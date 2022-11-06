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Индия захотела стать посредником в решении конфликта на Украине
New York Times: Индия рассматривает возможность стать посредником в решении конфликта на Украине
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Индия рассматривает возможность стать посредником в урегулировании конфликта между Россией и Украиной, пишет газета New York Times со ссылкой на чиновников.
Как сообщает New York Times, чиновники в правительстве Индии обсуждают вопрос того, какую роль может сыграть Индия в миротворческих усилиях.
Два должностных лица в Индии рассказали, что президент Франции Эммануэль Макрон ранее обсуждал с индийским премьером Нарендрой Моди возможность проведения мирных переговоров между Россией и Украиной, но идея так и не была реализована. По данным индийских чиновников, на тот момент не было понятно, каким Запад представляет себе мирное урегулирование конфликта на Украине, передает РИА «Новости».
Напомним, шанс на мирное урегулирование конфликта на Украине появился спустя месяц после начала российской спецоперации, однако переговоры между Москвой и Киевом сорвались из-за вмешательства британского премьера Бориса Джонсона и президента США Джо Байдена, пишут британские СМИ.
В ДНР рассказали о смене тактики украинских войск и потерях среди иностранцев в ВСУ
Подполковник НМ ДНР Баевский сообщил о смене украинской тактики контрбатарейной борьбы и оценил потери иностранцев в ВСУ
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За время конфликта в Донбассе вооруженные силы Украины изменили тактику контрбатарейной борьбы, они перешли на работу одиночными орудиями, это затрудняет уничтожение огневых позиций ВСУ, заявил подполковник Народной милиции, депутат парламента ДНР Андрей Баевский.
«Мы их приучили уже, мы очень эффективно отрабатывали с 2016 года. С точки зрения контрбатарейной борьбы больше, чем у нас, опыта нет ни у кого. Поэтому мы их натренировали и на время покидания огневой позиции, и на работу отдельными орудиями, и на прочие элементы боевой работы», – приводит слова Баевского ТАСС.
Баевский отметил, что расчет одной машины РСЗО или одного орудия ствольной артиллерии – «это единицы людей в поле». Это позволяет ВСУ уменьшить потери среди артиллеристов. По словам Баевского, хотя «больших потерь ожидать здесь не следует», уничтожение артиллерии остается приоритетной задачей.
Кроме того, он сообщил, что в доле именно для артиллерийских подразделений значительны потери среди воюющих за Киев иностранцев. Однако эти потери «малы» и «просто теряются», если сравнивать с потерями пехоты ВСУ или в целом «с мобилизованными необученными украинцами».
«Опять же: ну приехал там в Пенсильванию какой-нибудь гроб, и что? Человек уволился со службы, поехал в хорошо оплачиваемую командировку, и ему не повезло. Он сам захотел, подписал контракт с какой-нибудь военной компанией. Выплатили страховку семье, и все нормально. С учетом тотальной зацензурированности западных СМИ мы сейчас и не узнаем об этих историях», – сказал Баевский.
Он отметил, что иностранные специалисты зачастую являются членами артиллерийских расчетов, а там потери всегда ниже, чем у пехоты. Как пояснил Баевский, «крайне тяжело вычислить и нанести огневое поражение по огневой позиции, которая находится в зоне от 15 до 30 км от линии фронта».
Так, «Град» без пристрелки может выпустить 40 ракет за 20 секунд, с пристрелкой могут потребоваться минуты. До того, как начнется стрельба, орудия не видно, а после стрельбы оно немедленно покидает огневую позицию, рассказал Баевский.
Напомним, Баевский заявил, что пока украинские военные не научились сами управлять сложными вооружениями НАТО. В связи с этим командирами расчетов становятся западные специалисты.
