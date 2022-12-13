Экономия на электричестве приводит в дрожь власти Европы

Не только обычные жители стран Евросоюза, но даже их народные избранники – депутаты парламентов – прямо сейчас буквально замерзают на своих рабочих местах. Даже дети в некоторых школах вынуждены учиться в пальто, что вызывает массовые протесты родителей. Неужели у ЕС нет денег даже на то, чтобы обогреть детей и чиновников?

Зима еще толком не началась, а западные СМИ уже полны сообщений о том, как депутаты различных европейских парламентов страдают от холода на рабочем месте. Ведь в рамках борьбы за снижение потребления электричества европейцам было предписано прежде всего понизить температуру отопления.

Например, пунктуальные французы подсчитали, что уменьшение тепла на градус обеспечивает 7% экономии электричества. Сообщается, что эта мера «может показать себя чрезвычайно эффективной, если учитывать, что расходы на отопление составляют более половины расходов на электроснабжение жилища» – в некоторых случаях до 66%.

Однако мало принять решение, что помещение будет отапливаться, к примеру, только до 19 градусов. Надо научиться еще и жить при этих 19 градусах, которые, как выяснилось, не слишком-то комфортны. Как же народные избранники стран ЕС справляются со свалившейся на них напастью?

Если верить материалу BFM, французским депутатам Национального собрания ужасно не повезло. Здание было построено аж в 1722 году, еще при королях – и, как с горечью констатирует автор материала, «насчитывает немало окон очень большого размера, которые редко снабжены двойными рамами». «Заменить их окнами с двойными рамами обойдется в чудовищную сумму», – плачется неназванный член дирекции, отвечающий за ремонт и материальное снабжение объекта.

Согласно требованию правительства Франции, тепло в помещении должно поддерживаться не выше 19 градусов Цельсия. Но не все так просто. «Большая проблема этого здания – ледяные сквозняки», – замечает социалист Артюр Делапорт. Как следствие, температура в помещениях редко поднимается выше 18 градусов, а в некоторых кабинетах дело обстоит еще хуже. «В моем офисе температура редко превышает 16,5... Я не неженка, но всё же... Приходится использовать одеяло с подогревом, которое очень выручает», – признается депутатка от Социалистической партии.

«Я надеваю тонкий пуховик без рукавов, а сверху толстый пуховик, – делится секретами выживания опытный депутат-республиканец. – А еще я весь день поглощаю горячий чай».

Схожие проблемы испытывают и служащие многочисленных французских министерств: «зачастую расположенные в бывших частных особняках, эти учреждения нередко не могут отапливаться надлежащим образом».

Депутаты президентской партии «Возрождение», однако, отказываются жаловаться на холод: «Я соблюдаю требуемые 19 градусов и ношу зимнюю одежду», – сухо уронил депутат Адриен Гоми. Его коллеги – нынешний премьер Элизабет Борн, министр финансов Брюно Ле Мэр и Аньес Панье-Рюнаше, министр энергетического перехода – еще с сентября щеголяют в помещениях в свитерах с высоким воротом и пуховиках поверх него.

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Напоминать французам о жертвах, которые приносят парламентарии, в эти дни особенно важно. Свежий прогноз погоды обещает гололедицу (которая у французов проходит под изящным эвфемизмом «феномены скольжения»), снежный покров местами до 10 сантиметров и температуру до -7, то есть по местным меркам ужас нечеловеческий. Поэтому надо подчеркивать, что власть не отделяет себя от народа, власть справляется с проблемами, и народ должен следовать ее примеру (как будто у него есть выбор).

Депутаты немецкого Бундестага тоже не страдают от избытка жары на рабочем месте, и на фото можно видеть людей, которые сидят в помещении в толстых шарфах и куртках. «Я ходила по своему кабинету, на мне был пуховик, и тем не менее вскоре я простыла», – недовольно замечает Рената Кюнаст, депутат от партии «Зеленых». Как пишет «Шпигель», кабинеты и залы Бундестага отапливаются только до 19 градусов, коридоры и фойе не отапливаются вообще, и все ради экономии драгоценной энергии. О том, что такая экономия может выйти здоровью боком, автор материала предусмотрительно не упоминает.

Европарламент официально предписал поддерживать в своих учреждениях в Брюсселе и Люксембурге температуру не выше всё тех же 19 градусов. Как ехидно пишет автор материала в «Политико», «это значительно охладило отношения между некоторыми членами штаб-квартиры Еврокомиссии, которые сомневаются, что овчинка стоит выделки». Причина в том, что «почти все жалуются на холод», замечает чиновник, пожелавший остаться неизвестным: «Мы понимаем, что нужно экономить энергию, но работать в таких условиях слишком неудобно».

В главном здании Европарламента додумались даже до того, что «полностью выключают отопление в пятницу вечером и вновь запускают его в понедельник утром». Однако такие перепады температур вовсе не устраивают многих работников, которые, недолго думая, обзавелись электрическими обогревателями – причем последние, само собой, сжирают уйму электричества. Начальство пока ограничилось тем, что «категорически не рекомендует» пользоваться обогревателями. Потому что они – не поверите – «повышают риск пожара».

Однако трудности, с которыми сталкиваются депутаты, кажутся сущими пустяками с проблемами, которые начались, например, в школах Франции, где стремление к экономии завело начальство слишком далеко. В ноябре в школе им. Клемана Маро в Руане была отмечена температура аж в 11 градусов, и находиться в помещении было «холодно даже в пальто», однако отопление не включали до последнего.

Схожая ситуация была в Лиможе, где родителям предлагали забирать детей домой, если они чем-то недовольны. А в Эвре родители учеников были вынуждены устроить митинг и блокировать школу, чтобы вынудить власти включить отопление.

Комментарии к статье едва ли не интереснее самой статьи. «Единственное надежное средство обрушить российскую экономику – назначить Ле Мэра министром финансов в России», – язвит пользователь Седрик Отексье. «Когда голосуют за кого попало, становятся никем: страна разрушена», – вторит ему пользователь, подписавшийся как Франк Дюпон.

Как пишет «Франс Суар», власти на местах столкнулись с дилеммой: либо следовать директивам правительства и снижать расходы на отопление государственных заведений, в том числе школ, с риском навлечь на себя гнев родителей учеников, либо отапливать школы как полагается, ожидая компенсации от государства – о которой пока только говорят.

Страдают, конечно, не только школы: студенты университетов надевают по несколько свитеров, чтобы не простудиться в холодных аудиториях, иные из которых вдобавок находятся в аварийном состоянии, так как у властей нет денег на ремонт. Зато у правительства всегда есть деньги на оружие – главное, чтобы оно было направлено против России.