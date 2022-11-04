В ЛНР рассказали о значимости Дня народного единства для республики

Замминистра культуры ЛНР Олексин: В Луганске впервые за восемь лет собрались представители всех освобожденных городов

На праздничных мероприятиях в ЛНР свое творчество продемонстрировали представители всех культур региона. На одной сцене выступали российские и классические украинские коллективы. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал замминистра культуры ЛНР Роман Олексин, комментируя торжественные мероприятия в честь Дня народного единства.

«Впервые за восемь лет в Луганск приехали представители всех городов ЛНР, которые были освобождены с февраля. Это не только официальные делегации, но и коллективы народного творчества – вокальные и хореографические, а также мастера декоративно-прикладного искусства, которые представили уникальность своего региона», – рассказал замминистра культуры ЛНР Роман Олексин.

«Мы увидели различные изделия из дерева и металла, а также картины и вышивку. Есть даже прифронтовые районы, которые привезли различные экспозиции из обломков снарядов, прилетавших на наши земли», – перечислил собеседник.

«Еще одна особенность этого дня – мы впервые празднуем День народного единства в составе Российской Федерации. И это имеет огромное значение для жителей ЛНР. К нам в гости приехали представители семи российских регионов, которые также представили свое творчество на сцене», – продолжил он.

«Примечательно, что с главной сцены звучали классические украинские песни времен СССР, ведь мы с уважением относимся к представителям всех культур, проживающих на территории ЛНР. Этот день стал по-настоящему объединяющим. И это видно из того, как все это воспринимают люди. К этому часу мероприятия посетили свыше 5 тыс. человек», – отметил замминистра культуры.

«Да, сегодня сложное время и провести массовые гуляния мы пока не можем. Буквально сейчас надо мной пролетел вертолет. Но этот праздник был необходим нашим людям, чтобы показать им сплоченность единого народа», – заключил Олексин.

Ранее в Луганской народной республике прошли праздничные мероприятия, приуроченные к Дню народного единства. Так, в «Луганском краеведческом музее» в рамках проекта «Словографика» открылась выставка художника-иллюстратора Петра Скляра. В экспозиции были представлены портреты выдающихся деятелей Донбасса.

Кроме того, в рамках мероприятия «#Мы вместе», посвященного Дню народного единства, стартовала выставка-презентация «подворий» национальных общин ЛНР, с презентацией национальной кухни, ремесел, костюмов и традиций.

В завершении праздника состоялся большой концерт с участием лучших самодеятельных народных коллективов ЛНР, а также Крыма, Татарстана, Воронежа, Санкт-Петербурга и Белоруссии.

Ранее президент России Владимир Путин заявил о верности убеждений жителей Донбасса. «Собственно говоря, то, что там происходило, говорит о том, что люди и так понимают, но тем не менее, чтобы и молодые люди, которые выросли в условиях этой пропаганды сумасшедшей бандеровской, чтобы они понимали, что то, что они делают, что та позиция, которую они занимают, является абсолютной верной и правильной, и основанной на исторической традиции своих предков», – сказал глава государства.

По его словам, в новых российских регионах нужно заниматься восстановлением жилья, социальной инфраструктуры и музеев. Президент напомнил, что в пятницу празднуется День народного единства, и указал, что предметы материальной культуры, подтверждающие ход исторических событий, и связанные с этими людьми и землей очень важны.