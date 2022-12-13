Путин заявил о необходимости повысить эффективность транспортных коридоров Путин открыл новые участки трассы Москва – Казань – Екатеринбург Путин призвал снизить число пробок и количество аварийных участков на дорогах 13 декабря 2022, 14:46 Текст: Алексей Дегтярев

Российские автострады должны нарастить пропускную способность, количество пробок необходимо уменьшить, как и число аварийно опасных участков, заявил президент Владимир Путин. «В целом за счет развития дорожной сети нам нужно повысить пропускную способность российских автострад, уменьшить долю федеральных и региональных трасс, действующих в режиме перегрузки», – цитирует президента ТАСС. Глава государства добавил, что вместе с тем нужно улучшить организацию дорожного движения, чтобы сократить число узких мест и пробок. В ключевые приоритеты он отнес ускоренное снижение мест концентрации ДТП и других аварийно опасных участков. Путин и Эрдоган обсудили «зерновую сделку» 11 декабря 2022, 15:57

Фото: Михаил Метцель/ТАСС

Текст: Ольга Иванова

Президенты России и Турции Владимир Путин и Тайип Эрдоган провели телефонный разговор, обсудили ход выполнения Стамбульских договоренностей о вывозе украинского зерна, а также вопросы расширяющегося двустороннего взаимодействия в различных областях, сообщили в пресс-службе Кремля. «Рассмотрен ход выполнения Стамбульских договоренностей от 22 июля о вывозе украинского зерна из черноморских портов и экспорте российской сельхозпродукции и удобрений. Эта сделка носит комплексный характер, что требует устранения препятствий для соответствующих поставок из России в целях обеспечения потребностей наиболее нуждающихся стран», – говорится на сайте Кремля. Отмечается, что Путин изложил принципиальные оценки ситуации вокруг Украины. Кроме того, обсуждены вопросы расширяющегося двустороннего взаимодействия в различных областях. В частности, отмечен рекордный рост товарооборота. Затрагивалась также проблематика сирийского урегулирования в контексте соблюдения положений российско-турецкого Сочинского меморандума о взаимопонимании 2019 года. Напомним, Турция рассказала, что в ходе переговоров с Россией принято решение поставлять зерно в Африку безвозмездно. Россия в рамках «зерновой сделки» поставила более 15 млн тонн зерна, а также большой объем минеральных удобрений. Путин наградил остановившую вооруженное нападение на детсад воспитательницу 12 декабря 2022, 18:53 Текст: Алексей Дегтярев

Инструктор по физической культуре Наталья Стус, остановившая устроившую стрельбу в детском саду в Красноярске, награждена медалью «За отвагу» по указу президента России Владимира Путина. Наталья Стус награждена за «отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении гражданского долга», говорится в тексте указа, опубликованного на официальном интернет-портале правовой информации. Кроме того, глава государства наградил медалями «За отвагу» воспитателей этого детсада Евгению Толстую и Ирину Шабанову. В марте 2022 года 19-летняя девушка с ружьем пришла в детский сад в Красноярске, воспитательницы попытались забрать у нее оружие, в это время произошел выстрел в стену. Девушку задержали сотрудницы учреждения. Никто не пострадал. После задержания было установлено, что до этого она застрелила своего отца. Следственный комитет возбудил против нее уголовное дело за убийство и покушение на убийство двух и более лиц. Наталью Стус и Ирину Шабанову ценными подарками наградил глава региона Александр Усс, он же представил их к государственным наградам. Новости СМИ2 Путин признался, что до сих пор волнуется на публичных выступлениях Президент Путин: Я двадцать лет занимаюсь этим «кино» и тоже волнуюсь 11 декабря 2022, 14:59 Текст: Дмитрий Зубарев

Президент России Владимир Путин признался, что до сих пор волнуется во время публичных выступлений. На кадрах в программе «Москва. Кремль. Путин» в эфире канала «Россия 1» было видно, как глава государства пообщался с Героями России после церемонии их награждения в Кремле. Он отдельно подошел к ефрейтору Давиду Малыйкину, который во время своего выступления сбился и ненадолго замолчал. «Я двадцать лет занимаюсь этим «кино» и тоже волнуюсь», – передает ТАСС слова Путин, подбодрившего военного. Глава государства пришел ему на помощь и во время самой церемонии. Напомним, Малыйкин рассказал, что горд получить награду в преддверии Дня героев Отечества, который отмечается в России 9 декабря. Он заверил, что его боевые товарищи осознают свою миссию по защите Родины. После этого ефрейтор неожиданно замолчал, зал поддержал его аплодисментами. К герою подошел Путин и похлопал по плечу. «Здесь все свои», – сказал глава государства, Малыйкин продолжил свое выступление. Названы сроки закрытия сделки по выкупу подмосковного завода Mercedes-Benz Гендиректор «Автодома» Ольховский назвал сроки закрытия сделки о выкупе подмосковного завода Mercedes-Benz 12 декабря 2022, 17:15 Текст: Алексей Дегтярев

