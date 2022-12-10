Американские СМИ описали работу Байдена одним словом

American Thinker: Словом 2022 года благодаря политике Байдена должно стать «деменция»

Словом года благодаря политике действующего президента Джо Байдена в 2022 году должно стать слово «деменция», выразил мнение автор портала American Thinker Ноэль Уильямс.

По словам Уильямса, конгрессмен и бывший врач Белого дома Ронни Джексон уже давно отметил у Байдена связанные с деменцией симптомы и направил того на когнитивный тест. При этом он сыронизировал, что люди получают тех лидеров, которых заслужили, и задался вопросом, чем же американцы заслужили Байдена, передает РИА «Новости».

Кроме того, Уильямс напомнил, что в конституции США есть нижняя возрастная планка для участия в президентской гонке или работы в конгрессе, но нет верхнего возрастного предела, что, в свою очередь, создало опасную ситуацию в Штатах.

Он напомнил, что средний возраст сенаторов в 1951 году составлял 56,9 лет. А в современном мире он вырос до 64,3. «Вот почему слово «деменция» заслуживает быть словом 2022 года», – заключил Уильямс.

Байден регулярно оказывается в ситуациях, которые заставляют американцев усомниться в его ментальном здоровье.

Напомним, 80-летний Байден стал самым пожилым президентом Соединенных Штатов в истории.

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