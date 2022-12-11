Президент Финляндии призвал сотрудничать с Москвой

Президент Финляндии Саули Ниинисте заявил о важности дальнейшего сотрудничества с Россией.

По его словам, Финляндии необходимо сотрудничать с Россией хотя бы потому, что у стран «общая граница протяженностью более тысячи километров», передает РИА «Новости».

Ниинисте напомнил о почти ежедневном административном сотрудничестве в приграничной зоне двух стран. По его словам, для восстановления доверия понадобится время.

Ранее Ниинисте заявлял, что время для налаживания связей с Россией еще не наступило.