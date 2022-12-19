В Госдуме объяснили невозможность полного запрета алкоголя и табака

Депутат Госдумы Леонов назвал утопией пожизненный запрет продажи сигарет молодежи

Запрет на продажу сигарет и алкоголя для россиян приведет к использованию иных способов табакокурения и увеличению числа смертей от поддельного спиртного, заявил зампредседателя комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов.

Портал Superjob провел опрос среди россиян, согласно которому около 50% россиян поддерживают введение запрета на продажу сигарет гражданам, родившимся после 2009 года. Аналогичный запрет появился в Новой Зеландии.

По словам Леонова, необходима принципиальная поддержка большинства россиян. Депутат считает, что запретив курить рожденным после 2009 года, ничего добиться нельзя. Вырастет количество курящих вейпы или электронные сигареты в различных видах.

«Все равно будут иные выходы из ситуации. Мне кажется, что эта идея утопичная для нашей страны, хотя я бы с удовольствием за нее проголосовал», – приводит Ura.ru слова Леонова.

Депутат считает, что алкоголь в России запретить нельзя, поскольку появится много поддельной продукции, к тому же развито самогоноварение. Полный запрет на спиртное приведет к росту числа смертей от отравления, нежели от алкогольного гепатита или цирроза печени.

Между тем в Минздраве предложили запретить свободную продажу электронных сигарет.

Ранее ЛДПР внесла в Госдуму законопроект о запрете электронных сигарет и вейпов в России в связи с их негативным влиянием на здоровье. Глава ЛДПР Леонид Слуцкий отметил, что некоторые страны давно ввели запрет вейпов и жидкого никотина.