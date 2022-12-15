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ВСУ в третий раз за день обстреляли Донецк
ВСУ запустили по трем районам Донецка восемь снарядов калибра НАТО
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ВСУ снова выпустили по Кировскому, Петровскому и Киевскому районам Донецка снаряды калибра НАТО, сообщает представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.
В Telegram-канале СЦКК уточняется, ВСУ запустили три снаряда в 13.51 по направлению с населенного пункта Орловка в сторону Киевского района Донецка. Также пять снарядов были запущены в 13.53 по направлению из Красногоровки в Кировский и Петровский районы Донецка.
Ранее в четверг ВСУ выпустили шесть снарядов калибром 155 мм (НАТО) по Куйбышевскому и Киевскому районам. Пострадали пять человек, в том числе ребенок 2012 года рождения.
В ночь на четверг Донецк подвергся самому мощному обстрелу с начала конфликта в Донбассе (в 2014 году), украинские военные выпустили по городу 40 ракет из РСЗО «Град» по Ворошиловскому и Киевскому районам Донецка, под ударом оказались улицы Университетская, Щорса, проспект Богдана Хмельницкого, рынок, а также два многоквартирных дома.
МВД ЛНР: Российские войска ведут бои в центре Марьинки
Помощник главы МВД ЛНР Киселев заявил, что Марьинка в ДНР оказалась в плотном кольце ВС России
Марьинка в Донецкой народной республике оказалась в плотном окружении российских военных, в центре города идут бои, сообщил помощник главы МВД Луганской народной республики Виталий Киселев.
В своем Telegram-канале он отметил, что в бою противник все еще оказывает сопротивление, однако город в плотном кольце ВС России.
Киселев также сообщил, что российские военные взяли под контроль трассу в направлении Красногоровки, по которой шло снабжение ВСУ.
Ранее экс-посол ЛНР Родион Мирошник заявил, что ВСУ либо готовятся оставить Купянск, либо пытаются выпросить у Запада очередной финансовый и военный транш под рассказы о рисках для Купянска.
Пушилин призвал освободить Одессу и Чернигов
Врио главы ДНР Пушилин призвал освободить русские города Одессу и Чернигов
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Освободить Одессу и Чернигов нужно обязательно, однако в данный момент неправильно обозначать сроки, сообщил врио главы ДНР Денис Пушилин.
По его словам, силы ДНР сосредоточены на освобождении республики. Однако все более очевидно, что поставляемые объемы западного оружия и непрекращающиеся обстрелы со стороны ВСУ не избавят ДНР от нападок киевского режима. Противника необходимо отодвинуть на такое расстояние, чтобы обстрелы больше не беспокоили населенные пункты ДНР, передает РИА «Новости».
Пушилин подчеркнул, что украинских военных уже подвинули, но нужно отодвинуть их на достаточно серьезное расстояние. При этом он отметил важность освобождения таких русских городов, как Чернигов и Одесса, однако добавил, что по срокам пока ориентироваться рано, но соответствующая задача должна быть поставлена.
В ночь на среду ВСУ из ствольной артиллерии обстреляли пять населенных пунктов в ДНР: Майорск, Горловку, Каштановое, Минеральное и Пантелеймоновку.
Накануне в ДНР зафиксировали самые сильные обстрелы Донецка со стороны ВСУ за все время существования республики.
Донецк подвергся самому мощному обстрелу за всю историю конфликта в Донбассе
Замглавы представительства ДНР в СЦКК Шуткина сообщила о самом мощном с 2014 года украинском обстреле Донецка
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Донецк подвергся самому мощному обстрелу с начала конфликта в Донбассе (в 2014 году), украинские военные выпустили по городу 40 ракет из РСЗО «Град», сообщила замглавы представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, Наталья Шуткина.
«Сейчас работаем над уточнением повреждений, их уже на эту минуту немало, поскольку густая застройка», – приводит слова Шуткиной ТАСС.
Украинские военные обстреляли Ворошиловский и Киевский районы Донецка, под ударом оказались улицы Университетская, Щорса, проспект Богдана Хмельницкого, рынок. В местной администрации сообщили, что снаряды попали в два многоквартирных дома, в одном из них начался пожар. Кроме того, сообщалось о попадании снарядов в район гостиницы «Виктория».