Сделку о приобретении предприятия Mercedes-Benz в Московской области компанией «Автодом» планируется завершить в течение месяца, сообщил генеральный директор дилера Андрей Ольховский. Скорость закрытия сделки зависит от работы государственных органов, «Автодом» уже подписал все необходимые документы. В компании желают закрыть ее в течение месяца, сказал Ольховский РИА «Новости». Он пояснил, что восстановление производства – поэтапный процесс, после избрания определенного автомобильного бренда начнется формирование дорожной карты по открытию завода. В среднем после согласования бренда это занимает порядка восьми-девяти месяцев, но иногда получается быстрее. «Автодом» намерен производить именно автомобили, поскольку это узкопрофильный завод, и производить что-то другое – технически маловероятно, подчеркнул Ольховский. Российский автопром, по мнению компании, не в лучшем состоянии, что не способствует смене профиля завода. Сейчас компания ведет работу о релокации на предприятие производства компонентов для сборки автомобилей. О планах «Автодома» выкупить предприятие Mercedes-Benz Минпромторг сообщал еще в октябре. Тогда в ведомстве указывали, что предприятие сможет проводить обслуживание проданных в России автомобилей марки. Новости СМИ2 Путин поручил проиндексировать зарплаты бюджетников темпами не ниже средних Путин поручил в 2023 году проиндексировать зарплаты бюджетников темпами не ниже средних 12 декабря 2022, 19:53 Текст: Ольга Иванова

Президент России Владимир Путин поручил кабмину в начале следующего года добиться роста зарплат бюджетников такими же темпами, как в среднем по экономике. «Обеспечить увеличение в начале 2023 года фонда оплаты труда работников учреждений бюджетной сферы исходя из фактического темпа роста по итогам 2022 года среднемесячной начисленной заработной платы работников, занятых в сфере экономики, предусмотрев в течение 2023 года дальнейшую корректировку указанного фонда оплаты труда в соответствии с динамикой темпа роста среднемесячной заработной платы», – сообщается на сайте Кремля. Кроме того, глава государства потребовал «обеспечить безусловное достижение целевых показателей уровня заработной платы отдельных категорий работников бюджетного сектора экономики». Песков подтвердил телефонный разговор Путина и Эрдогана 11 декабря 2022, 14:58 Текст: Ольга Иванова

Президенты России и Турции Владимир Путин и Тайип Эрдоган провели телефонный разговор, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. «Да. Телефонный разговор был. Готовим сообщение», – рассказал он РИА «Новости». Ранее сообщалось, что Эрдоган надеется провести телефонные переговоры с Путиным в воскресенье. Новости СМИ2 В Москве создали единую платформу для проектов в электромобилестроении 12 декабря 2022, 10:59 Текст: Антон Никитин

