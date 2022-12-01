В сгоревшем автомобиле в Волгоградской области погиб ребенок

МВД: Четыре автомобиля сгорели в Волгограде из-за утечки газа, погиб ребенок

Полиция устанавливает обстоятельства возгорания четырех автомобилей в Волгограде, при пожаре погиб трехлетний мальчик и пострадал 52-летний мужчина. Предварительной причиной возгорания названа утечка газа, отметили в ГУ МВД по Волгоградской области.

В полицию поступило сообщение о возгорании четырех припаркованных автомобилей в Советском районе Волгограда, передает ТАСС. Два автомобиля полностью сгорели, еще два были повреждены. В автомобиле Skoda обнаружили тело трехлетнего ребенка, хозяин машины с травмами был доставлен в больницу. В салоне автомобиля обнаружили ацетиленовые баллоны, что позволило сделать предположение об утечке газа.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа, эксперты-пожаротехники экспертно-криминалистического центра ГУ МВД по Волгоградской области, добавили в пресс-службе ведомства.

Ранее водитель спортивного автомобиля Audi R8 сгорел в нем после ДТП на северо-западе столицы; за два года он насобирал более 250 штрафов.