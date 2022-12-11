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«Энергоатом»: Энергоблоки украинских АЭС работают на максимальной мощности
«Энергоатом»: Находящихся под контролем Киева АЭС, работают на максимальной мощности
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Все, за исключением двух, энергоблоки, находящихся под контролем Киева АЭС, работают на максимальной мощности, чтобы покрыть дефицит электроэнергии, сообщили в украинской компании «Энергоатом».
По сообщению компании, для обеспечения потребностей населения и экономики все энергоблоки украинских АЭС работают на максимальной мощности, при этом один из энергоблоков ВВЭР-1000 номинальной мощностью 1 тыс. МВт был в субботу отключен от сети из-за повреждения трансформатора резервной защиты и был вновь подключен в ночь на воскресенье, передает РИА «Новости».
Также, по данным «Энергоатома», еще один аналогичный энергоблок в ближайшие дни будет подключен к сети.
Ранее на Украине решили не включать иллюминацию на новогодней елке в Киеве, что обусловлено экономией электроэнергии, ее нагрузка в день добавила бы два процента к дефициту в столице.
Напомним, в Укрэнерго сообщили, что дефицит мощности в энергосистеме Украины сейчас составляет 25%.
В СНБО Украины заявили о готовности атаковать Россию
Секретарь СНБО Украины Данилов заявил, что Киев нанесет удар по территории России в ответ на атаки российских ракет
Киев готов атаковать российские территории, если будут наноситься новые удары по Украине, заявил секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов в эфире телевизионного агентства НТА.
По словам Данилова, Киев способен на все, что касается его интересов, и спрашивать не будет, куда бить врага.
«Потому что враг размещен, начиная за территорией наших границ, заканчивая Владивостоком», – приводит РИА «Новости» слова Данилова.
Ранее секретарь СНБО Украины Данилов заявил, что попросил у США ракеты дальностью 800 км для «решения энергетической проблемы».
Между тем, британская Times со ссылкой на источник в Пентагоне сообщила, что Соединенные Штаты больше не настаивают на том, чтобы Вооруженные силы Украины (ВСУ) не наносили ударов по российской территории, так как меньше опасаются эскалации со стороны Москвы.
Офис Зеленского и «Укрпочта» привезли в Херсон оскорбившую жителей марку
Офис Зеленского презентовал голодным жителям Херсона марку с арбузами
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Власти Украины объявили о создании новой марки с изображением арбуза жителям Херсона, где нет воды, еды, газа и электричества.
Марка посвящена Херсонской области и будет использоваться киевской корпорацией «Укрпочта». В херсонских СМИ сочли эту акцию оскорблением и издевательством, указав, что в городе нет воды, продуктов, света и газа, нечего есть и пить, а марка им мало, чем поможет, пишет Kherson.life.
СМИ отметило также подозрительную закономерность в том, что «Укрпочта» идет рука об руку с ВСУ и СБУ, приезжая сразу же после «фильтрационных чисток».
«Без света, отопления и воды, зато с маркой! Так держать», – написал Kherson.news.
«Офис Зеленского вместе с «Укрпочтой» презентуют новую марку в Херсоне – в городе, где по вине Киева нет света, тепла, а воду набирают из луж. На марке арбуз, на презентации – плакат с матерными лозунгами. Феерия, конечно», – отреагировала на инициативу офиса Зеленского Telegram-канал Небожена.
Газета ВЗГЛЯД писала, как Украина принесла в Херсон голод и репрессии.
Ранее на Украине в честь Дня народного единства в России решили выпустить марку с намеком на повторение теракта на Крымском мосту. Напомним, после теракта «Укрпочта» выпустит почтовую марку с изображением горящего Крымского моста. На фоне баннера с изображением Крымского моста после взрыва активно фотографировались граждане Украины.
Москва потребовала наказать сжегших российский флаг в Финляндии
В МИД потребовали наказать сжегших российский флаг в Финляндии
Москва потребовала, чтобы финские власти привлекли к ответственности людей, которые в начале декабря во время массовых шествий в Хельсинки сожгли российский флаг, заявили в МИД.
