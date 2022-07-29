В Минздраве предложили запретить свободную продажу электронных сигарет

Электронные сигареты и вейпы не должны быть в свободной продаже, без введения запрета на них невозможно достижение государственных целей по противодействию потреблению табака и никотинсодержащей продукции, заявила руководитель Центра профилактики и контроля потребления табака Национального медицинского исследовательского центра терапии и профилактической медицины Минздрава Маринэ Гамбарян.

«Нет никаких оснований и аргументов, почему вейпы и электронные сигареты, продукты нагревания табака, должны быть разрешены в свободной продаже, когда заведомо известно, что эти продукты абсолютно вредные для здоровья», – передает РИА «Новости» слова Гамбарян.

Она отметила, что электронные сигареты и вейпы не помогают бросить курить и не могут быть использованы как продукты для снижения вреда от курения обычных сигарет. Потребление никотинсодержащей продукции провоцирует риск возникновения не только респираторных заболеваний, таких как бронхит и астма, но и ассоциировано с возникновением злокачественных новообразований и заболеваний сердечно-сосудистой системы, подчеркнула специалист.

Она уточнила, что в России в настоящее время реализуется концепция государственной политики противодействия потреблению табака и иной никотинсодержащей продукции на период до 2035 года и дальнейшую перспективу в рамках нацпроекта «Демография». Концепция направлена на планомерное снижение потребления табака с постепенным выводом табачной продукции из гражданского оборота, сокращение заболеваемости и смертности от болезней, связанных с курением. Однако достижение государственных целей возможно, если будут остановлены тенденции роста распространенности потребления вейпов, электронных сигарет и продуктов нагревания табака, а для этого необходимо, чтобы эти продукты оказались под запретом как можно скорее, считает Гамбарян.

«Электронные системы доставки никотина вредны для здоровья и жизни своих потребителей и, если их не запретить, могут стать источником большого экономического ущерба для общества. Они содержат синтетический и крайне токсичный никотин, который, проникая в организм с аэрозолями электронных сигарет всасывается в кровь уже в полости рта и доходит до мозговых рецепторов быстрее, чем никотин при курении обычных сигарет, вызывая быструю и стойкую никотиновую зависимость», – добавила эксперт.

Ранее ЛДПР внесла в Госдуму законопроект о запрете электронных сигарет и вейпов в России в связи с их негативным влиянием на здоровье. Глава ЛДПР Леонид Слуцкий отметил, что некоторые страны давно ввели запрет вейпов и жидкого никотина.