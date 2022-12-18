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На съезде РДДМ назвали одну из причин создания всероссийского молодежного движения
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«В какой-то момент детям стало сложно найти на множестве различных площадок те проекты и мероприятия, которые были бы интересны лично им. Поэтому вполне логичным и актуальным было – собрать все проекты инициативы на одной большой площадке», – сказал газете ВЗГЛЯД студент колледжа Никита Вахрушев, делегат I съезда Российского движения детей и молодежи, начавшего работу в Москве в воскресенье.
«Съезд – это невероятная по масштабу встреча. Здесь есть возможность рассказать о себе инициативной молодежи со всей России: добровольцам, участникам патриотических проектов «Юнармии», ребятам, которые помогают развивать культуру в своих городах и селах. Трудно было вообразить, что в одном месте – в московском Доме молодежи, можно было собрать так много интересных людей», – поделился впечатлениями делегат I съезда Российского движения детей и молодежи (РДДМ), 17-летний студент Псковского областного колледжа искусств Никита Вахрушев.
«До того, как присоединиться к РДДМ, я участвовал в разных организациях, но больше всего удалось проявить себя в РДШ – Российском движении школьников», – рассказал собеседник. Отметим, что в воскресенье в Москве также прошел VI съезд РДШ, на котором активисты-школьники подвели итоги семи лет работы своей организации, и приняли решение – движение вольется в состав новообразованного РДДМ, став по сути его базой.
«В последние годы появилось много крупных молодежных организаций, таких, как то же РДШ, движение «Большая перемена», «Юнармия» и другие», – отметил Никита Вахрушев. С одной стороны, такая активность говорит о растущей потребности детей и молодых людей проявить себя в творчестве и помощи другим людям. «Но при этом, на мой взгляд, в какой-то момент детям стало сложно найти на множестве различных площадок те проекты и мероприятия, которые были бы интересны лично им, – заметил собеседник. – Поэтому вполне логичным и актуальным было – собрать все проекты и инициативы на одной большой площадке, которой и стало Российское движение детей и молодежи. Так удобнее будет устраивать крупные мероприятия во всероссийском масштабе».
«Особенно актуально сейчас развивать тему патриотизма», – подчеркнул делегат из Псковской области. Никита упомянул из один из недавно появившихся патриотических проектов – цикл «Разговоры о важном«, который был разработан для российских школ при поддержке нового общества «Знание». «Он помогает детям узнать имена людей, которые составляют гордость России – писателей, музыкантов, героев – и лучше понять значение символики страны: герба, флага и гимна», – пояснил собеседник. РДДМ же может развивать схожие проекты на общественных началах.
Первый съезд Российского движения детей и молодежи, на котором объявят его новое название, и огласят победителей премии «Больших перемен», начинает свою работу в воскресенье в московском выставочном зале «Манеж» – и продлится до вторника.
Съезд проходит под лозунгом «Мир детства = мир будущего». Встреча «объединит больше 1400 участников из 89 регионов России», на нем первая тысяча детей вступит в РДДМ, передает РИА Новости. «Также на съезде будут присутствовать 200 вожатых, 200 волонтеров и около 2000 гостей», – сообщили в пресс-службе нового движения.
Напомним, что 14 июля Владимир Путин подписал указ о формировании нового всероссийского движения детей и молодежи. Чуть ранее, в День защиты детей 1 июня глава государства сообщил, что поддержал общественную инициативу по созданию такого движения.
Руководителем правления РДДМ на прошлой неделе был назначен Григорий Гуров, замминистра науки и высшего образования России. В Минобрнауки он курирует департамент государственной молодежной политики.
Президент Путин возглавил Наблюдательный совет нового движения, в который, в частности, вошли: первый замглавы администрации президента Сергей Кириенко, вице-премьер Татьяна Голикова, министр просвещения Сергей Кравцов, министр науки и высшего образования Валерий Фальков, уполномоченный по правам ребенка Мария Львова-Белова, руководитель Росмолодежи Ксения Разуваева.
