В МИД пообещали быстрый ответ на девятый пакет антироссийских санкций ЕС

Москва ответит на девятый пакет санкций Евросоюза, сообщила официальный представитель МИД Мария Захарова на брифинге.

Захарова подчеркнула, что ответ Москвы на любые меры ЕС не заставит себя ждать. Она пообещала, что Россия и впредь будет реагировать на недружественные выпады в свой адрес, сообщает ТАСС.

Кроме того, Захарова отметила, что практика применяемых западными странами односторонних ограничительных мер подрывает прерогативы Совета Безопасности ООН. По ее словам, ответственность за нелегитимные действия Евросоюза, риски обострения глобальных продовольственных энергетических и экономических проблем будут лежать на Западе.

Ранее сообщалось, что страны Евросоюза не смогли согласовать девятый пакет антироссийских санкций к встрече глав МИД в Брюсселе.

Предложение Еврокомиссии предусматривает внесение в черный список в рамках девятого пакета санкций до 200 физлиц, компаний и организаций, включая три банка, предприятия ВПК, энергетического комплекса и горнодобывающей промышленности. Кроме того, предлагается запретить вещание на территории ЕС четырех российских телеканалов.

Сообщалось, что после утверждения санкционного проекта ЕС в список могут попасть 144 человека, в том числе ведущие Борис Корчевников, Марина Ким, певец Григорий Лепс, писатель и блогер Дмитрий Пучков (Гоблин). Также под санкции могут попасть члены семьи предпринимателя Юрия Ковальчука, главы российских СМИ «РенТВ» и «ТВ-Новости».