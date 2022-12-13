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13 декабря, вторник | Последнее обновление — 21:15 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: В ЕС не договорились о предельной цене на газ
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Страна меняется. Люди меняются. Вместо толпы неудовлетворенных плакальщиков – армия героев-воинов. Сильных людей, спасающих Родину, а значит, и семью, и душу свою.
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В Белграде прошел митинг в поддержку сербского населения Косова и Метохии. Участники акции исполнили патриотические песни и скандировали лозунги «Сербы и русские братья навек», «Косово – сердце Сербии», а также антинатовские кричалки
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Глава МИД Венгрии спрогнозировал принятие решения о потолке цен на газ
Глава МИД Венгрии рассказал, когда может быть принято решение о потолке цен на газ
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Решение о потолке цен на российский газ вероятно будет принято не раньше понедельника, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.
Он пояснил, что решение будет рассматриваться в ходе заседания министров энергетики стран ЕС, которое пройдет 19 декабря.
«Сейчас по наилучшему сценарию кажется, что, возможно, в понедельник», – сказал Сийярто венгерским журналистам, передает РИА «Новости».
Ранее Сийярто сообщил, что на заседании во вторник согласовать потолок цен на газ не удалось. Группа 12 государств – членов Евросоюза призвала значительно снизить обсуждаемый потолок цен на газ.
С 5 декабря вступило в силу решение о потолке цен на российскую нефть.
Эксперт оценил отказ стран Восточной Европы обсуждать гарантии безопасности России
Политолог Межевич: Страны Восточной Европы грезят о тотальном поражении России
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Польша, Прибалтика и Чехия не готовы к компромиссу и неспособны рационально мыслить. Однако радикальность «младоевропейцев» не возобладает в ЕС. Об этом газете ВЗГЛЯД сообщил политолог Николай Межевич. Ранее дипломаты Чехии, Прибалтики, Польши и Словакии предприняли демарш в связи с заявлениями Эммануэля Макрона о гарантиях безопасности России.
«Поведение стран Восточной Европы напоминает школьные хулиганства двоечника с задней парты: влияния у него немного, но шума создается столько, что работа учителей и класса попросту замирает. Ситуация один в один: при всем безумии французской или немецкой политики, совершенно понятно, что на определенном этапе они будут выступать за компромисс. В то же время Эстония, Чехия, Литва, Польша настаивают на войне с Россией до победного конца», – считает Николай Межевич, президент Российской ассоциации прибалтийских исследований.
«Они возвели агрессивную риторику в абсолют. Что может их удовлетворить? Подход европейских войск к Магадану? Бескомпромиссность делает невозможным диалог с этими странами. Общаться предметно с ними крайне трудно даже лидерам ЕС. Тот же Макрон не может поставить их на место, он вынужден играть в европейскую солидарность», – акцентирует эксперт.
«То есть они не готовы к компромиссу. Их дипломаты и политики полностью потеряли психическое равновесие. Однако реальность такова, что эти страны нам не нужны», – подчеркивает собеседник.
«При этом столь бескомпромиссная точка зрения «младоевропейцев» не сможет возобладать во всей Европе. Но и полностью исчезнуть у нее не получится. Кроме того, страны Восточной Европы поставили буквально все на победу ВСУ. Поражение украинской армии для них станет личной катастрофой. Вариант мира они не рассматривают даже гипотетически», – уточняет собеседник.
«В то же время Макрон представляет Францию. Эта страна существует с давних веков, в то время как Эстония появилась лишь в 1920 году. Париж помнит, что даже Наполеон выходил на переговоры. Берлин помнит, что Бисмарк предпочитал договариваться. Это совершенно разные подходы», – уточняет эксперт.
«С другой стороны, текущие события развиваются в условиях формирования многополярного мира. Сейчас страны Восточной Европы зависят от Вашингтона. Но если он покачнется и баланс сил в мире изменится – восточные европейцы резко потеряют свою значимость, и прислушиваться к ним в Европе будут гораздо реже. Такой видится их дальнейшая судьба», – резюмирует Межевич.