Стали известны обстоятельства смерти российского хоккеиста в Канаде
CTV: Хоккеист Казбеков погиб, предположительно, в результате падения из окна многоэтажного дома в канадском Лондоне
Причиной гибели российского хоккеиста Абакара Казбекова, который выступал за клуб юниорской Хоккейной лиги Онтарио (ОХЛ) «Лондон Найтс», предположительно, стало падение из окна многоквартирного дома, сообщил телеканал CTV.
По имеющимся у телеканала данным, тело спортсмена было найдено в субботу утром под окнами одного из многоквартирных домов канадского города Лондон в провинции Онтарио. По факту случившегося проводится расследование, передает ТАСС.
Российское посольство в Оттаве и генеральное консульство РФ в Торонто выразили готовность оказать всю необходимую помощь родным умершего. Как сообщили в российской дипмисси, пока такие просьбы от родственников погибшего спортсмена не поступали.
Накануне российский форвард канадской команды «Лондон Найтс» Абакар Казбеков, который был воспитанником подольского «Витязя», внезапно умер в возрасте 18 лет.
Температура воздуха в Крыму побила рекорд 1937 года
Температура воздуха в Симферополе побила абсолютный рекорд 1937 года для 17 декабря
Воздух в предгорных районах Крыма в субботу прогрелся до 20 градусов тепла, в Симферополе побит документально зафиксированный в 1937 году абсолютный рекорд температуры воздуха для 17 декабря, сообщили в гидрометцентре полуострова.
В гидрометцентре сообщили, что максимальная температура воздуха на метеостанции Симферополя в субботу составила 19,3 градуса. До этого абсолютный максимум температуры воздуха 17 декабря был документально зафиксирован в Симферополе в 1937 году – тогда воздух прогрелся до отметки 17,8 градуса, передает РИА «Новости».
При этом на южном берегу Крыма воздух прогрелся лишь до 12-13 градусов – сказывается влияние остывшего моря. Температура плюс 20 отмечена в субботу в Севастополе, что также является рекордом, в Белогорске, в некоторых местах Симферопольского района. По прогнозу синоптиков, теплая погода в Крыму не задержится – уже в начале недели на полуострове ожидается привычное календарю похолодание.
Напомним, 26 августа температура воздуха в Москве побила 70-летний рекорд.
Воздушную тревогу объявили в четырех областях Украины
Воздушная тревога объявлена в Харьковской, Полтавской, Днепропетровской, Сумской областях Украины, а также подконтрольной Киеву части Запорожской области, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского минцифры.
Воздушная тревога объявлена в Днепропетровской, Полтавской, Сумской и Харьковской областях. Оповещения также распространяются на подконтрольные Киеву части Запорожской и Донецкой областей. Согласно данным тревога была объявлена в указанных областях практически одновременно, передает ТАСС со ссылкой на данные официального ресурса по оповещению.
Ранее воздушная тревога была объявлена в cубботу, 17 декабря, по всей украинской территории.
Стали известны примерные сроки отправки корабля-спасателя к МКС
Источник: На отправку к МКС корабля-спасателя «Союза МС-23» взамен поврежденного «Союза МС-22» потребуется около месяца
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Роскосмосу потребуется около месяца на ускоренную отправку к МКС корабля-спасателя «Союз» взамен поврежденного «Союза МС-22», но решение на этот счет пока не принято, сообщил информированный источник.
По словам источника, решений по ускоренной подготовке к отправке на Международную космическую станцию «Союза МС-23» в связи с аварией на «Союзе МС-22» пока не принималось. По имеющимся у источника данным, в случае принятия соответствующего решения сроки подготовки корабля можно будет сократить до одного месяца. Он уточнил, что сейчас на Байконуре находятся два корабля: «Союз МС-23» и «Союз МС-24», передает РИА «Новости».
В пресс-службе «Роскосмоса» отметили, что на Байконуре продолжается подготовка к запуску «Союза МС-23», его старт по графику запланирован на 16 марта 2023 года. При этом в госкорпорации уточнили, что в случае необходимости подготовка может быть ускорена для отправки корабля на МКС в более ранние сроки.
Накануне Роскосмос допустил отправку корабля «Союз МС-23» к МКС раньше плана.
