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Роскосмос опроверг сообщения о повышении температуры в «Союзе» до 50 градусов
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Сообщения о повышении температуры в пристыкованном к Международной космической станции корабле «Союз МС-22 до 50 градусов Цельсия не соответствуют действительности, сообщил Роскосмос.
Измерение в жилом отсеке корабля (спускаемом аппарате и бытовом отсеке) показало, что температура составляет порядка 30 градусов Цельсия, это незначительное изменение и не представляет угрозы для жизни экипажа, заявили в госкорпорации, передает телеканал «Звезда».
До этого источник РИА «Новости» заявлял, что температура внутри «Союза» дошла до 50 градусов, это якобы связано с выходом из строя системы охлаждения.
До этого другой источник агентства указывал, что из-за поломки системы терморегулирования приборы «Союза» могут выйти из строя.
Ранее в пятницу сообщалось, что температура на «Союз МС-22» дошла до отметки в 30 градусов, космонавты начали изменять вентиляцию для охлаждения воздуха. Российские космонавты не смогли выйти в открытый космос из-за сигнала системы диагностики «Союз МС-22».
Зеленский потребовал от России «отступить к границам 1991 года»
Зеленский отказался от переговоров с Москвой без отступления российских войск к границам 1991 года
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Переговоры с Россией возможны только при условии, что российские войска отойдут к границам 1991 года, заявил украинский президент Владимир Зеленский.
Зеленский заявил, что Украина согласится на «возможный путь дипломатов» только после того, как Россия «отступит к границам 1991 года». «Единственная разница, о которой я говорю, выгоним ли мы их или они уйдут сами», – приводит его слова РИА «Новости» со ссылкой на Economist.
Напомним, Россия в конце февраля начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Москва потребовала от Киева признать Крым российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами. Кроме того, Киев должен был выполнить ряд политических условий.
Позднее географические задачи специальной военной операции изменились. Поскольку население ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей высказались за воссоединение с Россией, президент Владимир Путин утвердил принятие этих регионов в состав нашей страны.
Эксперт оценил возможность модернизации украинских авиабомб в управляемые боеприпасы
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«Вообще, JDAM – это комплект, устанавливаемый на неуправляемые бомбы и превращающий их в корректируемые. Если мы говорим о стандартных западных бомбах, то процесс апгрейда происходит крайне просто: поверх заряда просто надевается JDAM», – заявил газете ВЗГЛЯД эксперт Центра анализа стратегий и технологий Василий Кашин, комментируя сообщение о готовности США передать Украине средства для модернизации советских авиабомб.
«Большая часть боезарядов Украины состоит из советских ракет. Вопрос заключается в том, как успешно пройдет совмещение технологии JDAM (Joint Direct Attack Munition – присоединяемое снаряжение прямого поражения ) с советскими образцами. Такие работы ранее не проводились. Скорее всего, они будут проводиться на Западе, а оттуда бомбы будут поставляться на Украину уже собранными комплектами», – считает Кашин.
По его словам, Запад еще не занимался поставкой Киеву никаких корректируемых бомб. «Если технологию JDAM удастся интегрировать с боеприпасами украинской авиации, то Киев сможет получить большое количество «умных» бомб. Производство JDAM очень дешево», – отмечает эксперт.
Ранее издание The Washington Post сообщило, что администрация Байдена планирует отправить Украине электронное оборудование, которое способно модернизировать неуправляемые авиационные боеприпасы в «умные бомбы». Комплекты включают в себя устройства геопозиционирования для повышения точности и могут быть прикреплены к различным видам оружия. Американские военные использовали эту технологию для бомб весом до 2 тыс. фунтов (около 900 кг), обычно применяя ее на бомбардировщиках и истребителях.
Как сообщает издание The Atlas News, JDAM намного дешевле, чем другие высокоточные боеприпасы в арсенале США, как, например, ракеты Tomahawk. В 2022 году средняя цена одного JDAM, прикрепленного к бомбе серии Mk80, составляла 27 тыс. долларов США, тогда как стоимость Tomahawk составляет около 730 тыс. долларов США (перевод газеты ВЗГЛЯД).
Однако у боеприпаса, оснащенного JDAM, есть один существенный недостаток по сравнению с другими высокоточными ракетами – дальность полета. Заявленная дальность стрельбы JDAM – около 15 морских миль (примерно 28 км).
