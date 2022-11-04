Дудаков: Американцы ожидают сокращения расходов на Украину

Политолог-американист Дудаков: Республиканцы порежут траты на украинском направлении

Порядка 40% американцев уверены, что после выборов общие расходы бюджета будут сокращены ради борьбы с инфляцией, это в том числе коснется помощи Украине, сообщил политолог-американист Малек Дудаков.

Как написал Дудаков в своем Telegram-канале, до выборов в Конгресс, на которых Демпартии грозит болезненное поражение, осталось четыре дня. Избиратели надеются на республиканцев, имеющих хорошие шансы взять большинство и в Палате представителей, и в Сенате.

«Порядка 40% американцев уверены, что после выборов общие расходы бюджета будут сокращены ради борьбы с инфляцией. И республиканцы в том числе порежут траты на украинском направлении, которые становятся все более непопулярными в американском обществе. Например, среди республиканских избирателей доля тех, кто считает расходы на Украину избыточными, с марта выросла в восемь раз – и приблизилась к 50%», – сообщил Дудаков.

По его словам, республиканцы вполне могут начать процедуру импичмента Байдена и оснований для этого множество: от коррупции Хантера Байдена до нежелания разрешать миграционный кризис. В отношении всего этого республиканцы точно заведут отдельные расследования Конгресса, добавил Дудаков.

«Конечно, реальной возможности отстранить Байдена от власти у них не будет. В истории США ни разу не было успешной попытки импичмента. Для этого требуется набрать две трети голосов в Сенате в поддержку импичмента – чего еще никому не удавалось. Но устроить показательное шоу с попыткой импичмента, как дважды делали демократы в отношении Трампа, вполне реально», – сообщил политолог.

По словам Дудакова, республиканцы постараются создать Байдену проблемы на всех фронтах – внутренних и внешних и окончательно превратить его в президента-хромую утку, вынудив не выдвигаться на второй срок, поскольку нынешние выборы являются репетицией перед президентской гонкой-2024, когда действительно будет решаться судьба американской политики.

Ранее в пятницу член палаты представителей от Республиканской партии Маржори Тейлор Грин, выступая перед избирателями в Су-Сити (штат Айова), заявила, что если республиканцы победят на промежуточных выборах, Украине не достанется ни цента.

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