Напомним, что при обстрелах города со стороны украинских войск российские войска вычисляют и уничтожают РСЗО Украины, а также склады с боеприпасами. Уполномоченный по правам человека в ДНР Дарья Морозова обратилась в ООН из-за гуманитарной катастрофы, нарастающей в Донбассе в связи с украинскими обстрелами.
Захарова: США не уйдут от ответственности за причастность к террору против России
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Вашингтон не сможет избежать от ответственности за их причастность к террористическим действиям против россиян, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.
По ее словам, «окрыленное поддержкой США» украинское командование чуть ли не планирует ударить по критической инфраструктуре Подмосковья. Однако Вашингтону, который фактически стал стороной конфликта, не удастся уклониться от причастности к развязанному киевским режимом террору против мирного населения России, передает РИА «Новости».
Захарова подчеркнула, что череда атак украинских диверсантов на российские города и населенные пункты, включая ракетный обстрел 13 декабря города Клинцы Брянской области, производятся киевским режимом с одобрения США, которые предоставляют ВСУ спутниковую развединформацию.
В ночь на четверг Донецк подвергся самому мощному обстрелу с начала конфликта в Донбассе (в 2014 году), украинские военные выпустили по городу 40 ракет из РСЗО «Град» по Ворошиловскому и Киевскому районам Донецка. Под ударом оказались улицы Университетская, Щорса, проспект Богдана Хмельницкого, рынок, а также два многоквартирных дома.
Донецкий депутат Владислав Бердичевский заявил газете ВЗГЛЯД, что украинские военные неоднократно наносили серьезные удары по Донбассу, однако на этот раз противник перешел все границы разумного, ударив по домам, школе и детскому саду.
Российские военные за сутки уничтожили два танка и четыре единицы бронетехники ВСУ в ДНР
Военнослужащие ликвидировали более 20 украинских боевиков, два танка, четыре единицы автомобильной и бронированной техники ВСУ за сутки, сообщили в управлении народной милиции ДНР.
Уточняется, что уничтожена военная техника: два танка (Т-72АВ и Т-64БВ), четыре единицы бронированной и автомобильной техники, сказано в сообщении. Потери в живой силе противника составили более 20 человек, передает ДАН.
В ночь на среду ВСУ из ствольной артиллерии обстреляли пять населенных пунктов в ДНР: Майорск, Горловку, Каштановое, Минеральное и Пантелеймоновку.
Врио главы ДНР Денис Пушилин оценил нанесенный Киевом ущерб Донецкой народной республике с 2014 года в 1,3 трлн рублей.
Пушилин оценил нанесенный Киевом ущерб ДНР
Врио главы ДНР Пушилин заявил, что Киев с 2014 года нанес республике ущерб на сумму более 1,3 трлн рублей
Нанесенный Киевом ущерб Донецкой народной республике превышает 1,3 трлн рублей, сообщил врио главы ДНР Денис Пушилин.
По его словам, сумма ущерба рассчитана ориентировочная, ее обозначала представитель ДНР в Совете по правам человека Елена Шишкина. Так, 1,3 трлн рублей приходится только на уничтоженное и разрушенное жилье. Однако нужно учитывать и разрушенные предприятия, инфраструктуру, объекты критической инфраструктуры, передает РИА «Новости».
Пушилин добавил, что ущерб фиксируется, а после победы (над киевским режимом – прим. ВЗГЛЯД) будет отдельное разбирательство.
Газета ВЗГЛЯД рассказывала, как Киев превращал жителей Донбасса в бездомных.
Донецкие власти назвали массированный обстрел города со стороны ВСУ терактом
Донецкий депутат Бердичевский: ВСУ расценивают мирное население Донбасса как военную цель
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Украинские военные неоднократно наносили серьезные удары по Донбассу. На этот раз противник перешел все границы разумного, ударив по домам, школе и детскому саду, рассказал газете ВЗГЛЯД донецкий депутат Владислав Бердичевский, комментируя сообщения о самом мощном с 2014 года ударе по городу.
«Подобные прилеты ранее фиксировались в Горловке, в 2014 году били по Донецку по улице Стратонавтов возле аэропорта. Но вот такого мощного нападения на мирное население Донецка еще не было», – сказал депутат Народного совета ДНР Владислав Бердичевский.
«В общей сложности противник выпустил порядка 40 ракет. И это можно расценивать исключительно как террористический акт, поскольку практически все прилеты пришлись по жилым домам. Пострадали также спортивная и детские площадки, детские сады и школа», – перечислил собеседник.
