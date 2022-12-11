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В России за сутки госпитализировали 763 пациента с COVID-19
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За минувшие сутки в России госпитализировано 763 пациента с коронавирусом – на 48,3% меньше по сравнению с 10 декабря, свидетельствуют данные оперативного штаба по борьбе с COVID-19.
Кроме того, выписано в связи с выздоровлением 5 тыс. 718 человек – на 11,3% меньше по сравнению с 10 декабря; выявлено 7 тыс. 096 новых случаев COVID-19; подтвержден 51 летальный исход, сообщается в Telegram-канале «Стопкоронавирус.рф».
Накануне сообщалось, что за сутки госпитализировали 1475 человек, что на 1,9% больше по сравнению с 9 декабря.
В СНБО Украины заявили о готовности атаковать Россию
Секретарь СНБО Украины Данилов заявил, что Киев нанесет удар по территории России в ответ на атаки российских ракет
Киев готов атаковать российские территории, если будут наноситься новые удары по Украине, заявил секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов в эфире телевизионного агентства НТА.
По словам Данилова, Киев способен на все, что касается его интересов, и спрашивать не будет, куда бить врага.
«Потому что враг размещен, начиная за территорией наших границ, заканчивая Владивостоком», – приводит РИА «Новости» слова Данилова.
Ранее секретарь СНБО Украины Данилов заявил, что попросил у США ракеты дальностью 800 км для «решения энергетической проблемы».
Между тем, британская Times со ссылкой на источник в Пентагоне сообщила, что Соединенные Штаты больше не настаивают на том, чтобы Вооруженные силы Украины (ВСУ) не наносили ударов по российской территории, так как меньше опасаются эскалации со стороны Москвы.
Бут рассказал о самом тяжелом испытании в американской тюрьме
Виктор Бут заявил, что отсутствие общения с близкими было самым тяжелым в американской тюрьме
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Самым тяжелым в американской тюрьме было отсутствие возможности общаться с близкими, был всего один звонок в месяц, заявил Виктор Бут.
Бут рассказал, что ему пришлось сидеть три месяца в одиночной камере в американской тюрьме, и самым сложным для него было не общаться с любимыми и близкими длительное время, передает RT.
По его словам, ему предоставлялся один звонок в месяц, а сейчас он чувствует себя счастливым человеком.
Бут подтвердил, что в камере в американской тюрьме у него всегда висел портрет Путина.
«Я горжусь тем, что я русский человек, и [тем, что] наш президент – Путин», – заявил он.
Кроме того, Бут отметил, что маршалы в день обмена обращались к нему по имени, вежливо, в самолете из Вашингтона с него сняли наручники. Правда, по его словам, из-за различий в директивах руководства тюрьмы он не смог взять с собой вещи, а только российские газеты, благодаря которым он скрасил время в аэропорту Даллеса в Вашингтоне.
Бут также рассказал, что Грайнер была позитивно настроена, во время обмена он пожелал ей удачи, она ответила, и протянула ему руку.
Также он поблагодарил за свое освобождение всех, кто поддерживал его и писал ему письма все эти годы.
Напомним, россиянин Виктор Бут был освобожден в США в обмен на освобожденную в России американскую баскетболистку Бриттни Грайнер, он прилетел в Москву ночью в пятницу.
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Эксперт разъяснил подоплеку задержания замглавы Европарламента Кайли
Эксперт назвал сферы, которых может касаться расследование с участием замглавы Европарламента
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Дело, в рамках которого задержана замглавы Европарламента Ева Кайли, может касаться не только Чемпионата мира, но и энергетического перехода Евросоюза к «зеленой экономике», сказал газете ВЗГЛЯД политолог Андрей Кортунов. Ранее в Брюсселе была проведена спецоперация по задержанию фигурантов дела о коррупции.
«Катар всегда достаточно цинично подходил к Европарламенту, исходя и понимания, что свои интересы надо продвигать любыми способами. Кстати, у Дохи серьезные лоббистские возможности и в США», – напомнил гендиректор Российского совета по международным делам Андрей Кортунов.
По его словам, несмотря на то, что основные вопросы и решения Евросоюза находятся в компетенции Еврокомиссии, а не Европарламента, понятно, что депутаты имеют возможность оказывать влияние на еврокомиссаров, чем и мог пользоваться Катар.