В СПЧ осудили слова немецкого посла о российской спецоперации
Правозащитник Брод: Посол ФРГ нарушил основы дипломатического этикета
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Посол не должен осуществлять вмешательство в политику государства, в котором он находится. А политические высказывания дипломата в храме вообще немыслимы. Об этом газете ВЗГЛЯД заявил член СПЧ Александр Брод. Ранее посол ФРГ в Москве Геза Андреас фон Гайр во время рождественского концерта раскритиковал Россию за действия на Украине.
«После начала СВО мы видим недружественную политику ФРГ в отношении России и усиленную поддержку Украины в политическом, финансовом и военном планах. Мы знаем много фактов дискриминации русских в Германии. Вместе с тем, были и антифашистское заявления, выступления отдельных чиновников, которые не хотели мириться с волной русофобии в ФРГ», – рассказал член президентского Совета по правам человека Александр Брод.
«Чрезвычайный и полномочный посол Германии в России, на мой взгляд, нарушил нормы профессионального этикета. Находясь в стране, он должен быть политически нейтральным и не осуществлять вмешательства в политику государства», – отметил собеседник.
«Я считаю, что господин фон Гайр проявил политическую ангажированность и тенденциозность, поскольку стал давать оценку нашей спецоперации, кроме того, необъективную, без понимания ее причин и сути. Мы неоднократно говорили о том, что после государственного переворота в Киеве Германия закрывала глаза на обстрелы Донбасса, пытки в отношении его жителей, несоблюдение Минских соглашений. По моему мнению, невмешательство ФРГ во многом развязало руки украинской власти и привело к эскалации конфликта», – возмутился он.
«Особенно неприятно, что этот демарш произошел в храме, на рождественском концерте. Такое действие является еще и проявлением неуважения к чувствам верующих», – подчеркнул Брод.
«Очевидно, что МИД Германии должен сделать выводы и принять соответствующие меры в отношении своего дипломата. А МИД России, в свою очередь, я думаю, выскажет критическую позицию в отношении этого недружественного шага», – полагает правозащитник.
«Российская ассоциация защиты религиозной свободы, членом которой я являюсь, уже опубликовала несколько критических отзывов в отношении немецкого дипломата. Я надеюсь, что подобные досадные инциденты не будут иметь своего продолжения», – заключил Брод.
Ранее, 10 декабря, посол ФРГ в Москве Геза Андреас фон Гайр вовремя рождественского концерта раскритиковал Россию за действия на Украине. Об этом стало известно из стенограммы выступления дипломата, опубликованной на сайте представительства Германии в России.
В Российской ассоциации защиты религиозной свободы призвали российский МИД не оставлять этот инцидент без внимания. Соответствующее заявление на сайте организации опубликовано от имени председателя ассоциации Сергея Мельникова.
В субботу канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что европейские страны вполне могут вновь наладить взаимодействие с российской стороной после окончания конфликта на Украине. Он добавил, что нельзя дать оборваться нити переговоров с Россией, несмотря на серьезные расхождения во мнениях. При этом Шольц прямо не ответил на вопрос о том, может ли он себе представить визит в российскую столицу в следующем году.
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Шольц объяснил отказ Германии передавать Украине немецкие танки
Канцлер ФРГ Шольц: Германия не планирует передавать Украине танки во избежание эскалации противостояния с Россией
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Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что Берлин не планирует передавать Украине танки, чтобы избежать эскалации противостояния с Россией.
Шольц заявил в интервью Süddeutsche Zeitung, что Берлин поддерживает Киев и поэтому поставляет современное оружие, такое как системы ПВО IRIS-T и гаубицы, но в то же время придерживается трех принципов в этом вопросе, передает РИА «Новости».
По словам главы немецкого правительства, первый принцип заключается в поддержке Украины в рамках имеющихся возможностей. Во-вторых, Германия, по словам Шольца, якобы старается предотвратить прямую конфронтацию между НАТО и Россией. И, в-третьих, подчеркнул канцлер, Германия не будет действовать в одиночку. Такую позицию он назвал решительной, но взвешенной, и предположил, что немцев она устраивает.
В прошлое воскресенье глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев якобы не смог убедить Берлин передать Украине танки, но продолжает «работать над этим».
