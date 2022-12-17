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Второй полк ракет «Авангард» принят на боевое дежурство под Оренбургом
Минобороны: На боевое дежурство в Оренбургской дивизии заступил второй полк ракет «Авангард» с гиперзвуковыми блоками
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Второй полк межконтинентальных баллистических ракет «Авангард» с планирующими гиперзвуковыми блоками заступил на боевое дежурство в Оренбургской ракетной дивизии Ракетных войск стратегического назначения (РВСН), сообщили в Минобороны.
В ведомстве сообщили, что в День Ракетных войск стратегического назначения в Оренбургской области на боевое дежурство заступил очередной полк с ракетным комплексом шахтного базирования «Авангард». В Минобороны отметили, что ракетный комплекс «Авангард» с гиперзвуковым блоком эффективно дополнит системы вооружения РВСН, расширит боевые возможности группировки ракетных войск, передает РИА «Новости».
Министерство обороны показало видео загрузки новейшей МБР в шахтную пусковую установку с помощью транспортно-загрузочного агрегата.
В ноябре Минобороны сообщало, что РВСН приступили к перевооружению полка Ясненского соединения на комплекс «Авангард» с гиперзвуковыми ракетами. В декабре 2021 года глава Минобороны Сергей Шойгу сообщал, что первый полк ракетных комплексов «Авангард» с гиперзвуковыми планирующими блоками полностью перевооружен.
Названо имя отправителя посылки со взрывчаткой главе «Русского дома»
Названо имя отправителя посылки со взрывчаткой главе «Русского дома» в ЦАР
Посылку со взрывчаткой руководителю культурного центра «Русский дом» Дмитрию Сытому в Центральноафриканской Республике (ЦАР) отправили из города Ломе, столицы государства Того в Западной Африке.
Отправление якобы сделал некий Алекс Севильяно Мингуэса, передает РИА «Новости» со ссылкой на фотографию посылки.
Ранее глава полиции ЦАР Бьенвеню Зокуэ заявил, что до покушения Сытый уже получал посылку, в которой были угрозы.
Российское посольство в ЦАР сообщало, что главу центра Сытого госпитализировали в больницу в Банги после покушения. Он находится в тяжелом состоянии. В правительстве страны назвали атаку терактом.
В центре Берлина разбился крупнейший в мире цилиндрический аквариум
Welt: Крупнейший в мире цилиндрический аквариум разбился в центре Берлина
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Крупнейший в мире цилиндрический аквариум с соленой водой AquaDom разбился в центре Берлина. В результате инцидента пострадали два человека, вся вода вместе с рыбой выплеснулась на улицу.
Огромный 16-метровый аквариум в отеле Dom Aquaree разбился ранним утром пятницы. Он полностью разрушен, вода «бесконтрольно» хлынула наружу, передает ТАСС со ссылкой на газету Die Welt.
AquaDom открыли в 2003 году, стоимость проекта составила 12,8 млн евро. Высота аквариума составляет 16 м, диаметр – 11,5 м. В нем плавали около 100 видов рыб, объем аквариума – около 1 млн литров, пишет «Коммерсант» со ссылкой на Der Spiegel.
К месту происшествия прибыли около сотни сотрудников аварийно-спасательных служб, а также пожарные. Части фасада отеля, в котором находился аквариум, вылетели на улицу.
Полиция сообщила об очень громком взрыве перед разрушением аквариума. По предварительной оценке, все больше данных указывает на техническую неисправность.
Гостям пришлось покинуть отель, в здании находились около 350 человек.
Улица Карл-Либкнехт-Штрассе, где находится отель с аквариумом, перекрыта, на дороге много воды. Отель расположен вблизи берлинской площади Александерплац, знаменитой телебашни и Берлинского кафедрального собора.
Архитектор аквариума Сергей Чобан в комментарии «Газете.Ru» сказал, что не знает причин его разрушения. Отель 20 лет находится в эксплуатации, напомнил он. Архитектор добавил также, что ему «дико жаль рыб».
Москва заявила о доказательствах причастности США и Польши к терактам в России
Полученные с перехваченных беспилотников данные подтверждают вовлеченность Вашингтона и Варшавы в подготовку терактов на российской территории, сообщили в компетентных органах.
