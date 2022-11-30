Белоруссия рассчитывает на помощь России в случае нападения

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30 ноября, среда | Последнее обновление — 20:59 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: Газпром отверг требования по иску Uniper
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Негативное отношение к беженцам с Украины распространено в Польше во всех социальных и возрастных группах, больших и малых городах и без различия пола. А в середине ноября социологи признали, что существуют опросы, подтверждающие «настолько плохое» отношение поляков к украинцам, что их боятся опубликовать.
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Учитывая, что украинской пропагандой рулят специалисты из США, у потока видео с казнями может быть и другая причина. Не исключено, что Вашингтон готовится «слить» очередного своего союзника.
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Кейс Huawei – это не просто эпизод торговой войны, это и есть сама война за разведданные и тотальный контроль населения. И американцы считают, что только они могут это делать.
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Столичный автозавод «Москвич» запустил серийное производство автомобилей. Первой моделью стал переднеприводный кроссовер с бензиновым мотором «Москвич 3», который собирают методом крупноузловой сборки. Автосалоны получат новинку в декабре этого года. В следующем году завод планирует наладить процессы мелкоузловой сборки
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В Белгородской области начали формировать засечную черту на границе с Украиной – по аналогии с грандиозной линией оборонительных сооружений прошлых веков, которая в дальнейшем позволила перейти к освоению Дикого Поля
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Шивелуч – один из наиболее крупных вулканов Камчатки, стал чрезвычайно активным. Это говорит о подготовке к мощному извержению, уверены вулканологи и сейсмологи. Ученые рекомендуют не приближаться к вулкану на расстояние ближе 15 километров
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Первый многофункциональный передвижной культурный центр появился в Домодедово в Московской области Подмосковье, в нем есть все необходимое для концертов и кинопоказов: сцена, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры.
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21:02
собственная новость
Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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20:39
собственная новость
Мероприятия в честь 350-летия со дня рождения Петра I в 2022 году вошли в перечень культурного развития Верхневолжья, сообщили в правительстве Тверской области, где рассмотрели реализацию национального проекта «Культура».
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Белоруссия рассчитывает на помощь России в случае нападения
В Минобороны Белоруссии высказали надежду на помощь России в случае нападения
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Белоруссия рассчитывает на себя в случае нападения, но знает, что у нее есть надежный союзник в лице России, заявил министр обороны Белоруссии генерал-лейтенант Виктор Хренин.
По его словам, страны продолжат принимать совместные меры для предотвращения военных угроз Союзному государству, сообщает РИА «Новости».
«При этом хочу напомнить слова главнокомандующего: «Биться, бороться и умирать мы будем на нашей земле», – отметил Хренин.
Также он добавил, что наблюдается беспрецедентное наращивание присутствия американских и натовских воинских формирований на западной границе.
«Обстановка вокруг Беларуси остается непростой. В частности, продолжается беспрецедентное наращивание присутствия американских и натовских воинских формирований в Восточно-Европейском регионе, в том числе на территории сопредельных с нашей страной государств под псевдолозунгом защиты от «угрозы с Востока», – сказал глава белорусского оборонного ведомства.
Ранее в Минобороны Белоруссии сообщили, что первые эшелоны с российскими военнослужащими, входящими в состав региональной группировки войск (сил), прибыли в республику для совместных учений.
Россия заявила о праве сбивать помогающие ВСУ спутники
Директор департамента МИД Ермаков заявил о праве России считать используемые для поддержки ВСУ спутники законными целями
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Квазигражданские спутники, которые Запад использует для помощи вооруженным силам Украины в проведении боевых операций, могут стать законной целью для России, заявил директор департамента МИД России по нераспространению и контролю над вооружениями Владимир Ермаков.
Ермаков указал, что Запад активно использует гражданскую космическую инфраструктуру, помогая ВСУ выполнять сугубо боевые задачи. В частности, речь идет о низкоорбитальных спутниках. Это как минимум вызывает вопросы в контексте Договора о космосе, который предполагает мирное использование космического пространства, сказал он. Ермаков считает, что такая ситуация требует осуждения мировым сообществом.