Напомним, согласно заявлению американских чиновников высокого ранга, администрация США хочет передать Украине продвинутое оборудование, которое позволит переделывать неуправляемые авиационные боеприпасы в «умные бомбы».
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Депутат рассказал о роли Зюганова в развале СССР
Заявления лидеров КПРФ, что они не участвовали в демонтаже Советского Союза – цинизм, заявил заместитель председателя комитета Госдумы по информационной политике Олег Матвейчев.
По его словам, лидер КПРФ Геннадий Зюганов договаривался с депутатами-коммунистами, чтобы они проголосовали за ратификацию Беловежских соглашений, следует из воспоминаний Михаила Горбачева.
«Конечно, распад начался сверху. Началась политика гласности, когда все антисоветские книги хлынули потоком в массовое сознание, когда народу рассказывали, что Зоя Космодемьянская, Александр Матросов – сумасшедшие, Павлик Морозов – предатель, а Щорса вообще не было. Все это народ пересказывал как байки», – заявил Матвейчев в ходе круглого стола Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ), его выступление опубликовано в Telegram.
По словам депутата, такие байки распространялись «лесным пожаром». «Из людей вынули идеологическую основу существования Советского Союза», – пояснил Матвейчев.
Матвейчев добавил, что этим занимался в том числе и Зюганов, который с 1985 года трудился в отделе агитации ЦК КПСС. «При его непосредственном участии происходила политика гласности и поливание грязью советского периода нашей истории», – сказал он.
Стало известно о сильной неукомплектованности ВСУ в районе Артемовска
Милиция ЛНР: Подразделения ВСУ в районе Артемовска укомплектованы на 30%
Ряд подразделений вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе Артемовска укомплектованы всего на 30%, сообщил офицер народной милиции Луганской народной республики Андрей Марочко, приводя данные разведки.
Он сообщил ТАСС, что очередной факт некомплекта 70% подтвердился в личном составе одного из подразделений войсковой части А 4395 в 34-й отдельной мотопехотной бригаде ВСУ.
Марочко отметил, что у половины из тех, кого отправили на линию боевого соприкосновения, нет боевого опыта, а многие из них «вообще не держали в руках автомат», положенного обучения они не проходили.
Ранее сообщалось, что в украинских войсках жалуются на сильные обстрелы в районе Артемовска и продвижение российских сил.
Москва заявила о доказательствах причастности США и Польши к терактам в России
Полученные с перехваченных беспилотников данные подтверждают вовлеченность Вашингтона и Варшавы в подготовку терактов на российской территории, сообщили в компетентных органах.
Уточняется, что данные были получены с перехваченных беспилотных летательных судов (БВС), которые использовались Украиной для атак на российские объекты инфраструктуры в Севастополе, Крыму, Курской, Белгородской и Воронежской областях, передает ТАСС.
В России заявили, что ряд фактов подтверждает непосредственную вовлеченность США и Польши в подготовку и проведение совместных с Киевом террористических актов на территории Российской Федерации.
Также в сообщении говорится, что авионика и станции управления беспилотников изготовлены американской фирмой Spektreworks. Производство и первоначальная настройка произведены в аэропорту города Скоттсдейл, штат Аризона.
Позднее на польской территории в районе аэропорта Жешув, используемого США и НАТО как основной узел снабжения украинских вооруженных формирований, производились окончательная сборка и полетные испытания данных БПЛА, сообщают компетентные органы.
Установка боезарядов, полетного задания и собственно запуск осуществлялись из-под Одессы и Кривого Рога, говорится в сообщении.
Напомним также, в начале ноября послу Британии в Москве Деборе Броннерт были переданы доказательства связи Лондона с атакой на базу Черноморского флота в Севастополе.
Белый дом рассекретил документы об убийстве Кеннеди
Администрация США рассекретила свыше 13 тыс. документов об убийстве Кеннеди
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Национальное управление архивов и документации США опубликовало свыше 13 тыс. документов об убийстве 35-го президента США Джона Кеннеди, которые были прежде засекреченными.
Указывается, что значительная часть документов была доступна еще с конца 1990-х годов. После того, как обнародованы еще 13 тыс. документов, доступными стали 97% всех материалов, передает РИА «Новости».