В ведомстве отметили, что в отношении финской стороны Россией был предпринят дипломатический демарш, во время которого было заявлено, что подобные действия рассматриваются Москвой как недопустимый акт надругательства над государственным символом России, передает РИА «Новости».
Кроме того, российский МИД потребовал привлечь совершивших это преступление к ответственности.
Напомним, участники акции солидарности с Украиной в Батуми сожгли флаг России в феврале.
Минобороны показало сложный маневр Су-25 на Украине
Экипаж Су-25 во время пролета над деревьями нанесли ракетный авиационные удары по бронированной технике Вооруженных сил Украины.
Видео опубликовало Министерство обороны России в Telegram-канале. Отмечается, что пилоты «Грачей» показали слаженную работу и профессионализм, так как удержать малую высоту на большой скорости – весьма сложно.
«Вести огонь в таких условиях – еще сложнее», – следует из описания к ролику.
Применяя авиационные средства поражения, экипажи выполнили маневр – были выпущены тепловые ловушки. После чего самолеты вернулись на аэродром вылета.
Украинских беженцев в Германии решили поселить в контейнеры с буквами Z
Украинских беженцев в немецком Гамбурге поселят в контейнеры с буквами Z на стенах
В немецком Гамбурге контейнеры, куда решили поселить украинских беженцев, украсили буквами Z, это обозначает место для сна.
По данным украинских СМИ, в жилье в Гамбурге нуждаются около 20 тыс. украинских беженцев, мест в приютах и общежитиях нет. Власти города решили поселить их в контейнеры, один из них украсили буквой Z, так обозначается место для сна, передает радио Sputnik.Ближнее зарубежье.
Ранее занимавшаяся изучением темы торговли оружием с Украиной в ЕС журналистка сбежала из Германии из-за использования буквы Z в социальных сетях в одном посте.
Напомним, лидер группы ХДС в муниципальном совете Фредерик Пауль федеральной земли Северный Рейн – Вестфалия заявил, что растущий поток беженцев с Украины приближает общество Германии к «критической точке».
Мобилизованные рассказали о столкновении с иностранными наемниками на фронте в Донбассе
Призванные в рамках частичной мобилизации рассказали, как при выполнении боевых задач на Сватовском участке фронта в Донбассе столкнулись с иностранными наемниками.
Один из бойцов, ставший очевидцем события, рассказал РИА «Новости», что они сидели в окопах, занимали оборону, когда заметили тени.
Тогда российские военнослужащие стали требовать пароль у двигавшейся в посадке группы, чтобы распознать, какое это подразделение.
«В ответ нам крикнули: «Русские, сдавайся!» Мы открыли по ним огонь», – рассказал боец.
По словам военнослужащего, бойцы, призывавшие их сдаться, говорили, предположительно, с польским или словацким акцентом.
В ответ, сказал боец, «послали их». «Русские не сдаются», – сказал он.
Ранее в МИД России сообщали, что число западных инструкторов и наемников на Украине растет.
Медведев процитировал Булгакова в связи со сносом памятников на Украине
Зампред Совбеза России Медведев прокомментировал снос на Украине памятников Пушкину и Суворову
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Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев прокомментировал снос памятников Александру Пушкину и Александру Суворову, процитировав слова Михаила Булгакова в «Белой гвардии».
В своем Telegram-канале он предположил, что другие памятники будут ставить «разнообразным гетманам».
«Я б вашего гетмана, – кричал старший Турбин, – за устройство этой миленькой Украины повесил бы первым! Хай живе вильна Украина вид Киева до Берлина! Полгода он издевался над русскими офицерами, издевался над всеми нами. Кто запретил формирование русской армии? Гетман. Кто терроризировал русское население этим гнусным языком, которого и на свете не существует? Гетман. Кто развел эту мразь с хвостами на головах? Гетман», – написал Медведев.
