Экономия на электричестве приводит в дрожь власти Европы

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13 декабря, вторник  |  Последнее обновление — 21:15  |  vz.ru
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Энергетические страдания Европы выглядят все более бессмысленными

Российский уголь сдержал удар Европы Сергей Бобылев/ТАСС
Замыслы Евросоюза не оправдались – вынужденный уход российского угля с европейского рынка не смог навредить доходам России. Российские угольщики смогли перенаправить потоки в другие страны и зарабатывать больше, даже несмотря на необходимость предоставлять скидку. Почему европейские страдания оказались бессмысленны?  Подробности...
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США признали поражение в игре «отмени Россию»

Выступать «реабилитированные» сборные будут не под национальными флагами, а под флагами МОК Рамиль Ситдиков/РИА Новости
Функционеры США обозначили некоторую «оттепель» в отношениях с Россией. Ее представителей приглашают туда, откуда еще недавно изгоняли или обещали изгнать. Речь идет как о политических мероприятиях вроде саммита АТЭС, так и об Олимпийских играх. С чем связаны эти неожиданные перемены? Подробности...
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Украина принесла в Херсон голод и репрессии

Жители Херсона испытывают проблемы с самым необходимым, включая питьевую воду REUTERS/Anna Voitenko
После того как российские военные приняли решение отвести войска из Херсона, в город приехал Владимир Зеленский. Он пообещал оставшимся там жителям возвращение к нормальной жизни в максимально возможные сроки. Сейчас в Херсоне нет продовольствия, питьевой воды, электричества и тепла. Но власти Украины занимаются не вопросами жизнеобеспечения, а исключительно репрессиями. Похожая обстановка и в соседнем Николаеве. Подробности...
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Меркель стала символом подлости и лжи Запада

Скандальное заявление Меркель о Минских соглашениях вызвало негативную реакцию в разных частях света Christian Thiel/Global Look Press
История с откровениями Ангелы Меркель о Минских соглашениях получила новое развитие. Масштаб критики в ее адрес распространился от Австрии до Китая. В чем заключается суть претензий к бывшему канцлеру Германии и почему ее заявление будет иметь далекоидущие последствия не только для Европы, но и для всего мира?  Подробности...
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Почему кафе «Полигон» повторило ошибки «Зимней вишни»

Пожар в костромском клубе «Полигон» унес более десятка жизней МЧС РФ
В результате пожара в костромском кафе-клубе «Полигон» погибли 13 человек, 250 посетителей были эвакуированы. Причиной возгорания, вероятно, стал выстрел из охотничьей ракетницы в ходе массовой драки. Крыша заведения полностью обрушилась. Несколько эвакуационных выходов были заперты, что спровоцировало давку. При пожаре в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня» весной 2018 года сложности со спасением людей тоже возникли из-за закрытых выходов. Подробности...
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Почему я за Донбасс

Герман Садулаев
Герман Садулаев, писатель, публицист
В этой битве на той стороне зло, обман, разврат, ненависть. Западный по своему генезису нацизм и расизм. Доктрина, которая несовместима с нашей российской, кавказской, евразийской жизнью. Значит, наши, хоть и не ангелы, но с ангелами в одном строю. Подробности...
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Слабаки никогда не бывают счастливыми

Марина Хакимова-Гатцемайер
Марина Хакимова-Гатцемайер, журналист
Страна меняется. Люди меняются. Вместо толпы неудовлетворенных плакальщиков – армия героев-воинов. Сильных людей, спасающих Родину, а значит, и семью, и душу свою. Подробности...
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Деньги на «оборонку» – это не затраты, а вложение

Александр Разуваев
Александр Разуваев, независимый фондовый аналитик
Забавно, что и сейчас есть граждане и даже профессиональные экономисты, которые полагают, что средства оборонного бюджета – это деньги, которые выброшены на ветер. Они забыли старую истину: кто не хочет кормить свою армию – будет кормить чужую. Подробности...
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Когда у НАТО закончится оружие для ВСУ

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В Белграде прошел митинг в поддержку косовских сербов и России

В Белграде прошел митинг в поддержку сербского населения Косова и Метохии. Участники акции исполнили патриотические песни и скандировали лозунги «Сербы и русские братья навек», «Косово – сердце Сербии», а также антинатовские кричалки
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    Экономия на электричестве приводит в дрожь власти Европы

    Теплый свитер стал обычным элементом офисной одежды в Европе
    		   13 декабря 2022, 21:00
    Фото: Thomas Trutschel/photothek.de/Global Look Press
    Текст: Валерия Вербинина

    Не только обычные жители стран Евросоюза, но даже их народные избранники – депутаты парламентов – прямо сейчас буквально замерзают на своих рабочих местах. Даже дети в некоторых школах вынуждены учиться в пальто, что вызывает массовые протесты родителей. Неужели у ЕС нет денег даже на то, чтобы обогреть детей и чиновников?

    Зима еще толком не началась, а западные СМИ уже полны сообщений о том, как депутаты различных европейских парламентов страдают от холода на рабочем месте. Ведь в рамках борьбы за снижение потребления электричества европейцам было предписано прежде всего понизить температуру отопления.

    Например, пунктуальные французы подсчитали, что уменьшение тепла на градус обеспечивает 7% экономии электричества. Сообщается, что эта мера «может показать себя чрезвычайно эффективной, если учитывать, что расходы на отопление составляют более половины расходов на электроснабжение жилища» – в некоторых случаях до 66%.

    Однако мало принять решение, что помещение будет отапливаться, к примеру, только до 19 градусов. Надо научиться еще и жить при этих 19 градусах, которые, как выяснилось, не слишком-то комфортны. Как же народные избранники стран ЕС справляются со свалившейся на них напастью?