Уточняется, что данные были получены с перехваченных беспилотных летательных судов (БВС), которые использовались Украиной для атак на российские объекты инфраструктуры в Севастополе, Крыму, Курской, Белгородской и Воронежской областях, передает ТАСС.
В России заявили, что ряд фактов подтверждает непосредственную вовлеченность США и Польши в подготовку и проведение совместных с Киевом террористических актов на территории Российской Федерации.
Также в сообщении говорится, что авионика и станции управления беспилотников изготовлены американской фирмой Spektreworks. Производство и первоначальная настройка произведены в аэропорту города Скоттсдейл, штат Аризона.
Позднее на польской территории в районе аэропорта Жешув, используемого США и НАТО как основной узел снабжения украинских вооруженных формирований, производились окончательная сборка и полетные испытания данных БПЛА, сообщают компетентные органы.
Установка боезарядов, полетного задания и собственно запуск осуществлялись из-под Одессы и Кривого Рога, говорится в сообщении.
Напомним также, в начале ноября послу Британии в Москве Деборе Броннерт были переданы доказательства связи Лондона с атакой на базу Черноморского флота в Севастополе.
В Кремле пообещали с большим интересом ознакомиться с идеями Киссинджера
Песков: Кремль ознакомится с идеями Киссинджера об урегулировании конфликта
В Кремле ознакомятся с большим интересом с предложениями экс-госсекретаря США Генри Киссинджера по урегулированию ситуации между Россией и Украиной, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Он назвал Киссинджера опытным экспертом, передает РИА «Новости». Киссинджер ранее изложил идеи того, каким он видит будущий мир между Россией и Украиной, а также архитектуру европейской безопасности.
Песков подтвердил, что талант и опыт экс-госсекретаря США всегда востребованы, особенно в таких острых ситуациях. Однако пока в Кремле не было возможности ознакомиться с предложениями Киссинджера, но это будет сделано.
Напомним, в июле Киссинджер предлагал три варианта завершения спецоперации на Украине.
Стало известно о сильной неукомплектованности ВСУ в районе Артемовска
Милиция ЛНР: Подразделения ВСУ в районе Артемовска укомплектованы на 30%
Ряд подразделений вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе Артемовска укомплектованы всего на 30%, сообщил офицер народной милиции Луганской народной республики Андрей Марочко, приводя данные разведки.
Он сообщил ТАСС, что очередной факт некомплекта 70% подтвердился в личном составе одного из подразделений войсковой части А 4395 в 34-й отдельной мотопехотной бригаде ВСУ.
Марочко отметил, что у половины из тех, кого отправили на линию боевого соприкосновения, нет боевого опыта, а многие из них «вообще не держали в руках автомат», положенного обучения они не проходили.
Ранее сообщалось, что в украинских войсках жалуются на сильные обстрелы в районе Артемовска и продвижение российских сил.
Мизулина призвала проверить поэтессу Полозкову после слов об Аллее Ангелов в Донецке
Глава Лиги безопасного интернета Мизулина призвала наказать поэтессу Полозкову после высказываний о Донецке
Слова поэтессы Веры Полозковой об Аллее Ангелов в Донецке – «редкостная дичь», ее высказываниям дадут правовую оценку, заявила глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина.
Поэтесса Полозкова дала интервью блогеру Юрию Дудю*(признан иноагентом в РФ) на тему обстрелов Донбасса со стороны ВСУ. По ее словам, Аллея Ангелов в Донецке не стоит сожалений.
Мизулина резко отреагировала на высказывание поэтессы.
«Редкостная дичь. Уехавшие мозги. Отрицать, что сотни детей в Донбассе погибли в результате бесчеловечных и жестоких действий киевского режима и обстрелов ВСУ – за гранью понимания», – приводит канал «360» слова главы Лиги безопасного интернета.
Она отметила, что высказывания Полозковой проверят, и если выявят факт дискредитации Вооруженных сил России, юристы направят обращение в правоохранительные органы.
Ранее рэпера Oxxxymiron оштрафовали за дискредитацию российской армии.