«Что касается конкретной сферы потенциального коррупционного сотрудничества, то это могло быть не только лоббирование каких-то вопросов, связанных с Чемпионатом мира по футболу, но и относиться к энергетическому переходу ЕС к «зеленой экономике» – учитывая, что Катар поставляет газ в Европу», – предположил собеседник.
«К тому же, – продолжил эксперт – всегда надо помнить о том, что среди монархий Залива ведется конкуренция за сотрудничество с ЕС и вообще происходит пикировка между собой. Например, еще до пандемии Саудовская Аравия планировала объявить транспортную блокаду Катару, а катарские самолеты строили маршруты, которые бы не пролагали над Саудовской Аравией. И это все происходит по сей день, несмотря на то, что в обоих государствах правит одна королевская семья», – заметил он.
Аналитик подчеркнул: для Дохи важно на чьей стороне Брюссель – на их, или на стороне Эр-Рияда. «Собственно, финансовые вливания Катара могли быть направлены и на склонение ЕС на свою стороны, что называется, на перспективу, а не обязательно по каким-то текущим вопросам. Или даже не склонение на свою сторону, а просьба ЕС принять решения, ущемляющие интересы саудитов», – добавил политолог.
«Кстати, речь может идти и не о прямых взятках – за коррупционные связи могли посчитать и отправку евродепутатов бизнес-джетами в какую-либо страну за счет Катара, и просто дорогие подарки», – резюмировал Кортунов.
При этом, заметил он, сама Кайли может оказаться не главным фигурантом этого дела, поскольку основными выгодноприобретателями катарской помощи могли выступать более высокопоставленные чиновники руководящих органов ЕС. «Это распространенная практика: брать на «расстрельную» должность представителя Греции или стран Прибалтики, которых не так жалко, и при раскрытии дела отдавать их под следствие, чтобы дело не коснулось более высоких чинов», – указал политолог.
Ранее сообщалось, что зампредседателя Европарламента Ева Кайли задержана в Брюсселе по делу о коррупции в связи с организацией Чемпионата мира по футболу в Катаре. Прокуратура Бельгии проинформировала о проведении полицией крупной спецоперации, в ходе которой были задержаны четыре человека, включая экс-евродепутата и президента Международной конфедерации профсоюзов.
В течение нескольких месяцев следователи Федеральной судебной полиции Бельгии вели расследования в связи с имеющимися подозрениями в том, что одна из стран Персидского залива оказывает влияние на экономические и политические решения Европарламента путем выплаты крупных денежных сумм или дорогих подарков третьим лицам, занимающим значительное политическое или даже стратегическое положение в Европейском парламенте, пишет Euronews.
В публикации говорится, что арестованы четыре человека 1955, 1969, 1971 и 1987 годов рождения, «активно работающие в Европейском парламенте». Как утверждается, расследование касается помощников Европарламента и одного бывшего депутата ЕП. В ходе рейда были изъяты 600 тыс. евро наличными, компьютеры и мобильные телефоны. Дело ведет Федеральная прокуратура Бельгии.
Офис Зеленского и «Укрпочта» привезли в Херсон оскорбившую жителей марку
Офис Зеленского презентовал голодным жителям Херсона марку с арбузами
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Власти Украины объявили о создании новой марки с изображением арбуза жителям Херсона, где нет воды, еды, газа и электричества.
Марка посвящена Херсонской области и будет использоваться киевской корпорацией «Укрпочта». В херсонских СМИ сочли эту акцию оскорблением и издевательством, указав, что в городе нет воды, продуктов, света и газа, нечего есть и пить, а марка им мало, чем поможет, пишет Kherson.life.
СМИ отметило также подозрительную закономерность в том, что «Укрпочта» идет рука об руку с ВСУ и СБУ, приезжая сразу же после «фильтрационных чисток».
«Без света, отопления и воды, зато с маркой! Так держать», – написал Kherson.news.
«Офис Зеленского вместе с «Укрпочтой» презентуют новую марку в Херсоне – в городе, где по вине Киева нет света, тепла, а воду набирают из луж. На марке арбуз, на презентации – плакат с матерными лозунгами. Феерия, конечно», – отреагировала на инициативу офиса Зеленского Telegram-канал Небожена.
