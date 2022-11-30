Белоруссия рассчитывает на помощь России в случае нападения

В Минобороны Белоруссии высказали надежду на помощь России в случае нападения

Белоруссия рассчитывает на себя в случае нападения, но знает, что у нее есть надежный союзник в лице России, заявил министр обороны Белоруссии генерал-лейтенант Виктор Хренин.

По его словам, страны продолжат принимать совместные меры для предотвращения военных угроз Союзному государству, сообщает РИА «Новости».

«При этом хочу напомнить слова главнокомандующего: «Биться, бороться и умирать мы будем на нашей земле», – отметил Хренин.

Также он добавил, что наблюдается беспрецедентное наращивание присутствия американских и натовских воинских формирований на западной границе.

«Обстановка вокруг Беларуси остается непростой. В частности, продолжается беспрецедентное наращивание присутствия американских и натовских воинских формирований в Восточно-Европейском регионе, в том числе на территории сопредельных с нашей страной государств под псевдолозунгом защиты от «угрозы с Востока», – сказал глава белорусского оборонного ведомства.

Ранее в Минобороны Белоруссии сообщили, что первые эшелоны с российскими военнослужащими, входящими в состав региональной группировки войск (сил), прибыли в республику для совместных учений.