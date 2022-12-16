В штаб-квартире ООН в Женеве решили снизить температуру для экономии энергии

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16 декабря, пятница  |  Последнее обновление — 16:19  |  vz.ru
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Европейская энергетика стала сильно зависеть от погоды

Чем Европе грозит рекордный отбор газа из хранилищ MARTIN DIVISEK/EPA/ТАСС
Начало зимы выдалось для Европы теплым. Однако первые же холода в середине декабря привели к рекордному отбору газа из подземных хранилищ. Это тревожный звоночек для Евросоюза, у которого вырисовывается два варианта развития событий – плохой и очень плохой. Но главная неприятная новость в том, что какой сценарий сработает зависит не от самих европейцев, а от погоды.  Подробности...
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Оставшиеся в Херсоне жители разочаровались в Украине

Жители Херсона отнюдь не в восторге от количества и качества киевской «гуманитарки» Максим Блинов/РИА Новости
В Херсоне продают хлеб из гуманитарных пакетов ООН с пометками «не для продажи». Под видом гумпомощи раздают гнилые овощи и просроченные консервы – похоже, что из квартир, разграбленных «освободителями» из ВСУ. При этом сравнительно невелико число тех, кто по объявленной Киевом эвакуации покинул город. Почему херсонцы остаются в своих домах и осталась ли у них возможность для сопротивления? Подробности...
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Чем опасно для космонавтов редчайшее ЧП на орбите

Аварийную ситуацию зафиксировали бортовые видеокамеры nasa.gov
Самое серьезное за долгие годы чрезвычайное происшествие случилось на Международной космической станции – и это прямо затрагивает находящихся на ней космонавтов. Что именно произошло, какая опасность грозит космическому кораблю «Союз МС-22» и почему единственным спасением может оказаться срочная эвакуация экипажа? Подробности...
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Во Франции началась борьба за наследство Ле Пен

Флориан Филиппо считает поддержку Украины «безумием» и «позором Парижа» Sylvain Lefevre/ABACA/Reuters
Эммануэль Макрон разрушил «особые отношения» между Москвой и Парижем, которые сохранялись даже во времена СССР. Альтернативой ему принято считать Марин Ле Пен, но скоро она уйдет из политики. Сейчас за лидерство в лагере, где критикуют Украину и ЕС, развернулась борьба. И особенно активен в ней тот, кого Ле Пен не хотела бы видеть своим преемником. Подробности...
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Почему кафе «Полигон» повторило ошибки «Зимней вишни»

Пожар в костромском клубе «Полигон» унес более десятка жизней МЧС РФ
В результате пожара в костромском кафе-клубе «Полигон» погибли 13 человек, 250 посетителей были эвакуированы. Причиной возгорания, вероятно, стал выстрел из охотничьей ракетницы в ходе массовой драки. Крыша заведения полностью обрушилась. Несколько эвакуационных выходов были заперты, что спровоцировало давку. При пожаре в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня» весной 2018 года сложности со спасением людей тоже возникли из-за закрытых выходов. Подробности...
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Тренд 2023 года – солидарность и сплоченность

Дарья Кислицына
Дарья Кислицына, Директор департамента региональных программ ЭИСИ
За пять лет волонтерская идея переформатировала гражданское общество: от сопровождения чемпионата мира по футболу 2018 года к борьбе с эпидемией, а затем в поддержку защитников Донбасса. Мы получили энергетическое ядро общества – неравнодушных граждан, которые помогают государству решать самые важные задачи. Подробности...

Как сотня русских бойцов выстояла против десяти тысяч

Тимур Шерзад
Тимур Шерзад, журналист
То, что умудрились совершить уральские казаки под кишлаком Икан 16 декабря 1864 года, поражает воображение. Сотня русских против десяти тысяч имеющих современное оружие кокандцев, да еще и в чистом поле – это было беспрецедентно. Подробности...
Обсуждение: 13 комментариев

