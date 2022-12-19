ВСУ обстреляли поселок в Белгородской области

Антонов: США утрачивают инстинкт самосохранения

Посол РФ в Вашингтоне Антонов: США утрачивают инстинкт самосохранения и все глубже втягиваются в украинский конфликт

Вашингтон утрачивает инстинкт самосохранения и все глубже втягивается в украинский конфликт, поставки все более мощного оружия Киеву говорят о настрое Соединенных Штатов на эскалацию, выразил мнение посол РФ в США Анатолий Антонов в статье, опубликованной в журнале Newsweek.

Антонов в своей статье о влиянии украинского кризиса на российско-американские отношения и процесс трансформации мирового порядка, текст которой на русском языке распространило диппредставительство РФ в США, выразил уверенность, что мы находимся в начале сложного и длительного пути строительства многополярного мира, передает ТАСС.

Глава диппредставительства РФ в Соединенных Штатах отметил, что Россия выступает за то, чтобы в будущей системе международных отношений учитывались интересы всех участников, а новые центры развития в Азии, Африке, Латинской Америке, на Ближнем Востоке могли бы оказывать равное влияние на глобальные процессы вместе с Россией и США. Он констатировал, что предложения России находят все больше понимания и поддержки в различных регионах планеты.

Как отметил глава российской дипмиссии, наивно полагать, что в ходе упомянутой трансформации соперничество России и Соединенных Штатов в одночасье прекратится. Он выразил уверенность, что Вашингтон наверняка будет предпринимать все возможное, чтобы сохранить ведущие позиции и «заглушить» голос Москвы. При этом Антонов подчеркнул, что российско-американское противостояние, если таковому суждено продолжаться, должно быть взаимоуважительным, так как это основа и дипломатической практики, и простого человеческого общения.

По словам российского дипломата, из воспоминаний посла СССР в США Анатолия Добрынина следует, что во времена самого острого соперничества между Москвой и Вашингтоном обеспечивалась базовая составляющая межгосударственного взаимодействия – подлинное стремление понять друг друга.

Антонов подчеркнул, что в реалиях сегодняшнего дня Москва не видит подобного настроя со стороны Вашингтона, напротив – русофобия столь превалирует над созиданием и здравым смыслом, что США все глубже втягиваются в украинский конфликт, утрачивая инстинкт самосохранения.

Глава диппредставительства РФ в Соединенных Штатах предупредил, что последствия дальнейшего наращивания поставок вооружений киевским преступникам поистине непредсказуемы. Он констатировал, что администрация США полностью игнорирует озабоченности России, а постоянное повышение ставок Белым домом через отправку все более мощного оружия Киеву говорит о том, что Вашингтон ведет дело к эскалации.

В этом контексте Антонов вновь напомнил американским коллегам об особой ответственности наших держав за поддержание глобальной безопасности. Он отметил, что Россию и США объединяют и другие общие приоритеты, среди которых борьба с международным терроризмом, изменением климата, пандемиями, обеспечение стабильности в Арктике.

Глава российской дипмиссии выразил согласие с мнением патриарха американской внешней политики Генри Киссинджера, который отмечал, что в условиях нового миропорядка традиционный американский идеализм должен сочетаться с вдумчивой оценкой современных реалий. Антонов выразил надежду, что в Вашингтоне все же прислушаются к доводам России и проявят конструктивный подход к украинскому кризису и связанным с ним рискам.

В прошлый четверг замглавы МИД Сергей Рябков предупредил, что страны НАТО усиленно втягиваются в конфликт на Украине, США осознанно ведут курс на эскалацию. В августе Антонов предупреждал, что Соединенные Штаты все больше втягиваются в конфликт на Украине, приближаясь к опасной черте в противостоянии с Россией.