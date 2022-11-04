Глава Счетной палаты Украины подал в отставку

Юрий Антонов объяснил свой отъезд из России

Певец Юрий Антонов рассказал, почему покинул Россию и уехал в Европу

Российский композитор и певец уехал из России в Европу из-за проблем со здоровьем, он проходит реабилитацию.

Как сообщает StarHit, три года назад у Антонова начались проблемы со здоровьем, с тех пор артиста мучают сильные боли, артист наблюдался у австрийских врачей, которые провели ему операцию по замене сустава.

По словам звезды, в России ему не помогли, пришлось опять ехать в Европу.

«Я сейчас нахожусь за границей на лечении. В этот раз, к счастью, обошлось без операции. Прохожу реабилитацию. Больше пока ничего сказать не могу», – рассказал он.



По его словам, пока невозможно предположить, сколько времени займет лечение: «Врачи ничего не говорят. "Когда придет время, тогда нога болеть перестанет", — вот примерный их ответ. Я стараюсь концентрироваться не на боли, а на чем-то другом».

Всесоюзная слава пришла к Антонову в конце 70-х, когда он начал сотрудничать с группой «Аракс». В 1979-1981 годах были записаны три пластинки-миньона (как бы сейчас сказали, мини-альбома) с песнями «Зеркало», «Золотая лестница», «Я вспоминаю», «Не забывай», «Дорога к морю».

После распада СССР Антонов долгие годы сохранял популярность. В 90-е он регулярно участвовал в фестивалях «Песня года», но зачастую с хитами прошлых лет («Море», «Вот как бывает», «Крыша дома твоего», «Белый теплоход»). За годы творчества у артиста вышло больше полусотни альбомов, последний – «Дорога к морю» – в 2018 году.