«Там нет абсолютно никаких военных объектов. Враг вновь перешел все границы разумного. Складывается ощущение, что боевики Зеленского расценивают население Донбасса как военную цель», – замечает депутат.
«В целом на Донецком направлении складывается довольно сложная обстановка. На сегодняшнее утро известно, что наша группировка зашла в Артемовск, четыре квартала уже наши», – рассказывает собеседник.
«Есть данные, что сейчас на Угледарском участке фронта мы медленно продвигаемся вперед. Также все непросто в Авдеевке и Марьинке, где ВСУ настроили серьезные укрепрайоны. Мы бережем живую силу, поэтому если и идем на штурм, то небольшими диверсионно-разведывательными группами, которые проводят зачистку после артиллеристских ударов», – подчеркнул Бердичевский.
«В результате самого массового обстрела Донецка с 2014 года погибли пять горожан, в том числе один ребенок. Один из снарядов попал в купол Свято-Преображенского собора, поврежден иконостас», – написал в своем Telegram-канале военкор «Комсомольской правды» Дмитрий Стешин.
«По ряду признаков, в том числе по радиоперехватам, по Донецку била чешская РСЗО РМ-70, по-натовски «Вампир». Чехи обещали передать ее ВСУ в апреле, но чего-то выжидали. И вот «Вампиры» пришли под город», – предполагает эксперт.
Он также отмечает, что «подарок чехов – 20 таких РСЗО». «Ход боевых действий они не переломят, но могут «нагадить». «Вампиры» мало чем отличаются от БМП-21 «Град». Это восемь осей на платформе «Татры», которые позволили втиснуть между кабиной и пусковой установкой аппарат перезаряжания на гидравлике», – продолжает военкор.
«То есть до перекатывания «Вампир» может быстро сделать два залпа с одной позиции. Сами боеприпасы не модернизировались. В 2000-х годах «Вампиры» совместили со стандартами НАТО. Калибр увеличился, но пакет уменьшился до 28 штук (калибр 128 мм) или шести штук (калибр 270 мм). Судя по количеству прилетов, по Донецку били из старых машин», – заключил Стешин.
Ранее Донецк подвергся самому мощному обстрелу с начала конфликта в Донбассе в 2014 году. Об этом сообщила Наталья Щуткина, замглавы представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦЦК). В Telegram-канале СЦЦК также указано, что ВСУ использовали три натовских снаряда калибра 155 мм.
В общей сложности по городу было выпущено 40 ракет из РСЗО. Прилеты пришлись по Ворошиловскому и Киевскому районам Донецка. Под ударом оказались улицы Университетская, Щорса, проспект Богдана Хмельницкого, рынок.
В местной администрации сообщили, что снаряды попали в два многоквартирных дома, в одном из них начался пожар. Кроме того, сообщалось о попадании снарядов в район гостиницы «Виктория».
Кроме того, мэр города Алексей Кулемзин рассказал, что снаряды ВСУ попали в купол Преображенского собора и корпусы Донецкого национального технического университета (ДонНТУ).
Ранее уполномоченный по правам человека в ДНР Дарья Морозова обратилась в ООН из-за гуманитарной катастрофы, нарастающей в Донбассе в связи с украинскими обстрелами.
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Российские военные освободили Марьинку на 80%
Врио главы ДНР Пушилин заявил об освобождении города Марьинки на 80%
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Город Марьинка в Донецкой народной республике (ДНР) российские военные освободили уже на 80%, сообщил врио главы республики Денис Пушилин на Первом канале.
По его словам, в данный момент в городе идут бои в многоэтажной застройке, так как ВСУ пытаются удержаться за счет выстроенных задолго до боя укреплений, передает РИА «Новости».
Пушилин добавил, что бои проходят и на окраинах Артемовска, где украинское командование «не считает своих потерь». Так, в данный момент бойцы ЧВК «Вагнер» «зажимают клещи»: зафиксированы бои с обеих сторон города.
«Противник упирается... там реальная мясорубка», – отметил врио главы ДНР.
По мнению Пушилина, после освобождения населенных пунктов близ Артемовска ВСУ не смогут получать снабжение для группировки.
Ранее СМИ сообщали о жалобах ВСУ на сильные обстрелы в районе Артемовска и продвижение российских сил.