В Харькове прогремели взрывы
В Харькове второй день подряд слышны взрывы, сообщил мэр города Игорь Терехов. По его словам, удары наносятся по инфраструктурным объектам.
В своем Telegram-канале Терехов призвал жителей находиться в укрытиях.
Он также не исключил проблем с электричеством в городе.
По данным издания «Страна.ua», взрывы слышны в Киеве, Кривом Роге, Запорожье, Виннице, Днепропетровской и Кировоградской областях.
Воздушная тревога в пятницу объявлена по всей территории Украины.
Певица Монеточка посоветовала своим критикам сходить на концерт Кобзона
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Певица Монеточка (Елизавета Гырдымова) посоветовала критикующим ее вокал зрителям сходить на концерт умершего в 2018 году эстрадного певца Иосифа Кобзона, сообщили СМИ.
С таким заявлением к своим зрителям артистка обратилась после ее выступления в столице Финляндии Хельсинки. Некоторые зрители, посетившие выступление, выразили недовольство в Сети, заявив, что Монеточка не обладает профессиональными вокальными данными. В ответ артистка призвала критикующих не ходить на ее концерты, передает Lenta.Ru со ссылкой на «Комсомольскую правду».
«Ну вот. Я посмотрела сторис и узнала, что я не очень хорошо спела сегодня на концерте. Но я считаю, ребят, если вы – ценители какого-то великого профессионального оперного вокала, то не надо ходить на концерт Монеточки. Это большая глупость. Лучше сходите на концерт SHAMAN или… Кобзона», – заявила певица.
Ранее судебные приставы объявили певицу Монеточку в розыск из-за долга в 500 тыс. рублей исполнителю Стасу Костюшкину, доказавшему плагиат песни «Мама, я не зигую».
Политолог: России удалось изолировать Запад и Японию в ГА ООН
Политолог Трухачев: Голосование по антинацистской резолюции в ГА ООН продемонстрировало изоляцию Запада и Японии
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Нам необходимо активно работать со странами, не имеющими откровенно антироссийской позиции. Вектор этой работы должен быть направлен на страны незападного мира, а также на Швейцарию. К такому выводу с разговоре с газетой ВЗГЛЯД пришел политолог Вадим Трухачев. Ранее Генассамблея ООН приняла российскую резолюцию о борьбе с героизацией нацизма.
«Итоги сегодняшнего голосования в ГА ООН – это шаг в правильную сторону. Отдельно я бы выделил то, что воздержались от голосования Турция и Швейцария. То есть одна европейская страна и одна страна – член НАТО решили не идти против России. Напомню, ранее турки всегда голосовали за антироссийские резолюции в ООН, а швейцарцы всего второй раз воздерживаются», – рассказал доцент кафедры зарубежного регионоведения и внешней политики РГГУ Вадим Трухачев.
«Кроме того, стоит отметить, что от голосования воздержалась Южная Корея – один из ключевых союзников Соединенных Штатов и очень развитая страна. Оказывается, она может идти не в ногу со своими союзниками», – рассуждает собеседник.
«Что касается голосования Германии, то здесь не стоит обращать внимание на слово «нацизм» в резолюции. Европейские страны и в частности Германия голосуют против просто потому, что это резолюция России. По сути, они сейчас находятся в состоянии холодной войны против нас и отвергают всё, связанное с нашей страной», – полагает эксперт.
«Плохо, что на голосовании отсутствовали делегации Ирана и Венесуэлы, которые потенциально были бы за нас. Голосование стран Азии, Ближнего Востока, Африки и Латинской Америки в пользу резолюции – это отрадный шаг. Получается, что коллективный Запад и Япония в какой-то степени оказались в изоляции», – отметил Трухачев.
«Однако пока за резолюции, осуждающие Россию за «нарушение территориальной целостности Украины», голосуют слишком много стран. Сейчас это порядка половины государств, а на первых порах было вообще две трети», – рассказал политолог.
«Устойчивое антироссийское ядро – это 54 страны, поскольку я бы все-таки относил сюда Турцию, Швейцарию и Южную Корею. Примерно столько же стран не голосуют против России. Таким образом, эти две группы составляют примерно половину от общего числа государств, входящих в ООН», – добавил он.