В чем особенности скандинавской русофобии

Тимофей Бордачёв
Тимофей Бордачёв, Программный директор клуба "Валдай"
Шведы, финны, датчане или норвежцы искренне считают свои страны вершиной развития цивилизации, кусочками ароматного масла на горке самой вкусной каши в мире. Там трудно с самокритикой и мало места сомнениям в собственной непогрешимости. Подробности...
Обсуждение: 17 комментариев
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Голос разума во Франции

Китай увеличил ставку на Россию

Шанс на мир был упущен год назад

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Донецк подвергся самому мощному обстрелу со стороны ВСУ

ВСУ дважды за четверг обстреляли Донецк, причем первый удар стал самым мощным за последние восемь лет. В результате атаки разрушены жилые дома, повреждены детский сад, поликлиника, православный сбор. Есть пострадавшие
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В Белграде прошел митинг в поддержку косовских сербов и России

В Белграде прошел митинг в поддержку сербского населения Косова и Метохии. Участники акции исполнили патриотические песни и скандировали лозунги «Сербы и русские братья навек», «Косово – сердце Сербии», а также антинатовские кричалки
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Крупный пожар разрушил ТЦ «Мега Химки», погиб человек

В пятницу утром в здании ТЦ «Мега Химки» к северу от Москвы начался масштабный пожар. Позже в горящем здании произошло обрушение конструкций. Среди возможных причин пожара названы поджог и короткое замыкание. Известно как минимум об одном погибшем
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11:59

Первый передвижной клуб культуры появился в Подмосковье

Первый многофункциональный передвижной культурный центр появился в Домодедово в Московской области Подмосковье, в нем есть все необходимое для концертов и кинопоказов: сцена, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры.
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21:02
собственная новость

Центр реставрации книг решили создать в Кирове

Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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20:39
собственная новость

В Тверской области запланировали торжества в честь 350-летия Петра I

Мероприятия в честь 350-летия со дня рождения Петра I в 2022 году вошли в перечень культурного развития Верхневолжья, сообщили в правительстве Тверской области, где рассмотрели реализацию национального проекта «Культура».
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За кого вы будете болеть в финале чемпионата мира по футболу?
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Употребляете ли вы алкоголь домашнего изготовления?
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Кто больше выиграл от обмена Виктора Бута на Бриттни Грайнер?
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    НОВОСТЬ ЧАСА: Совет ЕС утвердил девятый пакет санкций против России
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    В Кремле пообещали с большим интересом ознакомиться с идеями Киссинджера

    запрет героизации нацизма


    Политолог: России удалось изолировать Запад и Японию в ГА ООН

    Видео

    авария в космосе


    Чем опасно для космонавтов редчайшее ЧП на орбите

    атака Киева


    За самым мощным ударом ВСУ по Донецку стоят Чехия и США

    «позор Парижа»


    Во Франции началась борьба за наследство Ле Пен

    хамский поступок


    Замгенсека ООН стал частью антироссийской задумки Киева

    рекордный отбор газа из ПХГ


    Европейская энергетика стала сильно зависеть от погоды

    исход из страны


    Ирина Алкснис: Уехавших из России артистов забудут

    осознавать разницу


    Сергей Худиев: Не надо записывать в антихристы кого ни попадя

    сталь земли русской


    Андрей Полонский: Россия обязана вернуться в Арктику

    на ваш взгляд


    За кого вы будете болеть в финале чемпионата мира по футболу?

    В штаб-квартире ООН в Женеве решили снизить температуру для экономии энергии

    В штаб-квартире ООН в Женеве решили снизить температуру до 20 градусов ради экономии энергии

    16 декабря 2022, 15:35

    Текст: Александра Юдина

    Согласно требованиям властей Швейцарии в штаб-квартире ООН в Женеве снизят температуру с 21 до 20 градусов, чтобы сэкономить от 5% до 10% энергии, сообщают СМИ.

    В зданиях комплекса ООН снизят температуру с начала следующей недели, передает РИА «Новости».

    Также отмечается, что штаб-квартира отключит все мониторы и док-станции в конце рабочего дня и может убрать все частные приборы в офисах – холодильники, кофемашины и пр.

    Газета ВЗГЛЯД рассказала, что депутаты европейских парламентов буквально замерзают на своих рабочих местах, а дети в некоторых школах вынуждены учиться в пальто.

