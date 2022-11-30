В мировой федерации легкой атлетики пообещали восстановить членство России

Глава World Athletics Коу пояснил, когда планируется восстановить членство России

Совет Всемирной легкоатлетической ассоциации (World Athletics) пока решил не восстанавливать членство Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА), но в марте даст рекомендацию о восстановлении ее статуса, сказал глава World Athletics Себастьян Коу.

Финальное решение по восстановлению ВФЛА планируется принять в марте 2023 года, заявил руководитель рабочей группы по этому вопросу Руне Андерсен, передает РИА «Новости».

Коу пояснил, что согласно заявлению рабочей группы, прогресс по восстановлению заметен, и окончательная рекомендация будет дана в марте, согласно ей, нужно будет восстановить членство ВФЛА.

Напомним, ВФЛА временно лишили членства в структуре в 2015 году из-за допингового скандала, затем дисквалификация была продлена, когда начались события на Украине.

Глава российского Минспорта Олег Матыцин заявлял, что главными задачами ведомства в 2022 году станут восстановление ВФЛА в статусе.

Из-за отстранения российские спортсмены имели право выступать лишь в нейтральном статусе.