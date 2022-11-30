В ЕС пригрозили запретить Twitter, если Маск откажется от правил о модерации

В ЕС пригрозили запретить Twitter, если Маск не будет следовать правилам о модерации

Европейский союз пригрозил Twitter запретом работы на своей территории, если владелец соцсети Илон Маск не будет следовать правилам ЕС о модерации контента, сообщила газета Financial Times, ссылаясь на источники.

Ультиматум озвучил еврокомиссар Тьерри Бретон, отвечающий за реализацию цифровых законов ЕС, передает РИА «Новости».

Отмечается, что Бретон напомнил Маску о необходимости придерживаться списка правил, который включает в себя создание четких критериев, по которым пользователь может быть заблокирован.

По данным Financial Times, Маска ранее предупредили, что если он не будет придерживаться этих правил, то Twitter «рискует нарушить» новый закон ЕС о цифровых услугах. Нарушитель же будет оштрафован. Также Маска призвали применить строгие правила в отношении рекламы.

Ранее Маск объявил, что восстановит заблокированные аккаунты в социальной сети после того, как за амнистию страниц высказалось большинство участников проведенного им опроса. До этого также на основе опроса была разблокирована страница экс-президента США Дональда Трампа.