При этом глава американского государства Джо Байден отметил в соответствующем меморандуме, что остается некоторое «количество записей, содержащих информацию, раскрытие которой для общественности необходимо отложить» для предотвращения «конкретного вреда для обороны, разведывательных операций, деятельности правоохранительных органов и осуществления внешней политики».
Кеннеди застрелили в Далласе 22 ноября 1963 года. Расследование установило, что убийство совершил Ли Харви Освальд, действовавший в одиночку. Высказывались многочисленные теории о том, кому могло быть выгодно убийство Кеннеди, но ни одна из них не получила официального подтверждения. Как следует из американских документов, США долгие годы рассматривали теории о причастности СССР к убийству Кеннеди.
Путин исключил Хаматову и Раппопорт из попечительского совета фонда «Круг добра»
Президент России Владимир Путин исключил из состава попечительского совета фонда помощи тяжелобольным детям «Круг добра» актрису, соучредителя фонда «Подари жизнь» Чулпан Хаматову и актрису и попечителя фонда «Дети-бабочки» Ксению Раппопорт.
Указ главы государства опубликован на официальном портале правовой информации, в нем говорится об исключении из фонда четырех человек, среди которых Хаматова и Раппопорт.
Одновременно с этим новыми членами фонда стали детский омбудсмен Мария Львова-Белова, космонавт Олег Новицкий и хоккеист, депутат Госдумы Владислав Третьяк.
Ранее Путин сообщил, что лекарства для детей с заболеваниями, перечисленными в госпрограмме высокозатратных нозологий, со следующего года будут закупаться за счет средств фонда «Круг добра».
Напомним, Хаматова покинула Россию в конце февраля, переехав в Латвию и раскритиковав действия властей России, подробности раскрыл журналист Кирилл Набутов.
Путин назвал ключевые цели государственной политики России в 2023 году
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Президент России Владимир Путин на заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам обозначил приоритетные задачи, которые стране предстоит решить в 2023 году.
«Их решение позволит успешно продвигаться к достижению национальных целей, установленных до 2030 года», – приводит слова президента сайт Кремля.
Глава государства указал, что необходимо вывести взаимодействие с ключевыми партнерами на новый уровень, это касается энергетического, продовольственного секторов, финансов, а также логистики и высокотехнологичных отраслей.
«Введением санкций страны Запада пытались задвинуть Россию на периферию мирового развития, но мы никогда не пойдем по пути самоизоляции и автаркии, как я уже неоднократно об этом говорил. Напротив, расширяем и будем расширять взаимодействие со всеми, кто в этом заинтересован, кто четко понимает, где – чужие, а где – национальные, собственные интересы», – сказал президент.
Он отметил, что Россия наращивает с такими государствами торговые и инвестиционные отношения: «Наша внешняя торговля переключается на динамичные регионы и рынки, на динамично развивающиеся страны. Собственно говоря, это происходит у нас уже в течение многих лет – даже вне привязки к сегодняшним событиям в мире».
Другой задачей является укрепление технологического суверенитета, обеспечение опережающего роста обрабатывающей промышленности.
«Санкционные ограничения поставили перед нашей страной много непростых задач: возникли проблемы с комплектующими, дефицит технологических решений, нарушена привычная логистика. Но, с другой стороны, это открывает новые возможности, является стимулом к построению экономики, обладающей полным, а не частичным технологическим, производственным, кадровым и научным суверенитетом», – заявил президент.
«Важно не просто заместить какие-то товарные позиции, нужно добиваться лидерства по ключевым жизненно важным направлениям, таким как, уже говорили, искусственный интеллект, вычисления и передача данных, новые промышленные технологии и так далее», – пояснил Путин.
Он отметил, что обрести технологический суверенитет нельзя в один момент – нужно продолжать системную работу на перспективу. «В этой связи необходимо ускорить и подготовку обновленных планов развития ключевых отраслей отечественной экономики, включая металлургическую промышленность, автопром, энергетику, скорректировать планы развития оборонно-промышленного комплекса и параметры гособоронзаказа, в том числе с учетом результатов работы Координационного совета при правительстве России по обеспечению наших вооруженных сил, участвующих в специальной военной операции», – заявил глава государства.
Еще одним приоритетом станет обеспечение финансового суверенитета России. У экономики страны есть ресурсы, нужно повысить их доступность для проектов новой экономики, для высокотехнологичных предприятий и выпуска продукции с высокой добавленной стоимостью, сказал президент.