«И именно с оставшейся половиной нам нужно сейчас работать, чтобы в своем голосовании они хотя бы воздерживались или поддерживали нас. Сейчас мы имеем относительный успех в этом направлении, однако нам стоит направить острие этой работы на страны за пределами западного мира», – полагает эксперт.
«Ключевым же направлением работы в Европе может стать Швейцария, как бы странно это не выглядело. Полагаю, швейцарским компаниям можно дать больше привилегий для работы в России, как-то выделить эту страну на фоне других европейцев», – отметил Трухачев.
В свою очередь историк и политолог Владимир Корнилов в разговоре с газетой ВЗГЛЯД отметил, что голосование Германии против запрета героизации нацизма очень показательно. «Напомню, что в ФРГ героизация нацизма пока еще является уголовным преступлением», – акцентировал он.
«Однако война европейцев против нас на Украине изменила очень многое в этом отношении. Сейчас уже героизируются неонацисты «Азова», запрещенного в России. Запад начал переосмысливать для себя роль и значение нацистов. Мы видим движение к их собственной нацификации – и это голосование лишнее тому подтверждение», – полагает Корнилов.
Ранее Генассамблея ООН приняла российскую резолюцию о борьбе с героизацией нацизма. Ее поддержали 120 стран, 50 были против, 10 воздержались. В числе государств, проголосовавших против документа, были США, Венгрия, Германия, Грузия, Испания, Латвия, Литва, Молдавия, Украина, Финляндия, Франция, Япония и другие.
«Борьба с героизацией нацизма, неонацизмом и другими видами практики, которые способствуют эскалации современных форм расизма, расовой дискриминации, ксенофобии и связанной с ними нетерпимости» – это традиционная российская резолюция, которая вносится на рассмотрение каждый год. Ее соавторами являются Азербайджан, Белоруссия, Венесуэла, Вьетнам, Камбоджа, КНДР, Куба, Лаос, Мали, Никарагуа, Пакистан, Сирия, Судан, ЦАР, Экваториальная Гвинея и ЮАР.
Заместитель постпреда России при ООН Геннадий Кузьмин заявил, что голосование бывших стран блока Оси шокирует: «Впервые в истории ООН против документа, осуждающего нацизм, а также подтверждающего незыблемость итогов Второй мировой войны, проголосовали государства – бывшие члены Оси». По его словам, Германия, Япония, Италия и другие страны, голосовавшие против, «проявили откровенное кощунство в отношении памяти жертв германского нацизма, итальянского фашизма и японского милитаризма».
Кузьмин также заявил, что Москва отвергает внесенную западными странами поправку в резолюцию, в которой идет речь о том, что борьба с нацизмом и неонацизмом не может использоваться для объяснения действий России на Украине. Он подчеркнул, что «резолюция тематическая, не страновая», нужна для диалога, а не «навешивания ярлыков».
Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя в своем Telegram-канале итоги голосования, отметила, что «результат еще лучше, чем 4 ноября в Третьем комитете».
Напомним, в ноябре на заседании Третьего комитета ГА ООН ряд стран, включая Италию, Австрию, Германию, впервые проголосовали против российской резолюции о борьбе с героизацией нацизма. Тогда 106 стран высказались за, воздержались – 15, против – 51 страна. Такая резолюция принимается Генассамблеей ООН каждый год. Обычно против выступали только США и Украина.
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CNN: FIFA отказала Зеленскому в выступлении перед финалом ЧМ-2022
Международная федерация футбола (FIFA) отказалась показывать перед началом финального матча Чемпионата мира в Катаре видеообращение президента Украины Владимира Зеленского, сообщил телеканал CNN со ссылкой на свой источник.
Просьба о демонстрации обращения Зеленского поступила из офиса президента Украины. По данным источника СМИ, отказ там восприняли с удивлением, передает телеканал «Звезда».
В офисе Зеленского заявили, что думали, что FIFA «хотела бы использовать свои площадки для благой цели».