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Политолог объяснил, почему Стратком США считает конфликт на Украине «разминкой»
Политолог Дудаков: Военные США опасаются растраты «арсенала демократии» на Россию вместо Китая
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США растрачивают на Украине свой «арсенал демократии», и американские генералы – и отставные, и действующие – все больше беспокоятся, что Штаты могут оказаться в уязвимом положении в случае обострения отношений с Китаем, заявил в комментарии газете ВЗГЛЯД политолог-американист Малек Дудаков.
«Мы наблюдаем некоторое недовольство политикой Байдена на Украине со стороны военного истеблишмента США. Но это происходит не потому, что военный истеблишмент позитивно относится к России – это совсем не так», – сказал Дудаков, комментируя высказывание командующего Стратегическим командованием США (Стратком) адмирала ВМС Чарльза Энтони Ричарда о том, что украинский конфликт является для ВС США лишь «разминкой». При этом крупное противостояние, по словам адмирала, не за горами.
По словам Дудакова, многие из отставных и действующих генералов недовольны тем, что Америка растрачивает свой потенциал в борьбе с Россией, а не Китаем. «Таким образом, по их мнению, США могут оказаться в уязвимом положении, если, например, обострится противостояние с Китаем в Тихом океане», – объяснил он.
Эксперт напомнил, что общий объем только военной помощи, которую США оказали Киеву с начала спецоперации, достиг почти двух десятков миллиардов долларов. «Америка растрачивает свой «арсенал демократии» на Украине – это и снаряды, и ракеты. Запасы США заметно истощились, а для их восполнения потребуются годы. Если обострится ситуация, например, в Тихом океане, то американский ВПК просто не справится с задачей нарастить производство вооружения для противостояния с Китаем», – отметил собеседник.
По его словам, эта проблема все чаще звучит в публичном пространстве. Тем самым военный истеблишмент пытается повлиять на политику Белого дома, намекая, что пора переходить к мирному урегулированию конфликта на Украине, пояснил Дудаков. «Другое дело, что Белый дом вряд ли на это пойдет. В стратегии нацбезопасности США говорится о том, что нужно противостоять одновременно на двух фронтах – и России, и Китаю. Но, как мы видим, не все в вашингтонском истеблишменте с этим согласны», – заметил политолог.
При этом существует способ заставить США перейти к мирным переговорам по Украине, считает Дудаков. «Для этого необходимо создать на украинском фронте такую ситуацию, где успехи России будут очевидными. Я думаю, что только в этом случае США будут готовы быстро замириться с Россией и взяться за Китай. Пока же в Вашингтоне и в других западных столицах царит головокружение от успехов. Западные политики убеждены, что у Украины все хорошо. Именно поэтому они считают, что нет смысла идти на мирные переговоры. Повторю, России нужно заставить их поменять точку зрения», – призвал американист.
Дудаков также указал, что США продолжают сосредотачивать силы на территории Европы. «При этом нужно учитывать, что потенциал и численность американской армии сейчас ограничены – у них недобор рекрутов. Но Вашингтон не станет отказываться от этого, поскольку считает, что таким образом США оказывают давление на Россию, а также психологическую поддержку членам НАТО. Повторю, только уверенными победами на фронте можно убедить западных политиков в том, что у них не получится победить Россию. И лишь затем последует мирное урегулирование на Украине и переориентация Америки на Индо-Тихоокеанский регион», – резюмировал американист.
Ранее Дудаков говорил, что в случае победы республиканцев финансовый поток помощи Киеву сократится.
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В Израиле обратили внимание на использование свастики солдатами ВСУ
Израильский журналист Кляйн показал фото украинского военного со свастикой на рюкзаке
Израильский журналист Звика Кляйн опубликовал в Сети фотографию военнослужащего вооруженных сил Украины с нашивкой в виде свастики нацистской Германии на рюкзаке.
«Надеюсь, это не популярный тренд», – отметил Кляйн на своей странице в Twitter (соцсеть заблокирована в РФ), адресовав сообщение президенту Украины Владимиру Зеленскому.
Кляйн уточнил, что снимок, сделанный в Киеве накануне, прислал ему украинский солдат-еврей.
