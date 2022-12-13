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Лауреаты премии «Знание-2022» рассказали об успехах своих проектов
В Москве наградили победителей премии «Знание-2022»
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«Надо исключить формализм. Важно, чтобы школьников не заставляли, а чтобы они сами увлекались, играя в капустниках, – и не для получения профориентации, необходимой при поступлении в вуз, а чтобы самим себя воспитывать как личность», – пояснил газете ВЗГЛЯД актер Евгений Князев. Во вторник он стал лауреатом просветительской премии общества «Знание».
Главный результат просвещения – заинтересовать людей, прежде всего, молодежь, привить им интерес к знаниям, считает советский и российский актер, ректор Театрального института имени Щукина Евгений Князев.
«Воспитание, конечно, должно происходить через взрослых, потому что ребенок не может полюбить классическую музыку, если ему не рассказывать, как ее слушать, как она была написана. Он не полюбит искусство, если с ним не ходить в музеи, не рассказывать подробно, как художники работают, какой смысл они вкладывают в свои полотна, какую историческую нагрузку они несут», – добавил Князев.
«Однажды после чтения «Пиковой дамы» меня поблагодарила женщина, которая пришла на спектакль вместе с сыном. В зале тот поначалу выражал опасение, что будет скучно, а потом вдруг увлекся, заслушался и до самого конца не отворачивался от сцены.
После спектакля он даже сказал маме, что «Пушкин – это клево». Вывод из этого такой, что вначале надо внушать молодежи любовь к искусству,
а потом молодые уже будут сами ходить в музеи, выставочные залы и театры», – считает артист. «В целом интерес к проекту такой, что у нас уже едва хватает ресурсов в этом проекте принимать участие. Но мы все равно будем это делать. Мы намерены искать другие формы работы, – например, проводить мастер-классы онлайн, чтобы охватить все регионы страны», – пообещал артист.
Во вторник Князев был признан «лучшим просветителем», получив премию общества «Знание» в номинации «За вклад в просвещение в сфере «Культура и искусство». Поводом для награждения стал проект «Школьная классика», в рамках которого Князев выступает с лекциями, мастер-классами, записывает видеоролики.
Вручение просветительской премии «Знания» состоялось во вторник в Москве, в Кремлевском дворце. Награждены были 22 просветителя, получивших высокие оценки экспертов и почетного жюри, а также симпатии зрителей. В этом году на конкурс поступило более шести тысяч заявок из 86 регионов страны, включая ЛНР и ДНР.
В той же номинации, что и Князев, награду получил и национальный открытый чемпионат творческих компетенций Artmasters. В этом году чемпионат проводился по 20 компетенциям, в их числе – звукорежиссура, продюсирование, композиция, сценарное мастерство, геймдизайн и другие.
Блогер Юрий Подоляка стал победителем в номинации «За вклад в просвещение в сфере «Мы вместе». Победа в этой номинации присуждается за достижения в сфере благотворительности, волонтерской деятельности, патриотизма, сплоченности нации, экологического и нравственного воспитания.
Как говорится на сайте премии, Подоляка «формирует высокий уровень патриотической осознанности в России и развивает просветительскую деятельность в сфере военной грамотности и стратегии». Награду ему вручил первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко.
Среди проектов победу в той же номинации одержала и платформа «Добро.РФ». Она представляет собой систему IT-сервисов, с помощью которых любые пользователи могут заниматься волонтерством и помогать окружающим. На платформе зарегистрированы уже почти 3,9 млн добровольцев.
Проект по реставрации мемориального комплекса «Саур-Могила» выиграл в номинации «За вклад в просвещение в сфере «История». Реставрация расположенного в ДНР комплекса закончилась в сентябре, работы проводили специалисты Минобороны и добровольцы из студотрядов 18 регионов страны. Курган Саур-Могила, где расположен мемориал, – один из главных символов разгрома немецко-фашистских войск в Донбассе в годы Великой Отечественной войны.
Проект «Сделано в России» выиграл в номинации «За вклад в просвещение в сфере «Экономика и бизнес». На информационной платформе проекта публикуются материалы об отечественных производителях, товарах и технологиях. Среди просветителей в этой номинации победил замсекретаря Общественной палаты РФ Александр Галушка, создавший телеграм-канал «Кристалл роста».