    ЕС согласовал новый пакет санкций против России
    Постпреды стран ЕС согласовали девятый пакет санкций против России
    		    15 декабря 2022, 23:17
    Фото: Philipp von Ditfurth/dpa/Global Look Press
    Текст: Антон Антонов

    Постоянные представители стран ЕС достигли договоренности по девятому пакету санкций в отношении России, сообщило представительство председательствующей в Совете ЕС Чехии.

    По словам европейских дипломатов, санкции оформят «по письменной процедуре к полудню» 16 декабря, передает ТАСС со ссылкой на Reuters.

    Чехия отметила, что за время ее председательства в Совете ЕС согласован уже третий пакет санкций.

    Санкции также должны утвердить на министерском уровне, после чего решения опубликуют в официальном журнале Евросоюза, передает РИА «Новости».

    ЕС в итоговом заявлении подчеркнул готовность продолжать санкционную политику против России.

    Позднее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий сообщил, что «индивидуальные санкции охватили около 200 человек». Кроме того, по его словам, санкции расширены на продукцию двойного назначения. В частности, речь идет о производстве дронов. Вводится запрет инвестиций в горнодобывающий сектор России.

    Моравецкий также сообщил, что Польша и Литва предложили ЕС рассматривать вопрос о продлении антироссийских санкций не каждые полгода, а раз в год. По его словам, «это усиление санкций».

    Глава Евросовета Шарль Мишель объяснил задержку согласования санкций «на час-два» стремлением гарантировать мировую продовольственную безопасность.

    Напомним, США ожидают, что девятый пакет санкций ЕС против России позволит «бить по некоторым гражданским технологиям».

    Коментарии (8)
    Политолог: России удалось изолировать Запад и Японию в ГА ООН
    Политолог Трухачев: Голосование по антинацистской резолюции в ГА ООН продемонстрировало изоляцию Запада и Японии
    		    16 декабря 2022, 13:40
    Фото: Reuters
    Текст: Дарья Волкова

    Нам необходимо активно работать со странами, не имеющими откровенно антироссийской позиции. Вектор этой работы должен быть направлен на страны незападного мира, а также на Швейцарию. К такому выводу с разговоре с газетой ВЗГЛЯД пришел политолог Вадим Трухачев. Ранее Генассамблея ООН приняла российскую резолюцию о борьбе с героизацией нацизма.

    «Итоги сегодняшнего голосования в ГА ООН – это шаг в правильную сторону. Отдельно я бы выделил то, что воздержались от голосования Турция и Швейцария. То есть одна европейская страна и одна страна – член НАТО решили не идти против России. Напомню, ранее турки всегда голосовали за антироссийские резолюции в ООН, а швейцарцы всего второй раз воздерживаются», – рассказал доцент кафедры зарубежного регионоведения и внешней политики РГГУ Вадим Трухачев.

    «Кроме того, стоит отметить, что от голосования воздержалась Южная Корея – один из ключевых союзников Соединенных Штатов и очень развитая страна. Оказывается, она может идти не в ногу со своими союзниками», – рассуждает собеседник.

    «Что касается голосования Германии, то здесь не стоит обращать внимание на слово «нацизм» в резолюции. Европейские страны и в частности Германия голосуют против просто потому, что это резолюция России. По сути, они сейчас находятся в состоянии холодной войны против нас и отвергают всё, связанное с нашей страной», – полагает эксперт.

    «Плохо, что на голосовании отсутствовали делегации Ирана и Венесуэлы, которые потенциально были бы за нас. Голосование стран Азии, Ближнего Востока, Африки и Латинской Америки в пользу резолюции – это отрадный шаг. Получается, что коллективный Запад и Япония в какой-то степени оказались в изоляции», – отметил Трухачев.

    «Однако пока за резолюции, осуждающие Россию за «нарушение территориальной целостности Украины», голосуют слишком много стран. Сейчас это порядка половины государств, а на первых порах было вообще две трети», – рассказал политолог.