NYT сообщила об отказе США содействовать попыткам Киева убить начальника Генштаба ВС РФ Герасимова
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Украинские власти предприняли попытку убить начальника Генштаба Вооруженных сил РФ Валерия Герасимова во время одной из его поездок в зону боевых действий, пишет The New York Times (NYT). По данным издания, американская сторона отказывала Киеву в передаче разведанных о поездке Герасимова и призвала не совершать атаку, чтобы не спровоцировать эскалацию конфликта.
По сведениям The New York Times, киевские власти якобы организовали атаку, когда Герасимов находился на линии фронта. При этом газета не называет даты, когда это могло произойти, и не упоминает каких-либо подробностей операции, передает ТАСС.
Однако издание указывает, что США не одобряли этой инициативы Киева, поскольку опасались, что осуществление планов приведет к эскалации конфликта. Отмечается, что когда американские официальные лица узнали, что генерал Герасимов планирует тайно посетить линию фронта, они не стали делиться с украинскими властями развединформацией о перемещениях генерала, а затем напрямую попросили отменить нападение, однако в ответ услышали, что атака уже началась.
Ранее начальник Штаба обороны ВС Британии адмирал Тони Радакин в интервью The Sunday Telegraph заявил, что хотел бы чаще контактировать с начальником Генштаба Вооруженных сил РФ Валерием Герасимовым.
Российские войска освободили Яковлевку в ДНР
Минобороны сообщило о переходе села Яковлевка в ДНР под контроль российских войск
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Вооруженные силы РФ взяли под контроль село Яковлевка Донецкой народной республики (ДНР), завершается его зачистка от украинских войск, сообщили в Минобороны России.
В Telegram-канале ведомства говорится, что на Донецком направлении в результате наступательных действий российских подразделений взят под контроль населенный пункт Яковлевка ДНР. В настоящее время завершается его зачистка от остатков украинских войск.
В Минобороны добавили, что в районах населенных пунктов Подгородное, Клещиевка, Курдюмовка ДНР противник предпринимал безуспешные попытки контратаками вернуть утраченные позиции. В результате ударов артиллерии и действий российских штурмовых групп контратаки были отражены. Противник понес потери и был отброшен на исходные позиции. Уничтожено более 40 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины и три автомобиля, указали в ведомстве.
Также отмечается, что на Купянском направлении в результате огневого поражения в районе населенного пункта Кисловка Харьковской области уничтожено до 25 украинских военнослужащих, бронетранспортер и два автомобиля.
В сообщении Минобороны говорится, что на Краснолиманском направлении нанесено поражение резервам противника. Пресечены попытки противника провести разведку боем в направлении населенных пунктов Голиково и Кременная.
В ведомстве подчеркнули, что на Южно-Донецком направлении уничтожена ремонтно-эвакуационная группа противника и три диверсионно-разведывательные группы ВСУ. Потери противника на данном направлении за сутки составили до 50 украинских военнослужащих убитыми и ранеными, боевая бронированная машина, танковый тягач и два пикапа.
Кроме того, сообщили в Минобороны, что в районе населенного пункта Константиновка ДНР вскрыта позиция и уничтожена радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-36.
Средствами противовоздушной обороны сбит украинский беспилотный летательный аппарат в районе населенного пункта Еленовка Донецкой народной республики, а также перехвачено девять реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS в районах населенных пунктов Чаплинка Херсонской области, Артемовск, Енакиево Донецкой народной республики, Попасная, Белое Луганской народной республики, указали в ведомстве.
«Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 344 самолета, 184 вертолета, 2676 беспилотных летательных аппаратов, 398 зенитных ракетных комплексов, 7149 танков и других боевых бронированных машин, 931 боевая машина реактивных систем залпового огня, 3691 орудие полевой артиллерии и минометов, а также 7650 единиц специальной военной автомобильной техники», – говорится в сообщении.
Накануне в Минобороны заявили, что российские военные в районе Красного Лимана в ДНР поразили пункт временной дислокации иностранных наемников.