Бывший замминистра образования и науки, директор Ассоциации развития финансовой грамотности Вениамин Каганов на церемонии представлял проект своей ассоциации – в номинации «Экономика и бизнес».
«Название нашего проекта «Волонтеры финансового просвещения» говорит само за себя. В новых экономических и геополитических условиях развития у многих россиян не хватает знаний, они просто не успевают за изменениями. Задача нашего проекта, нашего движения – сделать так, чтобы люди понимали, как управлять личными финансами, как не наделать ошибок, которые потом пагубно отразятся на личном бюджете. Эта задача слишком масштабна, чтобы решать ее только силами государства. Должно подключаться гражданское общество», – сказал номинант газете ВЗГЛЯД.
«Премия поощряет тех, кто задает тренд взаимопомощи в нашем обществе. Мы в ассоциации так и говорим: «Если ты сам знаешь, то поделись знаниями с другими». Финансово неграмотные люди часто попадают в трудные ситуации. А если таких людей много, то мы все вместе попадаем в трудные ситуации. Это касается не только финансового рынка, но и культуры, политики, техники, науки, образования и так далее», – сетует Каганов. «Мы готовим отдельные программы финансовой грамотности для жителей присоединенных территорий России.
Для коллег в Донбассе разрабатываем специальные просветительские программы. Там ведь была другая экономика и социальная жизнь, а сегодня жители Донбасса окунулись в нашу среду.
Нужно помогать там каждому без исключения. Вопрос просвещения – это важная составляющая экономического развития Донбасса», – считает Каганов.
Как напоминает ТАСС, премия была учреждена год назад для признания достижений российских деятелей просвещения - преподавателей, лекторов, школьных учителей, блогеров, компаний, СМИ, а также других выдающихся людей и проектов из разных областей, осуществляющих просветительскую деятельность.
В почетное жюри премии вошли, в частности, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, помощник президента Владимир Мединский, министр здравоохранения Михаил Мурашко, глава Сбербанка Герман Греф, министр просвещения Сергей Кравцов, детский омбудсмен Мария Львова-Белова. Два лучших просветителя выбраны по результатам народного онлайн-голосования, которое проходило в сообществе общества «Знание» ВКонтакте с 10 ноября по 5 декабря.
С видеообращением к участникам церемонии выступил и президент Владимир Путин. По его словам, главным оружием против дезинформации и лжи будут служить твердые знания, правда и любовь к России.
В Запорожской области назвали рекордными темпы уничтожения украинских РСЗО
Рогов: В Запорожской области уничтожено порядка полутора десятков реактивных систем залпового огня
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Российские военные рекордными темпами уничтожают украинские ракетные системы залпового огня в Запорожской области, заявил председатель движения «Мы вместе с Россией», член главного совета администрации региона Владимир Рогов.
По его словам, за последние дни уничтожено порядка полутора десятков MLRS, MARS-II, HIMARS, а также РЛС, нанесены удары по складам вооружений, передает РИА «Новости». По словам Рогова, это рекордные показатели по уничтожению украинских РСЗО с начала СВО.
Он подчеркнул, что российские военные перехватывают инициативу на Запорожском направлении, что связано с упреждающими ударами по скоплению живой силы противника, бронетехнике и складам с ракетами и артиллерийскими снарядами.
Ранее официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил, что авиацией, ракетными войсками и артиллерией нанесено поражение 83 артподразделениям ВСУ на огневых позициях, живой силе и технике в 156 районах. Возле населенного пункта Гуляйполе Запорожской области взорван склад боеприпасов 102-й бригады терробороны ВСУ.
В Австрии предрекли утрату доверия политикам ЕС из-за слов Меркель
Бывший вице-канцлер Австрии Штрахе: Слова экс-канцлера ФРГ Меркель о Минских соглашениях подрывают доверие политикам ЕС
Высказывание экс-канцлера Германии Ангелы Меркель об истинных целях Минских соглашений пугает и подрывает веру в силу слова европейских политиков, заявил бывший вице-канцлер Австрии Хайнц-Кристиан Штрахе.
