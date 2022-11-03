В Европе начали догадываться об устроенной США и Украиной ловушке

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3 ноября, четверг  |  Последнее обновление — 14:04  |  vz.ru
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Европа еще может сохранить лицо и российскую нефть

Дата полного отказа ЕС от российской нефти все ближе Егор Алеев/ТАСС
Во Франции заявили, что якобы нашли хитрый способ, как заставить Россию продавать свою нефть в рамках потолка цен. Однако их предложение выглядит странной уловкой, на которую Москва вряд ли согласится. Однако у Европы, на самом деле, есть возможности сделать шаг назад, чтобы и отказаться от введения эмбарго на российскую нефть, и при этом сохранить лицо и объемы топлива, избежав массовых протестов. Каким образом? Подробности...
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Симпатии Москвы и Вашингтона совпали в Бразилии

Ранее считалось, что карьера Лулы закончена: суд присудил ему 12 лет тюрьмы REUTERS/Amanda Perobelli
Победу на выборах президента Бразилии одержал 77-летний Лула да Силва, он уже занимал этот пост в 2003–2011 годах и считался пророссийским политиком. Однако отрыв Лулы от действующего лидера Болсонару минимален. Тот поражения не признал, но Москва и Вашингтон уже поздравили Лулу с победой. У них разные причины болеть именно за него. Подробности...
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Мобилизованные обеспечат успех новому наступлению России

Судя по всему, сейчас мобилизованные вливаются в уже существующие БТГ Павел Львов/РИА Новости
Из 300 тысяч россиян, призванных на службу, сейчас 87 тысяч направлены в район СВО. Такие данные, подводя итог завершившейся частичной мобилизации, привел министр обороны Сергей Шойгу. Все мобилизованные проходят боевое слаживание и обучение актуальным специальностям – от вождения танков до радиоэлектронной борьбы. На каких участках фронта и для каких задач могут быть востребованы новые бойцы? Подробности...
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В Европе начали догадываться об устроенной США и Украиной ловушке

Боевые действия на Украине разоряют Евросоюз REUTERS/Valentyn Ogirenko
Все больше признаков того, что и европейские избиратели, и элиты ЕС теряют интерес к поддержке киевского режима. Тон европейской прессы постепенно меняется. Кажется, в Европе начали догадываться о том, кто все это устроил и почему: «Все больше доказательств того, что за происходящим стоят США», говорят выходящие на манифестации. Подробности...
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Ейская авиакатастрофа повторилась в Иркутске

К счастью, никого из жильцов в момент падения самолета не было дома Дмитрий Емчук/ТАСС
Истребитель Су-30 во время приемо-сдаточного полета упал на жилой дом в Иркутске, оба члена экипажа погибли, и лишь по случайности обошлось без жертв среди гражданского населения. Менее недели назад похожая авиакатастрофа произошла в Краснодарском крае, где бомбардировщик Су-34 упал в Ейске. Чем можно объяснить серию падений военных самолетов на жилые дома? Подробности...
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Украина живет под чужими символами

Михаил Диунов
Михаил Диунов, кандидат исторических наук, публицист
Хотя еще в 1996 году в Конституцию страны было внесено положение о большом гербе Украины, его так и не смогли принять, хотя проводили несколько конкурсов и принимали разнообразные постановления. Подробности...
Обсуждение: 8 комментариев

Запад хочет, чтобы России попросту не было

Игорь Караулов
Игорь Караулов, поэт, публицист
Нам придется всерьез продумать будущее России на много лет вперед. Если мы давно уже не строим коммунизм и больше не хотим быть обезьянами Запада, то без нового видения будущего нам не обойтись. Подробности...
Обсуждение: 6 комментариев

Российская политическая нация показала свои качества

Андрей Полонский
Андрей Полонский, писатель, историк
Российская политическая нация покоится на внутреннем основании, скрепляя прошлое и будущее страны и государства. Украинская же сформировалась на притяжении/отталкивании от внешних сил и видит лучшую гарантию «незалежности» в уходе на Запад. Подробности...
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Финны и шведы как мишень для России

Иран и саудиты: будет ли война?