Ранее украинский блогер и политик Анатолий Шарий рассказал, что его жена Ольга заметила на фотографии главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного браслет со свастикой.
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В Киеве заявили о подготовке к «тотальной эвакуации» жителей города
NYT: Власти Украины готовятся к полному отключению электроэнергии и тотальной эвакуации жителей Киева
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Украинские власти начали подготовку к «тотальной эвакуации» жителей Киева, пишет американская газета The New York Times со ссылкой на официальные лица в столице Украины.
Представители киевских властей сообщили NYT, что начали планировать некогда немыслимую возможность: полное отключение электроэнергии, которое потребует эвакуации примерно 3 млн жителей города.
Издание напоминает, что национальная энергетическая компания Украины (НЭК «Укрэнерго» – прим. ВЗГЛЯД) в попытке предотвратить полный сбой в электросети заявила в субботу, что продолжит вводить веерные отключения электроэнергии в семи регионах.
«Мы можем потерять всю нашу систему электроснабжения», – добавил в интервью NYT директор департамента муниципальной безопасности киевской городской администрации Роман Ткачук.
По информации газеты, киевских чиновников уведомят за 12 часов до выхода системы из строя. Если дело дойдет до этого, сказал Ткачук, украинские власти начнут информировать людей и просить уехать», передает РИА «Новости».
Между тем мэр украинской столицы Виталий Кличко заявил, что Киев рискует остаться без света, воды и отопления. «Мы делаем все, чтобы этого не произошло, но наши враги делают все для того, чтобы столица осталась без тепла, электричества и воды», – приводит его слова «Страна.ua».
Уже сейчас сделан большой запас топлива, генераторов, еды и большой запас воды, созданы пункты обогрева, сообщил Кличко.
Ранее замглавы офиса Владимира Зеленского Кирилл Тимошенко сообщил, что после утренних ударов на Украине сложилась критическая ситуация с энергетикой.
В свою очередь мэр Киева Виталий Кличко призывал жителей столицы экономить электричество и воду.
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Королевский советник: Борьба с Россией погубила Brexit и поставила Британию на колени
Королевский советник Альпер Али Риза: Конфликт на Украине сорвал Brexit и поставил Британию на колени
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В наши дни за внешнюю политику Британии отвечают «неуклюжие дураки», которые не стремились «успокоить озабоченность» Москвы по поводу возможного вступления Украины в НАТО, считает британский королевский советник Альпер Али Риза. Противодействие России погубило возможные выгоды от Brexit и поставило Британию на колени, уверен он.
В статье для кипрского издания Cyprus Mail Альпер Али Риза пишет, что украинский конфликт стал одним из событий, «которое сорвало Brexit». По его словам, выход из Европейского союза, пандемия, военные действия на Украине, а также проблемы с бюджетом страны «поставили Британию на колени».
По его словам, пандемия COVID-19 была «просто невезением», но когда она начала спадать, начался вооруженный конфликт на Украине, что еще больше осложнило ситуацию с Brexit. Альпер Али Риза уверен, что «более мудрое и прагматичное британское правительство под сильным американским руководством могло бы удержать Россию от решительных шагов вместо того, чтобы неразумно настаивать на суверенном праве каждой страны вступить в НАТО, независимо от соображений по безопасности Москвы».
«Лорд Пальмерстон – вероятно, лучший министр иностранных дел Великобритании (Генри Джон Темпл Пальмерстон (1784-1865) руководил обороной, затем внешней политикой Великобритании, 35-й премьер-министр Великобритании – прим. ВЗГЛЯД), – видел бы британские интересы гораздо яснее, чем неуклюжие дураки, отвечающие за британскую внешнюю политику в наши дни. Мудрый министр иностранных дел прилетел бы в Россию, чтобы заверить Кремль в том, что Великобритания и ее союзники не будут поощрять или поддерживать членство Украины в НАТО и стремиться успокоить озабоченность России», – подчеркнул британский государственный советник.