Ранее издание Reuters сообщило о том, что дипломаты Чехии, Латвии, Литвы, Польши, Словакии и Эстонии в понедельник предприняли демарш в связи с недавними заявлениями президента Франции Эммануэля Макрона о гарантиях безопасности для России в новой европейской архитектуре безопасности.
Как сообщается, черновик документа еще на прошлой неделе был передан представителями Чехии в столицы других стран ЕС. В переданном документе подвергалась критике идея переговоров с РФ по вопросам европейской безопасности, так как ранее Москва якобы продемонстрировала, что ее цель в этом диалоге – раскол и ослабление Европы.
В начале декабря Макрон заявил, что будущая европейская архитектура безопасности должна предусматривать предоставление гарантий безопасности России. В свою очередь глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель призвал не спешить с предоставлением гарантий России, предложив для начала предоставить гарантии безопасности Украине.
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В ЕС образовалась коалиция из 12 стран за снижение потолка цен на газ
Bloomberg: Коалиция из 12 стран – членов ЕС выступила за снижение потолка цен на газ
Группа из 12 государств – членов Евросоюза призвала значительно снизить обсуждаемый потолок цен на газ, пишут западные СМИ.
По информации источников Bloomberg, с инициативой выступили Бельгия, Греция, Италия и Польша. Они пытаются снизить влияние беспрецедентного энергетического кризиса на потребителей и бизнес в ЕС, передает RT.
Согласно плану Еврокомиссии, ограничение вступает в силу, если цена на газ на протяжении не менее двух недель будет превышать на Амстердамской бирже 275 евро за 1 МВт·ч (около 3 тыс. долларов за тысячу кубометров). Разница с ценой на СПГ должна превышать 58 евро на протяжении не менее десяти дней, пишет «Коммерсант».
Чехия, председательствующая в Евросоюзе, предлагала снизить предельную цену до 220 евро, а разницу – до 35 евро. Группа из 12 стран заявила чешскому правительству о неприемлемости таких лимитов и потребовала значительно снизить их.
По словам одного из европейских дипломатов, у коалиции достаточно голосов, чтобы заблокировать соглашение, если ее требования не будут выполнены.
В Кремле ранее подчеркивали, что Россия руководствуется собственными интересами и не будет «стрелять себе в ногу» в случае введения на Западе потолка цен на энергоресурсы.
СМИ: ЕС планирует ввести ограничения в горнодобывающем и банковском секторе России
Евросоюз в рамках новых антироссийских санкций решил ввести ограничения в горнодобывающем и банковском секторах
Ограничения в горнодобывающем и банковском секторах могут войти в пакет санкций Евросоюза против России.
В рамках санкций предполагается введение запрета на инвестиции в горнодобывающий сектор и продажу технологий двойного назначения для 169 российский компаний. Кроме того, предполагается, что активы Московского кредитного банка и Дальневосточного банка будут заморожены, передает ТАСС со ссылкой на портал «Еврообсервер».
Ранее сообщалось, что страны Евросоюза не смогли согласовать девятый пакет антироссийских санкций к встрече глав МИД в Брюсселе.
Боррель потребовал от Турции соблюдать санкции против России
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Евросоюз обеспокоен тем фактом, что с начала спецоперации на Украине Турция только расширила торговлю с Россией, заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.
Боррель в интервью изданиям группы Funke призвал Анкару изменить торговую политику и соблюдать западные санкции в отношении России. По его словам, нынешняя политика Турции «всё чаще служит поводом для беспокойства».
Глава европейской дипломатии напомнил, что Европейский союз и Турция заключили таможенный союз, обеспечивающий свободное передвижение товаров, в том числе товаров двойного назначения. Он подчеркнул, что Турция как кандидат в члены ЕС не должна помогать России обходить санкции, пишет Deutsche Welle* (внесено в список СМИ-иноагентов).
Боррель добавил, что Евросоюз уже неоднократно доводил до сведения турецких партнеров свои сомнения по поводу расширения двусторонних экономических связей между Россией и Турцией.
Ранее президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что цена попыток изолировать Россию будет «бесконечной».
Италия заявила о почти достигнутом соглашении по лимиту цен на газ в ЕС
Глава МИД Италии Таяни заявил о почти достигнутом соглашении по лимиту цен на газ в ЕС
Страны ЕС почти договорились по вопросу введения лимита цен на газ, сообщил вице-премьер и глава МИД Италии Антонио Таяни.