Тем временем в городе Тульчин Винницкой области снесли памятники Пушкину и Суворову, о чем сообщила депутат Верховной рады Лариса Белозир в своем Facebook* (запрещен в России), передает ТАСС.
Ранее в Полтаве вандалы изрисовали памятник Пушкину. Памятник поэту оскверняли и в Одессе. Монументы в честь поэта также демонтировали в городах Кременчуг и Черновцы.
«Черные трансплантологи» прибыли за органами украинских военных под Артемовск
Полковник полиции ЛНР Киселев сообщил о прибытии на позиции ВСУ под Артемовском «черных трансплантологов» с Запада
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«Черные трансплантологи» с Запада прибыли под Артемовск в ДНР, чтобы «заработать на органах» украинских военных, сообщил полковник полиции ЛНР Виталий Киселев.
Киселев сообщил, что около трех недель назад в район Атремовска «прибыла небезызвестная Элизабет Дебрю» в сопровождении ЧВК «Моцарт». С ней приехали Джон Уэсли, Эндрю Мильбурн и Генри Розельфельд, которые якобы входят в ЧВК, но «засветились» в Донбассе как «черные трансплантологи» в 2014–2015 годах, передает РИА «Новости».
Дебрю фигурировала в показаниях экс-сотрудника СБУ, который раскрыл схему изъятия органов украинских военных в Донбассе, существовавшую уже в ноябре 2014 года. Органы отправляли, в частности, в Германию и Израиль. По его словам, Дебрю командовала изъятием органов и часто сама могла провести операцию. Официально СБУ опровергала эту информацию.
Киселев сказал, что под Артемовск «черные трансплантологи» прибыли из-за «колоссальнейших потерь» вооруженных сил Украины, рассчитывая заработать «на органах тех вэсэуниковшников, которые сегодня погибают практически целыми взводами, а то и батальонами».
Напомним, офицер народной милиции ЛНР Андрей Марочко заявил, что украинские войска ежедневно теряют до батальона личного состава на Артемовском направлении. New York Times сообщала, что врачи зафиксировали около 240 раненых украинских военнослужащих за сутки в боях под Артемовском.
Жертвами удара HIMARS по Мелитополю стали мирные жители
Рогов сообщил о жертвах и пострадавших в результате украинского удара из HIMARS по Мелитополю
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Вооруженные силы Украины нанесли удар по Мелитополю из РСЗО HIMARS, есть жертвы и пострадавшие, сообщил глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов. Также обстрелу из HIMARS подвергся Стаханов в ЛНР, сообщили в мэрии города.
Рогов сообщил в Telegram, что удар был нанесен по ресторану «Привал охотника». В результате среди мирных граждан есть погибшие и пострадавшие. Как пояснил Рогов, «в результате работы ПВО на излете было сбито две ракеты, остальные, к сожалению, достигли своей цели». Также он сообщил, что в Мелитополе горит комплекс на базе отдыха. «По предварительным данным, два человека погибли и двое ранены. Пожарные пытаются ликвидировать возгорание и вытащить людей из-под завалов», – говорится в сообщении.
Позднее врио губернатора региона Евгений Балицкий в Telegram сообщил, что число пострадавших при ракетном ударе по Мелитополю увеличилось до 10 человек. «Полностью разрушена база отдыха, где в субботу вечером ужинали люди, мирные граждане, работал персонал базы», – сообщил он.
Власти Стаханова сообщили в Telegram, что в центре города временно отключалось электричество, сейчас подача восстановлена. Кроме того, в мэрии рассказали, что под обстрел попала частная гостиница, которая «сейчас не работала». Спасатели разбирают завалы, передает ТАСС.
Напомним, в над Мелитополем сработала ПВО, были слышны пять взрывов. Кроме того, система ПВО сработала над Симферополем. Также сообщалось, что ВСУ обстреляли Новопсков в ЛНР из американской РСЗО HIMARS.