Он посетовал на то, что «никто не удосужился подумать о последствиях войны на Украине, разразившейся вслед за глобальной пандемией». «Теперь людям приходится собирать осколки разрушенного мирового порядка и энергетического кризиса, вызванного полным отсутствием реальной политики», – написал автор.
«Прагматичные британцы утратили свой прагматизм», – констатировал он. «Они послали Лиз Трасс – из всех людей – поговорить с очень опытным министром иностранных дел России Сергеем Лавровым, и неудивительно, что она вернулась с пустыми руками. Лавров подумал, что она совершенно не в себе, и продемонстрировал свое презрение к ее некомпетентности, назвав свою встречу с ней диалогом с глухим», – добавил он.
«Русские мыслят в терминах стратегической обороны огромного массива суши, и если вы не признаете их озабоченности, они не прислушаются ни к одному вашему слову. Доктор Генри Киссинджер, бывший госсекретарь США, понимал это очень хорошо, как и бывший лидер Германии Ангела Меркель совсем недавно», – отметил Альпер Али Риза.
Демонстрация желто-голубого украинского флага на общественных зданиях в Великобритании, украшенные ими лацканы пиджаков правительственных министров – эти жесты, по словам британского королевского советника, хороши лишь до тех пор, пока британцы не поймут, что они не оплачивают счета.
«Чтобы отучить себя от ископаемого топлива, миру нужно, чтобы Россия постепенно регулировала свою добычу и поставки нефти и газа, а для этого необходимо восстановить связь с Россией и заставить ее и Украину добиваться мира любой ценой», – пишет он, называя конфликт между Россией и Украиной «междоусобной войной, которой не видно конца».
Али Риза сетует, что при всей своей «культуре, цивилизованности и утонченности» европейцы, включая британцев, не нашли возможным начать разговор с Россией о мире на Украине.
Brexit мог бы сработать для Британии в другое время, считает королевский советник. По его мнению, жители королевства вряд ли бы поддержали решение о выходе из ЕС, если бы знали о грядущих событиях, «сговорившихся против его успеха».
«Последствиями стали энергетический кризис, беспрецедентный рост стоимости жизни, повышение процентных ставок, стагфляция и рецессия, которые берут свое. И худшее еще впереди, как только они достигнут кумулятивного эффекта (суммируются со временем – прим. ВЗГЛЯД). Каждое из них достаточно тяжело, но когда они наступают друг другу на пятки, то тянут все жилы британского государства и потрясают страну до глубины души. И все же [в Великобритании не звучит] ни слова против войны на Украине – первопричины нынешнего кризиса. Невероятно!» – возмутился британский королевский советник.
Brexit, считает Альпер Али Риза, стал вредом, который Британия сама себе причинила. Британцы, пишет он, хотели выхода из Евросоюза, «такие рискованные люди, как Найджел Фарадж и Борис Джонсон, убедили их, что если действовать в одиночку, Британия сможет взаимодействовать с миром с большой выгодой». «И что тогда происходит? Как по сигналу – единственный раз за столетие – вспыхнула пандемия, и мировая торговля замирает на два года», – рассуждает автор статьи.
После 2019 года события разворачивались так, как будто существовал заговор, направленный на то, чтобы показать глупость Brexit, считает Альпер Али Риза.
История могла бы сложиться иначе, если бы не пандемия и не конфликт на Украине, но они произошли, и теперь Великобритании приходится переживать их ужасные последствия, продолжает автор публикации.
Королевский адвокат также призвал Европу найти мирный способ решения конфликта. Он напомнил, что дважды в прошлом веке Европа «ввергала человечество в мировые войны», в которых погибли миллионы людей. Она обязана остановить этот бесполезный конфликт ради Украины, остального мира и собственного народа, подчеркивает автор статьи.
Президент Владимир Путин ранее заявлял, что мир ожидает самое важное и опасное со времен Второй мировой войны десятилетие.
