Депутаты «новой волны» начали помогать лечить участвующих в СВО военнослужащих

Депутаты «новой волны» от «Единой России» принимают участие в лечении бойцов, участвующих в спецоперации на Украине, работают на передовой в качестве медиков и помогают семьям мобилизованных россиян.

Заместитель председателя комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Жанна Рябцева окончила курсы младших медицинских сестер по уходу за больными, сообщается в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

«Буду стараться посещать раненых бойцов в госпитале уже не в качестве депутата Госдумы», – заявила она. По мнению Рябцевой, в сегодняшних условиях фронту надо помогать не только гуманитарной помощью и выступлениями в СМИ, но и непосредственно участвовать в лечении раненых бойцов.

Член комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Екатерина Стенякина окончила курсы сестринского дела и в ближайшее время приступит к работе в медицинском учреждении.

«Каждый из нас сегодня мобилизуется по-своему. Каждый день помогаем семьям мобилизованных и добровольцев, а также нашим бойцам, которые уже отправились в зону СВО», – сообщила парламентарий. С первых дней объявления частичной мобилизации в стране Стенякина одной из первых записалась на курсы сестринского дела, чтобы при необходимости помогать в военных госпиталях.

Примеру коллег последовала член комитета Госдумы по охране здоровья Юлия Дрожжина. Депутат проходит обучение на курсах младшей медсестры по уходу за больными и вскоре получит свидетельство об образовании. «Пусть каждый думает о том, как внести свой вклад в общее дело. Пусть на смену панике приходит четкий план, спокойствие, ощущение опоры внутри себя, желание помочь своему народу и готовность действовать», – сказала депутат.

Председатель комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрий Хубезов работает на передовой в качестве военного медика, где спасает жизни раненых бойцов. «Я чувствую, что я здесь нужен. И пока я буду нужен, я отсюда не уеду», – заявил Хубезов. Депутат также подчеркнул, что «когда твоей стране плохо, каждый определяет свою позицию сам – кто-то едет на границу с Грузией, а кто-то сюда, на передовую».

Зампредседателя комитета Госдумы по охране здоровья Бадма Башанкаев также отправился на фронт в качестве добровольца, где работает военным врачом и оказывает помощь военнослужащим. Башанкаев считает своим врачебным долгом обеспечить помощь пациентам и врачам в зоне СВО.

Зампредседателя комитет Госдумы по аграрным вопросам Юлия Оглоблина в свой день рождения призвала друзей и подписчиков не дарить ей подарки, а перевести деньги в фонд, оказывающий помощь семьям мобилизованных жителей Мордовии.

Зампредседателя комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Олег Голиков одним из первых заявил о решении встать на защиту Родины, несмотря на то что ему уже больше 50 лет. Депутат после прохождения боевого слаживания отправился на фронт, где каждый день рискует своей жизнью. По мнение Голикова, долг каждого мужчины, способного держать оружие – защитить Родину и семью от врагов.