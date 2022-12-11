«Энергоатом»: Энергоблоки украинских АЭС работают на максимальной мощности

«Энергоатом»: Находящихся под контролем Киева АЭС, работают на максимальной мощности

Все, за исключением двух, энергоблоки, находящихся под контролем Киева АЭС, работают на максимальной мощности, чтобы покрыть дефицит электроэнергии, сообщили в украинской компании «Энергоатом».

По сообщению компании, для обеспечения потребностей населения и экономики все энергоблоки украинских АЭС работают на максимальной мощности, при этом один из энергоблоков ВВЭР-1000 номинальной мощностью 1 тыс. МВт был в субботу отключен от сети из-за повреждения трансформатора резервной защиты и был вновь подключен в ночь на воскресенье, передает РИА «Новости».

Также, по данным «Энергоатома», еще один аналогичный энергоблок в ближайшие дни будет подключен к сети.

Ранее на Украине решили не включать иллюминацию на новогодней елке в Киеве, что обусловлено экономией электроэнергии, ее нагрузка в день добавила бы два процента к дефициту в столице.

Напомним, в Укрэнерго сообщили, что дефицит мощности в энергосистеме Украины сейчас составляет 25%.