Бывший вице-канцлер Австрии отметил, что признание Меркель о принятии Минских соглашений для предоставления времени Украине на подготовку к военному развитию событий пугает. Он выразил уверенность, что таким образом Европа уничтожает любое основание для доверия словам собственных политиков, передает РИА «Новости».
Ранее президент России Владимир Путин отметил, что заявление экс-канцлера Германии Ангелы Меркель о том, что Минские соглашения были подписаны, чтобы Украина «стала сильнее», разочаровывает и лишь подтверждает правильность начала спецоперации.
Эксперт оценил отказ стран Восточной Европы обсуждать гарантии безопасности России
Политолог Межевич: Страны Восточной Европы грезят о тотальном поражении России
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Польша, Прибалтика и Чехия не готовы к компромиссу и неспособны рационально мыслить. Однако радикальность «младоевропейцев» не возобладает в ЕС. Об этом газете ВЗГЛЯД сообщил политолог Николай Межевич. Ранее дипломаты Чехии, Прибалтики, Польши и Словакии предприняли демарш в связи с заявлениями Эммануэля Макрона о гарантиях безопасности России.
«Поведение стран Восточной Европы напоминает школьные хулиганства двоечника с задней парты: влияния у него немного, но шума создается столько, что работа учителей и класса попросту замирает. Ситуация один в один: при всем безумии французской или немецкой политики, совершенно понятно, что на определенном этапе они будут выступать за компромисс. В то же время Эстония, Чехия, Литва, Польша настаивают на войне с Россией до победного конца», – считает Николай Межевич, президент Российской ассоциации прибалтийских исследований.
«Они возвели агрессивную риторику в абсолют. Что может их удовлетворить? Подход европейских войск к Магадану? Бескомпромиссность делает невозможным диалог с этими странами. Общаться предметно с ними крайне трудно даже лидерам ЕС. Тот же Макрон не может поставить их на место, он вынужден играть в европейскую солидарность», – акцентирует эксперт.
«То есть они не готовы к компромиссу. Их дипломаты и политики полностью потеряли психическое равновесие. Однако реальность такова, что эти страны нам не нужны», – подчеркивает собеседник.
«При этом столь бескомпромиссная точка зрения «младоевропейцев» не сможет возобладать во всей Европе. Но и полностью исчезнуть у нее не получится. Кроме того, страны Восточной Европы поставили буквально все на победу ВСУ. Поражение украинской армии для них станет личной катастрофой. Вариант мира они не рассматривают даже гипотетически», – уточняет собеседник.
«В то же время Макрон представляет Францию. Эта страна существует с давних веков, в то время как Эстония появилась лишь в 1920 году. Париж помнит, что даже Наполеон выходил на переговоры. Берлин помнит, что Бисмарк предпочитал договариваться. Это совершенно разные подходы», – уточняет эксперт.
«С другой стороны, текущие события развиваются в условиях формирования многополярного мира. Сейчас страны Восточной Европы зависят от Вашингтона. Но если он покачнется и баланс сил в мире изменится – восточные европейцы резко потеряют свою значимость, и прислушиваться к ним в Европе будут гораздо реже. Такой видится их дальнейшая судьба», – резюмирует Межевич.
Ранее издание Reuters сообщило о том, что дипломаты Чехии, Латвии, Литвы, Польши, Словакии и Эстонии в понедельник предприняли демарш в связи с недавними заявлениями президента Франции Эммануэля Макрона о гарантиях безопасности для России в новой европейской архитектуре безопасности.
Как сообщается, черновик документа еще на прошлой неделе был передан представителями Чехии в столицы других стран ЕС. В переданном документе подвергалась критике идея переговоров с РФ по вопросам европейской безопасности, так как ранее Москва якобы продемонстрировала, что ее цель в этом диалоге – раскол и ослабление Европы.
В начале декабря Макрон заявил, что будущая европейская архитектура безопасности должна предусматривать предоставление гарантий безопасности России. В свою очередь глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель призвал не спешить с предоставлением гарантий России, предложив для начала предоставить гарантии безопасности Украине.
