИА «Новости».
Экономические санкции предусматривают расширение экспортных ограничений технологий, запрет на инвестиции в горнодобывающую промышленность РФ, запрет на поставки в Россию двигателей и запчастей для беспилотников, запрет на экспорт в РФ игрушечных дронов, сложных генераторов, портативных компьютеров, компьютерных компонентов, печатных микросхем, систем радионавигации, оборудования радиоуправления, камер и объективов.
Также предусмотрен запрет на предоставление россиянам и российским компаниям рекламных услуг, исследований рынка и опросов общественного мнения.
Гражданам ЕС также теперь полностью запретили занимать руководящие должности в государственных или контролируемых государством компаниях РФ.
Отмечается, что под персональные санкции попали телеведущий Борис Корчевников, Марина Ким, Григорий Лепс, Дмитрий Пучков, режиссер Никита Михалков, дочери Рамзана Кадырова – Айшат и Карина, представители организации «Русское имперское движение», клуба «Русич» и Союза добровольцев Донбасса и семь российских губернаторов, в том числе Московской, Нижегородской, Новосибирской, Астраханской областей.
Санкции также распространяются на пять политических партий, в том числе «Единую Россию», ЛДПР и «Справедливую Россию».
Ограничения также коснулись вице-премьера Татьяны Голиковой, директора Росгвардии Виктора Золотова, главу Минкультуры Ольгу Любимову, министра просвещения Сергея Кравцова, главу министерства науки и образования Валерия Фалькова, министра труда Антона Котякова, главу МЧС Александр Куренкова, министра юстиции Константина Чуйченко.
Ранее сообщалось, что Совет ЕС одобрил в рамках девятого пакета санкций запрет на экспорт в Россию товаров и технологий, связанных с авиацией.
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Над Белгородом прогремели несколько взрывов
Над Белгородом раздались девять взрывов
В небе в центре Белгорода произошла серия громких взрывов, возможно, сработала противовоздушная оборона, сообщили СМИ.
В воскресенье около 13.00 мск в центре Белгорода прозвучало девять взрывов, передает РИА «Новости».
В домах дрожали стекла, срабатывала сигнализация у машин, звуки были разной громкости – от тихих до очень громких.
Позже глава Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале подтвердил, что над Белгородом и Белгородским районом сработала система ПВО, есть последствия на земле. По его словам, на данный момент известно о четырех пострадавших. Бригады медиков доставляют их в больницу, указал он.
В ноябре украинский пленный рассказал о планах Киева провести наступление на Белгородскую и Курскую области.
Востоковед оценил перспективы саммита Турции, России и Сирии
Востоковед Семенов: Налаживание диалога между Анкарой и Дамаском позволит Москве переключить часть сил на другие задачи
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Важно, что именно Турция стала инициатором встречи, при этом без России стороны договориться не смогут. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал востоковед Кирилл Семенов, комментируя сообщения о возможном трехстороннем саммите с участием Турции, Сирии и России.
«Самое важное в потенциальном трехстороннем саммите – это то, что Турция изменила свою позицию и готова вести диалог с Сирией. Изначально Анкара отказывалась от переговоров с Дамаском до того момента, пока в Турции не пройдут выборы», – рассказал эксперт Российского совета по международным делам Кирилл Семенов.
«Поэтому пока не очень понятно, как эти изменения в позиции Анкары воспримет Дамаск. Интересна и потенциальная повестка – будет обсуждаться исключительно курдский вопрос в разрезе предотвращения наземной турецкой операции, или же будет обсуждаться весь комплекс проблем между двумя государствами. Также важно, примет ли саммит постоянный формат или это будет разовая встреча», – рассуждает собеседник.
«При идеальном раскладе этот диалог сторон должен затрагивать сразу все проблемы, которые накопились у государств за последние годы. Это позволит не втягивать других региональных игроков в урегулирование споров. В конечном счете, до 2011 года между Анкарой и Дамаском были не просто партнерские, а стратегические отношения», – отмечает эксперт.