Газета ВЗГЛЯД писала, как Украина принесла в Херсон голод и репрессии.
Ранее на Украине в честь Дня народного единства в России решили выпустить марку с намеком на повторение теракта на Крымском мосту. Напомним, после теракта «Укрпочта» выпустит почтовую марку с изображением горящего Крымского моста. На фоне баннера с изображением Крымского моста после взрыва активно фотографировались граждане Украины.
Москва потребовала наказать сжегших российский флаг в Финляндии
В МИД потребовали наказать сжегших российский флаг в Финляндии
Москва потребовала, чтобы финские власти привлекли к ответственности людей, которые в начале декабря во время массовых шествий в Хельсинки сожгли российский флаг, заявили в МИД.
В ведомстве отметили, что в отношении финской стороны Россией был предпринят дипломатический демарш, во время которого было заявлено, что подобные действия рассматриваются Москвой как недопустимый акт надругательства над государственным символом России, передает РИА «Новости».
Кроме того, российский МИД потребовал привлечь совершивших это преступление к ответственности.
Напомним, участники акции солидарности с Украиной в Батуми сожгли флаг России в феврале.
Все жители Одессы остались без света
Жители Одессы оказались отключенными от электроэнергии из-за разрушения объектов инфраструктуры
Все абоненты в Одессе оказались отключены от электроэнергии, электричество сохранилось только на объектах критической инфраструктуры, сообщили в региональном отделении украинского энергохолдинга ДТЭК.
По информации холдинга, ситуация с электроснабжением в области и городе остается сложной, от электроэнергии отключены все потребители, кроме критической инфраструктуры, передает ТАСС.
Отмечается, что в населенных пунктах области тоже проходят экстренные отключения света. При этом восстановление поврежденных объектов будет начало только после согласования с военными.
Кроме того, в данный момент в Днепропетровской, Харьковской, Полтавской и Сумской областях, а также в подконтрольной Киеву части Донецкой области звучит воздушная тревога.
Напомним, в Киеве происходят экстренные отключения электроэнергии на фоне российских ударов по критической инфраструктуре Украины.
Минобороны показало сложный маневр Су-25 на Украине
Экипаж Су-25 во время пролета над деревьями нанесли ракетный авиационные удары по бронированной технике Вооруженных сил Украины.
Видео опубликовало Министерство обороны России в Telegram-канале. Отмечается, что пилоты «Грачей» показали слаженную работу и профессионализм, так как удержать малую высоту на большой скорости – весьма сложно.
«Вести огонь в таких условиях – еще сложнее», – следует из описания к ролику.
Применяя авиационные средства поражения, экипажи выполнили маневр – были выпущены тепловые ловушки. После чего самолеты вернулись на аэродром вылета.
Британия захотела заменить Россию для Азии, Африки и Латинской Америки
Глава МИД Британии Клеверли заявил о намерении Лондона стать «альтернативой России» для Азии, Африки и Латинской Америки
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В Азии, Африке и Латинской Америке Великобритания хочет стать альтернативой таким странам, как Россия, заявил глава британского МИДа Джеймс Клеверли.
Клеверли сказал, что Великобритания намерена развивать отношения со странами, которые «разделяют веру в суверенитет и территориальную целостность, свободную торговлю», передает ТАСС.
Он подчеркнул, что в будущем доля Азии, Африки и Латинской Америки в мировой экономике и власти будет только расти. Лондон намерен действовать на основе «их интересов и британских сильных сторон в сфере торговли, инвестиций, обороны, технологий и изменения климата». Подчеркивается, что Великобритания предложит надежный источник инфраструктурных инвестиций, покажет стратегическую стойкость и желание долгосрочного сотрудничества.
«Я хочу, чтобы наша внешняя политика постоянно имела в виду завтрашний день, смотрела за горизонт, заглядывала на 10–20 лет вперед», – заявил министр, который 12 декабря выступит со своей первой программной речью. В ней Клеверли намерен подчеркнуть значимость «принципов, правил и глобальных институтов, обеспечивших беспрецедентный период относительного мира и процветания для большего числа людей, чем когда-либо в истории».