Германия отрывает Казахстан от России

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Британцы сожгут гигантское чучело экс-премьер-министра Лиз Трасс в Ночь Гая Фокса

Чучело бывшего премьер-министра Великобритании Лиз Трасс будет сожжено в субботу во время традиционного в стране празднования ночи костров, также известной как Ночь Гая Фокса. Трасс проработала на своем посту всего 44 дня, став первым политиком, который так мало продержался на этой должности
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В Сочи выбрали «Красу России – 2022»

В Сочи прошел финал конкурса «Краса России – 2022». На корону победительницы претендовала 51 участница из разных регионов страны. Главная награда досталась 19-летней Дарье Луконькиной из Нижнего Новгорода. Девушка получит возможность представить Россию на международном конкурсе «Мисс Земля – 2023»
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Как россияне следили за солнечным затмением

Во вторник днем жители России, а также Азии, Африки, Ближнего Востока наблюдали частное солнечное затмение – поверхность Солнца закрывалась не полностью, а примерно на 80%. На фото: затмение и кресты Благовещенского собора Казанского кремля
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11:59

Первый передвижной клуб культуры появился в Подмосковье

Первый многофункциональный передвижной культурный центр появился в Домодедово в Московской области Подмосковье, в нем есть все необходимое для концертов и кинопоказов: сцена, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры.
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Центр реставрации книг решили создать в Кирове

Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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20:39
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В Тверской области запланировали торжества в честь 350-летия Петра I

Мероприятия в честь 350-летия со дня рождения Петра I в 2022 году вошли в перечень культурного развития Верхневолжья, сообщили в правительстве Тверской области, где рассмотрели реализацию национального проекта «Культура».
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    В Европе начали догадываться об устроенной США и Украиной ловушке

    Боевые действия на Украине разоряют Евросоюз
    		   3 ноября 2022, 14:02
    Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko
    Текст: Валерия Вербинина

    Все больше признаков того, что и европейские избиратели, и элиты ЕС теряют интерес к поддержке киевского режима. Тон европейской прессы постепенно меняется. Кажется, в Европе начали догадываться о том, кто все это устроил и почему: «Все больше доказательств того, что за происходящим стоят США», говорят выходящие на манифестации.

    Всего несколько недель назад европейские СМИ заполняли бодрые репортажи. Из них следовало, что украинские войска вот-вот возьмут Херсон, что наступление успешно развивается, русские отступают и что надо лишь немного поднажать, чтобы добиться решительной победы.

    Сейчас картина меняется на глазах. Мало того что Херсон стал упоминаться редко и вроде как неохотно - сама тема Украины стала в публичном поле отодвигаться на задний план.

    Так, Италия заморозила отправку нового пакета военной помощи Украине. Германия помогала Киеву ровно настолько, чтобы не вредить своим интересам, и даже вызвала обвинения в том, что ее действия напоминают «медленный спорткар».

    Франция пообещала тренировать украинских военных, но теперь больше занята собственными делами. Вдруг, представьте себе, выяснилось, что во Франции большие проблемы с учителями и особенно - с персоналом детских больниц. И хотя в последнем случае правительство поклялось расщедриться аж на 150 миллионов евро, авторы открытого письма к президенту, которое подписали 4000 работников больниц, говорят, что основная загвоздка в системе и что деньгами - тем более по меркам здравоохранения не такими уж большими - ее не решить.

    Получается, что на военные действия Франция готова давать сколько угодно, в то время как здоровье грядущих поколений в этой стране политиков практически не волнует. И пресса уже начала об этом говорить - так, «Франс Суар» в своем материале задается вопросом, как такой коррумпированной стране, как Украина, оказывается многомиллиардная финансовая помощь «без всякого эффективного контроля над тем, у кого эти деньги оказываются и на что они расходуются».