«В частности, это было основано на дружбе между семьями глав государств. Но держалось все не только на личных отношениях. Так, между странами был заключен договор о стратегическом сотрудничестве. Но потом все резко изменилось», – напоминает востоковед.
«То, что Анкара первой высказала свое желание встретиться, – очень важный сигнал. И если Дамаск сейчас отвернется от такого предложения, сказав, что будет вести переговоры только после выборов в Турции, это серьезно подорвет имидж Сирии», – уверен Семенов. «Более того, если Асад будет ставить какие-то ультиматумы, то Турция их ни при каких обстоятельствах не примет и будет действовать согласно уже имеющемуся плану. А у Дамаска нет возможности, например, силой выдавить Турцию с территории государства», – говорит собеседник.
Эксперт также указал на выгоду Турции от сотрудничества с Сирией. «Это вопрос предстоящих президентских выборов. Эрдоган хочет отобрать ключи от решения этого вопроса у оппозиции, которая неоднократно говорила о необходимости вести диалог с Дамаском. Теперь эта тема закрелена за ним на официальном уровне», – пояснил он.
«Еще одна важная для Турции тема – беженцы. Переговоры Анкары и Дамаска в любом случае будут способствовать решению этого вопроса. Турецкая общественность будет ждать именно таких договоренностей. И этим, вероятно, в преддверии выборов решил воспользоваться Эрдоган», – предполагает Семенов.
«Нормализация отношений с Сирией также входит в политику Турции «ноль проблем с соседями». Мы уже видели восстановление адекватного взаимодействия с Саудовской Аравией, ОАЭ, Египтом, даже с Арменией и Израилем начались позитивные подвижки», – отмечает эксперт.
Стороны понимают, что не смогут договориться без участия России, подчеркивает собеседник. «Москва, судя по всему, будет в определенной мере корректировать пожелания сторон. Мы должны быть посредником, который в силах сгладить углы и наладить взаимодействие государств», – говорит востоковед.
«Прямое сотрудничество Турции и Сирии сейчас крайне выгодно и самой России. Поскольку сейчас перед нами стоит достаточно много внешнеполитических задач, нам некогда контролировать каждый шаг Асада и Эрдогана», – указывает эксперт. «Кроме того, если Дамаск с Анкарой смогут сами договариваться, то для России снижаются риски возникновения конфликта с одной из сторон. Москва всегда готова предоставить площадку для переговоров или сгладить острые углы», – заключил Семенов.
Ранее турецкий лидер Тайип Эрдоган второй раз за последний месяц заявил о готовности встретиться с президентом Сирии Башаром Асадом. Однако, встреча должна проводиться в формате трехстороннего саммита с участием Москвы, цитирует Эрдогана агентство «Анадолу».
«Для этого необходимо, чтобы встретились представители спецслужб, затем министры иностранных дел и уже потом министры обороны. По итогам этих обсуждений можно будет говорить о встрече лидеров. Я предложил это господину Путину, и он воспринял инициативу положительно. Это положит начало серии переговоров», – сообщил турецкий президент.
В Москве позитивно оценили идею президента Турции, заявил спецпредставитель российского лидера по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД Михаил Богданов. По его словам, сейчас ведутся переговоры с Дамаском.
Напомним, 23 ноября Эрдоган заявил о возможности встречи с сирийским коллегой Башаром Асадом. Он заявил, что в политике не бывает обид и недовольства, поэтому такая встреча возможна.
Шойгу прибыл в Минск
Глава Минобороны России прибыл в Белоруссию
Министр обороны России Сергей Шойгу прибыл с визитом в Белоруссию, сообщил начальник департамента международного военного сотрудничества Минобороны республики Валерий Ревенко.
Шойгу и глава Минобороны Белоруссии Виктор Хренин примут участие в запланированных на понедельник переговорах президентов России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко, передает ТАСС.