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В Европе признали эффективность стратегии «Крепость Россия»
Bruegel: Стратегия российских властей по противодействию западным санкциям сработала
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Примененная российскими властями стратегия защиты от западных санкций под названием «Крепость Россия» (Fortress Russia), то есть консервативная политика макроэкономической и финансовой стабильности, в целом сработала, пишут экономисты европейского центра Bruegel.
Западные санкции не привели к такому снижению доходов российского бюджета, чтобы сократить продолжительность специальной военной операции на Украине, а профицит платежного баланса страны благодаря мощной экспортной выручке по итогам 2022 года будет близок к 240 млрд долларов – в два раза больше предыдущего рекорда, поставленного в 2021 году. Об этом пишут эксперты европейского аналитического центра Bruegel Мария Демерцис и Бен Маквильямс и экономисты вашингтонского Института международных финансов (IIF) Элина Рыбакова и Бенджамин Хайлдженсток в статье «Как санкции повлияли на Россию», опубликованной в конце октября. Содержание статьи приводит РБК.
Западные эксперты назвали защитную стратегию, которую применили российские власти, «Крепостью Россия» (Fortress Russia). Благодаря грамотной реакции Банка России санкции в финансовом секторе не смогли спровоцировать финансовый кризис в России, а сокращение экономической активности оказалось меньше, чем предполагалось, отмечают аналитики.
При этом авторы статьи считают, что многие ограничительные меры имеют отложенный эффект. По их оценке, российская экономика может пострадать в средне- и долгосрочной перспективе. Они считают также, что возможности для усиления санкционного давления на Россию еще не исчерпаны. В частности, пока не вводились санкции против российского природного газа, «Россия сама предпочла сократить поставки газа в Европу».
Между тем западные СМИ все чаще признают, что санкции в отношении России не помогут в решении украинского кризиса. Так, об этом недавно писал журнал The New Yorker.
Опубликовано видео поражения американской гаубицы «Ланцетом» на Украине
Российский «Ланцет» поразил американскую гаубицу в ходе СВО на Украине на Николаево-Криворожском направлении
В ходе специальной военной операции на Украине, российский барражирующий боеприпас «Ланцет» поразил американскую гаубицу М777 на Николаево-Криворожском направлении, сообщают информационные агентства.
Опубликованы соответствующие кадры объективного контроля за беспилотником. Также представлена видеозапись уничтожения украинской САУ 2с3 «Акация», передает РИА «Новости».
Напомним, военный корреспондент Александр Сладков, оценивая использование «Ланцетов» на Украине, заявил, что Россия развивает новую тактику ведения боевых действий в небе. С использованием «Ланцетов» результативность российских войск заметно выросла, подчеркнул он.
В США назвали плату за час «содержания» Украины
Бывший советник Трампа Келлог заявил, что США выделяют Украине 2,5 млн долларов в час
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США выделяют Украине порядка 2,5 млн долларов в час, заявил американский генерал-лейтенант в отставке и бывший советник Дональда Трампа по национальной безопасности Джозеф Кит Келлог.
Келлог в интервью Fox News отметил, что США оказали экономическую, гуманитарную и военную помощь на 18 млрд долларов. По его словам, это большая цифра, и если представить ее в почасовом выражении, то получится, что США выделяют Украине порядка 2,5 млн долларов в час. «Это деньги американских налогоплательщиков. И опять-таки без какой-либо подотчетности», – добавил он, передает РИА «Новости».
Бывший советник Трампа также сослался на исследование Кильского института мировой экономики, согласно которому Вашингтон выделяет Киеву вдвое больше денег, чем все европейские страны вместе взятые.
«Необходимо объяснить американцам, почему мы это делаем, почему мы на Украине, должны ли мы там быть и каков желаемый исход событий», – резюмировал генерал.
Ранее в Пентагоне заявили, что киевские власти в скором времени получат от Вашингтона очередной пакет военной помощи на 400 млн долларов, в него включены 45 танков и сотни бронетранспортеров.
