В России госпитализировали 632 пациента с COVID за сутки

Оперштаб отчитался, что в России за минувшие сутки госпитализированы 632 человека с COVID

По данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, за прошедшие сутки в России госпитализировано 632 человека, это на 17,2% меньше по сравнению с 11 декабря.

Выписаны в связи с выздоровлением 5032 человека, что на 12% меньше по сравнению с 11 декабря. «Выявлены 6376 новых случаев COVID. Подтверждено 50 летальных исходов», – сообщается в Telegram-канале «Стопкоронавирус.рф».

Накануне в России были госпитализированы 763 пациента с коронавирусом.

Показатель госпитализации за прошлую неделю в расчете на 100 тыс. населения составил 6,0, увеличившись по сравнению с предыдущей на 11%.

Показатель заболеваемости COVID за минувшую неделю (на 100 тыс. населения) составил 32,9, он возрос в сравнении с прошедшей неделей на 11,1%.

Увеличение заболеваемости отмечено в 59 субъектах, из них в 22 регионах выше, чем в среднем по стране.