«Работа нашей финансовой системы должна обеспечить те потребности, которые ранее закрывались западными источниками финансирования, включая торговое и проектное финансирование, должна обеспечить приток долгосрочных сбережений и инвестиций в акционерный капитал, вложения в масштабные инфраструктурные и новые производственные проекты и – особо подчеркну – в быстрорастущие высокотехнологичные бизнесы. По всем этим направлениям в следующем году необходимо добиться ощутимого, заметного прогресса», – считает Путин.
Среди важных задач на следующий год президент назвал и опережающее развитие инфраструктуры: «Мы уже добились хороших, заметных результатов в обновлении федеральной автодорожной сети, которая соединяет регионы, сшивает пространство нашей огромной страны. Следующим шагом необходимо привести в порядок региональные трассы. В 2024 году, буквально позавчера мы об этом вспоминали, не менее 85 процентов дорог в крупнейших агломерациях, а также более половины дорог регионального и муниципального значения должны находиться в нормативном состоянии, то есть стать современными и безопасными».
В число главных приоритетов президент включил рост доходов населения: «Ключевая задача, по сути, системообразующая, сквозная, которая концентрирует, интегрирует работу по всем остальным направлениям. Несмотря на объективные трудности текущего года, мы добьемся позитивных результатов в снижении бедности, а в следующем году необходимо закрепить эту положительную динамику».
Он отметил, что ключ к повышению материального благополучия российских семей, их доходов – это высокие темпы экономического роста: «В наступающем году приоритетной задачей для правительства и субъектов Федерации должно стать обеспечение заметного, ощутимого роста реальных заработных плат. Одним из важнейших индикаторов здесь является минимальный размер оплаты труда. В этом году он был увеличен, повышен дважды – на 8,6% и на 10%, а с начала нового года он составит более 16 тысяч рублей в месяц».
«Нужно и дальше увеличивать минимальный размер оплаты труда, причем темпами выше инфляции и средних темпов роста зарплат. Среди тех, кто трудится, не должно быть бедных людей, которые едва сводят концы с концами. Работа, именно работа должна обеспечивать человеку достойный доход», – подчеркнул президент.
Кроме того, Путин назвал в качестве ключевой задачи следующего года защиту материнства, детства, поддержку семей на всех уровнях. «Защита материнства, детства, поддержка семей и сбережение народа – это абсолютная, непререкаемая ценность для каждого из нас, для всей страны», – заявил глава государства. Он сообщил, что с 1 января 2023 года будет трансформирована система поддержки материнства и детства: введено единое ежемесячное пособие для нуждающихся семей с детьми от рождения до 17 лет.
«Пособие будет назначаться по одному заявлению от родителя или беременной женщины, причем сразу на всех детей в семье. При этом размер пособия беременным будет увеличен и составит от половины до одного прожиточного минимума трудоспособного населения в регионе проживания», – сказал президент.
Также отдельно Путин обозначил обеспечение безопасности и восстановление качества жизни в ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областях.
«В целом в течение нескольких лет стандарты социальной поддержки, работы здравоохранения, образования, культуры, транспорта будут повышены до уровня соседних российских регионов», – отметил глава государства.
В четверг Владимир Путин в режиме видеоконференции провел заседание Совета по стратегическому развитию и национальным проектам, где обозначил ряд важнейших задач государственной политики на 2023 год.
Более половины стран в ГА ООН не поддержали резолюцию Украины по Крыму
ГА ООН приняла резолюцию Украины по Крыму при поддержке менее чем половины стран Генассамблеи
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Хотя Украине удалось добиться принятия Генассамблеей ООН резолюции по Крыму, за документ проголосовали всего 82 страны, еще 80 воздержались. Россия, Белоруссия, Зимбабве, Иран, Китай, КНДР, Куба, Мали, Никарагуа, Сирия, Судан, Эритрея, Эфиопия проголосовали против, сообщают информационные агентства.
В резолюции от России требуют «принять все необходимые меры», чтобы «покончить со всеми нарушениями и злоупотреблениями в отношении жителей Крыма». По версии Киева и его сторонников, жителям Крыма якобы грозят «произвольные задержания и аресты, пытки и другие жестокие, бесчеловечные или унижающие достоинство виды обращения, сексуальное и гендерное насилие». Также от России требуют отмены российских законов в Крыму, которые, как сказано в резолюции, «позволяют производить принудительное выселение и конфискацию частной собственности», передает ТАСС.