    «Устойчивое антироссийское ядро – это 54 страны, поскольку я бы все-таки относил сюда Турцию, Швейцарию и Южную Корею. Примерно столько же стран не голосуют против России. Таким образом, эти две группы составляют примерно половину от общего числа государств, входящих в ООН», – добавил он.

    «И именно с оставшейся половиной нам нужно сейчас работать, чтобы в своем голосовании они хотя бы воздерживались или поддерживали нас. Сейчас мы имеем относительный успех в этом направлении, однако нам стоит направить острие этой работы на страны за пределами западного мира», – полагает эксперт.

    «Ключевым же направлением работы в Европе может стать Швейцария, как бы странно это не выглядело. Полагаю, швейцарским компаниям можно дать больше привилегий для работы в России, как-то выделить эту страну на фоне других европейцев», – отметил Трухачев.

    В свою очередь историк и политолог Владимир Корнилов в разговоре с газетой ВЗГЛЯД отметил, что голосование Германии против запрета героизации нацизма очень показательно. «Напомню, что в ФРГ героизация нацизма пока еще является уголовным преступлением», – акцентировал он.

    «Однако война европейцев против нас на Украине изменила очень многое в этом отношении. Сейчас уже героизируются неонацисты «Азова», запрещенного в России. Запад начал переосмысливать для себя роль и значение нацистов. Мы видим движение к их собственной нацификации – и это голосование лишнее тому подтверждение», – полагает Корнилов.

    Ранее Генассамблея ООН приняла российскую резолюцию о борьбе с героизацией нацизма. Ее поддержали 120 стран, 50 были против, 10 воздержались. В числе государств, проголосовавших против документа, были США, Венгрия, Германия, Грузия, Испания, Латвия, Литва, Молдавия, Украина, Финляндия, Франция, Япония и другие.

    «Борьба с героизацией нацизма, неонацизмом и другими видами практики, которые способствуют эскалации современных форм расизма, расовой дискриминации, ксенофобии и связанной с ними нетерпимости» – это традиционная российская резолюция, которая вносится на рассмотрение каждый год. Ее соавторами являются Азербайджан, Белоруссия, Венесуэла, Вьетнам, Камбоджа, КНДР, Куба, Лаос, Мали, Никарагуа, Пакистан, Сирия, Судан, ЦАР, Экваториальная Гвинея и ЮАР.

    Заместитель постпреда России при ООН Геннадий Кузьмин заявил, что голосование бывших стран блока Оси шокирует: «Впервые в истории ООН против документа, осуждающего нацизм, а также подтверждающего незыблемость итогов Второй мировой войны, проголосовали государства – бывшие члены Оси». По его словам, Германия, Япония, Италия и другие страны, голосовавшие против, «проявили откровенное кощунство в отношении памяти жертв германского нацизма, итальянского фашизма и японского милитаризма».

    Кузьмин также заявил, что Москва отвергает внесенную западными странами поправку в резолюцию, в которой идет речь о том, что борьба с нацизмом и неонацизмом не может использоваться для объяснения действий России на Украине. Он подчеркнул, что «резолюция тематическая, не страновая», нужна для диалога, а не «навешивания ярлыков».

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя в своем Telegram-канале итоги голосования, отметила, что «результат еще лучше, чем 4 ноября в Третьем комитете».

    Напомним, в ноябре на заседании Третьего комитета ГА ООН ряд стран, включая Италию, Австрию, Германию, впервые проголосовали против российской резолюции о борьбе с героизацией нацизма. Тогда 106 стран высказались за, воздержались – 15, против – 51 страна. Такая резолюция принимается Генассамблеей ООН каждый год. Обычно против выступали только США и Украина.

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    МИД прояснил ситуацию с переговорами по газовому союзу с Узбекистаном и Казахстаном
    Посол Сентюрин: Переговоры по «тройственному союзу» России с Узбекистаном и Казахстаном продолжаются

    16 декабря 2022, 08:36

    Текст: Антон Никитин

    Переговоры по «тройственному союзу» России с Узбекистаном и Казахстаном в газовой сфере продолжаются, сообщил посол по особым поручениям МИД Юрий Сентюрин.