Таяни рассказал, что итальянский министр по вопросам окружающей среды и энергетической безопасности Джильберто Пикетто-Фратин в Брюсселе пытается добиться соглашения между странами ЕС по данному вопросу. Как заверил Таяни, Пикетто-Фратин «почти достиг этого», передает ТАСС со ссылкой на ANSA.
Напомним, западные СМИ сообщают, что 12 стран ЕС призывают снизить обсуждаемый потолок цен на газ. С соответствующей инициативой выступили Бельгия, Греция, Италия и Польша. Еврокомиссия предлагает вводит ограничения, если стоимость газа на Амстердамской бирже как минимум две недели будет держаться выше 275 евро за 1 МВт·ч (около 3 тыс. долларов за тысячу кубометров). При этом разница с ценой на СПГ должна превышать 58 евро как минимум десять дней.
В США допустили превращение России в ключевого поставщика газа в ЕС
Колумнист Bloomberg Блас: Россия имеет шанс вновь стать ключевым поставщиком газа в ЕС
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Россия имеет шанс вернуть лидерство в поставках газа в Европу и снова стать ключевым поставщиком топлива в ЕС, выразил мнение обозреватель Bloomberg Хавьер Блас.
Автор публикации выразил мнение, что неизбежные географические и рыночные реалии могут переубедить даже самых решительных политиков, как бы европейские лидеры ни клялись, что после завершения украинского кризиса они не вернутся к привычному порядку вещей, передает ТАСС.
Колумнист привел в пример слова немецкого политика, премьер-министра федеральной земли Саксония Михаэля Кречмера, который в прошлом месяце заявил, что навсегда отказаться от российского газа – исторически невежественно и геополитически неверно.
Автор публикации отметил, что сейчас Берлин платит за импорт газа 140 евро (около 180 долларов) за мегаватт-час, что примерно в семь раз больше, чем среднее значение за период с 2010 по 2020 год. При этом, как подчеркнул эксперт, если ЕС хочет сохранить конкурентоспособность в сфере химической, пищевой и тяжелой промышленности, то объединению необходим дешевый газ, а для Европы нет более дешевого газа, чем российский.
Накануне в Международном энергетическом агентстве заявили, что Евросоюзу в 2023 году придется потратить дополнительно 100 млрд евро, чтобы обойтись следующей зимой без российского газа.
В ЕС назвали объем роста расходов на энергетику без газа из России
Евросоюз (ЕС) должен потратить дополнительно 100 млрд евро в 2023 году, чтобы обеспечить свою энергобезопасность следующей зимой без российского газа, заявил на пресс-конференции в Брюсселе исполнительный директор Международного энергетического агентства (МЭА) Фатих Бирол.
Он рассказал, что грядущий год будет намного сложнее, чем этот, относительно обеспечения энергетической безопасности ЕС. Бирол пояснил, что, возможно, сообщество не будет больше получать российский газ. Он подчеркнул, что ЕС рискует недополучить в 2023 году необходимые для компенсации российского газа объемы СПГ, передает ТАСС.
В связи с этим, по его словам, необходимо принять срочные меры, которые «будут небесплатными».
«За них нужно будет заплатить, они не будут бесплатными. Они будут стоить 100 млрд евро за один год. Мы должны заплатить 100 млрд евро, чтобы реализовать их», – сказал он.
Ранее сообщалось, что колебания цен на газ, а также снижение поставок обойдутся экономике Германии в 2022 году в 100 млрд евро.
На Западе назвали выигравшую от потолка цен на российскую нефть страну
Epoch Times: Ограничение цен на нефть не навредит России
Инициированное странами «Большой семерки» ограничение цен на нефть из России пошло на пользу Китаю, пишут американские СМИ.
Специалист хедж-фонда Tressis Даниэль Лакалль пишет в статье для американского издания The Epoch Times, что в соглашении G7 о введении ограничений на российскую нефть есть много ошибок. Введенный потолок цен не навредит России, считает эксперт.