До этого офицер Народной милиции Луганской народной республики (НМ ЛНР) Андрей Марочко заявил, что оборона ВСУ в городе Артемовске могла быть уже прорвана, если бы ее не поддерживали постоянным пополнением личного состава.
ВСУ ночью обстреляли пять населенных пунктов в ДНР
Представительство ДНР в СЦКК зафиксировало обстрел ВСУ Майорска, Горловки, Каштанового, Минерального и Пантелеймоновки
Украинские силовики в среду ночью обстреляли Майорск, Горловку, Каштановое, Минеральное и Пантелеймоновку в ДНР из ствольной артиллерии, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
По информации представительства ДНР в СЦКК, в период с полуночи до 06.00 ВСУ обстреляли Майорск, Горловку, Каштановое, Минеральное и Пантелеймоновку в ДНР из ствольной артиллерии калибра 152 и 122 мм, передает ТАСС.
Накануне ВСУ обстреляли город Клинцы Брянской области, а также нанесли удары по территории химического концерна «Стирол» в Горловке.
Пушилин назвал процент освобожденной территории ДНР
Врио главы ДНР Пушилин: Освобождено более 50% территорий Донецкой Народной Республики
Освобождено немногим более 50% территорий Донецкой Народной Республики, заявил врио главы ДНР Денис Пушилин.
Пушилин заявил в интервью РИА «Новости», что освобождено немногим более 50% территорий Донецкой Народной Республики. При этом он уточнил, что если говорить о населении, то цифра гораздо больше, потому что численность населения в освобожденных населенных пунктах является достаточно большой. Он также заверил, что наши подразделения делают все возможное для того, чтобы освободить всю территорию ДНР в конституционных границах как можно быстрее.
Накануне Пушилин заявил о продвижении российских войск вдоль всей линии соприкосновения в ДНР.
В ДНР назвали причину сокращения числа обстрелов Донецка ВСУ
В ДНР рассказали, что помогло снизить число обстрелов Донецка
Российские силы смогли добиться успехов в ходе контрбатарейной борьбы на Донецком направлении, число обстрелов Донбасса стало в разы меньше, рассказали в Народной милиции Донецкой народной республики (ДНР).
«Нам удалось поразить ряд важных огневых точек противника и мы наблюдаем в разы меньшее число обстрелов, чем в среднем за день на прошлой неделе», – передает ТАСС со ссылкой на сообщение.
Обстрелы последних дней «позволили вычислить и уничтожить несколько РСЗО Украины, а также склады с боеприпасами».
Ранее в Краматорске уничтожили склад боеприпасов 81-й аэромобильной бригады ВСУ, где хранились до 2 тыс. реактивных снарядов РСЗО «Град» и более 3 тыс. снарядов различного калибра.
ВСУ попали снарядом в купол Преображенского собора Донецка
Мэр Донецка сообщил, что снаряд ВСУ прилетел в купол Преображенского собора
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Снаряды ВСУ во время утреннего массированного обстрела Донецка попали в купол Преображенского собора и корпусы Донецкого национального технического университета (ДонНТУ), сообщил мэр города Алексей Кулемзин.
В своем Telegram-канале он также сообщил о перебитом газопроводе в многоквартирном доме по проспекту Мира, возгорании столовой, автомобилей на парковке возле бизнес-центра «Столичный».
Кулемзин опубликовал фото последствий обстрела со стороны ВСУ в районе студгородка Ворошиловского района.
В ночь на четверг Донецк подвергся самому мощному обстрелу с начала конфликта в Донбассе (в 2014 году), украинские военные выпустили по городу 40 ракет из РСЗО «Град».
Украинские военные обстреляли Ворошиловский и Киевский районы Донецка, под ударом оказались улицы Университетская, Щорса, проспект Богдана Хмельницкого, рынок. В местной администрации сообщили, что снаряды попали в два многоквартирных дома, в одном из них начался пожар. Кроме того, сообщалось о попадании снарядов в район гостиницы «Виктория».
Сейм Польши назвал Россию «поддерживающим терроризм государством»
Сейм Польши принял резолюцию с объявлением России «поддерживающим терроризм государством»
В резолюции, которую принял Сейм Польши, утверждается, что Россия якобы является государством, поддерживающим терроризм и применяющим террористические средства. Резолюция носит рекомендательный характер.
Польша утверждает, что Москва якобы «систематически нарушает» права человека, международное право, Устав ООН и другие обязательства, а также «совершает аннексию территорий» других стран, «вооруженные нападения, военные преступления и геноциды».