    Сентюрин сообщил РИА «Новости», что в Москве обратили внимание на появление в медийном пространстве цитаты российских партнеров по переговорам, однако они вырваны из контекста. Особенно, по его словам, это касается Узбекистана, на этой республике делается акцент.

    Посол по особым поручениям МИД подчеркнул, что в настоящее время переговоры идут, они не завершены. Он допустил, что какие-то суждения, реплика, брошенная «на ногах», могут быть, однако на этом основании нельзя делать выводов о том, что страны не принимают данный проект.

    Сейчас идет процесс изучения этого предложения, этого подхода, заключил Сентюрин.

    Ранее в Кремле сообщали, что работа по созданию «тройственного газового союза» России с Казахстаном и Узбекистаном в интересах государств продолжается.

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    США порадовались возможности «бить по гражданским технологиям» в России
    Координатор США по санкциям О'Брайен выразил заинтересованность в рестрикциях ЕС против гражданских технологий в России

    15 декабря 2022, 22:46

    Текст: Антон Антонов

    Белый дом ожидает, что девятый пакет санкций ЕС против России затронет технологии гражданского назначения, заявил координатор санкционной политики США Джеймс О'Брайен.

    О'Брайен выразил заинтересованность в новом пакете санкций ЕС. В США ожидают, что санкции «позволят бить по некоторым гражданским технологиям и устаревшим технологиям, на которые полагалась Россия», передает ТАСС.

    Он заявил, что по состоянию на сентябрь объем импорта Россией полупроводников снизился из-за санкций Запада на 70%. Как заявил О'Брайен, «из-за санкций у России гораздо меньше денег», он предсказал сокращение российской экономики в течение нескольких лет. По версии США, экономика России окажется «как минимум на 16% меньше», а «к 2030 году – на 20% меньше», чем в том случае, если бы Москва не проводила спецоперацию на Украине.

    О'Брайен заявил, что Россия импортирует «чуть более устаревшие технологии, которые могут быть адаптированы для применения в военных целях, или элементы, извлеченные из гражданской техники и других потребительских товаров, затем адаптирующиеся» для целей военных.

    Напомним, президент России Владимир Путин указывал, что против России устроили беспрецедентную агрессию, чтобы сломать экономику, но Западу не удалось воплотить эти планы. США и прежде пытались утверждать, что их политика санкций грозит крахом российской экономики. Еще в 2015 году президент США Барак Обама говорил, что благодаря действиям США и их союзников экономика России «в клочьях». Почти сразу после начала Россией спецоперации на Украине Джен Псаки, занимавшая пост пресс-секретаря Белого дома, утверждала, что США с союзниками «сокрушили» экономику России.

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    Премьер Венгрии призвал осушить «коррупционное болото» в руководстве ЕС
    Премьер Венгрии Орбан заявил, что верхушка ЕС может быть замешана в коррупционном скандале
    		    15 декабря 2022, 21:46
    Фото: Xinhua/Global Look Press
    Текст: Вера Басилая

    Нити от скандала с задержанием зампредседателя Европарламента Евы Кайли могут вести на самый верх, необходимо осушить коррупционное болото в Евросоюзе, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан

    Орбан иронично прокомментировал задержание Евы Кайли, напомнив, что Венгрии не выплачивают средства из фондов ЕС якобы из-за обвинений в коррупции.

    «Все знали, что в Брюсселе полно коррупционных дел, но сейчас дошло до такого уровня, что полиции пришлось принять меры... Время осушить болото в Брюсселе», – заявил Орбан в видеообращении, опубликованном в соцсетях, передает РИА «Новости».

    По словам премьера Венгрии, обыски домов чиновников продолжаются, полиция изымает миллионы евро, все гадают, какие еще брюссельские политики могут быть замешаны.

    «По мнению многих, нити могут вести на самый высокий уровень», – считает Орбан.

    Он также заявил, что участники саммита ЕС призвали к глубокому и всестороннему расследованию коррупционного скандала.

    Напомним, зампредседателя Европарламента Ева Кайли была задержана в Брюсселе по делу о коррупции в связи с организацией ЧМ по футболу в Катаре. Фигурантами дела стали еще три человека.