Он подтвердил, что указанная квазигражданская инфраструктура в случае ее использования в военных действиях против России может стать законной целью для ответного поражения, передает РИА «Новости».
Ермаков считает, что Пентагон проверяет концепцию «перспективной системы управления войсками в любой точке мира». Отмечается, что у большинства стран нет эффективных средств противодействия США в этой области.
Россия выступает против использования гражданских спутников для выполнения боевых задач и призывает разработать всеобъемлющие юридически обязывающие нормы международного права, которые предотвратили бы гонку вооружений в космосе.
В октябре МИД уже предупреждал, что коммерческие спутники США в случае их задействования в рамках конфликта на Украине могут стать законными целями для удара. Министр обороны России Сергей Шойгу год назад подтвердил успешное испытание противоспутниковой системы, которая «ювелирно» поразила старый спутник.
Кадыров показал уничтоженных бойцами «Ахмата» украинских диверсантов
Бойцы спецподразделения «Ахмат» уничтожили украинскую диверсионно-разведывательную группу в направлении Кременной, сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров.
В своем Telegram-канале он отметил, что бойцы «Ахмата» являются одним из самых эффективных и боеспособных подразделений. Им удалось полностью разгромить вражеский отряд, который пытался прорваться через ответственную территорию, сообщил Кадыров.
Он отметил, что теперь командованию ВСУ предстоит пополнить длинный список погибших в бессмысленной борьбе за западные ценности украинцев. Грандиозная «перемога», по его словам, все еще маячит далеко за горизонтом, вне зоны их досягаемости.
Ранее Кадыров показал кадры отправки очередной группы добровольцев в зону специальной военной операции на Украине.
Глава СВР Нарышкин заявил о подготовке Польшей референдума о присоединении Львовской области Украины
Нарышкин: Варшава хочет провести референдумы на Западной Украине для присоединения земель
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Польское руководство намерено провести референдумы на Западной Украине для обоснования своих притязаний на украинские земли, заявил директор Службы внешней разведки (СВР) Сергей Нарышкин.
«С целью обеспечить легитимный характер планируемых территориальных приобретений польским руководством принято решение использовать успешный российский опыт возвращения исконных территорий путем проведения на них референдумов», – передает РИА «Новости» слова Нарышкина.
По его словам, в качестве «пробного шара» польские спецслужбы «слили» украинским СМИ сведения о якобы подготовке в Львовской области Украины плебисцита на тему присоединения к Польше.
«Реакцию весомых региональных игроков и простых граждан предполагается тщательно отследить и проанализировать», – добавил Нарышкин.
Ранее Нарышкин заявил, что США и Польша разрабатывают планы установления военно-политического контроля Варшавы над «историческими владениями» на Украине.
Захарова опубликовала заявление НАТО о допустимости ударов по энергосистеме
Захарова напомнила рассуждения пресс-секретаря НАТО Шиа о допустимости ударов по инфраструктуре Югославии
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Официальный представитель МИД России Мария Захарова опубликовала заявление пресс-секретаря НАТО Джейми Шиа от 1999 года, в котором он оправдывает удары альянса по инфраструктуре Югославии.
В мае 1999 года Шиа спросили, почему Югославию лишают электричества и водоснабжения, если НАТО атакует якобы только военные объекты. Он ответил, что от электроэнергии зависят системы командования и управления.
«Если Милошевич действительно хочет, чтобы у его граждан были вода и электричество, все что он должен сделать – принять условия НАТО, и мы остановим эту кампанию», – сказал тогда Шиа, слова которого Захарова привела в Telegram.