Финальный матч ЧМ-2022 пройдет 18 декабря в 18.00 мск, сыграют сборные Аргентины и Франции.
За кого вы будете болеть в финале чемпионата мира по футболу?
Ранее сообщалось, что во время матча чемпионата мира по футболу в Катаре между сборными Ирана и США болельщика на трибуне попросили убрать флаг Украины, который тот развернул.
В Госдуме призвали МИД помочь казачьему атаману в Австралии с политическим убежищем
Депутат Водолацкий: Австралийские власти ненавидят Бойкова за пророссийскую позицию
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МИД должен помочь спасти Бойкова от преследования австралийских властей. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал депутат Госдумы Виктор Водолацкий. Ранее атаман Забайкальского казачества Семен Бойков, проживающий в Австралии, был вынужден укрыться в российском консульстве в Сиднее из-за стычки на проукраинском митинге.
«Я знаю Семена Бойкова уже более 15 лет. Он приезжал на все наши мероприятия и международные конгрессы. Он активный участник движения. И самое главное – самый ярый защитник России в дальнем зарубежье», – рассказал Виктор Водолацкий, первый замглавы комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками, председатель Высшего совета Общероссийской организации по развитию казачества «Союз казаков России и зарубежья» (СКВРиЗ).
«Все мероприятия, посвященные историческим датам России, в Австралии проводит именно Бойков. Когда в стране проходит акция с нашим флагом, все понимают, кто за этим стоит. И естественно, казак вызывает определенную злость и даже ненависть у местных властей», – продолжает парламентарий.
«И сейчас, на примере Бойкова, мы в полной мере видим двойные стандарты, которые процветают в Австралии. Получается, что украинской диаспоре там можно абсолютно всё – жечь российские флаги, клеветать на нашу страну. А нашего человека преследуют просто за то, что он поддерживает свою родину», – указывает депутат.
«Из-за того, что Семен Бойков отказывается прогибаться под позицию австралийских властей, его уже несколько раз отправляли в тюрьму. Ну а после заявлений казака о том, что Сидней поддерживает и развивает нацизм на территории островного государства, ему грозит длительный срок», – объясняет собеседник.
«Учитывая все эти реалии, ему ничего не оставалось, кроме как попросить политическое убежище. И я, как председатель Союза казаков России и зарубежья, направил письмо Сергею Лаврову с просьбой максимально оказать помощь и содействие в предоставлении Бойкову защиты и вывозе его в Россию», – заключил Водолацкий.
Ранее атаман Забайкальского казачества Семен Бойков, который живет в Австралии, был вынужден укрыться в консульстве России в Сиднее от преследования со стороны австралийской полиции после драки с участниками проукраинского митинга. Об этом сообщил его адвокат Марк Дэвис.
Бойков был задержан в Австралии, его обвинили в нанесении побоев средней тяжести. Как сообщили в федеральной полиции Австралии, он был освобожден под залог, но полиция начала расследование «в связи с неисполнением ордера на условно-досрочное освобождение», передает ТАСС.
Дэвис сообщил, что его клиент обратился в консульство из-за «преследования со стороны полиции штата Новый Южный Уэльс». Бойков рассматривает возможность получения убежища и «варианты своего поведения после этого».
Российское посольство заявило, что «принимает меры по оказанию помощи Бойкову». Москва требовала прекратить преследование Бойкова после того, как его приговорили к 10 месяцам тюрьмы за нарушение судебного предписания о неразглашении конфиденциальной информации. МИД России заявил, что Австралия хочет наказать атамана за то, что он озвучил неудобную для властей информацию. Суд назначен на 25 января.
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Бастрыкин заявил о росте преступлений мигрантов в Москве, Подмосковье и Петербурге
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В Москве, Московской области и в Петербурге наблюдается рост числа преступлений, совершенных иностранными гражданами, заявил глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин.
Бастрыкин на заседании межведомственной комиссии Совбеза России заявил, что на фоне увеличения общего числа прибывающих в страну иностранцев регистрируется рост количества совершенных ими преступлений, сообщается на сайте ведомства. Особенно рост заметен в Москве, Подмосковье и Петербурге.
