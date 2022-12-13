Лауреаты премии «Знание-2022» рассказали об успехах своих проектов

В Москве наградили победителей премии «Знание-2022»

«Надо исключить формализм. Важно, чтобы школьников не заставляли, а чтобы они сами увлекались, играя в капустниках, – и не для получения профориентации, необходимой при поступлении в вуз, а чтобы самим себя воспитывать как личность», – пояснил газете ВЗГЛЯД актер Евгений Князев. Во вторник он стал лауреатом просветительской премии общества «Знание».

Главный результат просвещения – заинтересовать людей, прежде всего, молодежь, привить им интерес к знаниям, считает советский и российский актер, ректор Театрального института имени Щукина Евгений Князев.

«Воспитание, конечно, должно происходить через взрослых, потому что ребенок не может полюбить классическую музыку, если ему не рассказывать, как ее слушать, как она была написана. Он не полюбит искусство, если с ним не ходить в музеи, не рассказывать подробно, как художники работают, какой смысл они вкладывают в свои полотна, какую историческую нагрузку они несут», – добавил Князев.

«Однажды после чтения «Пиковой дамы» меня поблагодарила женщина, которая пришла на спектакль вместе с сыном. В зале тот поначалу выражал опасение, что будет скучно, а потом вдруг увлекся, заслушался и до самого конца не отворачивался от сцены.

После спектакля он даже сказал маме, что «Пушкин – это клево». Вывод из этого такой, что вначале надо внушать молодежи любовь к искусству,

а потом молодые уже будут сами ходить в музеи, выставочные залы и театры», – считает артист. «В целом интерес к проекту такой, что у нас уже едва хватает ресурсов в этом проекте принимать участие. Но мы все равно будем это делать. Мы намерены искать другие формы работы, – например, проводить мастер-классы онлайн, чтобы охватить все регионы страны», – пообещал артист.

Во вторник Князев был признан «лучшим просветителем», получив премию общества «Знание» в номинации «За вклад в просвещение в сфере «Культура и искусство». Поводом для награждения стал проект «Школьная классика», в рамках которого Князев выступает с лекциями, мастер-классами, записывает видеоролики.

Вручение просветительской премии «Знания» состоялось во вторник в Москве, в Кремлевском дворце. Награждены были 22 просветителя, получивших высокие оценки экспертов и почетного жюри, а также симпатии зрителей. В этом году на конкурс поступило более шести тысяч заявок из 86 регионов страны, включая ЛНР и ДНР.

В той же номинации, что и Князев, награду получил и национальный открытый чемпионат творческих компетенций Artmasters. В этом году чемпионат проводился по 20 компетенциям, в их числе – звукорежиссура, продюсирование, композиция, сценарное мастерство, геймдизайн и другие.

Блогер Юрий Подоляка стал победителем в номинации «За вклад в просвещение в сфере «Мы вместе». Победа в этой номинации присуждается за достижения в сфере благотворительности, волонтерской деятельности, патриотизма, сплоченности нации, экологического и нравственного воспитания.

Как говорится на сайте премии, Подоляка «формирует высокий уровень патриотической осознанности в России и развивает просветительскую деятельность в сфере военной грамотности и стратегии». Награду ему вручил первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко.

Среди проектов победу в той же номинации одержала и платформа «Добро.РФ». Она представляет собой систему IT-сервисов, с помощью которых любые пользователи могут заниматься волонтерством и помогать окружающим. На платформе зарегистрированы уже почти 3,9 млн добровольцев.

Проект по реставрации мемориального комплекса «Саур-Могила» выиграл в номинации «За вклад в просвещение в сфере «История». Реставрация расположенного в ДНР комплекса закончилась в сентябре, работы проводили специалисты Минобороны и добровольцы из студотрядов 18 регионов страны. Курган Саур-Могила, где расположен мемориал, – один из главных символов разгрома немецко-фашистских войск в Донбассе в годы Великой Отечественной войны.

Проект «Сделано в России» выиграл в номинации «За вклад в просвещение в сфере «Экономика и бизнес». На информационной платформе проекта публикуются материалы об отечественных производителях, товарах и технологиях. Среди просветителей в этой номинации победил замсекретаря Общественной палаты РФ Александр Галушка, создавший телеграм-канал «Кристалл роста».

Бывший замминистра образования и науки, директор Ассоциации развития финансовой грамотности Вениамин Каганов на церемонии представлял проект своей ассоциации – в номинации «Экономика и бизнес».

«Название нашего проекта «Волонтеры финансового просвещения» говорит само за себя. В новых экономических и геополитических условиях развития у многих россиян не хватает знаний, они просто не успевают за изменениями. Задача нашего проекта, нашего движения – сделать так, чтобы люди понимали, как управлять личными финансами, как не наделать ошибок, которые потом пагубно отразятся на личном бюджете. Эта задача слишком масштабна, чтобы решать ее только силами государства. Должно подключаться гражданское общество», – сказал номинант газете ВЗГЛЯД.

«Премия поощряет тех, кто задает тренд взаимопомощи в нашем обществе. Мы в ассоциации так и говорим: «Если ты сам знаешь, то поделись знаниями с другими». Финансово неграмотные люди часто попадают в трудные ситуации. А если таких людей много, то мы все вместе попадаем в трудные ситуации. Это касается не только финансового рынка, но и культуры, политики, техники, науки, образования и так далее», – сетует Каганов. «Мы готовим отдельные программы финансовой грамотности для жителей присоединенных территорий России.

Для коллег в Донбассе разрабатываем специальные просветительские программы. Там ведь была другая экономика и социальная жизнь, а сегодня жители Донбасса окунулись в нашу среду.

Нужно помогать там каждому без исключения. Вопрос просвещения – это важная составляющая экономического развития Донбасса», – считает Каганов.

Как напоминает ТАСС, премия была учреждена год назад для признания достижений российских деятелей просвещения - преподавателей, лекторов, школьных учителей, блогеров, компаний, СМИ, а также других выдающихся людей и проектов из разных областей, осуществляющих просветительскую деятельность.

В почетное жюри премии вошли, в частности, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, помощник президента Владимир Мединский, министр здравоохранения Михаил Мурашко, глава Сбербанка Герман Греф, министр просвещения Сергей Кравцов, детский омбудсмен Мария Львова-Белова. Два лучших просветителя выбраны по результатам народного онлайн-голосования, которое проходило в сообществе общества «Знание» ВКонтакте с 10 ноября по 5 декабря.

С видеообращением к участникам церемонии выступил и президент Владимир Путин. По его словам, главным оружием против дезинформации и лжи будут служить твердые знания, правда и любовь к России.