Ранее пресс-секретарь президента России сообщил, что Путин и Лукашенко обсудят в Минске 19 декабря всю палитру двусторонних отношений и обилие международных проблем.
Путин прибыл в Минск для переговоров с Лукашенко
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Президент России Владимир Путин в понедельник прибыл с однодневным рабочим визитом в Минск, где проведет переговоры со своим белорусским коллегой Александром Лукашенко.
Путин приехал в Минск впервые с июня 2019 года, тогда он посетил соревнования по боксу и спортивной гимнастике в рамках II Европейских игр, передает ТАСС.
Участие в переговорах в Минске примут главы государств, а также члены правительств двух стран, руководители министерств и ведомств. В таком формате стороны подробно обсудят весь спектр наиболее актуальных вопросов белорусско-российской интеграции.
Далее главы государств продолжат переговоры в формате один на один, после чего, как предполагается, сделают заявления и ответят на вопросы журналистов.
Согласно сообщениям белорусской стороны, во встрече лидеров в узком составе будут принимать участие министры обороны.
Ранее пресс-секретарь президента России сообщил, что Путин и Лукашенко обсудят в Минске 19 декабря всю палитру двусторонних отношений и обилие международных проблем.
Росавиация выразила готовность помочь авиакомпании iFly в возврате туристов из Египта
Росавиация готова оказать содействие авиакомпании iFly в возврате туристов из Египта
Росавиация окажет помощь авиакомпании iFly, у которой задержали рейсы, в организации возврата российских туристов из Египта, сообщило ведомство.
В сообщении говорится, что вопрос организации авиакомпанией iFly работы с пассажирами задержанных рейсов находится на постоянном контроле. Отмечается, что Росавиация готова оказать содействие авиакомпании в организации возврата российских туристов из Египта, передает РИА «Новости».
С четверга авиакомпания отменила или перенесла все свои рейсы в Египет. Проблемы с ними, как объясняла iFly, возникли из-за ограничений для российских авиаперевозчиков на пролет в воздушном пространстве Иордании. Компания начала проработку альтернативных путей. Росавиация в четверг сообщила, что проводит согласование маршрута, так как iFly планировала лететь над Сирией, но не предоставила необходимую информацию.
Ранее сообщалось, что несколько туристов из России не могут вернуться в Москву с египетского курорта Шарм-эш-Шейх уже пять дней из-за переносов авиарейсов.
В Кремле отвергли слухи о принуждении Минска к участию в СВО
Публикации о том, что российский президент Владимир Путин якобы едет в Минск принуждать Белоруссию к участию в спецоперации на Украине, глупые и безосновательные, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков.
Песков отметил, что Путин не был в Минске несколько лет, но это не привело к паузе в отношениях, передает РИА «Новости».
Представитель Кремля рассказал, что сегодня на переговорах Путина и президента Белоруссии Александра Лукашенко будет возможность обсудить военные вопросы. Кроме того, лидеры затронут газовый вопрос, в том числе с учетом критики белорусского президента. Песков подчеркнул, что по газу контакты продолжаются, уже сейчас у Белоруссии абсолютно льготные условия.
Ранее Песков заявил, что Путин и Лукашенко обсудят в Минске 19 декабря всю палитру двусторонних отношений и обилие международных проблем.
Аксенов предложил Белоруссии использовать порты Крыма
Глава Крыма Аксенов предложил Белоруссии использовать порты полуострова в качестве южных морских ворот ЕАЭС
Власти Крыма предложат Белоруссии использовать порты полуострова в качестве южных морских ворот Евразийского экономического союза (ЕАЭС), сообщил глава республики Сергей Аксенов.
Аксенов сообщил, что до конца 2022 года планируется заключение полноформатного соглашения о торгово-экономическом и культурно-гуманитарном сотрудничестве между правительством Республики Крым и Витебским областным исполнительным комитетом. По словам главы Крыма, он сейчас договаривается с губернатором Витебской области Александром Субботиным о месте и времени подписания документа, передает ТАСС.