Глава СКР предложил главам указанных субъектов обратить внимание на эту проблему и проанализировать ситуацию для введения дополнительных профилактических мер.
Бастрыкин указал, что СК создало и внедрило систему ведомственной статистической отчетности о рассмотрении сообщений и расследовании преступлений, совершенных мигрантами. Эта система позволяет дать доступ к оперативной информации.
Также руководитель ведомства добавил, что прибывшие в страну иностранцы, получившие российское гражданство, наряду с правами получают и обязанности наравне со всеми россиянами. На это должно быть обращено особое внимание в условиях проведения специальной военной операции, указал он.
Стало известно о расправе ВСУ над двумя мирными жителями в Артемовске
Военнослужащий вооруженных сил Украины убил двух мирных жителей Артемовска (украинское название – Бахмут), инцидент произошел еще в ноябре, сообщил источник в силовых структурах.
Инцидент произошел в конце прошлого месяца в Артемовске, убийство сняли на видео, его отправил собеседнику РИА «Новости» один из успевших эвакуироваться из города жителей.
В описании видео говорится, что конфликт случился из-за того, что местные жители решили не предоставлять бойцам ВСУ жилье.
Также там уточняется, что эти военные представлялись как военнослужащие 93-й бригады ВСУ. В тексте указывается, что убийство гражданских лиц, по всей видимости, произошло в качестве мести.
Ранее украинские военнопленные в ходе допросов в СКР рассказывали о карательных расправах, расстрелах и избиениях до смерти мирных жителей.
Число жертв обстрела Лантратовки из HIMARS возросло до 11 человек
Представительство ЛНР в СЦКК: В результате обстрела Лантратовки из американской РСЗО HIMARS погибли 11 мирных жителей
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В результате обстрела села Лантратовка в Луганской народной республике из американской РСЗО HIMARS погибли 11 мирных жителей, 17 человек получили ранения, сообщило представительство ЛНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
Представительство ЛНР в СЦКК сообщило в своем Telegram-канале, что в результате обстрела села Лантратовка в Луганской народной республике вооруженными формированиями Украины из американской РСЗО M142 HIMARS ракетами типа M31 GMLRS погибли 11 мирных жителей, 17 человек получили ранения, разрушена Лантратовская средняя школа, повреждения получили шесть жилых домов и отделение почтовой связи.
В свою очередь министр здравоохранения ЛНР Наталия Пащенко сообщила, что пострадавшим при обстреле Лантратовки в кратчайшие сроки была оказана медицинская помощь, их эвакуировали в Белгородскую область, передает ТАСС.
Ранее бывший посол ЛНР в Москве Родион Мирошник сообщал, что в результате удара украинских военных по поселку Лантратовка в Луганской народной республике погибли восемь человек, около 30 получили ранения.
Нобелевского лауреата обвинили в сексуальных домогательствах
Бывшие студентки обвинили нобелевского лауреата по экономике Дибвига в сексуальных домогательствах
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Нобелевского лауреата по экономике Филипа Дибвига обвинили в сексуальных домогательствах, на него пожаловались бывшие студентки, сообщает агентство Bloomberg.
Студентки пожаловались на кокетливые сообщения со стороны Дибвига, а также нежелательные поцелуи и прикосновения, при этом обвинения касаются событий, которые произошли десять лет назад и в этом году, пишут «Известия» со ссылкой на Bloomberg.
Так, одна из студенток Карен Сян училась в университетской бизнес-школе Olin в 2012 году, где работал Дибвиг. Она заявила, что ученый в 2011 году насильно посадил ее к себе на колени для фото, после чего присылал ей электронные письма, в которых называл «сахарной девочкой».
Адвокат Дибвига считает, что обвинения, выдвинутые против нобелевского лауреата, могут быть мотивированы профессиональной ревностью.
Напомним, американские ученые Филип Дибвиг и Дуглас Даймонд получили премию Государственного банка Швеции памяти Альфреда Нобеля в этом году в области экономики. Отмечалось, что теории Даймонда и Дибвига доказали уязвимость банков перед слухами об их скором крахе: происходит массовое изъятие денег, и финансово-кредитное учреждение банкротится.