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Экс-посол Украины Мельник нахамил лидеру фракции в Бундестаге
Экс-посол Украины Мельник высмеял слова главы фракции СДПГ Мютцениха о внесении Киевом в список террористов
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Бывший посол Украины в Берлине Андрей Мельник поднял на смех лидера парламентской фракции СДПГ Рольфа Мютцениха, ответив на заявление немецкого политика о том, что украинское правительство внесло его в «список террористов».
«Мимими. «Списка террористов» украинского правительства не существует», – написал Мельник на своей странице в Twitter (соцсеть заблокирована в РФ). Он также призвал Мютцениха не изображать себя «невинной жертвой», передает РИА «Новости».
В субботу Мютцених заявил на дискуссионном съезде в Берлине, что Киев внес его в «список террористов», поскольку он предлагал дипломатическое решение украинского конфликта и выступал за прекращение огня. Парламентарий сообщил, что ему поступали угрозы. Мютцених пожаловался на дискриминацию тех, кто выступает за урегулирование ситуации на Украине.
При этом МИД Украины опроверг внесение лидера парламентской фракции СДПГ в «список террористов».
Еще в период работы Мельника в Берлине Мютцених критиковал его за «далеко не полезное» поведение. Мютцених заявлял, что Мельник своими требованиями в адрес Германии «перешел границы». Мельник в ответ потребовал прекратить «учить посла суверенного государства».
Собчак отметила «самый странный день рождения»
Собчак рассказала, как отмечает свой день рождения вдали от друзей и семьи
Уехавшая в Литву Ксения Собчак пожаловалась, что отмечает самый странный день рождения, когда ее близкие друзья находятся в СИЗО, а она вдалеке от Родины и без будущего.
Ксении Собчак исполнился 41 год, она отмечает его не в России, без семьи и сына рядом.
«Сегодня самый странный мой день рождения. Мои коллеги, мой близкий товарищ в СИЗО, я далеко от Родины. В такие моменты очень четко понимаешь, что ценно, а что – нет. Ценно – поддержка близких и совсем не близких людей, которые сказали доброе слово и не сделали вид, что ничего не заметили. Теперь я понимаю, почему и мои самые крепкие отношения связаны с теми, кого я когда-то поддержала, вступилась, просто высказалась «против тренда». Люди помнят добро, сделанное по отношению к ним в сложный момент. И я помню каждое слово от тех, кто не стал кидать камень», – написала Собчак в своем Telegram-канале.
Она отметила, что жить прошлым в настоящем, когда нет будущего нельзя. «Но вспомнить в свой 41-й год этот день в те времена, когда мы точно были очень счастливы – точно можно», – написала Ксения и поблагодарила друзей, зрителей, читателей и подписчиков за поддержку.
Напомним, Собчак оказалась в центре скандала. Источник в правоохранительных органах сообщил о том, что телеведущая стала подозреваемой по делу о вымогательстве у госкорпорации «Ростех».
После этого Собчак уехала из России через Белоруссию в Литву, использовав при въезде в республику израильский паспорт.
Позже стало известно, что следователь МВД отменил постановление о привлечении Собчак как подозреваемой по делу о вымогательстве 11 млн рублей у главы Ростеха Сергея Чемезова. По словам источника, в настоящее время телеведущая находится в статусе свидетеля по уголовному делу.
При этом против Собчак могут начать дело из-за сокрытия второго гражданства.
Между тем, мама Ксении Собчак сенатор Людмила Нарусова заявила, что ее дочь не имеет статуса в деле о хищении, защита планирует обжаловать обыск в ее доме, и скоро телеведущая вернется домой.
В парламенте Франции возмутились ситуацией с голодающими военными в Румынии
Депутат Лашо сообщил о намерении обсудить в парламенте Франции условия размещения военных в Румынии
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Депутаты «Непокоренной Франции» намерены вынести на обсуждение в парламенте Франции ситуацию с французскими военными в Румынии, говорится в обращении, опубликованном парламентарием Бастьеном Лашо.