Единая платформа для разработки проектов в сфере электромобилестроения создана в Москве, сообщила заммэра Москвы Наталья Сергунина. По ее словам, среди участников московского кластера электромобилестроения – представители транспортной отрасли, IT-компании, поставщики различного оборудования и материалов, разработчики электроники. Они будут создавать компоненты и технологии для серийного производства и обслуживания легковых авто, грузовиков, электробусов. «Усилия инженеров и предпринимателей будут направлены на развитие инфраструктуры, а город окажет им необходимую поддержку», – приводятся ее слова на сайте mos.ru. В сообщении говорится, что Москва может стать одним из центров электромобилестроения в России. Новый кластер сыграет важную роль в достижении этой цели. Сообщается, что в активе участников объединения есть уже три проекта. Первый посвящен созданию грузового электрофургона на базе шасси УАЗ. Второй и третий связаны с разработкой отечественных аккумуляторов для электротранспорта. Как уточнил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов, город активно содействует созданию и развитию технологий в данной области. По решению мэра Сергея Собянина Москва проведет электронный конкурс на заключение офсетного контракта на поставку аккумуляторных батарей для электротранспорта. В рамках договора инвестор в течение трех лет построит завод, где будет выпускать такую продукцию для городского электротранспорта и электромобилей «Москвич». В проект будет вложено не менее 3 млрд рублей. В пресс-службе департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы напомнили, что ранее в рамках МИК (Московский инновационный кластер) открылся кластер 3D-печати и промышленного дизайна. Его участники занимаются развитием и внедрением комплексных решений в этой сфере. В частности, один из их проектов связан с разработкой гранульного принтера для создания крупногабаритных изделий. Всего на базе Московского инновационного кластера создано 15 подобных межотраслевых объединений, куда входят более 900 организаций. Они работают над проектами в самых разных областях: от робототехники и медицины до микроэлектроники и беспилотного транспорта. Так, в кластере беспилотной техники был создан смарт-шаттл для передвижения в парковых зонах. Его тестировали в инновационно-образовательном комплексе «Техноград» на ВДНХ. Компактный автобус умеет распознавать окружающие объекты, вмещает четырех человек и может использоваться для экскурсий или в качестве такси. Пример проекта в области медицины – решение одного из участников объединения в сфере биотехнологий. Компания разработала микроиглы для безболезненных инъекций. В следующем году она планируют вывести продукт на рынок. Ранее сообщалось, что в 2023 году оренбургский завод «Инвертор» планирует запустить серийное производство зарядных станций для электромобилей. Предприятие уже изготовило опытный образец устройства. Путин провел переговоры с Алиевым Кремль: Путин провел телефонные переговоры с Алиевым 12 декабря 2022, 12:38 Текст: Антон Никитин

Президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора в понедельник, 12 декабря, обсудил с азербайджанским коллегой Ильхамом Алиевым реализацию трехсторонних договоренностей Баку, Еревана и Москвы, сообщили в Кремле. В сообщении на сайте Кремля говорится, что в ходе переговоров обсуждались некоторые практические аспекты договоренностей, включая планы восстановления экономических и логистических связей на Южном Кавказе. В Кремле отметили, что также было условлено о дальнейших контактах. Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявлял, что Москва сделает все необходимое для проведения на своей территории новой встречи премьер-министра Армении Никола Пашиняна с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. Новости СМИ2 В загоревшемся после ДТП автомобиле в Приморье погибли три человека МВД: В загоревшемся после ДТП автомобиле в Приморье погибли трое мужчин 11 декабря 2022, 10:36 Текст: Дмитрий Зубарев

Три человека погибли в загоревшемся после ДТП автомобиле на трассе «Раздольное – Хасан» в Приморье, сообщает управление МВД России по региону. По сообщению ведомства, на 43-м километре автодороги «Раздольное – Хасан» в Приморье водитель машины УАЗ, двигаясь в направлении села Гусевка, съехал с дороги в правый кювет, автомобиль опрокинулся и загорелся, в результате ДТП погибли трое мужчин, находившихся внутри, передает РИА «Новости». В МВД отметили, что авария произошла на участке дороги со снежным накатом, в темное время суток. Полиция устанавливает обстоятельства происшествия, по результатам проверки будет принято процессуальное решение. Ранее командир второго танкового взвода 90-й танковой дивизии в Чебаркуле Осман Мамутов спас 11-летнего мальчика из загоревшейся после ДТП машины. По словам военного, очевидцы аварии, в которой погибли родители ребенка стояли и ничего не делали. Путин встретился с главой Конституционного суда В День Конституции Путин встретился с главой Конституционного суда 12 декабря 2022, 14:03 Текст: Елизавета Шишкова

Президент России Владимир Путин в День Конституции, который отмечается 12 декабря, встретился в Кремле с председателем Конституционного суда Валерием Зорькиным. Глава государства отметил, что День Конституции отмечается 12 декабря, а КС работает ежедневно и активно. Он отметил, что в КС в этом году поступило 11,5 тыс. обращений, говорится в сообщении на сайте Кремля. Зорькин в свою очередь отметил, что в суд поступает около 12-13 тыс. обращений и эта цифра стабильна. Президент поинтересовался, по каким поводам чаще всего поступают дела. Глава КС пояснил, что много поступает по теме «социалки», также много дел связано с защитой прав при назначении уголовного или административного наказания. «Что удивительно, в последнее время – законодательство по банкротству», – отметил Зорькин. Ранее Путин, выступая на Всероссийском съезде судей, напомнил, что конституционные права и свободы россиян должны быть незыблемы. Новости СМИ2 В Госдуме назвали предполагаемую дату послания Путина Федеральному собранию Источник в Госдуме: Послание президента Федеральному собранию может состояться 27 декабря 13 декабря 2022, 12:13 Текст: Дмитрий Зубарев