    В том же материале автор справедливо замечает, что «Запад, ослепленный своим проектом дестабилизации России во имя НАТО, готов пожертвовать целыми народами». Разумеется, речь идет о превращенных в расходный материал украинцах и русских, которых желательно максимально ослабить, а вот жертвовать французским народом или, упаси бог, американским совсем нежелательно. Потому как все народы равны, но некоторые таки сильно равнее.

    По воле судеб Украина стала той картой, на которую Европа ставит все, и чем больше проигрывает, тем больше ставит.

    Больше, больше, больше - больше денег, больше оружия, больше военных инструкторов, больше наемников. Только вот даже у самого отчаянного игрока деньги когда-то кончаются, хотя самолюбие и заставляет ставить все, вплоть до последней мелочи.

    Как пишет «Экспресс», уже несколько недель на Западе раздаются голоса, что конфликт уже длится более чем достаточно и следует разрешать его дипломатическими методами. Депутат Сената Франции Пьер Лоран 26 октября произнес целую речь о том, что нужно добиться прекращения военных действий, его коллега Филипп Ба заявил, что переговоры о мире необходимы, чтобы «избежать эскалации насилия».

    Однако на Западе все еще достаточно сторонников продолжения войны. Главный их аргумент - что с лета российская армия не смогла продвинуться на линии фронта и более того, потеряла важные населенные пункты.

    Бывший дипломат Пьер Вимон считает, что «ему (Зеленскому) нет никакого смысла идти на переговоры. У него перевес на поле боя, останавливать наступление значит упустить момент». Но уже ноябрь. А впереди меж тем зима, холод, распутица, когда продолжение военных действий будет под большим вопросом, «герани» уничтожают украинскую инфраструктуру, да и в самой Европе еще неизвестно, что будет с энергоносителями и - самое главное - с экономикой.

    На 2023 год Зеленский требует помощь в размере 38 миллиардов евро. За чей счет предполагается банкет? Сколько еще учителей и врачей в той же Франции будут недополучать зарплату ради миража, о котором некоторые мечтают в Европе - заставить Россию потерпеть поражение?

    Согласно опросам, 92% венгров выступает за мирное урегулирование конфликта на Украине.

    А вот, например, в Италии или во Франции никто такой опрос даже не рискнет провести - при всех заявлениях о свободе слова и важности народного мнения. И тем не менее люди выходят на манифестации, чтобы высказать свою точку зрения.

    В октябре в Италии прошел ряд демонстраций против поставок оружия и антироссийских санкций, в сентябре и октябре аналогичные демонстрации прошли в Чехии, в октябре - во Франции. Во всех этих случаях высказывалось недовольство действиями властей и ухудшением экономических условий.

    Политик Флориан Филиппо, возглавивший демонстрацию в Париже, так высказал свою точку зрения: «Я вижу все больше доказательств того, что за происходящим стоят США. Их целью является удержаться на плаву, так как по сути это ослабевшая и имеющая огромный внешний долг страна. Для того, чтобы остаться мировым гегемоном, им нужны резервы, и такие резервы есть в Европе.

    США устроило ловушку, целью которой является окончательное разъединение России и Европы.

    Мы были связаны с Россией энергетически, экономически, геополитически. Наша выгода в том, чтобы сохранить эту связь, а США - наоборот, уничтожить ее. Для этого они и использовали Украину, и нам теперь будет очень тяжело наладить отношения с Россией - они испорчены на десятилетия, и вдобавок мы подтолкнули Россию в объятья Китая. Итогом станет наше экономическое, промышленное, энергетическое и социальное крушение. Кто от этого выиграет? Только США».

    Пожалуй, экономика - точнее, размах проблем в ней - имеет больше всего шансов вынудить европейские власти пересмотреть избранный ими курс. Настоящая рецессия в Европе только начинается, и можно только гадать, что будет, когда она начнет раскручиваться всерьез. Если на улицы выйдут уже не десятки тысяч, а миллионы, которые потребуют мира и отмены санкций, которыми сама Европа старательно загоняет себя в угол.

    Впрочем, есть такое ощущение, что этой зимой мы сами все увидим. Может быть, то, что случится в последующие несколько месяцев, превзойдет даже самые смелые ожидания.  


     
     
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