    По мнению правоохранительных органов, коррумпированные чиновники ЕС распространяли в столице Бельгии позитивные оценки Катара и старались улучшить имидж этой страны, замалчивая случаи нарушения там прав человека.

    Также бельгийская полиция провела обыск в здании Европейского парламента (ЕП) в Брюсселе по делу Евы Кайли.

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    Саммит ЕС не согласовал потолок цен на газ
    		   15 декабря 2022, 20:24
    Фото: Keystone Press Agency/Global Look Press
    Текст: Ольга Иванова

    Саммит ЕС не согласовал «потолок цен» на газ и принцип общих закупок топлива, решение отложено на 19 декабря, говорится в опубликованном итоговом заявлении саммита ЕС по энергетике.

    Отмечается, что саммит призвал Совет ЕС завершить работу по совместной координации закупок газа, в том числе через Энергетическую платформу ЕС (предложенный Еврокомиссией механизм совместных закупок газа в ЕС), обмена газом через границу (между странами ЕС) и создания надежных ценовых ориентиров, сообщает ТАСС.

    Напомним, решение о потолке цен на российский газ вероятно будет принято не раньше понедельника, заявил ранее министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.

    Ранее Сийярто сообщил, что на заседании во вторник согласовать потолок цен на газ не удалось. Группа из 12 государств-членов Евросоюза призвала значительно снизить обсуждаемый потолок цен на газ.

    С 5 декабря вступило в силу решение о потолке цен на российскую нефть. 

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    ЕС решил ввести санкции против семи глав российских регионов
    Евросоюз в рамках девятого пакета санкций захотел ввести ограничения против глав семи регионов России

    16 декабря 2022, 09:52

    Текст: Александра Юдина

    Евросоюз в рамках девятого пакета антироссийских санкций хочет ввести ограничения против семи глав регионов России, сообщает Bloomberg.

    Согласно информации источников издания, кроме глав регионов под санкции могут попасть и другие официальные лица, однако конкретные имена пока не раскрываются, передает ТАСС со ссылкой на Bloomberg.

    Также отмечается, что ЕС планирует запретить поставки двигателей для беспилотников как напрямую в Россию, так и в третьи страны, «которые могут поставлять России беспилотники, например, Иран.

    Накануне постоянные представители стран ЕС достигли договоренности по девятому пакету санкций в отношении России.

    Напомним, США ожидают, что девятый пакет санкций ЕС против России позволит «бить по некоторым гражданским технологиям».

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    В лимите цен на газ увидели возможную угрозу существованию газового хаба ЕС
    Оператор TTF указал на проблему жизнеспособности хаба ЕС при введении лимита цен на газ

    16 декабря 2022, 05:54

    Текст: Антон Антонов

    В случае введения лимита цен на газ может быть поставлен вопрос о жизнеспособности виртуального газового хаба TTF в Нидерландах, заявил американский оператор срочного рынка Intercontinental Exchange, владеющий хабом.

    В служебной записке ICE указывается, что не было выделено время на «тестирование и тщательное управление рисками» в связи с возможным объявлением лимита цен. Если потолок цен будет утвержден, то ICE будет нести «ответственность за рассмотрение всех вопросов», включая вопрос о том, «является ли действующий рынок в Нидерландах жизнеспособным», передает ТАСС со ссылкой на Politico.

    Дипломатический источник заявил, что предупреждение оператора обеспокоило ряд стран ЕС. Об этом же заявил и глава кабмина Нидерландов Марк Рютте. При этом Рютте уверен, что министры энергетики стран ЕС договорятся о потолке цен 19 декабря.

    Напомним, в четверг саммит ЕС не согласовал «потолок цен» на газ и принцип общих закупок топлива, решение пришлось отложить на 19 декабря. Группа из 12 стран добивается того, чтобы ЕС значительно снизил обсуждаемый потолок цен на газ.

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    «Дочка» Ростеха подала в суд на Airbus

    16 декабря 2022, 10:57

    Текст: Антон Никитин

    Лизинговая компания «Авиакапитал-Сервис» (дочерняя структура Ростеха) обратилась с иском против авиастроительной компании Airbus в Арбитражный суд Москвы.