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В ЛНР назвали потери ВСУ за сутки
НМ ЛНР: ВСУ потеряли за сутки до 50 человек и два танка
Украинские войска за минувшие сутки потеряли до 50 человек, два танка и три бронетранспортера, сообщила Народная милиция Луганской Народной Республики.
По сообщению НМ ЛНР, за прошедшие сутки противник понес большие потери в живой силе и военной технике, уничтожены до 50 человек личного состава, три бронетранспортера, два танка, БПЛА, 14 единиц специальной автомобильной техники, передает РИА «Новости».
Напомним, в субботу в Народной милиции ЛНР сообщили, что ВСУ за минувшие сутки потеряли до 90 человек, пять бронетранспортеров, три танка и две артиллерийские установки.
Шойгу проинспектировал российские войска в зоне спецоперации
Министр обороны Шойгу проинспектировал российские войска в зоне спецоперации и пообщался с военнослужащими на передовой
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Министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу проинспектировал группировку войск в районах проведения спецоперации и пообщался с военнослужащими на передовой, сообщили в Минобороны.
В ведомстве сообщили, что министр обороны совершил рабочую поездку в Южный военный округ, в рамках которой проинспектировал группировку войск в районах проведения специальной военной операции. Глава Минобороны облетел районы дислокации российских войск, пообщался на передовой с военнослужащими и поблагодарил личный состав за образцовое выполнение боевых задач, передает ТАСС.
На пункте управления группировкой Шойгу заслушал доклады командующих о сложившейся обстановке и действиях российских войск. Особое внимание министр обратил на организацию всестороннего обеспечения войск, условий размещения личного состава в полевых условиях, а также работу медицинских и тыловых подразделений.
В пятницу президент России Владимир Путин заслушал предложения военачальников по дальнейшим действиям в ходе специальной военной операции.
Глава МИД Германии выступила против прекращения огня на Украине на российских условиях
Глава МИД Германии Бербок выступила против прекращения огня на Украине на условиях РФ
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Прекращение огня на Украине и в Донбассе на российских условиях не положит конец «ужасу для украинского народа», заявила министр иностранных дел Германии Анналена Бербок.
Бербок в интервью немецкой газете Bild am Sonntag пояснила, что прекращение огня на условиях Москвы не положил бы конец «ужасу для народа Украины, а наоборот». По ее словам, надежды на скорое прекращение огня нет. Для этого, уточнила она, президенту РФ Владимиру Путину нужно «лишь отдать своим солдатам приказ об отступлении». «Но, к сожалению, есть какие угодно признаки, но только не это», – сказала глава немецкой дипломатии, передает РИА «Новости».
Ранее, 10 декабря, посол ФРГ в Москве Геза Андреас фон Гайр вовремя рождественского концерта раскритиковал Россию за действия на Украине. В Российской ассоциации защиты религиозной свободы призвали российский МИД не оставлять этот инцидент без внимания.
В субботу канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что европейские страны вполне могут вновь наладить взаимодействие с российской стороной после окончания конфликта на Украине. Он добавил, что нельзя дать оборваться нити переговоров с Россией, несмотря на серьезные расхождения во мнениях.
Немецкие СМИ сообщили о серьезных проблемах с новейшей БМП «Пума» бундесвера
Spiegel: Новейшая БМП бундесвера «Пума» провалила учебные стрельбы
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Германский бундесвер столкнулся с серьезными техническими проблемами в эксплуатации новейшей модели боевой машины пехоты Puma, пишет немецкое издание Der Spiegel, ссылаясь на электронное письмо командующего 10-й бронетанковой дивизией генерал-майора Рупрехта фон Бутлера, адресованное командованию сухопутных войск и министерству обороны ФРГ.
По данным журналистов, после проведения учебных стрельб все 18 участвовавших в них БМП были полностью выведены из строя, при этом они «не подвергались чрезмерным нагрузкам», передает Deutche Welle (внесено в список СМИ-иноагентов).
Военные знали о возникновении подобных неполадок, но они «никогда не возникали с такой частотой». В одной из БМП произошел пожар из-за возгорания кабеля в кабине, а две последние машины, остававшиеся в рабочем состоянии, сломались после полутора часов стрельб с повреждениями башни.