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Жители Херсона пожаловались на ухудшение жизни после прихода ВСУ
Жители Херсона пожаловались британскому каналу на ухудшение жизни при киевских властях
В Херсоне жизнь ухудшилась с момента прихода украинских военных, об этом местные жители заявили в разговоре с британским телевидением.
Жизнь стала хуже, часть людей получает помощь, но далеко не все, рассказала одна из жительниц на русском языке каналу Sky News, передает РИА «Новости».
Часть жителей решили уехать из города из-за ухудшения ситуации, в Херсоне есть перебои с подачей электроэнергии, водоснабжение отсутствует. Многие из оставшихся полагаются лишь на раздачу продовольственной помощи, но ее дают не всем.
Газета ВЗГЛЯД рассказывала, как украинские войска принесли в Херсон голод и репрессии.
МВД ЛНР: Российские войска ведут бои в центре Марьинки
Помощник главы МВД ЛНР Киселев заявил, что Марьинка в ДНР оказалась в плотном кольце ВС России
Марьинка в Донецкой народной республике оказалась в плотном окружении российских военных, в центре города идут бои, сообщил помощник главы МВД Луганской народной республики Виталий Киселев.
В своем Telegram-канале он отметил, что в бою противник все еще оказывает сопротивление, однако город в плотном кольце ВС России.
Киселев также сообщил, что российские военные взяли под контроль трассу в направлении Красногоровки, по которой шло снабжение ВСУ.
Ранее экс-посол ЛНР Родион Мирошник заявил, что ВСУ либо готовятся оставить Купянск, либо пытаются выпросить у Запада очередной финансовый и военный транш под рассказы о рисках для Купянска.
Зеленский назвал условия наступления мира на Украине
Президент Украины Зеленский в обращении к G7 назвал условия для наступления мира
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Президент Украины Зеленский в качестве необходимых условий для наступления мира в регионе в обращении к G7 назвал предоставление Киеву современного оружия, оказание поддержки в финансовой, энергетической и социальной сферах, а также выполнение предложенной им ранее «формулы мира».
Зеленский заявил в обращении к G7, что поддержка Украины в следующем году должна быть продолжена. В частности, он призвал сделать следующие «давно ожидаемые» шаги, которые, по его словам, якобы ускорят наступление мира, передает РИА «Новости».
Во-первых, он призвал предоставить Украине современные танки, артиллерию, снаряды и более дальнобойные ракеты. Во-вторых – оказать Киеву в следующем году поддержку в финансовой, энергетической и социальной стабильности, обеспечить надежную защиту украинской энергетики от ударов. Третьим шагом он назвал выполнение предложенной им ранее «формулы мира», а также созыв саммита Global Peace Formula Summit, чтобы определиться, как и когда будут реализованы пункты украинской «формулы мира».
В середине ноября Зеленский в ходе онлайн-выступления в рамках саммита G20 заявил, что никакого «Минска–3» больше не будет. После этого в Кремле заявили о продолжении спецоперации на фоне отказа Украины от переговоров.
Стало известно о задержании на границе России более 400 украинских националистов
НАК: На госгранице России задержаны более 400 украинских националистов и военных преступников
При попытке пересечения госграницы в пунктах пропуска задержаны более 400 украинских националистов и лиц, совершивших военные преступления, сообщает информационный центр Национального антитеррористического комитета.
Во вторник в Москве под руководством председателя НАК, директора ФСБ России Александра Бортникова состоялось совместное заседание НАК и федерального оперативного штаба, на котором были подведены итоги работы в 2022 году и определены приоритетные направления деятельности на 2023 год, передает РИА «Новости».
Как сообщил информационный центр НАК, при попытке пересечения государственной границы были задержаны более 400 украинских националистов и военных преступников, 1026 причастных к террористической деятельности лиц не были допущены на территорию Российской Федерации.
Ранее ФСБ задержала при въезде в Крым мариупольца – участника незаконного вооруженного формирования Украины, воевавшего в городе против ВС России. Во вторник в Москве под руководством председателя НАК, директора ФСБ России Александра Бортникова состоялось совместное заседание НАК и федерального оперативного штаба, на котором были подведены итоги работы в 2022 году и определены приоритетные направления деятельности на 2023 год, передает РИА «Новости».