    В «Авиакапитал-Сервисе» ТАСС сообщили, что компания требует возврата авансовых платежей за самолеты A350 для «Аэрофлота». Исполнение этого контракта стало невозможным из-за санкций, введенных ЕС против России.

    В компании отметили, что направили Airbus множество уведомлений с просьбой о возврате авансов, однако безрезультатно.

    При этом в самом Ростехе отметили, что факт удержания авансовых платежей – «иллюстрация того, как Запад относится к чужим правам и своим обязательствам, и повод другим странам задуматься о том, насколько вообще надежным партнером является Запад».

    Газета ВЗГЛЯД ранее подробно анализировала финансовые проблемы авиационных гигантов Boeing и Airbus и разбирала, какую роль в этом сыграла Россия.

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    ЕЦБ предсказал сохранение цен на газ в еврозоне
    Европейский центробанк предсказал сохранение в 2023 году цен на газ в еврозоне на уровне 2022 года

    15 декабря 2022, 22:27

    Текст: Антон Антонов

    В 2023 году ожидается сохранение средней оптовой цены газа в еврозоне на уровне 2022 года, сообщил Европейский центральный банк в новом прогнозе.

    Как сообщил ЕЦБ, «кривая фьючерсов по голландскому TTF остается повышенной». Ожидается цена на уровне 124 евро за мегаватт-час (около 1270 евро за тысячу кубометров при паритете евро и доллара) против 123 евро в 2022 году. В 2024 году ожидается цена в 98 евро, а за 2025 году – до 69 евро.

    Указывается, что речь идет о технических предположениях для макроэкономического прогноза. В сентябрьском прогнозе предсказывались более высокие цены: в 2022 году – 168 евро, в 2023 году – 235 евро, в 2024 году – 165 евро, передает РИА «Новости».

    Напомним, уходящий гендиректор австрийского энергетического концерна Energie AG Вернер Штайнекер посоветовал не ждать снижения цен на газ после окончания спецоперации России на Украине. Он пояснил, что высокие цены на газ в Европе сохранятся в течение 20 лет, так как ЕС заключил с США долгосрочные контракты по схеме «бери или плати».

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    В ЕС сообщили об отсутствии планов эмбарго или лимита цен на российский газ
    В Брюсселе сообщили об отсутствии намерений вводить в ближайшем будущем эмбарго или лимит цен на российский газ

    16 декабря 2022, 07:58

    Текст: Антон Антонов

    На уровне ЕС даже не обсуждается вопрос о введении эмбарго или лимита цен на российский газ, сообщил источник в Брюсселе.

    Источник РИА «Новости» сообщил, что даже «речи не идет» об эмбарго на импорт российского газа «в том же формате, что и нефтяное эмбарго». При этом ряд стран ЕС рассматривают возможность ограничить цену российского газа. Однако Еврокомиссия не собирается «настаивать на принятии такого решения в ближайшем будущем». Как пояснил источник, подобные разговоры сейчас носят «зондирующий характер».

    Напомним, при этом в ЕС активно обсуждается введение лимита цен на газ в целом, не только российского. Пока потолок цен согласовать не удалось, ряд стран добиваются его существенного снижения. Очередную попытку договориться государства ЕС намерены предпринять 19 декабря. Тем временем оператор виртуального газового хаба TTF в Нидерландах увидел в лимите цен угрозу существованию хаба, чем встревожил ряд стран ЕС.

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    ЕС выделил Украине почти 20 млрд евро финансовой помощи в 2022 году
    Фон дер Ляйен сообщила о выделении Евросоюзом почти 20 млрд евро финансовой помощи Украине в 2022 году

    16 декабря 2022, 02:44

    Текст: Антон Антонов

    ЕС в 2022 году выделил Украине финансовую помощь в 19,7 млрд евро и продолжит поддерживать Киев столько, сколько потребуется, заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

    Глава Евросовета Шарль Мишель сообщил, что руководители стран и правительств ЕС утвердили макрофинансовую программу для Украины на 2023 год в размере 18 млрд евро, передает ТАСС.