В августе менее трети стран ООН поддержали заявление по конфликту на Украине с критикой действий России. За первую по счету резолюцию с требованием к России немедленно прекратить спецоперацию в начале марта проголосовало 141 государство.
В центре Берлина разбился крупнейший в мире цилиндрический аквариум
Welt: Крупнейший в мире цилиндрический аквариум разбился в центре Берлина
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Крупнейший в мире цилиндрический аквариум с соленой водой AquaDom разбился в центре Берлина. В результате инцидента пострадали два человека, вся вода вместе с рыбой выплеснулась на улицу.
Огромный 16-метровый аквариум в отеле Dom Aquaree разбился ранним утром пятницы. Он полностью разрушен, вода «бесконтрольно» хлынула наружу, передает ТАСС со ссылкой на газету Die Welt.
AquaDom открыли в 2003 году, стоимость проекта составила 12,8 млн евро. Высота аквариума составляет 16 м, диаметр – 11,5 м. В нем плавали около 100 видов рыб, объем аквариума – около 1 млн литров, пишет «Коммерсант» со ссылкой на Der Spiegel.
К месту происшествия прибыли около сотни сотрудников аварийно-спасательных служб, а также пожарные. Части фасада отеля, в котором находился аквариум, вылетели на улицу.
Полиция сообщила об очень громком взрыве перед разрушением аквариума. По предварительной оценке, все больше данных указывает на техническую неисправность.
Гостям пришлось покинуть отель, в здании находились около 350 человек.
Улица Карл-Либкнехт-Штрассе, где находится отель с аквариумом, перекрыта, на дороге много воды. Отель расположен вблизи берлинской площади Александерплац, знаменитой телебашни и Берлинского кафедрального собора.
Архитектор аквариума Сергей Чобан в комментарии «Газете.Ru» сказал, что не знает причин его разрушения. Отель 20 лет находится в эксплуатации, напомнил он. Архитектор добавил также, что ему «дико жаль рыб».
В Кремле пообещали с большим интересом ознакомиться с идеями Киссинджера
Песков: Кремль ознакомится с идеями Киссинджера об урегулировании конфликта
В Кремле ознакомятся с большим интересом с предложениями экс-госсекретаря США Генри Киссинджера по урегулированию ситуации между Россией и Украиной, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Он назвал Киссинджера опытным экспертом, передает РИА «Новости». Киссинджер ранее изложил идеи того, каким он видит будущий мир между Россией и Украиной, а также архитектуру европейской безопасности.
Песков подтвердил, что талант и опыт экс-госсекретаря США всегда востребованы, особенно в таких острых ситуациях. Однако пока в Кремле не было возможности ознакомиться с предложениями Киссинджера, но это будет сделано.
Напомним, в июле Киссинджер предлагал три варианта завершения спецоперации на Украине.
МИД анонсировал новую концепцию внешней политики России
Министерство иностранных дел анонсировало публикацию новой концепции внешней политики России
МИД может опубликовать концепцию новой внешней политики России уже в начале следующего года, заявил директор департамента внешнеполитического планирования Алексей Дробинин.
Он отметил, что документ будет опубликован, если не будет никаких форс-мажорных ситуаций, передает РИА «Новости».
По словам дипломата, новый текст был одобрен еще в январе, однако из-за изменившейся ситуации было решено продолжить работу. Сейчас готовится рассмотрение концепции на уровне Совета безопасности.
Дробинин подчеркнул, что концепция должна дать ответ на все вопросы о внешней политике России.
Документ будет предвосхищать внешнеполитическую линию государства на ближайшие четыре-шесть лет. Дипломат заметил, что иностранные партнеры и оппоненты должны понимать, куда Россия будет двигаться в ближайшее время, и не говорить, что российская политика непредсказуема.
Бывшие страны Оси выступили против резолюции о борьбе с героизацией нацизма
ГА ООН приняла российскую резолюцию о борьбе с героизацией нацизма, против выступили 50 стран
Предложенная Россией резолюция, направленная на борьбу с героизацией нацизма, принята Генассамблеей ООН, ее поддержали 120 стран, 50 были против, 10 воздержались, сообщают информационные агентства.