Вучич дал оценку признанию Меркель о Минских соглашениях
Вучич назвал исторически важным признание Меркель о Минских соглашениях
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Исторически важное признание экс-канцлера Германии Ангелы Меркель и заявление экс-президента Украины Петра Порошенко, из которых следует, что Киев не собирался исполнять Минские соглашения, представляют ситуацию в абсолютно новом свете, сообщил президент Сербии Александр Вучич.
Вучич сказал, что признание Меркель для него «практически невероятно», но оно подтверждается словами Порошенко. Как заявил Вучич, «это не меняет того, кто на кого напал, но меняет отношение к тому, что происходило с 2014 года». По его словам, признания Меркель и Порошенко серьезно влияют на позицию Сербии по Косову, передает ТАСС.
Открывшаяся информация, по его словам, позволяет судить о «злых намерениях» Запада, меняет ситуацию «во всех смыслах, прежде всего в политическом». Вучич сказал, что получил «ясный сигнал, кому нельзя верить». По его словам, если так посмели «обманывать и лгать» в отношении России, то встает вопрос, «сколько смогут выстоять» другие страны, такие «маленькие», как Сербия. «Это для меня многое меняет, но нельзя полностью сопоставить нашу ситуацию с их ситуацией, это для нас наука», – сказал он.
Напомним, экс-канцлер Германии Ангела Меркель в интервью подтвердила, что подписание Минских соглашений стало попыткой «дать Украине время», чтобы сделать страну сильнее. Порошенко летом также признал, что Украина согласилась на Минские соглашения только с целью выиграть время и накопить силы.
ВС России сорвали атаки ВСУ на южнодонецком и краснолиманском направлениях
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Вооруженные силы России продолжают наступления на краснолиманском направлении, в результате которых удалось взять под контроль выгодные рубежи.
В направлении Купянска ВС России уничтожили скопление живой силы противника в районах Синьковка и Кисловка Харьковской области, уничтожив более 30 военные ВСУ и три пикапа, сообщает Telegram-канал российского военного ведомства.
Также удалось сорвать две контратаки подразделений ВСУ в направлении населенных пунктов Червонопоповка и Червоная Диброва ЛНР. Удалось уничтожить до 60 солдат Украины, в числе которых были и наемники.
На Южно-Донецком направлении сорваны атаки подразделений ВСУ на позиции войск России в направлении Сладкое и Шевченко ДНР. Противник был отброшен на исходные позиции.
В районе поселка Владимировка удалось уничтожить до 40 украинских военнослужащих, два бронетранспортера и четыре пикапа. Из строя были выведены шесть пунктов управления противника. Возле города Северск в ДНР уничтожено две украинские боевые машины РСЗО «Град».
Кроме того, сбиты 10 реактивных снарядов систем залпового огня «HIMARS», «Ураган» и «Ольха» в Запорожской области.
Ранее сообщалось об уничтожении опорного пункта ВСУ на Запорожском направлении.
Системы ПВО сработали над Симферополем
Системы противовоздушной обороны (ПВО) сработали над Симферополем, все службы работают в штатном режиме, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.
Аксенов в своем Telegram-канале сообщил, что система ПВО сработала над Симферополем, и призвал сохранять спокойствие, все службы работают в штатном режиме.
Ранее сообщалось, что взрывы были слышны над Мелитополем, предварительно сработала ПВО.
Полянский назвал постпреда Украины при ООН паяцем
Полянский назвал украинского постпреда при ООН Кислицу паяцем и «клиническим случаем»
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Первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский назвал украинского постпреда Сергея Кислицу паяцем, которого никто давно не воспринимает всерьез.
Полянский в Telegram «поделился впечатлениями» от заседания Совбеза ООН по поставкам оружия на Украину. Он считает, что «западники выглядели откровенно бледно», тема оказалась для них неудобной. Поскольку им было «нечего сказать по сути», представители стран Запада принялись обвинять Россию «во всех грехах».
По словам Полянского, их нападки «выглядели ну совсем неуместно» на фоне тех фактов, которые представила российская сторона, эксперт Дэн Ковалик и «отчасти» высокий представитель ООН по вопросам разоружения Изуми Накамицу.