Шиа заявил, что в противном случае НАТО продолжит атаковать энергосистему Югославии, а если удары «будут иметь последствия для населения», то это проблемы Милошевича. Шиа сказал, что инфраструктура используется против народа Сербии, поэтому НАТО «отключило» водоснабжение и электричество «навсегда или на долгое время ради жизней 1,6 млн. косоваров, которых выгнали из домов, и чьим жизням был нанесен существенный урон». «Эта разница понравится не всем, но для меня эта разница фундаментальна», – сказал он.
Захарова заявила, что приводит его слова «для памяти Столтенбергу, Боррелю и белодомовским».
Напомним, неделю назад после российских ударов по энергетической инфраструктуре страны большая часть Украины осталась без света. Все АЭС Украины, а также большая часть ТЭС, ТЭЦ и ГЭС на время перестали работать.
Медведев: После сообщения о потерях ВСУ главе ЕК «прилетело по голове» из США
Медведев назвал ЕС штатом США после удаления сообщения фон дер Ляйен о потерях ВСУ
Заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев назвал Евросоюз 51-м штатом США в связи с удалением сообщения председателя Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен о потерях ВСУ.
Медведев сообщил, что европейскому политику «прилетело по голове» из Вашингтона. По его словам, сообщение о потерях отредактировали после реакции Вашингтона.
«Прилетело, похоже, больно. Выглядит крайне унизительно. Нет никакого ЕС, есть штат номер 51», – написал Медведев на своей странице во «ВКонтакте».
Ранее из письменного и видеозаявления главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен вырезали информацию о числе погибших украинских военных и гражданских лиц. Глава ЕК указала, что «на сегодняшний день погибли более 20 тыс. мирных жителей и 100 тыс. военных». Представитель фон дер Ляйен заявил об ошибках в данных.
Спектакль с Ахеджаковой в Нижнем Новгороде пройдет несмотря на протесты
Концертный зал в Нижнем Новгороде заявил о намерении провести спектакль с Ахеджаковой несмотря на протесты
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Спектакль «Мой внук Вениамин», в котором играет Лия Ахеджакова, отменять не собираются, сообщила пресс-служба концертного зала «Юпитер» в Нижнем Новгороде.
Как пишут «Аргументы и факты», местные жители обратились к мэру Юрию Шалабаеву с просьбой отменить спектакль из-за «позиции» Ахеджаковой «поводу проведения СВО».
Министерство культуры Нижегородской области рекомендовало концертному залу отменить спектакль. В ведомстве подчеркнули, что их позиция носит рекомендательный характер, так как спектакль ставят на частной площадке, пишет «Коммерсант».
Накануне адвокат Александр Маев сообщил, что уголовное дело о клевете против Ахеджаковой прокуратура передала в Следственный комитет. Он заявил, что это «прекрасная новость», так как в полиции дело «лежало без движения». «Мы обращали внимание, что потерпевшая – народная любимица, все, что связано с ее именем, должно быть предметом внимательного изучения», – приводит слова адвоката «Московский комсомолец».
Дело связано с тем, что соцсетях были созданы аккаунты от имени Ахеджаковой, где публиковались острые политические заявления. Также в СМИ появилась информация, что она якобы перечислила 10 тыс. долларов украинским военным. Ахеджакова сама опровергла эту информацию.
Напомним, летом театр «Современник» опроверг исключение спектаклей с Ахеджаковой из репертуара.
Стало известно о растущих разногласиях между ВСУ и польскими наемниками
Марочко: Между украинскими военными и польскими наемниками растут разногласия
Военнослужащие ВС Украины все чаще выражают недовольство отношением к ним польских наемников и их привилегиями, сообщил офицер народной милиции Луганской народной республики Андрей Марочко.
По его словам, в рядах ВСУ растут разногласия между украинскими военнослужащими и польскими наемниками из-за того, что помимо установленного денежного довольствия поляки получают пожертвования, экипировку и спецсредства, которые украинцы должны покупать на свои деньги. Марочко рассказал также, что поляки относятся к украинцам как людям второго сорта, что вызывает недовольство и нередко заканчивается перестрелками и драками, передает ТАСС.