Как сообщил информационный центр НАК, при попытке пересечения государственной границы были задержаны более 400 украинских националистов и военных преступников, 1026 причастных к террористической деятельности лиц не были допущены на территорию Российской Федерации.
Старшеклассник совратил третьеклассника в туалете петербургской школы
СК по Петербургу возбудил уголовное дело по факту инцидента в Кировском районе города: по версии следствия, старшеклассник совершил насилие над младшим школьником в туалете образовательного учреждения.
С заявлением о совращении сына в полицию обратилась 30-летняя жительница Санкт-Петербурга, сообщает «Фонтанка» со ссылкой на ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР).
Девятилетний сын рассказал ей о произошедшем в школе 24 ноября. Со слов ребенка, старшеклассник завел его в туалет и показал, «как делать оральные ласки».
Накануне вечером на проспекте Декабристов был задержан 15-летний учащийся той же школы. СК возбудил дело по статье о насильственных действиях сексуального характера в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста.
ВСУ обстреляли город Клинцы Брянской области
Глава Брянской области Богомаз сообщил об обстреле ВСУ города Клинцы
Украинские военнослужащие ночью 13 декабря произвели обстрел города Клинцы Брянского региона, сообщил губернатор области Александр Богомаз.
В своем Telegram-канале он отметил, что на территорию промзоны города попали обломки ракеты, которую сбила российская система ПВО. Обошлось без пострадавших и разрушений. В данный момент оперативные службы работают на месте происшествия.
Напомним, в октябре президент России Владимир Путин поручил ввести в приграничных с Украиной и новыми территориями регионах средний уровень реагирования. Согласно указу президента, средний уровень реагирования касается Крыма, Краснодарского края, Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской, Ростовской областей и Севастополя.
Роспотребнадзор предупредил о смертельной опасности употребления «кротовухи»
Роспотребнадзор в ответ на мемы с «кротовухой» опубликовал предупреждение
Потребление спиртовой настойки, изготовленной на кроте, может нести смертельную опасность для человека, сообщил Роспотребнадзор, комментируя последние публикации в Сети на эту тему.
Настойка под названием кротовуха может привести к инвалидизации потребившего и даже к его смерти, сообщило ведомство в своем Telegram-канале.
Кроты нередко заражаются глистами во время поедания насекомых, в некоторых местностях около 70–80% поголовья этих животных поражены такими паразитами, обитающими в их желудках. В мышечных тканях кротов могут быть круглые черви – трихинеллы, в кишечниках – плоские черви (трематоды), иногда у них находят ленточных червей.
Есть у этих животных блохи и клещи, на одном таком звере может быть порядка 15 и больше блох и около 20–25 клещей. Это делает кротов переносчиками туляремии, которая передается человеку.
Туляремия вызывает головокружение, тошноту, боль в голове, бессонницу, вялость, температуру до 38–39 градусов.
Спиртовая среда не уничтожает возбудителей зооантропонозных и глистных заболеваний, предупредили в ведомстве.
Ранее один из пользователей Twitter рассказал, как употреблял спиртовую настойку на кроте. В доказательство он предъявил фотографию – прозрачную закрытую банку с желтоватой жидкостью, в которой плавала тушка крота. Публикация вызвала бурную реакцию, большинство реагировали шутками и мемами*, часть пользователей делилась своими историями об употреблении такого напитка.
Власти Херсонской области анонсировали строительство нового города
В Геническом районе Херсонской области решено построить новый город
В Геническом районе Херсонской области на Арабатской стрелке будет построен новый город, сообщил врио губернатора Владимир Сальдо в эфире канала «Россия 24».
По его словам, предложение о строительстве нового города поступило от президента Владимира Путина, передает РИА «Новости».
Сальдо отметил, что город будет небольшим. В районе Арабатской стрелки хорошие природные условия, есть железнодорожное и автомобильное сообщение.
Сейчас разрабатывается проект застройки, в городе будут жилые кварталы с необходимой социальной инфраструктурой, школами, детскими садами и условиями для работы правительственных органов.
