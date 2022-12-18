На съезде РДДМ назвали одну из причин создания всероссийского молодежного движения

«В какой-то момент детям стало сложно найти на множестве различных площадок те проекты и мероприятия, которые были бы интересны лично им. Поэтому вполне логичным и актуальным было – собрать все проекты инициативы на одной большой площадке», – сказал газете ВЗГЛЯД студент колледжа Никита Вахрушев, делегат I съезда Российского движения детей и молодежи, начавшего работу в Москве в воскресенье.

«Съезд – это невероятная по масштабу встреча. Здесь есть возможность рассказать о себе инициативной молодежи со всей России: добровольцам, участникам патриотических проектов «Юнармии», ребятам, которые помогают развивать культуру в своих городах и селах. Трудно было вообразить, что в одном месте – в московском Доме молодежи, можно было собрать так много интересных людей», – поделился впечатлениями делегат I съезда Российского движения детей и молодежи (РДДМ), 17-летний студент Псковского областного колледжа искусств Никита Вахрушев.

«До того, как присоединиться к РДДМ, я участвовал в разных организациях, но больше всего удалось проявить себя в РДШ – Российском движении школьников», – рассказал собеседник. Отметим, что в воскресенье в Москве также прошел VI съезд РДШ, на котором активисты-школьники подвели итоги семи лет работы своей организации, и приняли решение – движение вольется в состав новообразованного РДДМ, став по сути его базой.

«В последние годы появилось много крупных молодежных организаций, таких, как то же РДШ, движение «Большая перемена», «Юнармия» и другие», – отметил Никита Вахрушев. С одной стороны, такая активность говорит о растущей потребности детей и молодых людей проявить себя в творчестве и помощи другим людям. «Но при этом, на мой взгляд, в какой-то момент детям стало сложно найти на множестве различных площадок те проекты и мероприятия, которые были бы интересны лично им, – заметил собеседник. – Поэтому вполне логичным и актуальным было – собрать все проекты и инициативы на одной большой площадке, которой и стало Российское движение детей и молодежи. Так удобнее будет устраивать крупные мероприятия во всероссийском масштабе».

«Особенно актуально сейчас развивать тему патриотизма», – подчеркнул делегат из Псковской области. Никита упомянул из один из недавно появившихся патриотических проектов – цикл «Разговоры о важном«, который был разработан для российских школ при поддержке нового общества «Знание». «Он помогает детям узнать имена людей, которые составляют гордость России – писателей, музыкантов, героев – и лучше понять значение символики страны: герба, флага и гимна», – пояснил собеседник. РДДМ же может развивать схожие проекты на общественных началах.

Первый съезд Российского движения детей и молодежи, на котором объявят его новое название, и огласят победителей премии «Больших перемен», начинает свою работу в воскресенье в московском выставочном зале «Манеж» – и продлится до вторника.

Съезд проходит под лозунгом «Мир детства = мир будущего». Встреча «объединит больше 1400 участников из 89 регионов России», на нем первая тысяча детей вступит в РДДМ, передает РИА Новости. «Также на съезде будут присутствовать 200 вожатых, 200 волонтеров и около 2000 гостей», – сообщили в пресс-службе нового движения.

Напомним, что 14 июля Владимир Путин подписал указ о формировании нового всероссийского движения детей и молодежи. Чуть ранее, в День защиты детей 1 июня глава государства сообщил, что поддержал общественную инициативу по созданию такого движения.

Руководителем правления РДДМ на прошлой неделе был назначен Григорий Гуров, замминистра науки и высшего образования России. В Минобрнауки он курирует департамент государственной молодежной политики.

Президент Путин возглавил Наблюдательный совет нового движения, в который, в частности, вошли: первый замглавы администрации президента Сергей Кириенко, вице-премьер Татьяна Голикова, министр просвещения Сергей Кравцов, министр науки и высшего образования Валерий Фальков, уполномоченный по правам ребенка Мария Львова-Белова, руководитель Росмолодежи Ксения Разуваева.