Ранее высокоточным ударом в Харьковской области было уничтожено до 200 боевиков ВСУ из Польши.
Глава МИД Латвии призвал Украину атаковать базы российских ракет
Глава МИД Латвии Ринкевичс заявил, что Киеву нужно разрешить атаковать базы ракет в России
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Киеву «нужно позволить» атаковать места базирования ракет, которыми наносят удары по критической инфраструктуре Украины, и не бояться при этом эскалации, заявил министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевичс в интервью Bloomberg.
Ринкевичс считает, что Украине надо использовать оружие против баз российских ракет, в том числе аэродромов, и при этом союзники не должны бояться эскалации конфликта, передает РИА «Новости».
К настоящему времени США не предоставляли Украине оружие большой дальности полета, чтобы не провоцировать эскалацию.
Напомним, сейчас страны НАТО обсуждают возможные поставки Украине зенитно-ракетных комплексов Patriot, сообщил ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг.
Зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что если НАТО поставит Киеву комплексы Patriot вместе с персоналом, то они сразу станут законной целью ВС России.
Военный эксперт Александр Бартош в разговоре с газетой ВЗГЛЯД заявил, что Пентагон находится в шаге от расширения зоны боевых действий на Украине, поскольку рассматривает возможность поставок Украине дешевых малогабаритных высокоточных бомб с радиусом поражения до 150-160 километров.
Разведка узнала о недовольстве командиров ВСУ приказами наступать на Сватово
Офицер народной милиции ЛНР Марочко сообщил о непонимании командирами ВСУ приказов наступать на Сватово
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Командиры вооруженных сил Украины подали рапорты, в которых просят объяснить целесообразность наступления на Сватово при высоких потерях, сообщил офицер народной милиции ЛНР Андрей Марочко со ссылкой на данные разведки.
Украинские командиры штурмовых подразделений, которые отвечают за Сватовское направление, обратились к своему руководству. Они просят «обосновать расчет сил и средств при планировании операции». Также в рапортах содержится просьба объяснить целесообразность наступления «при отсутствии необходимых ресурсов». Как пояснил Марочко, причиной такого шага стали постоянные потери ВСУ, нехватка боеприпасов, материальных средств, вооружения и техники, передает ТАСС.
Напомним, Марочко сообщал, что украинское командование направило несколько ротно-тактических групп для взлома российской линии обороны одновременно на трех направлениях – с севера, запада и юга от Сватово. Сообщается, что в наступлении ВСУ на Сватово участвуют поляки и британцы.
Резервуары с нефтепродуктами загорелись в Брянской области
Богомаз сообщил о горящих резервуарах с нефтепродуктами в Брянской области
Резервуары с нефтепродуктами загорелись в Суражском районе, площадь пожара составляет 1,8 тыс. кв. м, сообщил губернатор Брянской области Александр Богомаз.
Богомаз сообщил в Telegram, что пожар тушат свыше 80 человек и 30 единиц техники, включая пожарный поезд. На место пожара также направлена аэромобильная группировка ГУ МЧС России по региону. Информации о пострадавших не поступало.
Напомним, Брянская область граничит с Украиной. В апреле произошел пожар на на территории нефтебазы АО «Транснефть-Дружба» под Брянском.
Пугачева начала ликвидацию последнего бизнеса в России
Пугачева начала ликвидацию последнего своего бизнеса в России
Певица Алла Пугачева начала процесс ликвидации медиакомпании «АБП» – своего последнего бизнеса в России.
Согласно данным базы «Спарк», заявление о начале процедуры было подано 23 ноября.
Исполнительница полностью владеет указанной фирмой в 1-м Неопалимовском переулке района Хамовники с уставным капиталом в 10 тыс. рублей. Возглавляет организацию директор самой певицы Елена Чупракова, сообщает «Рен-ТВ».