В обращении подчеркивается, что французские солдаты мерзнут и голодают. «Какое же послание сдерживания мы можем направить России?» – сказано в обращении.
Как сообщают депутаты, в казармах царит антисанитария, недостаточно душей и туалетов, а те, что есть, «находятся в удручающем состоянии». Военные готовят еду и принимают пищу «в неподобающих санитарных условиях», передает ТАСС.
Лашо и Орельен Сентуль, который также подписал обращение, считают, что Национальное собрание Франции должно заняться этим вопросом. «Мы направили обращение председателю комитета по обороне», – сообщили депутаты, которые входят в комитет по национальной обороне и вооруженным силам.
Напомним, французская газета Monde подвергла резкой критике условия содержания личного состава боевой группы НАТО в Чинку. В ответ министерство национальной обороны Румынии указало, что ответственность за условия размещения военных несет сама Франция.
В Сети появилось видео «дерзкого» поражения танка ВСУ
Украинский танк попытался атаковать российские позиции, но в итоге сам попал под обстрел, видео произошедшего попало в Сеть.
Как отмечают блогеры, танк ВСУ решил атаковать позиции российских войск, но делал это «дерзко и глупо». При этом в засаде его ждал «наш, еще более дерзкий, но умный русский танк». «Это не World of Tanks. Это русская реальность», – пишут авторы Telegram-канала «Обыкновенный царизм».
Отмечается, что наводкой занимались «наши друзья из русского спецназа».
На кадрах видно, как украинский танк едет по дороге, в тоже время за поворотом его ждет российский танк, который в итоге сумел атаковать противника первым.
Ранее российские военные уничтожили пять греческих БМП-1 сразу после их получения украинской стороной.
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Британские СМИ призвали граждан перестать мыться и терпеть неприятный запах
The Sun: Не нужно принимать душ каждый день, поскольку вызывающие неприятный запах микробы нам не вредны
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Британские СМИ продолжают убеждать подданных Соединенного Королевства мыться как можно реже. В британской газете The Sun вышла статья, в которой эксперты настаивают на том, что принимать душ или ванну ежедневно – это «слишком много».
Большинство жителей Великобритании (55%) признались, что хотели бы принимать душ или ванну хотя бы раз в день, однако, по мнению некоторых экспертов, это «слишком много», а меньшее количество водных процедур «может быть лучше для нашего здоровья», пишет The Sun.
Так, профессор Салли Блумфилд из Лондонской школы гигиены и тропической медицины, мнение которой приводит издание, настаивает на том, что ежедневное мытье «на самом деле не важно». Люди, считает она, принимают душ каждый день только по одной причине – чтобы быть «социально приемлемыми», ведь регулярное купание устраняет неприятный запах тела.
Однако, предупреждает она британцев, слишком частое мытье может лишить организм саморегулирующегося микробиома – микроорганизмов, которые живут в нашем организме и помогают контролировать уровень жира на коже, сохраняя ее здоровой.
Выступая в прямом эфире BBC Radio 5, Блумфилд заявила, что «нам не нужно принимать ванну и душ каждый день». «На самом деле, нам вообще не нужно мыться и принимать душ. В нашем теле есть микробы, которые издают неприятные запахи, но они не вредны для нас. Причина, по которой мы принимаем ванну и душ, заключается в том, что мы хотим избавиться от этих запахов и хотим чувствовать себя комфортно», – сказала профессор.
Кроме того, по мнению доктора Роберта Х. Шмерлинга из Гарвардской медицинской школы (США), регулярное мытье может сделать нас более уязвимыми для вредных бактерий. Принятие душа может привести к сухости и потрескиванию кожи, из-за чего кожа может стать уязвимой для бактерий, могут возникнуть инфекции и аллергические реакции, предупреждает он.