По его словам, страны, покупающие сырую нефть, смогут делать это по более выгодным ценам. Например, у Китая теперь есть возможность приобретать еще больше российского сырья с хорошей скидкой, что не помешает России хорошо зарабатывать на экспорте энергоносителей, передает РИА «Новости» содержание статьи.
Автор публикации считает, что действительный ущерб российским финансам и экспорту могли принести инвестиции G7 в альтернативные и более конкурентоспособные источники энергии, однако в настоящее время происходит обратное. Правительства стран «семерки» продолжают создавать барьеры для инвестиций в энергетику, а также нормативные и ошибочно называемые экологическими ограничения, которые еще больше затрудняют обеспечение диверсификации и надежности поставок, заключает автор статьи.
В пятницу президент России Владимир Путин сообщил, что конкретные шаги по ответу на введение потолка цен на нефть появятся в указе, который выйдет в ближайшие дни.
Сенатор Климов: Слова Меркель являются прямым доказательством превращения Запада в «империю лжи»
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Каким бы серьезным политиком ни была экс-канцлер ФРГ Ангела Меркель, желание сохранить свое влияние в правящих кругах Запада вынуждало ее играть по правилам «империи лжи». Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал сенатор Андрей Климов. Ранее в Австрии предрекли утрату доверия политикам ЕС из-за слов Меркель о Минских соглашениях.
«Меркель представила всему миру прямые доказательства срыва Западом Минских соглашений. Многие это и так понимали, но теперь есть возможность сослаться на первоисточник, поскольку Меркель была соучастником этого срыва», – рассказал сенатор Андрей Климов.
«Сейчас она, конечно, объясняет все тем, что ей не дали довести до конца процесс мирного урегулирования украинского кризиса. По факту же Меркель, уйдя в отставку, призналась, что в целом соглашения рассматривались как ширма для подготовки Украины к войне с Россией», – отметил собеседник.
«Поэтому уже практически никто не верит в то, что на Западе действующие политики говорят правду. Я неслучайно употребляю термин «империя лжи» как описание того, во что превратились правящие круги на Западе. Действия и слова Меркель являются прямым доказательством этого», – полагает парламентарий.
«Вместе с тем такое определение не относится к одному конкретному человеку. Наивно думать, что только Меркель такая, а остальные западные руководители лучше и честнее. Она, кстати, довольно серьезный политик. Но даже такие люди, будучи частью «империи лжи», вынуждены поступать так, как от них требуется», – заключил Климов.
Ранее бывший вице-канцлер Австрии Хайнц-Кристиан Штрахе заявил, что высказывание экс-канцлера Германии Ангелы Меркель об истинных целях Минских соглашений пугает и подрывает веру в силу слова европейских политиков.
В свою очередь китайское издание Global Times отмечает, что высказывание экс-канцлера Германии Ангелы Меркель о Минских соглашениях продемонстрировало лицемерное отношение коллективного Запада к России.
В публикации отмечается, что Запад всегда рассматривал Россию в качестве соперника, разжигая конфликт на Украине, Вашингтон и его союзники хотели втянуть Москву в конфликт с Киевом, а урегулирование кризиса никогда не отвечало интересам Запада. Автор статьи выразил уверенность, что для многих партнеров Соединенных Штатов Россия всегда оставалась потенциальным врагом с момента распада Советского Союза из-за огромной военной мощи.
Президент России Владимир Путин отметил, что заявление экс-канцлера Германии Ангелы Меркель о том, что Минские соглашения были подписаны, чтобы Украина «стала сильнее», разочаровывает и лишь подтверждает правильность начала спецоперации.
Напомним, что Ангела Меркель признала, что подписание Минских соглашений было попыткой «дать Украине время», чтобы сделать страну сильнее. Более того, экс-канцлер заявила, в те годы страны НАТО не смогли бы оказать Украине поддержку в таком объеме, в котором они оказывают сейчас. В ответ на это в МИД России заявили, что слова Меркель являются заявкой на разбирательство в рамках трибунала.
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ЕС осознал истощение военных запасов после передачи оружия Украине
Боррель сообщил об истощении военных запасов ЕС после передачи оружия Украине
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ЕС передал оружие Украине, но при этом понял, что его военные запасы истощились, сообщил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.