По словам фон Бутлера, эксплуатационная готовность БМП Puma «превращается в лотерею», при этом предполагалось, что в начале 2023 года эти машины должны были войти в состав Объединенной оперативной группы повышенной готовности, входящей в структуру сил быстрого реагирования НАТО.
Однако на то, чтобы вернуть их в боевую готовность, потребуется не менее четырех месяцев. Вероятно, ненадежную технику придется заменить моделью БМП Marder, находящейся в эксплуатации более 40 лет.
Минобороны ФРГ заказало 405 бронемашин Puma еще в июле 2009 года, предполагая потратить на это около 3,1 млрд евро. Впоследствии количество заказанных БМП сократилось до 350, при том что цена за одну машину, составлявшая изначально порядка 7,6 млн евро, выросла до примерно 17 млн.
Ранее глава минобороны ФРГ Кристине Ламбрехт заявила, что из имеющихся у Бундесвера 350 БМП Puma, задействовать можно лишь 150.
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Самолет с россиянами застрял в аэропорту Хельсинки
Посольство России в Финляндии в курсе ситуации с россиянами, застрявшими на борту самолета в Хельсинки, несколько туристов уже обращались в диппредставительство, заявил сотрудник посольства. Ранее сообщалось, что пассажиры находятся в самолете уже более 10 часов и их не выпускают.
Как сообщил источник РИА «Новости», посольство России в курсе ситуации, поступили звонки от российских туристов.
Ранее REN-TV со ссылкой на размещенные в соцсетях видео сообщало, что российские туристы застряли на борту самолета турецкой авиакомпании Pegasus, который совершил посадку в Хельсинки из-за сильного снегопада в Москве. Пассажиры жалуются, что их держат в самолете уже 10 часов, не выпуская. Им не предоставляют еду. Некоторые из них жалуются на плохое самочувствие из-за того, что нечем дышать.
Ранее власти Турции создали авиакомпанию Southwind для перевозок жителей России на курорты страны.
Зеленский заявил о проблемах на Украине с водой, теплом и светом
Зеленский заявил о серьезных проблемах на Украине с водоснабжением и сложной ситуацией с тепло- и электроснабжением
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что с водоснабжением в стране наблюдаются большие проблемы, ситуация с тепло- и электроснабжением остается сложной.
Зеленский выступил с видеообращением, в котором заявил о наличии на Украине проблем с поставкой тепла и больших проблем с подачей воды. По его словам, наиболее сложная ситуация сложилась в Киеве и столичной области, Винницкой и Львовской областях и их административных центрах, масштабные отключения есть во многих других регионах. Зеленский также заявил о необходимости большого объема работ для стабилизации энергосистемы, передает ТАСС.
Напомним, в пятницу по всей Украине ввели экстренные аварийные отключения электричества из-за повреждения объектов энергетической инфраструктуры. В тот же день «Укрэнерго» объявило о чрезвычайной ситуации из-за режима системной аварии. Кроме того, в субботу во всех районах Киева возникли перебои с водоснабжением.
Роскосмос сообщил о снижении температуры корабля «Союз МС-22»
Роскосмос: Температура корабля «Союз МС-22» после разгерметизации радиатора снижается
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Температурный режим в пилотируемом корабле «Союз МС-22», в котором произошла разгерметизация радиатора внешней системы терморегулирования, снижается, сообщили в пресс-службе Роскосмоса.
По сообщению пресс-службы, температура в корабле «Союз МС-22» снижается благодаря вмешательству специалистов ЦУП, оставаясь в заданных пределах, корабль планируют осмотреть с помощью камер дистанционного манипулятора SSRMS, результаты передадут на Землю в понедельник утром, передает ТАСС.
Ранее в Роскосмосе допустили, что в связи с неисправностью системы охлаждения «Союза МС-22» отправка российского пилотируемого корабля «Союз МС-23» к Международной космической станции может состояться раньше плана.
Напомним, российские космонавты не смогли выйти в открытый космос из-за предупредительного сигнала системы диагностики корабля «Союз МС-22».
Газета ВЗГЛЯД объясняла, чем самое серьезное и редкое за долгие годы ЧП на Международной космической станции опасно для космонавтов.