По итогам прошлого года доходы компании составили 3,2 млн рублей, чистая прибыль – 85 тыс. рублей. Компания, зарегистрированная в 2010 году, занималась радиовещанием, звукозаписью и изданием музыки.
В октябре Пугачева подтвердила, что уехала из России и сейчас находится в Израиле.
Украина обстреляла Курскую область
Губернатор Курской области Старовойт сообщил об обстреле Украиной объекта энергоснабжения
Украина нанесла удар по объекту энергоснабжения в Суджанском районе, сообщил губернатор Курской области Роман Старовойт.
Старовойт сообщил в Telegram, что зафиксировано «порядка 11 прилетов». Частично обесточены Суджанский и Кореневский районы. Сообщений о пострадавших нет.
Позднее глава области сообщил, что все повреждения на линии энергоснабжения устранены, подача электроэнергии восстановлена для всех потребителей.
В начале ноября обстрелу со стороны Украины подверглось село Гуево в Суджанском районе. Пострадали пять человек, среди которых трое детей.
Поезда «Сапсан» решили убрать с маршрута Нижний Новгород – Москва
Между Нижним Новгородом и Москвой перестанут ходить поезда «Сапсан», в РЖД сочли нецелесообразным возврат поездов на этот маршрут.
Ранее «Сапсаны» с этого маршрута снимали из-за ремонта Курского вокзала, сообщает «Нижний Новгород онлайн».
Заместитель гендиректора «РЖД» Дмитрий Пегов пояснил, что решено остановиться на схеме – отдельные поезда до Нижнего из Москвы. Курский вокзал будет использоваться больше под диаметральное движение, поэтому направлять туда скоростной поезд нецелесообразно.
Пегов отметил, что прямой трафик пассажиров из Нижнего Новгорода в Москву был около 20%, поэтому более эффективно использовать «Сапсаны» на маршруте Санкт-Петербург – Москва.
Напомним, в мае компания Siemens решила прекратить техобслуживание поездов РЖД. Сообщалось, что техобслуживание поездов «Сапсан» и «Ласточка» будет продолжено под руководством и контролем РЖД.
Умер бывший председатель КНР Цзян Цзэминь
Центральное телевидение Китая: Цзян Цзэминь скончался в возрасте 96 лет
Бывший председатель КНР Цзян Цзэминь скончался в возрасте 96 лет, сообщили китайские СМИ.
Как сообщает Центральное телевидение Китая Цзян Цзэминь страдал от лейкемии, осложненной полиорганной недостаточностью, спасти его было невозможно.
30 ноября в 12 часов 13 минут (7.13 мск) он скончался в Шанхае в возрасте 96 лет, передает РИА «Новости».
Сообщение о смерти бывшего китайского лидера распространили Госсовет КНР, Центральный военный совет КНР, постоянный комитет Всекитайского собрания народных представителей, Центральный комитет КПК, Всекитайский комитет Народного политического консультативного совета Китая, Военный совет ЦК КПК.
Цзян Цзэминь занимал должность генсека ЦК КПК с 1989 по 2002 год, а должность председателя КНР с 1993-го по 2003-й, тогда пост председателя занял Ху Цзиньтао.
Путин потребовал расселить людей из трущоб
Аварийное жилье в России нужно расселять, заявил президент Владимир Путин в ходе церемонии открытия социальных объектов в разных российских регионах.
Глава государства отметил, что расселение граждан из аварийного фонда в целом по стране идет с опережением графика. «Мы постоянно тоже об этом говорим: нужно из трущоб людей выселять», – приводит его слова ТАСС.
Кроме того, Путин сообщил, что, как ожидают российские власти, по итогам 2022 года в стране будет установлен новый рекорд по жилищному строительству. Уже сейчас введено более 87 млн кв. метров, 3 млн российских семей улучшили свои жилищные условия, отметил глава государства.
Также Путин заявил, что планы по вводу социальных объектов и жилья остаются неизменными, несмотря на стоящие перед страной вызовы.
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