Как заявил Боррель, российская специальная военная операция на Украине стала «тревожным звонком» для ЕС в вопросе военных возможностей Европы, передает РИА «Новости» со ссылкой на сайт внешнеполитической службы ЕС.
ЕС осознал нехватку «критически важных оборонных возможностей», которые необходимы для противодействия угрозам «более высокого уровня» в самой Европе. Боррель призвал ЕС не просто увеличить расходы на оборону, но «тратить лучше», а также «больше сотрудничать», продолжать помощь Украине, «удовлетворять нынешние потребности и начать готовиться к будущему».
Напомним, глава немецко-французской группы оборонных компаний KNDS Франк Хаун заявил, что нынешних сил Германии не хватит даже на то, чтобы защитить Берлин. Французский институт международных отношений, комментируя поставки на Украину, сообщил, что у самой Франции не хватает вооружений.
Жителей Германии призвали экономить газ из-за похолодания
Глава германского регулятора призвал немцев усиленно экономить на газе
Жители Германии должны продолжать экономить газ, чтобы продержаться зимой, заявил глава Федерального сетевого агентства ФРГ Клаус Мюллер в интервью газете «Тагесшпигель».
По словам Мюллера, ожидается холодная погода в ближайшие несколько дней и поэтому необходимо усилить экономию газа, чтобы продержаться всю зиму, передает ТАСС.
Между тем он считает, что Германия готова к ситуации, поскольку страна получает газ из разных источников. Мюллер пообещал немцам, что скоро в Германии будет три терминала для сжиженного газа из Норвегии и Нидерландов через Бельгию, а также через Францию.
«У нас хорошее снабжение. Потребители и экономика потребляют меньше газа, чем год назад», – отметил глава регулятора.
Ожидается, что две плавучие регазификационные установки для приема СПГ в Германии заработают к концу года, еще две – к маю 2023 года. Первый стационарный СПГ-терминал в ФРГ планируют достроить только к 2026 году.
Ранее консалтинговая компания McKinsey посчитала, что потери Германии из-за газового кризиса составляют 100 млрд евро в 2022 году.
Между тем немецкие СМИ пишут, что Германия и другие европейские страны, несмотря на заявления об отказе от российского газа, продолжают активно закупать российский СПГ.
В ЕС не договорились о предельной цене на газ
Министры энергетики стран ЕС не смогли договориться о предельной цене на газ
Министры энергетики стран Евросоюза на встрече в Брюсселе не смогли достичь договоренности о предельной цене на газ, переговоры продолжатся на двустороннем уровне, сообщил глава МИД Венгрии Петер Сийярто.
Сийярто написал в Facebook*(запрещенная в России соцсеть принадлежит корпорации Meta*, признанной в РФ экстремистской), что дебаты, которые прошли на заседании Энергетического совета, закончились ничем: договоренности не были достигнуты. Глава МИД Венгрии отметил, что обсуждение продолжится на двусторонней основе, передает ТАСС.
Ранее западные СМИ сообщили, что группа из 12 государств – членов Евросоюза призвала значительно снизить обсуждаемый потолок цен на газ.
В Кремле подчеркивали, что Россия руководствуется собственными интересами и не будет «стрелять себе в ногу» в случае введения на Западе потолка цен на энергоресурсы.
Европа нарастила импорт российского СПГ
ZDF: Европа, вопреки заявлениям об отказе от российского газа, нарастила импорт российского СПГ
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Германия и другие европейские страны, несмотря на заявления об отказе от российского газа, продолжают активно закупать российский СПГ, пишут немецкие СМИ со ссылкой на данные Кильского института мировой экономики (IfW). Согласно подсчетам, закупки российского СПГ даже увеличились в сравнении с 2021 годом.
Правительство Германии официально объявило о намерении отказаться от российского газа, однако российский СПГ продолжает поступать на немецкий рынок, сообщает ZDF.
По словам вице-президента института Стефана Коотса, СПГ из России прибывает в Бельгию, откуда его потом перевозят в Германию. В итоговой статистике, по его словам, газ приписывается Бельгии, хотя по факту использует его Германия. При этом объемы поставок не очень большие: около 5 млрд кубометров в год, что составляет около 5% от всей потребности ФРГ в газе, передает RT.