«Борьба с героизацией нацизма, неонацизмом и другими видами практики, которые способствуют эскалации современных форм расизма, расовой дискриминации, ксенофобии и связанной с ними нетерпимости» – это традиционная российская резолюция, которая вносится на рассмотрение каждый год. Ее соавторами являются Азербайджан, Белоруссия, Венесуэла, Вьетнам, Камбоджа, КНДР, Куба, Лаос, Мали, Никарагуа, Пакистан, Сирия, Судан, ЦАР, Экваториальная Гвинея и ЮАР.
В числе стран, проголосовавших против документа, были США, Венгрия, Германия, Грузия, Испания, Латвия, Литва, Молдавия, Украина, Финляндия, Франция, Япония и другие государства, передает ТАСС.
В документе высказывается озабоченность в связи с любой формой героизации нацистов и неонацистов, включая памятники, демонстрации, прославление нацистского прошлого. Резолюция призывает страны к ликвидации в рамках национальных планов связанной с подобными идеологиями нетерпимости, а также к запрету чествования нацистов и их союзников.
Кроме того, в резолюции высказываются опасения в связи с ростом числа случаев «осквернения или разрушения памятников, воздвигнутых в честь тех, кто боролся против нацизма в годы Второй мировой войны, а также незаконной эксгумации или переноса их останков».
Заместитель постпреда России при ООН Геннадий Кузьмин заявил, что голосование бывших стран блока Оси шокирует: «Впервые в истории ООН против документа, осуждающего нацизм, а также подтверждающего незыблемость итогов Второй мировой войны, проголосовали государства бывшие члены Оси». По его словам, Германия, Япония, Италия и другие страны, голосовавшие против, «проявили откровенное кощунство в отношении памяти жертв германского нацизма, итальянского фашизма и японского милитаризма».
Кузьмин также заявил, что Москва отвергает внесенную западными странами поправку в резолюцию, в которой идет речь о том, что борьба с нацизмом и неонацизмом не может использоваться для объяснения действий России на Украине. Он подчеркнул, что «резолюция тематическая, не страновая», нужна для диалога, а не «навешивания ярлыков».
Напомним, в ноябре на заседании Третьего комитета ГА ООН ряд стран, включая Италию, Австрию, Германию, впервые проголосовал против российской резолюции о борьбе с героизации нацизма. Обычно против выступали только США и Украина.
В Харькове прогремели взрывы
В Харькове второй день подряд слышны взрывы, сообщил мэр города Игорь Терехов. По его словам, удары наносятся по инфраструктурным объектам.
В своем Telegram-канале Терехов призвал жителей находиться в укрытиях.
Он также не исключил проблем с электричеством в городе.
По данным издания «Страна.ua», взрывы слышны в Киеве, Кривом Роге, Запорожье, Виннице, Днепропетровской и Кировоградской областях.
Воздушная тревога в пятницу объявлена по всей территории Украины.
Политолог: России удалось изолировать Запад и Японию в ГА ООН
Политолог Трухачев: Голосование по антинацистской резолюции в ГА ООН продемонстрировало изоляцию Запада и Японии
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Нам необходимо активно работать со странами, не имеющими откровенно антироссийской позиции. Вектор этой работы должен быть направлен на страны незападного мира, а также на Швейцарию. К такому выводу с разговоре с газетой ВЗГЛЯД пришел политолог Вадим Трухачев. Ранее Генассамблея ООН приняла российскую резолюцию о борьбе с героизацией нацизма.
«Итоги сегодняшнего голосования в ГА ООН – это шаг в правильную сторону. Отдельно я бы выделил то, что воздержались от голосования Турция и Швейцария. То есть одна европейская страна и одна страна – член НАТО решили не идти против России. Напомню, ранее турки всегда голосовали за антироссийские резолюции в ООН, а швейцарцы всего второй раз воздерживаются», – рассказал доцент кафедры зарубежного регионоведения и внешней политики РГГУ Вадим Трухачев.
«Кроме того, стоит отметить, что от голосования воздержалась Южная Корея – один из ключевых союзников Соединенных Штатов и очень развитая страна. Оказывается, она может идти не в ногу со своими союзниками», – рассуждает собеседник.
«Что касается голосования Германии, то здесь не стоит обращать внимание на слово «нацизм» в резолюции. Европейские страны и в частности Германия голосуют против просто потому, что это резолюция России. По сути, они сейчас находятся в состоянии холодной войны против нас и отвергают всё, связанное с нашей страной», – полагает эксперт.