Ранее Минстрой России предложил установить среднюю рыночную стоимость квадратного метра жилья в новых регионах страны.
Волонтер ВСУ назвала жителей Артемовска «сепарней»
Приехавшая в Артемовск волонтер ВСУ обозвала жителей «настоящей сепарней»
Волонтер ВСУ Ольга Зайцева описала настроения мирных жителей в городе Артемовске (украинское название Бахмут), поселке Опытное и его окрестностях, она назвала горожан «сепарней», которой не нужно помогать.
«Забахмутка, Опытное… [там] находятся люди – сепарня просто самая настоящая. Поэтому прошу не выносить мозги по поводу эвакуации. Либо вы ходите сами на сторону русни, туда. Либо не дергайте, пожалуйста, нас, чтоб мы туда ездили под обстрелами и доставали непонятно кого», – приводит RT видео с обращением волонтера ВСУ.
Зайцева на русском языке пожаловалась, что жители Артемовска упрекнули ВСУ в обстрелах города.
«При этом ты приезжаешь, а тебе начинают отвечать: «Если бы [вы] не стреляли, то все было бы хорошо», – заявила она.
Ранее офицер народной милиции Луганской народной республики (НМ ЛНР) Андрей Марочко рассказал об ужасном положении ВСУ в «артемовской мясорубке».
Посольство России отреагировало на задержание журналиста «Звезды» в сербской Рашке
Российское посольство в Сербии проясняет подробности задержания российского журналиста рядом с административной линией с Косово и Метохией в городе Рашка, сообщили в пресс-службе посольства России в Белграде.
По информации дипмиссии, в данный момент МВД Сербии контактирует с ведомством, выясняя подробности происшествия, передает ТАСС.
Корреспондент телеканала «Звезда» был задержан во время работы в указанном населенном пункте. Он сообщил об инциденте редакции, которая направила все необходимые запросы российскому консульству.
Президент Сербии Александр Вучич назвал новый кризис «самым сложным днем в карьере», «поворотным моментом» и охарактеризовал ситуацию «мы приперты к стене, но сдачи не будет».
Газета ВЗГЛЯД разбиралась, что сейчас происходит в Косово.
Госдеп похвастался падением цены на российскую нефть
Руководитель пресс-службы Госдепартамента США Прайс: Цена российской нефти после введения лимита снизилась
Введенный странами Запада лимит уже привел к снижению цен на российскую нефть, выступил с утверждением руководитель пресс-службы Госдепартамента США Нед Прайс.
По словам Прайса, ряд стран согласились соблюдать потолок цен на российскую нефть, лимит способствует снижению цен на российскую нефть. Он выступил с утверждением, что цена российской нефти снизилась даже раньше, чем лимит вступил в силу, передает ТАСС.
Он также заявил, что лимит был введен с целью ограничить доходы России, которые могли бы быть использованы в войне на Украине.
Напомним, в понедельник нефть подорожала на вероятности сокращения добычи в России.
В прошлую пятницу президент Владимир Путин заявил, что Россия не будет продавать нефть установившим потолок цен недружественным странам. Он также пообещал скорый ответ на попытки стран Запада ограничить стоимость российской нефти.
Песков отверг возможность вывода российских войск с Украины до конца года
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О выходе ВС России с Украины до конца 2022 года не может быть и речи, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
«Об этом не может идти и речи», – сказал Песков, отвечая на вопрос, изучает ли Москва возможность начала вывода войск с Украины до конца 2022 года, передает ТАСС.
Украинская сторона должна принять во внимание реалии, сложившиеся за последнее время, подчеркнул он.
«Эти реалии говорят о том, что у России появились новые субъекты в результате референдумов, которые прошли на этих территориях», – сказал представитель Кремля.
Без учета этих реалий продвижение по урегулированию невозможно, заключил он.
Ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что перед переговорами о контроле над вооружениями с Россией необходимо сначала прекратить боевые действия на Украине путем вывода оттуда российских войск.
Сенатор Константин Долгов в беседе с газетой ВЗГЛЯД отмечал, что Шольцу перед выдвижением условий в адрес Москвы нужно разобраться в двойных стандартах политики Берлина.