А вот общие поставки российского СПГ в Европу достигли рекордных значений. В сравнении с прошлым годом ЕС и Великобритания закупили на одну пятую больше российского СПГ, нарастив ее до 13% от общего европейского потребления. Основными покупателями стали Франция, Бельгия и Нидерланды.
Также в исследования IfW говорится, что дефицита газа предстоящей зимой в Германии получится избежать, если экономия составит 20%.
Ранее сообщалось, что колебания цен на газ, а также снижение поставок обойдутся экономике Германии в 2022 году в 100 млрд евро.
Захарова отреагировала на оговорку Борреля про Россию
Официальный представитель МИД Мария Захарова отреагировала на оговорку главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля, который, говоря о санкциях в отношении Ирана, перепутал Россию с Украиной.
Такие люди руководят Европейским союзом, результат очевиден, написала Захарова в своем Telegram-канале. Дальше будет хуже, уверена официальный представитель МИД.
Боррель в понедельник перед началом заседания глав МИД стран союза перепутал Россию и Украину и анонсировал введение санкций против Ирана «за поддержку Украины».
Пресс-служба главы дипломатии Евросоюза в транскрипции заявления политика скорректировала его слова, передав их с собственными пояснениями: «…из-за иранской поддержки (агрессии России против) Украины». При этом сам Боррель, допустив оговорку, не исправил ее, передает ТАСС.
Между тем Иран в понедельник ввел ответные санкции против девяти организаций и 23 лиц из Европейского союза и Великобритании. Об этом объявил МИД исламской республики, передает РИА «Новости».
Боррель в последнее время часто подвергается критике за свои публичные высказывания. Так, скандал вызвали его слова про африканцев, которые якобы «не знают, где находится Донбасс, и кто такой президент Владимир Путин».
Российский лидер, комментируя слова главы дипломатии ЕС, выразил уверенность, что в Африке знают, где находится Россия и какую роль она сыграла в ходе освобождения от колониализма.
Кроме того, Боррель заявлял, что «привилегированная» Европа – это «сад», а окружающий ее мир – «джунгли».
Страны Евросоюза заморозили выплаты Венгрии из Фонда ЕС
dpa: Большинство стран ЕС согласились заморозить средства из Фонда ЕС для Венгрии
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Подавляющее большинство входящих в Евросоюз стран согласились заморозить причитающиеся Венгрии средства из Фонда сбалансированного развития ЕС, сообщило Deutsche Presse-Agentur GmbH (dpa) со ссылкой на дипломатические источники.
Как сообщается, Еврокомиссия рекомендовала правительствам входящих в Евросоюз стран заморозить Венгрии доступ к части субсидий, выплачиваемым из Фонда сбалансированного развития ЕС. Как ожидается, сумма должна составить порядка 6,3 млрд евро вместо планировавшихся ранее 7,5 млрд евро. Как утверждается, причиной заморозки выплат якобы стали опасения, что средства ЕС используются в Венгрии не по назначению из-за «неадекватных» мер по борьбе с коррупцией. При этом в материале отмечается, что правительство Германии поддержало жесткие меры в отношении Венгрии и выступило за замораживание примерно 7,5 млрд евро, передает ТАСС.
Для окончательного одобрения предложения, напоминает автор статьи, требуется согласие как минимум 15 из 27 стран ЕС. Предложение удалось согласовать в Комитете постоянных представителей Евросоюза и теперь оно должно быть официально закреплено в письменной форме перед саммитом ЕС, запланированным на четверг.
Кроме того, на встрече представителей входящих в Евросоюз стран, как сообщается, было одобрено предложение ЕК обусловить выплаты Венгрии в размере до 5,8 млрд евро в рамках плана реконструкции экономики после пандемии выполнением 27 предварительных условий.
В минувшее воскресенье госсекретарь кабинета премьера Венгрии Чаба Деметер заявил, что ЕС возмущен отказом Будапешта «прогибаться» в некоторых вопросах. Он уточнил, речь идет о вопросах глобального минимального налога, санкций и новых кредитов Украине.
В прошлую пятницу глава МИД Венгрии Петер Сийярто обвинил ЕС и международную либеральную машину пропаганды в использовании против Будапешта всех видов шантажа.
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