Полянский поблагодарил «нашего докладчика» Ковалика, который, будучи американцем, проявил «огромное мужество и персональный риск», решившись «сказать нелицеприятную для соотечественников правду». Полянский подчеркнул, что «американцы очень разные, среди них очень много честных, порядочных, хотя порой и весьма наивных и идеалистичных людей». Он призвал не путать их с американским истэблишментом, который «безнадежен в своей русофобии».
При этом представители США утверждали, что при американской системе контроля «расползание» поставленного оружия «по всему миру» невозможно, а все случаи контрабанды якобы касаются захваченного Россией западного оружия. Как отметил Полянский, «одно дело, когда подобные сказки рассказывает паяц Кислица, которого никто давно не воспринимает всерьез (сам виноват), а другое – постоянный член СБ ООН». По словам Полянского, «удивлены были даже западные коллеги». «Кислицу комментировать не буду. Тут все ясно - клинический случай», – заявил он.
Полянский сказал, что видит ценность таких обсуждений в возможности «прорывать информационную блокаду», ведь СБ ООН является «ключевой и едва ли не единственной площадкой», где позицию России Запад не может «цензурировать и искажать».
Напомним, постоянный представитель России при ООН Василий Небензя на заседании Совета Безопасности всемирной организации указал, что контрабанда поставляемого Украине оружия в третьи страны растет.
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Украинские беженцы в Хорватии устроили «бунт» и «драму»
Jutarnji list сообщила о «бунте» и «драме» при попытке властей переселить украинских беженцев в Хорватии
Попытка переселить украинских беженцев из одного отеля в другой в Хорватии превратилась в «настоящую драму», украинцы подняли «бунт», пишут местные СМИ.
Украинцев разместили в отеле «Пицок» в городе Джурджевац. Позднее их решили переселить в гостиницу в городе Копривница, который расположен в 22 км от Джурджеваца, передает РИА «Новости» со ссылкой на Jutarnji list.
Отель в Копривнице был выбран как победитель открытого тендера, причем «Пицок» вообще не подал заявку на участие в тендере. Украинцы не хотят переезжать, заявляя, что уже нашли в Джурджеваце работу, а их дети начали ходить в местные детский сад и школу.
В результате им разрешили «какое-то время» продолжать жить в Джурджеваце, но префект округа Копривница-Крижевцы Дарко Корен отметил, что со временем «Пицок» украинцам все же придется покинуть. Координатор по вопросам гражданской защиты МВД Дарко Майсторович заявил, что конечной целью властей является интеграция украинцев в местную общину через их размещение у частных лиц.
Напомним, в конце ноября украинские беженцы устроили громкую акцию протеста после получения уведомления о выселении из отеля в Познани с системой «все включено».
В Раде оценили ситуацию с отсутствием света в Одесской области
Глава комитета Рады по энергетике Герус назвал срок улучшения ситуации с электроснабжением в Одесской области
Требуется несколько дней, чтобы «выровнять и стабилизировать» ситуацию с отсутствием электроснабжения в Одесской области Украины, сообщил глава комитета Верховной рады по вопросам энергетики Андрей Герус. Местные власти заявили, что на восстановление энергообъектов могут уйти месяцы.
Герус сообщил, что ночные российские удары «попали в цель» и оказались результативными. Как пояснил Герус, поврежден ряд трансформаторов, передает РИА «Новости».
В свою очередь, департамент систем жизнеобеспечения и энергоэффективности Одесской областной военной администрации заявил, что на восстановление энергообъектов потребуется «гораздо больше, чем в предыдущие разы». Указывается, что «речь идет не о днях, а даже неделях и не исключено, что два-три месяца». Тем, кому «сложно будет обходиться без электроэнергии», рекомендовали покинуть регион, если есть такая возможность.
Напомним, в региональном отделении украинского энергохолдинга ДТЭК признали, что ситуация с электроснабжением в Одесской области тяжелая. Так, в Одессе свет есть только на объектах критической инфраструктуры, подача электричества жителям отключена.