Послание президента России Владимира Путина Федеральному собранию может состояться 27 декабря, сообщил источник в Госдуме. Как сообщил источник РИА «Новости», отвечая на вопрос о возможных датах послания президента Федеральному собранию, «прошла информация про 27 декабря». Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что оглашение послания президента Федеральному собранию и проведение прямой линии с россиянами будут зависеть от графика главы государства Владимира Путина. Путин поручил популяризировать героев российской истории и фольклора 13 декабря 2022, 12:41 Текст: Елизавета Шишкова

Президент Владимир Путин поручил правительству заняться популяризацией героев российской истории и фольклора, отвечающих традиционным ценностям. В частности, президент поручил рассмотреть возможность использования изображений этих героев при производстве изобразительной, печатной, сувенирной продукции и товаров народного потребления, говорится в перечне поручений на сайте Кремля. Кроме того, Путин поручил Минобрнауки разработать и внедрить в вузах модуль по истории религии России. Совместно с ведомством над этим вопросом должны работать Межведомственная комиссия по историческому просвещению, ассоциация «Российское историческое общество» и заинтересованные федеральные органы. Доклад президенту должен быть представлен 15 марта 2023 года. Вместе с тем в планы научных работ должны быть включены исследования о колониальной политике Европы, в том числе в Африке, и последствиях этого. Соответствующая тема должна быть включена в планы тех вузов, которые осуществляют научные исследования за счет средств федерального бюджета. Доклад президенту должен быть поставлен до 1 февраля 2023 года. Новости СМИ2 Кремль опроверг послание Путина парламенту 27 декабря Песков: Послание Путина парламенту не планируется на 27 декабря 13 декабря 2022, 13:54 Текст: Дмитрий Зубарев

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков опроверг информацию о том, что послание главы государства Владимира Путина парламенту якобы запланировано на 27 декабря. «Нет, это неправильное сообщение», – цитирует ТАСС Пескова. Также, по его словам, президент Владимир Путин не будет присутствовать лично на первом съезде Российского движения детей и молодежи, но запишет видеообращение. Первый съезд Российского движения детей и молодежи пройдет с 17 по 21 декабря в Центральном выставочном зале «Манеж» в Москве. Ранее источник в Госдуме сообщил, что послание президента России Владимира Путина Федеральному собранию может состояться 27 декабря. Путин открыл новые участки трассы Москва – Казань – Екатеринбург 13 декабря 2022, 15:07 Текст: Елизавета Шишкова

Президент России Владимир Путин по видеосвязи принял участие в церемонии открытия движения на трех участках трассы М-12 Москва – Казань – Екатеринбург во Владимирской и Свердловской областях. Участки трассы входят в состав транспортного коридора «Запад – Восток». В Свердловской области открыто два участка дороги, во Владимирской – один, говорится в сообщении на сайте Кремля. Участие в церемонии также принимали вице-премьер Марат Хуснуллин и глава «Автодора» Вячеслав Петушенко. «Начинаем движение», — сказал Путин, передает ТАСС. Глава государства поздравил дорожных строителей. На начало движения колонн автомобилей по трассе Путин ответил жестом «класс», подняв вверх большие пальцы рук. Ранее Путин заявил, что в России в этом году проложили рекордные 165 млн кв. метров асфальта. Новости СМИ2 Путин заявил о необходимости повысить эффективность транспортных коридоров 13 декабря 2022, 14:42 Текст: Кристина Цыцура

Работа по созданию эффективных транспортных коридоров должна быть повышена, необходимо ускоренно снижать опасные участки, чтобы предотвратить ДТП, заявил президент Владимир Путин. По словам президента, нужно повысить пропускную способность российских автострад, уменьшить долю федеральных и региональных трасс, которые работают в режиме перегрузки, передает РИА «Новости». Также президент указал на необходимость минимизировать количество узких мест и пробок, снизив участки с высокой концентрацией ДТП. Ранее в Госавтоинспекции назвали наиболее частые причины происходящих по вине водителей ДТП.