Кроме того, по версии Варшавы, Россия «предпринимает враждебные экономические действия, в частности, в энергетической сфере».
На российскую сторону возлагается ответственность за уничтожение самолета MH17 в Донбассе в 2014 году и падение Ту-154 под Смоленском в 2010 году. Кроме того, утверждается, что Россия занимается «международным пиратством», блокируя украинские порты, передает РИА «Новости».
В резолюции содержится призыв к Совету министров Польши продолжать поддержку Украины и санкционное давление на Москву.
По мнению депутатов, необходимо создать международный механизм «выплаты военных репараций Украине и компенсаций государствам, организациям и физическим лицам, понесшим потери» из-за российской спецоперации.
Напомним, Европарламент поддержал юридически не обязывающую резолюцию о признании России «государством-спонсором терроризма» из-за военной операции на Украине.
Москва заявила о стремлении ЕП усилить конфронтацию с Россией.
Власти США заявили, что не собираются вносить Россию в свой список «стран-спонсоров терроризма», но могут разработать альтернативу такому шагу.
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Футболист Соломатин призвал поддержать участников спецоперации
С открытым обращением ко всем спортсменам страны выступил футболист, выступавший за сборную России, команды ЦСКА и «Локомотив» Андрей Соломатин. Он недавно побывал с гуманитарной миссией в Донбассе и стал первым из известных футболистов, кто побывал на территории ДНР и ЛНР за все восемь лет развития конфликта.
Свое видеообращение спортсмен опубликовал через Telegram-канал добровольческого воинского подразделения «Эспаньола», созданного из числа футбольных фанатов. Он обратился ко всему футбольному сообществу, напомнил, что страна переживает не самые легкие времена.
Футболист призвал коллег «объединиться» и «поддержать военных, которые сейчас сражаются на Украине».
Он рассказал «Ридусу», что был рад поездке на территорию Донбасса.
«Очень рад, что получилось не только приехать, поддержать, увидеться, но и привезти туда необходимые вещи. Вообще я сейчас стал больше вникать в обсуждаемую тему, и это была не первая и не последняя поездка. Собираемся так же часто посещать ребят, и по мере необходимости передавать определенные вещи», – добавил он.
Спортсмен отметил, что сейчас надо не бояться, а наоборот, выражать свою поддержку. «И сейчас не только футболисты, но и все люди в нашей стране должны объединиться. И любыми способами помогать и поддерживать ребят, которые сейчас находятся на фронте. И по мере возможности каждый гражданин нашей страны должен вносить свою лепту в общую победу», – подчеркнул Соломатин.
Он напомнил, что те ребята, которые сейчас находятся там, поддерживали и «болели» за российских спортсменов. По его словам, там сейчас находятся представители всех клубов России.
«Хочу донести до тех ребят, которые играют в футбол, которые закончили с футболом. Сейчас та ситуация, когда мы должны поддерживать, мы должны болеть за них. Мы сейчас как болельщики, а они как игроки», – подчеркнул спортсмен.
ВСУ повторно за четверг обстреляли Донецк снарядами НАТО
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ВСУ в четверг снова обстреляли Донецк, выпустив шесть снарядов калибром 155 мм (НАТО) по Куйбышевскому и Киевскому районам, сообщают в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.
В Telegram-канале СЦКК уточняется, что обстрел произошел в 9.08 по направлению из населенного пункта Нетайлово в сторону Куйбышевского и Киевского районов Донецка.
Как сообщил мэр города Алексей Кулемзин, пять человек, в том числе ребенок 2012 года рождения, пострадали во время утреннего обстрела центра Донецка, передает ТАСС со ссылкой на канал «Россия-24».
Также сообщается о повреждении зданий яслей, поликлиники, восьми жилых домов и торгового центра.
Кроме того, в МЧС ДНР заявили, что из-под завалов жилого дома извлекли женщину, пострадавшей оказывают медицинскую помощь.
В ночь на четверг Донецк подвергся самому мощному обстрелу с начала конфликта в Донбассе (в 2014 году), украинские военные выпустили по городу 40 ракет из РСЗО «Град» по Ворошиловскому и Киевскому районам Донецка, под ударом оказались улицы Университетская, Щорса, проспект Богдана Хмельницкого, рынок, а также два многоквартирных дома.