Кроме того, Аксенов сообщил, что белорусские партнеры рассматривают крымские производственные площадки для локализации белорусских сборочных производств. Глава Крыма также отметил, что республика готова предложить Белоруссии использовать крымские порты в качестве южных морских ворот Евразийского экономического союза.
По словам Аксенова, в этом году сотрудничество с Белоруссией выходит на новый уровень, развиваются торгово-экономические связи Крыма с Витебской областью. Он напомнил, что в июле на IX Форуме регионов России и Белоруссии в Гродно был подписан протокол о намерениях сотрудничества между Советом министров Республики Крым и Витебским облисполкомом, а в октябре протокол о намерениях сотрудничества заключили свободные экономические зоны Крым и «Витебск».
В октябре директор второго департамента стран СНГ МИД России Алексей Полищук указал, что Крым вошел в состав не только России, но и Союзного государства. В договоре 1999 года о создании Союзного государства указано, что в него входят государственные территории стран-участников, которые определяются Конституциями.
Лавров впервые встретился с новым главой МИД Белоруссии
В Минске началась первая встреча Сергея Алейника, назначенного министром иностранных дел Белоруссии, с главой МИД России Сергеем Лавровым, сообщила пресс-служба белорусского внешнеполитического ведомства.
Об этом МИД Белоруссии сообщил в Twitter (соцсеть заблокирована в РФ), передает ТАСС.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко на прошлой неделе назначил Алейника главой МИД Белоруссии вместо скоропостижно скончавшегося на 65-м году жизни Владимира Макея.
Лавров поздравил Алейника с назначением на эту должность.
Завершилась внезапная проверка боевой готовности Вооруженных сил Белоруссии
Минобороны: Внезапная проверка боевой готовности Вооруженных сил Белоруссии завершилась
Мероприятия по внезапной проверке боевой готовности Вооруженных сил Белоруссии завершились, сообщила пресс-служба Минобороны республики.
По сообщению пресс-службы, в вооруженных силах завершились мероприятия по проверке боевой готовности, проводимые под руководством Главнокомандующего вооруженными силами Александра Лукашенко, передает ТАСС.
Напомним, 13 декабря в Белоруссии стартовала внезапная проверка боевой готовности.
Песков: Россия не принуждает Белоруссию к интеграции
Белоруссия является союзником номер один для России, никто никого не заставляет в вопросах интеграции, стороны предпринимают шаги, которые наилучшим образом соответствуют интересам Союзного государства, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
По словам Пескова, с Белоруссией у России наиболее продвинутый режим интеграции, в этом вопросе никто никого не заставляет, все делают такие шаги, которые наилучшим образом соответствуют интересам народов обеих стран и интересам союзного государства, передает РИА «Новости».
До этого в Кремле отвергли слухи о принуждении Минска к участию в СВО.
Ранее пресс-секретарь президента России сообщил, что Путин и Лукашенко обсудят в Минске 19 декабря всю палитру двусторонних отношений и обилие международных проблем.
В Минске начались переговоры Путина и Лукашенко
Президент России Владимир Путин и глава Белоруссии Александр Лукашенко начали переговоры в Минске, куда российский лидер прибыл с визитом в понедельник, первая часть встречи проходит в широком составе.
После переговоров с участием делегаций лидеры пообщаются один на один. После встречи президенты ответят на вопросы журналистов, передает ТАСС.
Вместе с Путиным в Белоруссию прибыли вице-премьер Алексей Оверчук, министр обороны Сергей Шойгу, помощник президента Юрий Ушаков, пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, глава Роскосмоса Юрий Борисов.
Песков ранее сообщал, что Путин и Лукашенко обсудят всю палитру двусторонних отношений и обилие международных проблем.