    Если верить материалу BFM, французским депутатам Национального собрания ужасно не повезло. Здание было построено аж в 1722 году, еще при королях – и, как с горечью констатирует автор материала, «насчитывает немало окон очень большого размера, которые редко снабжены двойными рамами». «Заменить их окнами с двойными рамами обойдется в чудовищную сумму», – плачется неназванный член дирекции, отвечающий за ремонт и материальное снабжение объекта.

    Согласно требованию правительства Франции, тепло в помещении должно поддерживаться не выше 19 градусов Цельсия. Но не все так просто. «Большая проблема этого здания – ледяные сквозняки», – замечает социалист Артюр Делапорт. Как следствие, температура в помещениях редко поднимается выше 18 градусов, а в некоторых кабинетах дело обстоит еще хуже. «В моем офисе температура редко превышает 16,5... Я не неженка, но всё же... Приходится использовать одеяло с подогревом, которое очень выручает», – признается депутатка от Социалистической партии.

    «Я надеваю тонкий пуховик без рукавов, а сверху толстый пуховик, – делится секретами выживания опытный депутат-республиканец. – А еще я весь день поглощаю горячий чай».

    Схожие проблемы испытывают и служащие многочисленных французских министерств: «зачастую расположенные в бывших частных особняках, эти учреждения нередко не могут отапливаться надлежащим образом».

    Депутаты президентской партии «Возрождение», однако, отказываются жаловаться на холод: «Я соблюдаю требуемые 19 градусов и ношу зимнюю одежду», – сухо уронил депутат Адриен Гоми. Его коллеги – нынешний премьер Элизабет Борн, министр финансов Брюно Ле Мэр и Аньес Панье-Рюнаше, министр энергетического перехода – еще с сентября щеголяют в помещениях в свитерах с высоким воротом и пуховиках поверх него.

    Напоминать французам о жертвах, которые приносят парламентарии, в эти дни особенно важно. Свежий прогноз погоды обещает гололедицу (которая у французов проходит под изящным эвфемизмом «феномены скольжения»), снежный покров местами до 10 сантиметров и температуру до -7, то есть по местным меркам ужас нечеловеческий. Поэтому надо подчеркивать, что власть не отделяет себя от народа, власть справляется с проблемами, и народ должен следовать ее примеру (как будто у него есть выбор).

    Депутаты немецкого Бундестага тоже не страдают от избытка жары на рабочем месте, и на фото можно видеть людей, которые сидят в помещении в толстых шарфах и куртках. «Я ходила по своему кабинету, на мне был пуховик, и тем не менее вскоре я простыла», – недовольно замечает Рената Кюнаст, депутат от партии «Зеленых». Как пишет «Шпигель», кабинеты и залы Бундестага отапливаются только до 19 градусов, коридоры и фойе не отапливаются вообще, и все ради экономии драгоценной энергии. О том, что такая экономия может выйти здоровью боком, автор материала предусмотрительно не упоминает.

    Европарламент официально предписал поддерживать в своих учреждениях в Брюсселе и Люксембурге температуру не выше всё тех же 19 градусов. Как ехидно пишет автор материала в «Политико», «это значительно охладило отношения между некоторыми членами штаб-квартиры Еврокомиссии, которые сомневаются, что овчинка стоит выделки». Причина в том, что «почти все жалуются на холод», замечает чиновник, пожелавший остаться неизвестным: «Мы понимаем, что нужно экономить энергию, но работать в таких условиях слишком неудобно».

    В главном здании Европарламента додумались даже до того, что «полностью выключают отопление в пятницу вечером и вновь запускают его в понедельник утром». Однако такие перепады температур вовсе не устраивают многих работников, которые, недолго думая, обзавелись электрическими обогревателями – причем последние, само собой, сжирают уйму электричества. Начальство пока ограничилось тем, что «категорически не рекомендует» пользоваться обогревателями. Потому что они – не поверите – «повышают риск пожара».

    Однако трудности, с которыми сталкиваются депутаты, кажутся сущими пустяками с проблемами, которые начались, например, в школах Франции, где стремление к экономии завело начальство слишком далеко. В ноябре в школе им. Клемана Маро в Руане была отмечена температура аж в 11 градусов, и находиться в помещении было «холодно даже в пальто», однако отопление не включали до последнего.

    Схожая ситуация была в Лиможе, где родителям предлагали забирать детей домой, если они чем-то недовольны. А в Эвре родители учеников были вынуждены устроить митинг и блокировать школу, чтобы вынудить власти включить отопление.

    Комментарии к статье едва ли не интереснее самой статьи. «Единственное надежное средство обрушить российскую экономику – назначить Ле Мэра министром финансов в России», – язвит пользователь Седрик Отексье. «Когда голосуют за кого попало, становятся никем: страна разрушена», – вторит ему пользователь, подписавшийся как Франк Дюпон.

    Как пишет «Франс Суар», власти на местах столкнулись с дилеммой: либо следовать директивам правительства и снижать расходы на отопление государственных заведений, в том числе школ, с риском навлечь на себя гнев родителей учеников, либо отапливать школы как полагается, ожидая компенсации от государства – о которой пока только говорят.

    Страдают, конечно, не только школы: студенты университетов надевают по несколько свитеров, чтобы не простудиться в холодных аудиториях, иные из которых вдобавок находятся в аварийном состоянии, так как у властей нет денег на ремонт. Зато у правительства всегда есть деньги на оружие – главное, чтобы оно было направлено против России.

     
     
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