Напомним, Клеверли был назначен главой Форин-офиса в кабинете премьер-министра Лиз Трасс в сентябре и переназначен на этот пост в кабмине Риши Сунака. Клеверли обещал, что Лондон намерен помогать Киеву против России «до тех пор, пока война не выиграна».
Бут заявил о желании участвовать в спецоперации
Виктор Бут заявил, что поддерживает спецоперацию и готов принять в ней участие
«Поддерживаю спецоперацию и готов принять в ней участие, если была бы возможность», заявил Виктор Бут в интервью RT.
«Я задавался вопросом, почему не начали раньше… но мы не были готовы. Всецело поддерживаю, и если была бы возможность, я бы конечно пошел», – приводит RT слова Бута.
Он также призналя, что пока наслаждается воздухом свободы, временем с любимыми людьми, родной страной, снегом.
Также Бут заявил, что должен пройти обследования и лечение, особенно зубов.
Ранее Бут заявил, что самым тяжелым испытанием в американской тюрьме для него было отсутствие общения с близкими.
Напомним, россиянин Виктор Бут был освобожден в США в обмен на освобожденную в России американскую баскетболистку Бриттни Грайнер, он прилетел в Москву ночью в пятницу.
В Осло вручили Нобелевскую премию мира за 2022 год
Нобелевская премия мира за 2022 год была вручена в субботу, на церемонии присутствовала норвежская королевская семья и члены правительства страны.
Мероприятие прошло в здании ратуши Осло и транслировалось на сайте Нобелевского фонда. Медаль и диплом был вручен белорусскому адвокату и активисту Алесю Беляцкому, которого представляла его жена Наталья Пинчук, а также представителям российского центра «Мемориал*» (признан иноагентом), передает ТАСС.
Награду получил и украинский Центр гражданских свобод в лице Яна Рачинского и Александры Матвеийчук. Лауреаты удостоены награды за «представление гражданского общества в своих странах».
По словам Берит Райсс-Андерсена, присуждая премии, комитет отметил вклад в дело поддержания мира.
Ранее президент России Владимир Путин заявил об обесценивании Нобелевской премии мира.
Личное дело Юрия Гагарина рассекретили
Роскосмос рассекретил личное дело первого космонавта Земли Юрия Гагарина
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В сентябре этого года по инициативе Роскосмоса с личного дела первого космонавта Земли Юрия Гагарина сняли гриф секретности, документ доступен исследователям, сообщил журнал «Русский космос».
Уточняется, что личное дело заводилось в советское время на каждого человека при оформлении на работу или учебу, оно хранилось под грифом «для служебного пользования» и не было доступно никому, передает РИА «Новости».
В случае с Гагариным, его личное дело, как офицера, после ухода в запас нужно было сдать в архив Минобороны, но после гибели легендарного космонавта документ оставили в архиве Центра подготовки космонавтов в качестве исключения.
Личное дело раскрывает некоторые подробности биографии, которым не уделялось много внимания. Например, даты получения Гагариным комсомольского и партийного билетов – декабрь 1949 года и июнь 1960 года, также раскрыты данные о его обучении сначала в аэроклубе, авиационном училище и службе в истребительной авиации ВВС Северного флота, а затем и пребывании в Центре подготовки космонавтов. Также рассекречены данные о наградах и семейном положении.
Оказалось, что у Гагарина была первая судейская категория по баскетболу. Также стало известно, что после седьмого класса он поехал поступать в ремесленное училище в Москве из-за «недостаточного материального состояния» родителей.
В журнале Роскосмоса заявили, что никто не знает, как бы сложилась судьба Юрия Гагарина, если бы ему из-за голода не пришлось бросить школу и уехать поступать в училище с гособеспечением.
Напомним, советский космонавт Юрий Гагарин первым в мире 12 апреля 1961 года на корабле «Восток» совершил орбитальный полет длительностью 108 минут.
Украинских беженцев в Германии решили поселить в контейнеры с буквами Z
Украинских беженцев в немецком Гамбурге поселят в контейнеры с буквами Z на стенах
В немецком Гамбурге контейнеры, куда решили поселить украинских беженцев, украсили буквами Z, это обозначает место для сна.