    В итоговом заявлении саммита ЕС также сообщается о планах продолжить оказывать Киеву политическую и военную поддержку. В частности, планируется наращивание поставок «средств ПВО и разминирования».

    При этом итоговое заявление саммита ЕС не содержит упоминаний об инициативе Еврокомиссии создать специальный суд по военным преступлениям на Украине, но выражает поддержку деятельности Международного уголовного суда в Гааге, которая упоминается в контексте созданий условий для конфискации российских замороженных активов.

    Канцлер Германии Олаф Шольц рассказал, что планируется на 2 млрд евро увеличить Европейский фонд мира для военной поддержки Украины. Шольц также заверил, что ЕС не станет мешать экспорту российских зерна и удобрений.

    Шольц сообщил, что ЕС принял решение и о введении минимальной налоговой ставки для крупных компаний. Он назвал инициативу «близкой сердцу» и заявил, что данный шаг дает ему «редкий момент удовлетворения».

    Напомним, что Польша выступала резко против минимальной ставки налога в 15%. При этом данный проект шел в «пакете» инициатив, частью которых были и 18 млрд евро для Украины. Вето на один из пунктов вело к блокировке всего «пакета».

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    Евросоюз внес в санкционный список 168 российских компаний
    ЕС внес в санкционный список 168 российских компаний ВПК и других секторов

    16 декабря 2022, 15:21

    Текст: Елизавета Шишкова

    Евросоюз внес в черный список в рамках девятого пакета санкций 168 компаний российского военно-промышленного комплекса (ВПК), энергетического и добывающего секторов, сообщил замглавы Еврокомиссии Валдис Домбровскис.

    Девятый пакет санкций ЕС согласован, но пока не вступил в действие. Основные рестрикции введены против 168 компаний ВПК, также расширены инвестиционные запреты в отношении российского энергетического и добывающего секторов. Также ограничения вступили в отношении сектора услуг для российского бизнеса, включая рекламу, маркетинговые исследования, проведение опросов общественного мнения, передает ТАСС.

    Напомним, страны ЕС достигли договоренности по девятому пакету санкций против России. Ограничения, как ожидается, будут введены против семи глав регионов России. Между тем Венгрия настояла, чтобы троих российских министров исключили из проекта санкций.

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    Совет ЕС утвердил девятый пакет санкций против России
    		    16 декабря 2022, 16:11
    Фото: Philipp von Ditfurth/dpa/Global Look Press
    Текст: Елизавета Шишкова

    Совет ЕС одобрил в рамках девятого пакета санкций запрет на экспорт в Россию товаров и технологий, связанных с авиацией, говорится в заявлении ЕС.

    В частности, запрет на экспорт затрагивает беспилотники и авиационные двигатели и детали, передает ТАСС.

    Также решением ЕС заморожены активы двух российских банков и заблокированы транзакции Всероссийского банка регионального развития. Запрещаются инвестиции в горнодобывающий и энергосектор России, а также на консалтинговые услуги для российского бизнеса.

    Между тем ЕС одобрил разморозку российских активов физлиц и компаний, занятых в российской торговле зерном и удобрениями.

    Кроме того, гражданам ЕС запрещается занимать любые должности в органах управления всех российских государственных или контролируемых государством юридических лицах, организациях или органах на территории страны.

    Санкции вступят в силу после опубликования в «Официальном журнале ЕС», это произойдет в ближайшее время.

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    Пескова спросили об ответе России на девятый пакет санкций ЕС
    Песков: Прежде чем формулировать ответ, нужно ознакомиться с новым пакетом санкций ЕС

    16 декабря 2022, 13:30

    Текст: Антон Никитин

    России необходимо ознакомиться с девятым пакетом санкций Евросоюза, после этого будет сформулирован ответ, сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

    Представитель Кремля отметил, что ЕС пока ничего официально не объявил, и призвал дождаться, когда можно будет ознакомиться со списком новых ограничительных мер, передает ТАСС.

    Накануне постоянные представители стран ЕС достигли договоренности по девятому пакету санкций в отношении России. Ограничения, как ожидается, будут введены против семи глав регионов России. При этом по настоянию Венгрии троих российских министров исключили из проекта санкций.

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