«Наша иммунная система нуждается в определенной стимуляции нормальными микроорганизмами, грязью и другими воздействиями окружающей среды, чтобы создать защитные антитела и «иммунную память», – сказал Шмерлинг, отметив, что ежедневные ванны, по мнению педиатров и дерматологов, не рекомендованы детям.
Некоторые виды мыла обладают антибактериальными свойствами, они могут «убивать» полезные бактерии, добавил эксперт.
Жителей европейских стран на фоне энергетического кризиса стали убеждать во вреде частого мытья и зимнего отопления.
Президент Владимир Путин называл сумасшествием призывы европейских стран к своим жителям экономить воду и электричество, чтобы тем самым «рассердить» российского лидера. «Совсем с ума посходили», – возмутился глава государства, комментируя распространяющееся в Сети фото с призывом к европейцам мыть только четыре части тела, чтобы «во вред России» экономить электричество и воду.
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Зеленский захотел флот морских дронов
Зеленский заявил о намерении Украины создать флот морских дронов
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Запускается платформа по сбору средств на создание украинского флота морских дронов, заявил президент Украины Владимир Зеленский.
В видеообращении, опубликованном в Telegram, Зеленский заявил, что украинские власти собираются открыть новое «фандрайзинговое направление», которое должно «аккумулировать средства для флота морских дронов». Как пояснил президент Украины, такой флот нужен стране, чтобы защищать акватории. «Абсолютно каждый понимает, что это и для чего это, – приводит его слова РИА «Новости». – Как это работает – все уже видели».
В октябре Украина устроила террористический налет беспилотников на Севастопольскую бухту. Российские силы отразили атаку. При этом был уничтожен вражеский подводный дрон. В сентябре местные СМИ сообщали о дроне неизвестного типа у Севастополя. Внешне дрон был похож на «камикадзе» с детонирующей боевой частью. Ранее стало известно, что Великобритания передала Украине подводные дроны для поиска мин.
США рекомендовали Зеленскому изображать готовность к переговорам с Россией
Washington Post узнала о призывах США к Зеленскому изображать открытость к переговорам с Россией
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Белый дом в частном порядке призывает президента Украины Владимира Зеленского продемонстрировать открытость к переговорам с Россией, но не пытается подтолкнуть его к самим переговорам, сообщают источники.
Указывается, что США не пытаются подтолкнуть Зеленского сесть за стол переговоров, их усилия направлены на то, чтобы «сохранить моральное достоинство в глазах международных сторонников», передает ТАСС со ссылкой на Washington Post.
Источник считает это «продуманной попыткой обеспечить правительству в Киеве поддержку со стороны других стран», жители которых не хотят затягивания конфликта. Также от Зеленского добиваются отказа от указа, объявляющего невозможными переговоры с российским лидером Владимиром Путиным.
Washington Post пишет, что подобные призывы демонстрируют, насколько сложной стала позиция по Украине администрации Джо Байдена, которая продолжает публично заверять в готовности помогать Киеву «столько, сколько потребуется».
При этом, как утверждает WP, в Белом доме считают, что Россия якобы не настроена на серьезные переговоры. Однако в Вашингтоне видят, что отказ Зеленского от диалога беспокоит страны Европы, Африки и Латинской Америки на фоне роста цен на продукты и топливо. Как заявил один из источников, «для некоторых партнеров» США «усталость от Украины стала реальностью».
Чиновники Белого дома считают, что Зеленский, вероятно, согласится на переговоры и в конечном итоге пойдет на уступки. По их мнению, Украина хочет «добиться как можно больших военных успехов до наступления зимы, когда может появиться окно для дипломатии».
Напомним, Зеленский заявил, что не готов вести переговоры с Россией, и даже подписал указ об отказе от переговоров с Владимиром Путиным.
Британские СМИ сообщали, что весной Зеленский был готов рассмотреть требования Москвы, но переговоры оказались сорваны из-за мешательства британского премьера Бориса Джонсона и президента США Джо Байдена.
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