По данным украинских СМИ, в жилье в Гамбурге нуждаются около 20 тыс. украинских беженцев, мест в приютах и общежитиях нет. Власти города решили поселить их в контейнеры, один из них украсили буквой Z, так обозначается место для сна, передает радио Sputnik.Ближнее зарубежье.
Ранее занимавшаяся изучением темы торговли оружием с Украиной в ЕС журналистка сбежала из Германии из-за использования буквы Z в социальных сетях в одном посте.
Напомним, лидер группы ХДС в муниципальном совете Фредерик Пауль федеральной земли Северный Рейн – Вестфалия заявил, что растущий поток беженцев с Украины приближает общество Германии к «критической точке».
Американские СМИ описали работу Байдена одним словом
American Thinker: Словом 2022 года благодаря политике Байдена должно стать «деменция»
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Словом года благодаря политике действующего президента Джо Байдена в 2022 году должно стать слово «деменция», выразил мнение автор портала American Thinker Ноэль Уильямс.
По словам Уильямса, конгрессмен и бывший врач Белого дома Ронни Джексон уже давно отметил у Байдена связанные с деменцией симптомы и направил того на когнитивный тест. При этом он сыронизировал, что люди получают тех лидеров, которых заслужили, и задался вопросом, чем же американцы заслужили Байдена, передает РИА «Новости».
Кроме того, Уильямс напомнил, что в конституции США есть нижняя возрастная планка для участия в президентской гонке или работы в конгрессе, но нет верхнего возрастного предела, что, в свою очередь, создало опасную ситуацию в Штатах.
Он напомнил, что средний возраст сенаторов в 1951 году составлял 56,9 лет. А в современном мире он вырос до 64,3. «Вот почему слово «деменция» заслуживает быть словом 2022 года», – заключил Уильямс.
Байден регулярно оказывается в ситуациях, которые заставляют американцев усомниться в его ментальном здоровье.
Напомним, 80-летний Байден стал самым пожилым президентом Соединенных Штатов в истории.
Газета ВЗГЛЯД подробно писала о спекуляциях вокруг психического здоровья американского президента.
Премьер Молдавии объяснила, почему излишки газа остаются на Украине
Молдавия хранит сэкономленный газ в хранилищах на Украине, так как не может его хранить в Румынии из-за переполненных там хранилищ, заявила премьер-министр республики Наталья Гаврилица.
По ее словам, страна может хранить закупленных и оплаченный газ там, где решит. Так как в самой стране нет хранилищ природного газа, то приходится часть топлива оставлять в Румынии, но там хранилища заполнены, поэтому газ хранят на территории Украины, передает РИА «Новости» со ссылкой на телеканал Vocea Basarabie.
Она не назвала объемы хранящегося на Украине топлива, так как накануне было принято решение о засекречивании подобной информации.
Ранее президент России Владимир Путин рассказал, что Газпром подписал контракт с Кишиневом по его просьбе. Также российский лидер заявлял, что Минэнерго РФ займется вопросом хранения Молдавией части газа на территории Украины.
Медведев процитировал Булгакова в связи со сносом памятников на Украине
Зампред Совбеза России Медведев прокомментировал снос на Украине памятников Пушкину и Суворову
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Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев прокомментировал снос памятников Александру Пушкину и Александру Суворову, процитировав слова Михаила Булгакова в «Белой гвардии».
В своем Telegram-канале он предположил, что другие памятники будут ставить «разнообразным гетманам».
«Я б вашего гетмана, – кричал старший Турбин, – за устройство этой миленькой Украины повесил бы первым! Хай живе вильна Украина вид Киева до Берлина! Полгода он издевался над русскими офицерами, издевался над всеми нами. Кто запретил формирование русской армии? Гетман. Кто терроризировал русское население этим гнусным языком, которого и на свете не существует? Гетман. Кто развел эту мразь с хвостами на головах? Гетман», – написал Медведев.
Тем временем в городе Тульчин Винницкой области снесли памятники Пушкину и Суворову, о чем сообщила депутат Верховной рады Лариса Белозир в своем Facebook* (запрещен в России), передает ТАСС.
Ранее в Полтаве вандалы изрисовали памятник Пушкину. Памятник поэту оскверняли и в Одессе. Монументы в честь поэта также демонтировали в городах Кременчуг и Черновцы.