«Плохо, что на голосовании отсутствовали делегации Ирана и Венесуэлы, которые потенциально были бы за нас. Голосование стран Азии, Ближнего Востока, Африки и Латинской Америки в пользу резолюции – это отрадный шаг. Получается, что коллективный Запад и Япония в какой-то степени оказались в изоляции», – отметил Трухачев.
«Однако пока за резолюции, осуждающие Россию за «нарушение территориальной целостности Украины», голосуют слишком много стран. Сейчас это порядка половины государств, а на первых порах было вообще две трети», – рассказал политолог.
«Устойчивое антироссийское ядро – это 54 страны, поскольку я бы все-таки относил сюда Турцию, Швейцарию и Южную Корею. Примерно столько же стран не голосуют против России. Таким образом, эти две группы составляют примерно половину от общего числа государств, входящих в ООН», – добавил он.
«И именно с оставшейся половиной нам нужно сейчас работать, чтобы в своем голосовании они хотя бы воздерживались или поддерживали нас. Сейчас мы имеем относительный успех в этом направлении, однако нам стоит направить острие этой работы на страны за пределами западного мира», – полагает эксперт.
«Ключевым же направлением работы в Европе может стать Швейцария, как бы странно это не выглядело. Полагаю, швейцарским компаниям можно дать больше привилегий для работы в России, как-то выделить эту страну на фоне других европейцев», – отметил Трухачев.
В свою очередь историк и политолог Владимир Корнилов в разговоре с газетой ВЗГЛЯД отметил, что голосование Германии против запрета героизации нацизма очень показательно. «Напомню, что в ФРГ героизация нацизма пока еще является уголовным преступлением», – акцентировал он.
«Однако война европейцев против нас на Украине изменила очень многое в этом отношении. Сейчас уже героизируются неонацисты «Азова», запрещенного в России. Запад начал переосмысливать для себя роль и значение нацистов. Мы видим движение к их собственной нацификации – и это голосование лишнее тому подтверждение», – полагает Корнилов.
Ранее Генассамблея ООН приняла российскую резолюцию о борьбе с героизацией нацизма. Ее поддержали 120 стран, 50 были против, 10 воздержались. В числе государств, проголосовавших против документа, были США, Венгрия, Германия, Грузия, Испания, Латвия, Литва, Молдавия, Украина, Финляндия, Франция, Япония и другие.
«Борьба с героизацией нацизма, неонацизмом и другими видами практики, которые способствуют эскалации современных форм расизма, расовой дискриминации, ксенофобии и связанной с ними нетерпимости» – это традиционная российская резолюция, которая вносится на рассмотрение каждый год. Ее соавторами являются Азербайджан, Белоруссия, Венесуэла, Вьетнам, Камбоджа, КНДР, Куба, Лаос, Мали, Никарагуа, Пакистан, Сирия, Судан, ЦАР, Экваториальная Гвинея и ЮАР.
Заместитель постпреда России при ООН Геннадий Кузьмин заявил, что голосование бывших стран блока Оси шокирует: «Впервые в истории ООН против документа, осуждающего нацизм, а также подтверждающего незыблемость итогов Второй мировой войны, проголосовали государства – бывшие члены Оси». По его словам, Германия, Япония, Италия и другие страны, голосовавшие против, «проявили откровенное кощунство в отношении памяти жертв германского нацизма, итальянского фашизма и японского милитаризма».
Кузьмин также заявил, что Москва отвергает внесенную западными странами поправку в резолюцию, в которой идет речь о том, что борьба с нацизмом и неонацизмом не может использоваться для объяснения действий России на Украине. Он подчеркнул, что «резолюция тематическая, не страновая», нужна для диалога, а не «навешивания ярлыков».
Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя в своем Telegram-канале итоги голосования, отметила, что «результат еще лучше, чем 4 ноября в Третьем комитете».
Напомним, в ноябре на заседании Третьего комитета ГА ООН ряд стран, включая Италию, Австрию, Германию, впервые проголосовали против российской резолюции о борьбе с героизацией нацизма. Тогда 106 стран высказались за, воздержались – 15, против – 51 страна. Такая резолюция принимается Генассамблеей ООН каждый год. Обычно против выступали только США и Украина.
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