Собчак отметила «самый странный день рождения»

Собчак рассказала, как отмечает свой день рождения вдали от друзей и семьи

Уехавшая в Литву Ксения Собчак пожаловалась, что отмечает самый странный день рождения, когда ее близкие друзья находятся в СИЗО, а она вдалеке от Родины и без будущего.

Ксении Собчак исполнился 41 год, она отмечает его не в России, без семьи и сына рядом.

«Сегодня самый странный мой день рождения. Мои коллеги, мой близкий товарищ в СИЗО, я далеко от Родины. В такие моменты очень четко понимаешь, что ценно, а что – нет. Ценно – поддержка близких и совсем не близких людей, которые сказали доброе слово и не сделали вид, что ничего не заметили. Теперь я понимаю, почему и мои самые крепкие отношения связаны с теми, кого я когда-то поддержала, вступилась, просто высказалась «против тренда». Люди помнят добро, сделанное по отношению к ним в сложный момент. И я помню каждое слово от тех, кто не стал кидать камень», – написала Собчак в своем Telegram-канале.

Она отметила, что жить прошлым в настоящем, когда нет будущего нельзя. «Но вспомнить в свой 41-й год этот день в те времена, когда мы точно были очень счастливы – точно можно», – написала Ксения и поблагодарила друзей, зрителей, читателей и подписчиков за поддержку.

Напомним, Собчак оказалась в центре скандала. Источник в правоохранительных органах сообщил о том, что телеведущая стала подозреваемой по делу о вымогательстве у госкорпорации «Ростех».

После этого Собчак уехала из России через Белоруссию в Литву, использовав при въезде в республику израильский паспорт.

Позже стало известно, что следователь МВД отменил постановление о привлечении Собчак как подозреваемой по делу о вымогательстве 11 млн рублей у главы Ростеха Сергея Чемезова. По словам источника, в настоящее время телеведущая находится в статусе свидетеля по уголовному делу.

При этом против Собчак могут начать дело из-за сокрытия второго гражданства.

Между тем, мама Ксении Собчак сенатор Людмила Нарусова заявила, что ее дочь не имеет статуса в деле о хищении, защита планирует обжаловать обыск в ее доме, и скоро телеведущая вернется домой.